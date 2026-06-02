Prime Day 2026 : Amazon dévoile la date officielle

Le Prime Day 2026 d'Amazon revient cette année pour quatre jours d'offres exclusives pour ses membres abonnés.

Le Prime Day 2026 approche à grands pas. Cette année, quatre jours lui sont consacrés exceptionnellement. Cet événement permet aux consommateurs de profiter d'une large gamme de réductions sur le site d'Amazon.

Le Prime Day est exclusivement réservé aux membres abonnés d'Amazon Prime. Mais n'ayez crainte, il existe une manière de s'abonner et de profiter du Prime Day sans débourser un seul centime ! Consultez la fin de notre article pour en savoir plus.

Le Prime Day 2026 se tiendra du 23 au 26 juin. Pour la première fois, l'opération commerciale s'étale sur quatre jours. Elle concerne 35 catégories de produits pour les membres d'Amazon Prime.

Les promotions exclusives concernent notamment l'informatique, la beauté, les ustensiles de cuisine ou encore les produits alimentaires, de quoi satisfaire l'ensemble des membres avant les congés d'été. Cet événement va de pair avec les soldes d'été et le Black Friday qui se déroulent quelques semaines autour des dates du Prime Day.

Amazon explique que certaines promotions sont disponibles avant même la date de lancement du Prime Day 2026. Pour n'en citer que quelques-unes, une remise de 65% est prévue pour une sélection d'appareils allant de Kindle, Ring, Echo, Fire TV à Eero. Pour Prime Video, les achats et locations font l'objet d'une remise de 50%.

Des offres limitées sont également disponibles. Les membres d'Amazon Prime peuvent gagner un an de courses alimentaires gratuites pour les consommateurs qui dépensent au moins 13 € sur une commande en ligne. Ils peuvent également bénéficier d'une projection exclusive d'extraits du film Spider-Man: Brand New Day le 29 juin, soit deux jours avant sa sortie aux États-Unis.

Comment s'abonner gratuitement à Amazon Prime pour profiter du Prime Day ?

Attention : le Prime Day est réservé aux abonnés Amazon Prime, l'offre premium du site. Cependant, une offre d'essai gratuite de 30 jours est proposée. Y souscrire vous permettra de profiter du Prime Day sans débourser un centime pour l'abonnement. Attention à ne pas oublier de le désactiver. Il se renouvelle automatiquement pour un prix de 6,99 euros par mois et 69,90 euros par an !

À noter que le Prime Day n'est pas le seul avantage qu'offre l'abonnement Amazon Prime. Il propose de bénéficier de livraisons en un jour ouvré gratuitement, de l'accès au service de streaming Prime Video ainsi que de différents bonus sur vos jeux vidéos avec Prime Gaming, entre autres.

Qu'est-ce que le Prime Day ?

Le Prime Day est l'une des plus grandes campagnes de promotion, souvent comparé au Black Friday. Il se tient cette année exceptionnellement sur une durée de quatre jours durant lesquels le site Amazon propose de nombreuses promotions sur une large gamme de produits pour ses membres abonnés. A l'origine, il s'agit d'un événement lancé en 2015 pour célébrer les 20 ans du site web d'Amazon.

Le Prime Day est devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable pour les consommateurs du monde entier, surpassant parfois le Black Friday dans les préférences des utilisateurs. En 2019, l'événement avait notamment dénombré plus de 3,5 millions de produits vendus rien qu'en France. Le Prime s'étend désormais sur quatre jours entiers, afin de laisser davantage de temps aux internautes pour profiter de millions de promotions disponibles.