Black Friday 2026 : date officielle révélée, participants et promotions à venir

Plus que quelques semaines à patienter avant le lancement du Black Friday 2026. En coulisses, les participants emblématiques de l'opération se préparent déjà à dégainer leurs promotions avant la date officielle.

Le Black Friday 2026 approche. Les amateurs de promotions et bons plans en tout genre peuvent déjà se préparer à une première salve de prix barrés qui arrivera très bientôt. Bien que la date officielle du Black Friday 2026 soit connue depuis un petit moment, nos sources évoquent déjà des promotions à venir dès la fin du mois d'octobre.

Chaque année, le Black Friday est l'occasion idéale pour réaliser des bonnes affaires. En plus d'autres événements comme le Prime Day d'Amazon ou les French Days à notre échelle nationale, les marques gardent généralement leurs meilleures promotions pour la fin d'année. Le Black Friday 2026 se déroule à une date stratégique, calée juste avant les vacances de Noël. L'occasion parfaite pour préparer les cadeaux tout en faisant de bonnes affaires !

Avant le lancement officiel du Black Friday 2026, on vous propose de vous abonner à notre newsletter des meilleures promotions à venir pendant l'événement. Découvrez les dates officielles ainsi que les participants à venir.

Quelle est la date officielle du Black Friday 2026 ?

Il n'existe aucune entité officielle qui régit le Black Friday 2026 et sa date de lancement. L'événement a toutefois des règles historiques et s'organise généralement autour du dernier vendredi du mois de novembre. Cette année, le Black Friday 2026 est donc prévu pour le vendredi 27 novembre. L'événement risque cependant de s'articuler autour de plusieurs dates clefs :

A partir du 31 octobre : lancement du Black Month 2026. Les premières promotions des magasins commenceront à arriver en ligne.

lancement du Black Month 2026. Les premières promotions des magasins commenceront à arriver en ligne. A partir du vendredi 20 novembre : lancement de la Black Friday Week. Les promotions s'accentueront avec de nouveaux rabais et participants à l'événement.

lancement de la Black Friday Week. Les promotions s'accentueront avec de nouveaux rabais et participants à l'événement. Le vendredi 27 novembre : date officielle du Black Friday 2026.

date officielle du Black Friday 2026. Le lundi 30 novembre : début du Cyber Monday, événement de promotion final centré sur les produits tech.

Comme expliqué précédemment, aucune législation n'encadre réellement le Black Friday 2026. Les commerçants sont donc libres de débuter leurs promotions quand ils le souhaitent, mais la majorité dégaine généralement leurs meilleures offres une semaine avant le jour J.

Quels sont les participants au Black Friday 2026 ?

Chaque année, le Black Friday réunit plusieurs acteurs phares qui proposent leurs promotions pendant toute la durée de l'événement. Les magasins de proximité peuvent également participer au Black Friday en affichant des prix barrés pendant toute la durée qui leur convient.

Bien qu'aucun magasin ne soit à l'origine même du Black Friday 2026, c'est généralement Amazon qui donne le tempo aux périodes de promotions de fin d'année. Il faudra donc surtout compter sur le géant de l'e-commerce, mais également sur d'autres valeurs sûres comme la Fnac, Boulanger, Darty ou CDiscount.

Cette année, un acteur marquant va cependant manquer au Black Friday 2026 : Rakuten. L'enseigne a définitivement cessé ses activités en France le 30 septembre dernier. Un sacré coup dur pour les consommateurs puisqu'il s'agissait du site qui proposait parmi les meilleures promotions sur des produits tech comme l'iPhone ou les MacBook. Il faudra cependant regarder du côté de JoyBuy cette année et espérer que le "Amazon chinois" propose de belles promotions.

Ne succombez pas aux effets d'annonce ! Il est important de ne pas présupposer que les prix réduits du Black Friday seront les meilleurs que vous puissiez obtenir pour un produit. Parfois, il est davantage intéressant de cumuler un code de réduction ou bien d'attendre d'autres opérations commerciales comme les soldes d'hiver. Veillez donc à ne pas succomber aux effets d'annonce. Ne manquez aucune bonne affaire ! Pour être sûr de ne manquer aucune promotion alléchante, il est conseillé de suivre vos marques préférées sur les réseaux sociaux ou bien de s'abonner à leur newsletter. Elles y publient souvent des offres exclusives en avant-première, voire des aperçus de leur campagne pour le Black Friday 2026. Préparez-vous au Black Friday 2026 Une des meilleures astuces pour se préparer au Black Friday, c'est d'effectuer vos recherches en amont. Prenez le temps d'identifier et de repérer les produits susceptibles de vous intéresser, ainsi que leurs prix d'origine. En les comparant au prix cassé le jour J, vous pourrez plus aisément repérer les bonnes affaires. Vous pouvez également lister ces produits et comparer les prix entre marques et magasins.

Le Black Friday 2026 est l'événement de promotion phare de la fin d'année. Que vous soyez à la recherche d'un nouveau téléphone, d'un ordinateur portable, de meubles pour votre salon ou d'une batterie de cuisine, le Black Friday est l'occasion idéale pour dénicher d'excellentes promotions et offres spéciales exclusives.