Black Friday 2026 : nouvelle vague de promos, voici les meilleures offres en direct

Le Black Friday 2026 se poursuit avec déjà de nouvelles offres et promotions. On vous a déniché les meilleures du moment et on vous trie toutes les baisses de prix en direct.

Le Black Friday 2026 est déjà bien en avance cette année. Plusieurs marchands ont déjà dégainé leurs meilleures offres et certaines tombent rapidement en rupture de stock. En début de semaine, Amazon proposait notamment le dernier iPhone 18 Pro avec une baisse de prix inédite sur son site. Cette offre est malheureusement déjà épuisée, mais Boulanger prend le relais avec une des meilleures offres possibles sur le dernier MacBook Air M5 avec 250€ de réduction avec son club fidélité.

Macbook Air M5 1999â‚¬ (via remise fidÃ©litÃ©) VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Retrouvez les meilleures offres du Black Friday 2026 de vos marchands préférés sur cet article mis à jour en direct pendant tout le mois de novembre et même au-delà.

Codes promo du Black Friday 2026

Le Black Friday 2026 regorge de codes promo qui vous permettent de réaliser de multiples économies. Ces codes sont parfois disponibles sur des produits déjà en promotion à l'occasion du Black Friday ! Attention cependant puisque certains codes promo ne sont valables que pendant quelques jours ou sur certains produits bien spécifiques.

Codes promo Black Friday Pixmania

Le site Pixmania prend de l’avance sur le Black Friday avec des codes promo à saisir dans le panier. La réduction dépend du montant de la commande et ne s’applique qu’à certaines catégories de produits.

Sur sa sélection de smartphones Black Friday, Pixmania propose trois paliers jusqu'au 20 novembre 2026 :

20 € de réduction dès 600 € d’achat avec le code SMART20

40 € de réduction dès 800 € d’achat avec le code SMART40

60 € de réduction dès 1 200 € d’achat avec le code SMART60

Sur les TV et appareils photo, le Black Friday 2026 de Pixmania prévoit des codes du 30 octobre au 8 novembre 2026 :

Téléviseurs : 50 € de réduction dès 1 000 € d’achat avec le code TV50

Appareils photo : 40 € de réduction dès 800 € d’achat avec le code PHOTO40

Codes promo Zendure

Le site du constructeur de batteries solaires Zendure propose également un code promo à utiliser pendant le Black Friday 2026. Ce code vous permet d'obtenir des remises supplémentaires sur le site hors quelques exceptions.

AF5E24 : coupon de 8% supplémentaires cumulable avec les autres remises du site dans le cadre du Black Friday 2026 de Zendure. Coupon à rentrer lors de votre paiement.

Notez que ce coupon n'est disponible que pour une durée limitée pendant le Black Friday. Tâchez donc de l'utiliser au plus vite avant de perdre ces 8% supplémentaires sur vos achats.

Il n'existe aucune entité officielle qui régit le Black Friday 2026 et sa date de lancement. L'événement a toutefois des règles historiques et s'organise généralement autour du dernier vendredi du mois de novembre. Cette année, le Black Friday 2026 est donc prévu pour le vendredi 27 novembre. L'événement risque cependant de s'articuler autour de plusieurs dates clefs :

A partir du 30 octobre : lancement du Black Month 2026. Les premières promotions des magasins commenceront à arriver en ligne.

lancement du Black Month 2026. Les premières promotions des magasins commenceront à arriver en ligne. A partir du vendredi 20 novembre : lancement de la Black Friday Week. Les promotions s'accentueront avec de nouveaux rabais et participants à l'événement.

lancement de la Black Friday Week. Les promotions s'accentueront avec de nouveaux rabais et participants à l'événement. Le vendredi 27 novembre : date officielle du Black Friday 2026.

date officielle du Black Friday 2026. Le lundi 30 novembre : début du Cyber Monday, événement de promotion final centré sur les produits tech.

Comme expliqué précédemment, aucune législation n'encadre réellement le Black Friday 2026. Les commerçants sont donc libres de débuter leurs promotions quand ils le souhaitent, mais la majorité dégaine généralement leurs meilleures offres une semaine avant le jour J.

Qui sont les participants du Black Friday 2026 en France ?

Chaque année, le Black Friday réunit plusieurs acteurs phares qui proposent leurs promotions pendant toute la durée de l'événement. Les magasins de proximité peuvent également participer au Black Friday en affichant des prix barrés pendant toute la durée qui leur convient.

Bien qu'aucun magasin ne soit à l'origine même du Black Friday 2026, c'est généralement Amazon qui donne le tempo aux périodes de promotions de fin d'année. Il faudra donc surtout compter sur le géant de l'e-commerce, mais également sur d'autres valeurs sûres comme la Fnac, Boulanger, Darty ou CDiscount.

Cette année, un acteur marquant va cependant manquer au Black Friday 2026 : Rakuten. L'enseigne a définitivement cessé ses activités en France le 30 septembre dernier. Un sacré coup dur pour les consommateurs puisqu'il s'agissait du site qui proposait parmi les meilleures promotions sur des produits tech comme l'iPhone ou les MacBook. Il faudra cependant regarder du côté de JoyBuy cette année et espérer que le "Amazon chinois" propose de belles promotions.

Amazon est certainement LE site qui dirige le plus les opérations du Black Friday 2026. Le géant de l'e-commerce donne généralement le ton concernant les dates clefs et les meilleurs prix sur une tonne de références. Durant le Black Friday, Amazon a également l'habitude de proposer plusieurs vagues de promotions qui vont en s'accélérant au fur et à mesure que les jours de novembre passent. Attendez-vous donc à retrouver de nouvelles offres assez fréquemment sur le site d'Amazon France pendant le Black Friday.

Le Black Friday d'Amazon est également à surveiller à l'international. Le site a la particularité de proposer parfois des promotions différentes entre différents pays. Un iPhone 17 affiché en promotion sur Amazon France peut parfois se dénicher à moins chez sur Amazon US ! Il convient donc d'analyser les différents portails linguistiques du site ou simplement de suivre cet article où nous trouvons les meilleures offres pendant toute la durée du Black Friday.

En direct

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Le Black Friday 2026 est l'événement de promotion phare de la fin d'année. Que vous soyez à la recherche d'un nouveau téléphone, d'un ordinateur portable, de meubles pour votre salon ou d'une batterie de cuisine, le Black Friday est l'occasion idéale pour dénicher d'excellentes promotions et offres spéciales exclusives.