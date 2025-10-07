Prime Day 2025 : c'est parti ! Découvrez les meilleures offres de ce mardi

Le Prime Day 2025 est de retour avec les Jours Flash Prime. Retrouvez notre sélection des meilleures offres disponibles ce mardi.

Le Prime Day se déroule actuellement du 7 au 8 octobre. L'événement de promotion se déroule sur deux simples jours contre quatre lors de sa précédente édition en juillet.

Traditionnellement organisé à la fin du mois de juin ainsi qu'au mois d'octobre, le Prime Day d'Amazon semble désormais ancré sur ces deux périodes pour proposer des promotions exclusives à ses membres. Cela va notamment de pair avec les soldes d'été et le Black Friday, qui se déroulent quelques semaines autour des dates du Prime Day.

En règle générale, le Prime Day est organisé sur deux jours. En milieu 2025, Amazon a cependant innové et proposé pour la première fois un événement réparti sur quatre jours, mais avec encore plus d'offres de promotion prévues.

Faut-il s'abonner à Amazon Prime pour profiter du Prime Day ?

Attention : le Prime Day est réservé aux abonnés Amazon prime, l'offre premium du site. Cette dernière dispose cependant d'une offre d'essai gratuite de 30 jours si vous souhaitez participer au Prime Day sans débourser un centime. N'oubliez cependant pas de désactiver le renouvellement automatique qui s'élève à 6,99 euros par mois et 69,90 euros par an !

Notez que le Prime Day n'est pas le seul avantage lié à l'abonnement Amazon Prime. Ce dernier vous permet également de disposer de livraisons en un jour ouvré gratuitement, de l'accès au service de streaming Prime Video, de différents bonus sur vos jeux vidéo avec Prime Gaming, et bien d'autres services intégrés.

Qu'est-ce que le Prime Day ?

Le Prime Day est l'une des plus grandes opérations commerciales proposées par Amazon et souvent comparée au célèbre Black Friday. Le Prime Day se tient sur une très courte période de 2 jours (ou 4 en 2025) durant lesquels Amazon propose de nombreuses promotions sur tout un tas de références diverses à ses abonnés Prime. A l'origine, il s'agit d'un événement lancé en 2015 pour célébrer les 20 ans du site web d'Amazon.

Disponible pendant une seule journée lors de son lancement, le Prime Day est désormais un rendez-vous incontournable pour les consommateurs du monde entier. Amazon propose de plus en plus d'articles en promotion au fil des éditions, au point que certains utilisateurs préfèrent désormais cet événement au Black Friday. En 2019, l'événement avait notamment dénombré plus de 3,5 millions de produits vendus rien qu'en France. Le Prime s'étend désormais sur deux jours entiers, afin de laisser davantage de temps aux internautes pour profiter de millions de promotions disponibles.