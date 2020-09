"iPhone 12 et 12 Pro : présenté ce 15 septembre ? Quelques certitudes et beaucoup de mystère"

IPHONE 12 - Le nouveau smartphone d'Apple, l'iPhone 12, sera décliné en plusieurs modèles, accessibles à différents prix. Mais pour le découvrir, il va peut-être falloir patienter. Les explications.

Apple peut-il faire comme si la crise sanitaire du coronavirus n'avait pas touché son activité ? La firme américaine a déjà dû revoir ses lignes de compte, les délais de production, d'acheminement de nombreux produits, et doit provisionner un certain nombre de manques à gagner sur les derniers mois. En terme de communication, cela se traduit aussi, inévitablement, par des ajustements : faut-il organiser une keynote de septembre, comme chaque année, sans pour autant présenter les évolutions des produits phares, à savoir les nouveaux iPhone 12 ? Selon les indiscrétions de leakers et médias spécialisés (dont Bloomberg), Apple a bien décidé de faire l'impasse : lors de cette keynote du 15 septembre 2020, la firme de Tim Cook devrait lever le voile sur quelques innovations et sur de nouveaux gammes de produits (iPad, iWatch), mais sans présenter les nouveaux iPhone. Autant dire qu'Apple maintient le suspense et semble semble s'amuser de l'incertitude dans laquelle sont plongés les acteurs du marché. Voici ce que l'on sait malgré tout pour l'heure sur le nouvel iPhone 12, qui devrait se décliner en iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max (voire iPhone 12 Mini).

Apple a fait savoir qu'une keynote aurait lieu ce mardi 15 septembre, à 19h, heure française. La firme américaine a laissé entendre que cet event allait lui permettre de dévoiler sa nouvelle gamme de iWatch et d'iPad Air. Mais il n'est donc pas certain que les iPhone 12 soient présentés ce jour-là. Des médias spécialisés américains - qui sont de manière générale dans la confidence - assurent qu'Apple va organiser une autre keynote, en octobre, consacrée à ses nouveaux smartphones. C'est notamment le cas du très influent Jon Prosser, qui évoque la date du 12 octobre. Selon lui, Apple ne pourra pas présenter des iPhone qui ne sont pas produits et qui ne seront disponibles en boutique ou en ligne avant quelques semaines.

Des nouveaux iPhone pour la fin de l'année, partout dans le monde : voilà l'objectif d'Apple, qui entend bien inonder les marchés du high tech pour l'automne, avec en ligne de mire les achats de Noël. La firme américaine a prévu un grand dispositif pour la mise en vente de son iPhone 12, malgré la crise sanitaire qui a durement touché ses plateformes logistiques et son calendrier : selon les informations du média de référence Bloomberg, 75 millions de nouveaux smartphones ont été commandés en production, un volume aussi ambitieux que celui développé pour l'iPhone 11.

Prévu pour le mois de septembre (l'iPhone 11 avait été présenté début septembre en 2019 pour une commercialisation débutée le 20 septembre), l'iPhone 12 devrait tout de même arriver avec des semaines de retard dans les Apple Store cette année. La faute à la crise sanitaire du coronavirus et son impact économique avec notamment un retard affiché dans la mise en production ou dans la fourniture de certains composants. Fin juillet, lors d'une conférence téléphonique, un responsable de la marque avait donné la tendance. "Cette année, nous nous attendons à ce que l'approvisionnement soit disponible quelques semaines plus tard". Les experts tablent sur le mi octobre pour une mise sur le marché, qui ne pourrait concerner que les deux modèles 6,1 pouces. Deux autres versions (de 5,4 pouces et 6,7 pouces) pourraient n'être mis en vente qu'en novembre.

Selon les indiscrétions parues dans la presse spécialisée américaine - qui se recoupent assez globalement - il faut s'attendre à la présentation de 4 iPhone 12 : un modèle standard décliné en 5,4 pouces et en 6,1 pouces ; un modèle Pro en 6,1 pouces et une modèle Max, de la même taille.

Prévus sur le marché avant la fin de l'année 2020, les iPhone 12 devraient reprendre certaines nouveautés et forces de l'iPhone 11 tout en introduisant quelques nouveaux éléments. Si l'on s'en tient à ceci, alors les nouveaux iPhone 12 n'auraient vraiment rien de révolutionnaires et pourraient même décevoir de nombreux potentiels acheteurs, d'autant que la concurrence en haut de gamme est de plus en plus exigeante... Ce qu'il faut retenir sur les équipements, selon les rumeurs :

Une nouvelle puce dite Soc14 est annoncée et devrait permettre d'afficher des performances en hausse.

Cet iPhone devrait être le premier de la marque à être compatible avec la 5G.

Un nouveau design est attendu, avec la possibilité que l'encoche d'affichage soit réduite.

Les versions haut de gamme (Max et Pro) pourraient bénéficier de 6Go de mémoire RAM contre 4Go habituellement.

Les capteurs photos sont attendus en amélioration comme la vidéo avec la possibilité de filmer en qualité 4K. On devrait retrouver le capteur ultra-grand angle introduit sur l'iPhone 11, mais il est peu probable que l'iPhone 12 soit équipé d'un capteur photos de 12 mégapixels.

Des rumeurs parlent d'un modèle équipé d'un capteur LiDAR, comme celui des iPad Pro. Ce capteur est connu des experts pour ses capacités à optimiser la réalité augmentée.

Un modèle serait disponible en "bleu nuit", le vert devrait être supprimé.

Mystère encore sur l'autonomie, qui avait fait un pas en avant sur la génération précédente.

Le prix de l'iPhone 12 a longtemps été un secret bien gardé mais il commence à fuiter à quelques semaines (jours ?) de sa présentation. Il sera en fait proche de celui de l'iPhone 11, Apple ayant réussi à contenir l'augmentation malgré l'arrivée de la nouvelle technologie 5G dans son smartphone. MacRumors, mise pourtant sur des prix de l'iPhone 12 en légère hausse, avec un tarif de 749 dollars pour un modèle de base de 5,4 pouces. L'iPhone 12 en taille 6,1 pouces est annoncé par ce média spécialisé entre 749 dollars et 849 dollars.

Il est assez probable qu'Apple modifie le design des ses iPhone avec cette nouvelle gamme d'iPhone 12. Les spécialistes évoquent un retour aux lignes qui avaient fait le succès de l'iPhone 4. Et en image ? Il y a quelques jours, le site web SvetApple a proposé une mise en image, intégrant les dernières rumeurs sur le visuel.

Así luciría un iPhone 12, totalmente renovado



Las imágenes a computadora (renders) creadas por Svetapple muestran a uno de los cuatro iPhone 12 anticipados para este año. El sitio creó el concepto del smartphone 12 de 5.4 pulgadas, costaría alrededor de US$650, según reportes. pic.twitter.com/TAE77rtrdb — Mundo HOY 100.1 FM (@mundohoyEc) August 25, 2020

A l'image de ce qui avait été fait lors de la présentation de l'iPhone 11, Apple devrait révéler plusieurs versions de son nouveau smartphone, à commencer par une version Pro. Elle proposerait notamment un triple capteur photo-vidéo dont une version 3D, une mémoire RAM augmentée. Apple devrait également présenter deux tailles d'écran, l'une classique, l'autre "Max" plus grande et qui pourra être choisie sur la version iPhone 12 comme iPhone 12 Pro. Celui-ci devrait bénéficier de performances en hausse. Une résolution d'écran de 120 Hertz à la place des 60 Hz de la version standard est ainsi attendue... mais n'est pas certaine.

En plus de l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max, un petit nouveau pourrait aussi être bientôt disponible dans les magasins, selon plusieurs sites américains : l'iPhone 12 mini. Comme son nom l'indique, il sera plus petit que ses grands frères, avec une taille de 5,4" contre 6,7" pour le plus performant des smartphones de cette gamme. Il devrait aussi être moins cher que les autres. Les amateurs d'Apple peuvent s'armer de patience avec ces nouvelles, ainsi qu'avec les informations de cet article, en attendant la probable sortie de la nouvelle ligne au mois d'octobre 2020.