iPhone 12 mini, Pro, Pro Max : baisse de prix sur le modèle 64 Go

IPHONE 12. Plusieurs mois après sa sortie, l'iPhone 12 reste encore le produit phare de chez Apple. Disponible en plusieurs versions, le flagship de la marque à la pomme est régulièrement concerné par des promotions parfois très intéressantes, comme c'est le cas en ce moment.

Toujours cité comme l'un des meilleurs smartphones actuels du marché, l'iPhone 12 s'est imposé comme une valeur sûre depuis sa sortie en fin d'année 2020. Outre des caractéristiques revues à la hausse, le nouveau fer de lance d'Apple est également le premier smartphone du constructeur à être compatible avec les réseaux 5G. Régulièrement prisé par de nombreux fans de la marque à la pomme, l'iPhone 12 est déjà disponible en plusieurs versions, et parfois sujet à de belles promotions. C'est notamment le cas ce mercredi 05 mai sur le site de Rakuten :

Lors de la keynote du mardi 13 octobre 2020, Tim Cook a confirmé la "révolution" apportée par le nouvel iPhone. La 5G est bel et bien embarquée dans l'iPhone 12. Une technologie qui rend le smartphone "plus rapide, plus avancé et sans perdre de vue la sécurité comme la confidentialité des données". La vitesse de téléchargement maximale du nouvel iPhone peut atteindre 4 Go par seconde et Apple promet une très faible latence, proche du temps réel. Toutes les applications natives de l'iPhone ont été adaptées pour la 5G. "L'iPhone 12 Pro offre des vitesses LTE atteignant 2 Gbit/s5, ce qui permet de télécharger des fichiers volumineux, de publier des photos et de faire du streaming vidéo de haute qualité plus facilement que jamais. Comme il intègre jusqu'à 32 bandes LTE et 20 bandes 5G – plus qu'aucun autre smartphone – il est déjà prêt pour la 5G ultra-rapide", écrit la firme sur son site Internet.

Les iPhone 12 reprennent certaines caractéristiques et forces de l'iPhone 11 tout en introduisant quelques nouveaux éléments. L'iPhone Mini ne se démarque que par sa plus petite taille (5,4 pouces).

Ce qu'il faut retenir sur les principaux équipements :

Une puce A14 Bionic est intégrée pour des performances améliorées

Écran Super Retina XDR 6,1 pouces

Cet iPhone est donc compatible avec la 5G.

Un nouveau design

Enregistrement vidéo HDR Dolby Vision jusqu'à 30 i/s

Zoom optique X2

Jusqu'à 17 heures de lecture vidéo

Face avant Ceramic Shield

4x plus de résistance aux chutes

Aluminium de qualité aérospatiale

Résistant à l'eau jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes

Compatible avec les accessoires MagSafe et les chargeurs sans fil

Deux autres modèles d'iPhone 12 sont également commercialisés : l'iPhone 12 Pro et l'iPhone pro Max. Le premier est équipé d'un écran 6,1 pouces comme l'iPhone 12. Il se démarque par son téléobjectif, sa qualité vidéo très haut de gamme (HDR Dolby Vision jusqu'à 60 images par secondes), d'un zoom optique x4, et d'un scanner LiDAR. La résolution est nettement supérieure (2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp).

L'iPhone Pro Max est un iPhone Pro doté d'un écran plus grand, de 6,7 pouces. Il intègre un meilleur zoom optique, d'une encore meilleure résolution (2 778 x 1 284 pixels à 458 ppp).

L'iPhone 12 a encore vu son prix évoluer en comparaison des générations précédentes. Voici les tarifs des quatre versions de l'iPhone 12, communiqués par Apple France :

iPhone 12 Mini : à partir de 809 euros

iPhone 12 : à partir de 909 euros

iPhone 12 Pro : à partir de 1159 euros

iPhone 12 Max : à partir de 1259 euros

Voici quelques images officielles des iPhone 12 dévoilées lors de la Keynote d'octobre dernier :

En résumé, la première déclinaison de l'iPhone 12 ravira ceux qui n'aiment pas la mode des smartphones toujours plus grands. Comme son nom l'indique, l'iPhone 12 mini est une version réduite de l'iPhone 12. Son écran passe à 5,4 pouces, mais les autres caractéristiques et le design sont pour la plupart strictement identiques. Il ne s'agit donc pas d'une version bas de gamme. Seule la batterie semble être différente, puisqu'Apple annonce une autonomie de 15 heures en lecture vidéo, contre 17 heures pour l'iPhone 12. Les différents modèles se déclinent en cinq couleurs : blanc, noir, bleu, vert et rouge.