iPhone 12 : Rakuten casse les prix sur l'iPhone 12 !

Apple iPhone 12 Rouge 128 Go

Lors de la keynote du mardi 13 octobre 2020, Tim Cook avait confirmé la "révolution" apportée par le nouvel iPhone. La 5G est bel et bien embarquée dans l'iPhone 12. Une technologie qui rend le smartphone "plus rapide, plus avancé et sans perdre de vue la sécurité comme la confidentialité des données". La vitesse de téléchargement maximale du nouvel iPhone peut atteindre 4 Go par seconde et Apple promet une très faible latence, proche du temps réel. Toutes les applications natives de l'iPhone ont été adaptées pour la 5G. "L'iPhone 12 Pro offre des vitesses LTE atteignant 2 Gbit/s5, ce qui permet de télécharger des fichiers volumineux, de publier des photos et de faire du streaming vidéo de haute qualité plus facilement que jamais. Comme il intègre jusqu'à 32 bandes LTE et 20 bandes 5G – plus qu'aucun autre smartphone – il est déjà prêt pour la 5G ultra-rapide", écrit la firme sur son site Internet. Il est actuellement en petite baisse de prix chez plusieurs revendeurs.