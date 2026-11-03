Black Friday 2026 : Apple casse déjà le prix de son iPhone 18 Pro

Les premières promotions du Black Friday 2026 sont en ligne. Parmi les meilleures offres repérées cette semaine, on a déniché le tout dernier iPhone 18 Pro à un prix encore jamais vu sur Amazon.

Le Black Friday 2026 bat déjà son plein. Alors que la date officielle de l'événement semble toujours fixée au 27 novembre prochain, de multiples sites marchands proposent déjà plusieurs grosses promotions. Sous la bannière des "avant-premières du Black Friday", ces sites multiplient les offres depuis maintenant plusieurs jours.

Le Black Friday s'impose surtout sur des produits très recherchés comme des ordinateurs ou des smartphones. Parmi les meilleures offres du moment se trouve notamment le tout dernier iPhone 18 Pro dévoilé par Apple il y a seulement quelques semaines. Ce smartphone haut de gamme est d'ordinaire vendu à 1479,00€ en ligne, mais Amazon propose un coupon à cocher qui permet d'en profiter pour près de 150€ de moins !

iPhone 18 Pro (rouge bordeaux - 256Go) 1331â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon

Retrouvez les meilleures offres du Black Friday 2026 de vos marchands préférés sur cet article mis à jour en direct pendant tout le mois de novembre et même au-delà.

Codes promo du Black Friday 2026

Le Black Friday 2026 regorge de codes promo qui vous permettent de réaliser de multiples économies. Ces codes sont parfois disponibles sur des produits déjà en promotion à l'occasion du Black Friday ! Attention cependant puisque certains codes promo ne sont valables que pendant quelques jours ou sur certains produits bien spécifiques.

Codes promo Black Friday Pixmania

Le site Pixmania prend de l’avance sur le Black Friday avec des codes promo à saisir dans le panier. La réduction dépend du montant de la commande et ne s’applique qu’à certaines catégories de produits.

Sur sa sélection de smartphones Black Friday, Pixmania propose trois paliers jusqu'au 20 novembre 2026 :

20 € de réduction dès 600 € d’achat avec le code SMART20

40 € de réduction dès 800 € d’achat avec le code SMART40

60 € de réduction dès 1 200 € d’achat avec le code SMART60

Sur les TV et appareils photo, le Black Friday 2026 de Pixmania prévoit des codes du 30 octobre au 8 novembre 2026 :

Téléviseurs : 50 € de réduction dès 1 000 € d’achat avec le code TV50

Appareils photo : 40 € de réduction dès 800 € d’achat avec le code PHOTO40

Il n'existe aucune entité officielle qui régit le Black Friday 2026 et sa date de lancement. L'événement a toutefois des règles historiques et s'organise généralement autour du dernier vendredi du mois de novembre. Cette année, le Black Friday 2026 est donc prévu pour le vendredi 27 novembre. L'événement risque cependant de s'articuler autour de plusieurs dates clefs :

A partir du 30 octobre : lancement du Black Month 2026. Les premières promotions des magasins commenceront à arriver en ligne.

lancement du Black Month 2026. Les premières promotions des magasins commenceront à arriver en ligne. A partir du vendredi 20 novembre : lancement de la Black Friday Week. Les promotions s'accentueront avec de nouveaux rabais et participants à l'événement.

lancement de la Black Friday Week. Les promotions s'accentueront avec de nouveaux rabais et participants à l'événement. Le vendredi 27 novembre : date officielle du Black Friday 2026.

date officielle du Black Friday 2026. Le lundi 30 novembre : début du Cyber Monday, événement de promotion final centré sur les produits tech.

Comme expliqué précédemment, aucune législation n'encadre réellement le Black Friday 2026. Les commerçants sont donc libres de débuter leurs promotions quand ils le souhaitent, mais la majorité dégaine généralement leurs meilleures offres une semaine avant le jour J.

Qui sont les participants du Black Friday 2026 en France ?

Chaque année, le Black Friday réunit plusieurs acteurs phares qui proposent leurs promotions pendant toute la durée de l'événement. Les magasins de proximité peuvent également participer au Black Friday en affichant des prix barrés pendant toute la durée qui leur convient.

Bien qu'aucun magasin ne soit à l'origine même du Black Friday 2026, c'est généralement Amazon qui donne le tempo aux périodes de promotions de fin d'année. Il faudra donc surtout compter sur le géant de l'e-commerce, mais également sur d'autres valeurs sûres comme la Fnac, Boulanger, Darty ou CDiscount.

Cette année, un acteur marquant va cependant manquer au Black Friday 2026 : Rakuten. L'enseigne a définitivement cessé ses activités en France le 30 septembre dernier. Un sacré coup dur pour les consommateurs puisqu'il s'agissait du site qui proposait parmi les meilleures promotions sur des produits tech comme l'iPhone ou les MacBook. Il faudra cependant regarder du côté de JoyBuy cette année et espérer que le "Amazon chinois" propose de belles promotions.

Amazon est certainement LE site qui dirige le plus les opérations du Black Friday 2026. Le géant de l'e-commerce donne généralement le ton concernant les dates clefs et les meilleurs prix sur une tonne de références. Durant le Black Friday, Amazon a également l'habitude de proposer plusieurs vagues de promotions qui vont en s'accélérant au fur et à mesure que les jours de novembre passent. Attendez-vous donc à retrouver de nouvelles offres assez fréquemment sur le site d'Amazon France pendant le Black Friday.

Le Black Friday d'Amazon est également à surveiller à l'international. Le site a la particularité de proposer parfois des promotions différentes entre différents pays. Un iPhone 17 affiché en promotion sur Amazon France peut parfois se dénicher à moins chez sur Amazon US ! Il convient donc d'analyser les différents portails linguistiques du site ou simplement de suivre cet article où nous trouvons les meilleures offres pendant toute la durée du Black Friday.

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Le Black Friday 2026 est l'événement de promotion phare de la fin d'année. Que vous soyez à la recherche d'un nouveau téléphone, d'un ordinateur portable, de meubles pour votre salon ou d'une batterie de cuisine, le Black Friday est l'occasion idéale pour dénicher d'excellentes promotions et offres spéciales exclusives.