Keynote Apple : la date du 13 octobre confirmée, ce qu'on sait de l'"event"

Mardi 13 octobre, Apple va présenter ses tout nouveaux iPhone 12, lors d'une keynote qui prendra la forme d'une vidéo mise en ligne sur le Web. Le point complet.

Apple a présenté lors de sa keynote du 15 septembre une iWatch Série 6. Cette nouvelle montre connectée a une singularité présentée comme une grande innovation : elle permet de mesurer le niveau d'oxygène dans le sang de celui qui la porte. Cette montre est commercialisée, dans quelques jours, au prix de 399 dollars. Tous les détails et caractéristiques sur cette page du site d'Apple. Deux autres modèles ont été présentés, des montres connectées moins puissantes, moins sophistiquées, mais qui intègrent des nouveautés par rapport aux précédents modèles : la iWatch séries 3, vendue 199 dollars, et la iWatch SE, vendue 279 dollars. Tous les détails et caractéristiques sur cette page du site d'Apple. Apple a aussi présenté deux nouvelles tablettes lors de sa keynote de septembre. Tout d'abord un iPad 8, plus puissant et de meilleure qualité que tous les autres modèles de la gamme classique. Le produit est vendu 329 dollars. Apple a par ailleurs présenté un autre iPad, son tout nouveau iPad Air, nettement amélioré par rapport au précédent.