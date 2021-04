Keynote Apple 2021 : les premières fuites avant le début de la conférence

KEYNOTE. La première Keynote d'Apple de l'année se tient ce mardi soir. AirPods 3, AirTags, Mac... Quelles seront les annonces de la marque à la pomme ?

18:25 - Déjà des accessoires pour les AirTags Les internautes sont partis à la chasse aux AirTags, ces petits accessoires qui devraient être présentés ce soir lors de la Keynote Apple. Et ils ont trouvé plusieurs accessoires sur la toile, notamment sur des sites revendeurs comme Etsy, dont des sangles pour bracelets proches de ceux déjà vendus pour l'Apple Watch. 18:06 - Des iMac aussi attendus ? Cela paraît moins probable mais plusieurs rumeurs évoquent également la présentation de nouveaux iMac, qui pourraient se voir greffer la nouvelle puce M1. Cette puce est déjà présente sur les MacBook Pro 13 pouces, MacBook Air et Mini. 18:03 - Plus qu'une heure avant le début de la Keynote Apple de ce printemps 2021 C'est le premier grand rendez-vous de l'année pour les fans de la marque à la pomme. Apple tient sa première Keynote ce mardi 20 avril. La conférence sera à suivre à partir de 19 heures, heure française ! 16:20 - De nouvelles fuites semblent confirmer les AirTags Bien qu'aucune annonce officielle ne soit disponible, différents accessoires pour les fameux AirTags d'Apple continuent de fuiter en ligne, renforçant un peu plus la probabilité que ces petits traqueurs connectés soient annoncés ce soir. 15:32 - Peut-on espérer un nouvel iPhone lors de cette Keynote ? Peu d'espoirs de ce côté là : les conférences Apple liées aux nouvelles gammes d'iPhones sont généralement organisées en fin d'année vers septembre / octobre. De même concernant une nouvelle version d'iOS 15 qui ne devrait être présentée que cet été. 14:21 - Vers une présentation des AirTags ? On en entend parler depuis plus de deux ans, les AirTags de chez Apple pourraient bien être révélés ce soir durant la Keynote. Ces petits objets connectés permettront notamment de s'accrocher à n'importe quel objet que vous pourrez retrouver grâce à la fonction "Localiser" de l'iPhone. 13:10 - Une nouvelle génération d'AirPods espérée Véritables cartons de la marque à la pomme, les AirPods sont également au centre de nombreuses rumeurs quant à l'arrivée de nouveaux modèles. On peut déjà imaginer les prochains AirPods de 3eme génération, ainsi que des AirPods Pro 2. 12:14 - Un nouvel iPad Pro en approche ? Parmi les annonces les plus attendues par la communauté Apple, on retiendra la possible présentation d'un nouvel iPad Pro compatible 5G. 10:32 - La Keynote a lieu ce mardi, comment la suivre ? Apple tient sa Keynote du printemps ce mardi 20 avril. L'événement sera à suivre sur les plateformes web d'Apple, Apple TV ou encore sur Youtube, dès 19 heures, heure française.

Peut-être l'information la plus importante : la prochaine Keynote organisée par la marque à la pomme se tiendra le mardi 20 avril 2021 à 19h (heure de Paris). Cette date avait déjà fuité il y a quelques jours par le biais de Siri. L'assistant vocal d'Apple, qui n'a pas toujours sa langue dans sa poche, répondait tout naturellement lorsque la question de la tenue de la prochaine conférence Apple lui était posée.

Plusieurs produits sont particulièrement attendus par la communauté Apple lors de cette Keynote. Parmi ces derniers, on relèvera notamment les rumeurs autour d'un nouvel iPad Pro, d'une nouvelle gamme d'AirPods, mais également des fameux AirTags en fuite et attendus depuis plus de 2 ans.

L'iPad Pro 5G est l'un des produits qui reviennent le plus parmi les annonces attendues de la soirée. Cette nouvelle version de la désormais célèbre tablette d'Apple devrait embarquer de nouveaux écrans Mini-Led ainsi qu'une compatibilité avec les réseaux 5G.

Les AirPods 3e génération ainsi que les AirPods Pro 2 sont également au centre de nombreuses rumeurs. Les écouteurs sans-fil d'Apple sont un véritable carton pour la firme qui pourrait dévoiler ce mardi de nouvelles versions. Quelques images ont déjà été rendues disponibles sur le net par DuanRui, un leaker habitué des produits Apple.

font également partie des attentes du public pour cette Keynote Apple. Pour rappel, ce projet en cours de développement depuis plus de 2 ans consiste en de petites pastilles connectées via Bluetooth qui permettront de retrouver facilement des objets perdus grâce à l'application "Localiser" de l'iPhone. Il suffira pour cela de disposer les AirTags sur les objets susceptibles d'être égarés (tels que des clefs de voiture, un portefeuille...). Une technologie à la fois pratique et particulièrement attendue par la communauté Apple.

