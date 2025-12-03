Black Friday 2025 : les promotions se poursuivent sur certains sites marchands !

Bien que le Black Friday soit officiellement terminé, certains marchands jouent les prolongations en dévoilant de nouvelles offres.

Dernières offres en direct

Le Black Friday est terminé ! Les marchands ont dévoilé leurs meilleures offres juste après que le site Boulanger se soit lancé dans la course aux promotions. Certains marchands continuent cependant d'afficher de grosses promotions.

C'est pourquoi nous trions chaque jour les meilleures offres disponibles même au-delà du Black Friday 2025. Qu'il s'agisse de Boulanger, d'Amazon, de la Fnac ou encore de CDiscount, nous épluchons les sites et bons plans pour vous proposer régulièrement les meilleures promotions disponibles après le Black Friday.

Le Black Friday 2025 ne dépend pas d'un organisateur en particulier et donc d'une règlementation stricte. L'événement respecte toutefois un calendrier assez simple pour sa date officielle. La tradition veut que la date du Black Friday tombe toujours le dernier vendredi du mois de novembre, après les fêtes de Thanksgiving au Etats-Unis. En partant de ce principe, la date officielle du Black Friday 2025 a donc été fixée au dernier vendredi 28 novembre 2025.

Traditionnellement, le Black Friday est suivi d'une dernière journée de promotions baptisé "Cyber Monday". Bien que cette tradition ne soit pas suivie par l'intégralité des participants au Black Friday, elle permet à certains marchands de proposer d'ultimes offres sur différents produits. Sans pour autant être réservée aux enseignes en ligne, le Cyber Monday se distingue davantage sur internet que dans les magasins physiques. Cette année, il se tiendra le lundi 1e décembre.

Et pour cause : le Cyber Monday propose avant tout des promotions sur des produits high tech. Ces derniers peuvent concerner plusieurs sortes d'offres. Si vous êtes à la recherche de gros rabais sur des ordinateurs portables, des jeux vidéo ou des tablettes, le Cyber Monday peut être l'occasion ultime de craquer.