Black Friday 2026 : date officielle, participants, promos... Toutes les infos

Le Black Friday revient en 2026 avec toujours plus de promotions, de participants et d'offres exclusives. Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle édition et sa date officielle.

Le Black Friday 2026 se déroulera d'ici quelques mois. En coulisses, nombreux sont les acteurs de l'événement à préparer leurs premières offres. Traditionnellement, le Black Friday a l'habitude d'être organisé vers la fin de l'année, mais chaque participant est libre d'afficher ses promotions quand bon lui semble !

Que vous soyez à l'affût des promos du Black Friday 2026, de sa date officielle ou des magasins qui participeront à l'opération, retrouvez tout ce qu'il faut savoir dans cet article.

Le Black Friday 2026 ne dépend pas d'aucun organisateur officiel en particulier et donc d'une règlementation stricte. De ce fait, n'importe qui pourrait déclarer le Black Friday 2026 ouvert et proposer des promotions. Les participants historiques à l'événement respectent toutefois un calendrier assez simple pour sa date officielle.

La tradition veut que la date du Black Friday tombe toujours le dernier vendredi du mois de novembre, après les fêtes de Thanksgiving au Etats-Unis. En partant de ce principe, la date officielle du Black Friday 2026 a donc été fixée au dernier vendredi 28 novembre 2026.

Encore une fois, cette date est surtout symbolique. Depuis plusieurs années, de nombreux marchands proposent des promotions du Black Friday bien avant le dernier vendredi de novembre. Préparez-vous donc à voir débarquer de multiples bons plans dès la fin du mois d'octobre avec plusieurs vagues de rabais.

Traditionnellement, le Black Friday est suivi d'une dernière journée de promotions baptisé "Cyber Monday". Bien que cette tradition ne soit pas suivie par l'intégralité des participants au Black Friday, elle permet à certains marchands de proposer d'ultimes offres sur différents produits. Sans pour autant être réservée aux enseignes en ligne, le Cyber Monday se distingue davantage sur internet que dans les magasins physiques. Cette année, il se tiendra le lundi 1e décembre.

Et pour cause : le Cyber Monday propose avant tout des promotions sur des produits high tech. Ces derniers peuvent concerner plusieurs sortes d'offres. Si vous êtes à la recherche de gros rabais sur des ordinateurs portables, des jeux vidéo ou des tablettes, le Cyber Monday peut être l'occasion ultime de craquer.