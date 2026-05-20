Prime Day 2026 : date officielle, offres et comment s'abonner gratuitement

Le Prime Day 2026 d'Amazon revient d'ici quelques jours avec de nouvelles offres exclusives pour les membres abonnés.

Le Prime Day 2026 approche à grands pas. Cet événement, étalé désormais sur plusieurs jours, permet à de multiples consommateurs de profiter de remises exceptionnelles sur le site d'Amazon.

Le Prime Day est cependant toujours réservé aux membres abonnés à Amazon Prime. Si ce n'est pas votre cas, vous ne pourrez malheureusement pas profiter des meilleurs prix actuellement affichés sur le site. Soyez rassurez : il existe toujours une technique permettant de s'abonner et même de profiter du Prime Day sans débourser un seul centime ! N'hésitez pas à consulter la fin de notre article sur le sujet.

Le Prime Day 2026 se tiendra d'ici le mois de juin-juillet. L'événement de promotion devrait une nouvelle fois s'étaler sur plusieurs jours et proposer toutes sortes de promotions qui se succèderont.

Traditionnellement organisé au mois de juin ainsi qu'au mois d'octobre, le Prime Day d'Amazon semble désormais ancré sur ces deux périodes pour proposer des promotions exclusives à ses membres. Cela va notamment de pair avec les soldes d'été et le Black Friday, qui se déroulent quelques semaines autour des dates du Prime Day.

En règle générale, le Prime Day est organisé sur deux jours. En milieu 2026, Amazon a cependant innové et proposé pour la première fois un événement réparti sur quatre jours, mais avec encore plus d'offres de promotion prévues.

Faut-il s'abonner à Amazon Prime pour profiter du Prime Day ?

Attention : le Prime Day est réservé aux abonnés Amazon prime, l'offre premium du site. Cette dernière dispose cependant d'une offre d'essai gratuite de 30 jours si vous souhaitez participer au Prime Day sans débourser un centime. N'oubliez cependant pas de désactiver le renouvellement automatique qui s'élève à 6,99 euros par mois et 69,90 euros par an !

Notez que le Prime Day n'est pas le seul avantage lié à l'abonnement Amazon Prime. Ce dernier vous permet également de disposer de livraisons en un jour ouvré gratuitement, de l'accès au service de streaming Prime Video, de différents bonus sur vos jeux vidéo avec Prime Gaming, et bien d'autres services intégrés.

Qu'est-ce que le Prime Day ?

Le Prime Day est l'une des plus grandes opérations commerciales proposées par Amazon et souvent comparée au célèbre Black Friday. Le Prime Day se tient sur une très courte période de 2 jours (ou 4 en 2025) durant lesquels Amazon propose de nombreuses promotions sur tout un tas de références diverses à ses abonnés Prime. A l'origine, il s'agit d'un événement lancé en 2015 pour célébrer les 20 ans du site web d'Amazon.

Disponible pendant une seule journée lors de son lancement, le Prime Day est désormais un rendez-vous incontournable pour les consommateurs du monde entier. Amazon propose de plus en plus d'articles en promotion au fil des éditions, au point que certains utilisateurs préfèrent désormais cet événement au Black Friday. En 2019, l'événement avait notamment dénombré plus de 3,5 millions de produits vendus rien qu'en France. Le Prime s'étend désormais sur deux jours entiers, afin de laisser davantage de temps aux internautes pour profiter de millions de promotions disponibles.