Black Friday PS5 2026 : c'est lancé chez PlayStation ! Déjà des promos sur des jeux et des consoles

A l'approche de la grand-messe commerciale du Black Friday 2026, PlayStation lance des réductions sur des centaines de jeux pouvant atteindre 75% de remises.

Le Black Friday 2026 commence à se préparer bien avant sa date officielle du vendredi 27 novembre y compris pour la PS5. Plusieurs enseignes, dont la Fnac, Boulanger, Cdiscount et Carrefour, ont déjà lancé ou annoncé leurs premières opérations commerciales. Les amateurs de PlayStation peuvent donc commencer à surveiller les prix des consoles, des jeux et des accessoires, sans forcément attendre la fin du mois.

Cette édition s'annonce particulière. Sony a augmenté les prix de ses consoles en avril dernier, portant la PS5 Slim avec lecteur à 649,99 euros, la Digital Edition à 599,99 euros et la PS5 Pro à 899,99 euros. Des tarifs qui rendent les promotions particulièrement intéressantes, même si les revendeurs proposent parfois des prix inférieurs au catalogue officiel.

Autre événement majeur : GTA 6 sort le 19 novembre, soit seulement huit jours avant le Black Friday. De quoi placer le célèbre jeu de Rockstar au centre des recherches des joueurs, aux côtés d'autres titres populaires comme EA Sports FC 27, Astro Bot ou Clair Obscur : Expedition 33. Les manettes DualSense, notamment les éditions limitées GTA 6, seront également à surveiller.

Sur le site officiel de PlayStation, 472 références sont soumises à une offre déjà estampillée "Black Friday" et cela concerne différents jeux mais aussi des éditions spéciales et des DLC. C'est donc déjà parti pour la console de Sony !

Quelles offres sur les consoles et les packs ?

Les premières baisses de prix sont déjà visibles chez les distributeurs. Carrefour affiche notamment un pack PS5 Slim Digital avec Astro Bot à 399,99 euros, contre 599,99 euros pour la console numérique seule au tarif officiel de Sony. Un autre pack comprenant la PS5 Slim avec lecteur et Astro Bot est référencé à 499,99 euros. Attention cependant : ces offres ne sont pas disponibles en livraison et leur disponibilité dépend des stocks en magasin.

Slim Edition Digital Blanc

D'autres enseignes sont également à surveiller. E.Leclerc affiche la PS5 Slim standard autour de 649 euros et Cdiscount propose notamment des packs associant la console à une seconde manette ou à des jeux. À la Fnac et chez Boulanger, les tarifs de référence permettent aussi de comparer les futures promotions. La PS5 Pro, officiellement vendue 899,99 euros, est quant à elle référencée dans un pack avec EA Sports FC 26 à 799,99 euros chez Carrefour, sous réserve de disponibilité.

Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition + Fortnite Flowering Chaos

Les prix peuvent évoluer rapidement, notamment à l'approche de la Black Week. Pour les joueurs qui hésitent entre les modèles, la PS5 Digital Edition reste la moins chère, mais elle ne possède pas de lecteur de disque. La PS5 Slim standard permet de profiter des jeux physiques et d'occasion, tandis que la PS5 Pro mise sur de meilleures performances graphiques et un stockage de 2 To. Son lecteur de disque doit toutefois être acheté séparément.

GTA 6, FC 27, Astro Bot... Quels jeux en promotion pour le Black Friday ?

Le Black Friday 2026 arrive à un moment idéal pour les amateurs de jeux vidéo : GTA 6 sort le jeudi 19 novembre sur PS5. Le nouveau jeu de Rockstar est déjà proposé en précommande à 79,99 euros sur le PlayStation Store, à la Fnac et chez Cdiscount. Il faudra cependant attendre pour savoir si des réductions seront proposées lors du Black Friday, seulement huit jours après sa sortie.

Grand Theft Auto GTA VI

Petite particularité à connaître : même la version vendue en boîte de GTA 6 contient un code de téléchargement et non un disque. Les possesseurs de PS5 Digital pourront donc y jouer sans lecteur supplémentaire. Rockstar offre également du contenu bonus Vintage Vice City pour les précommandes et les achats réalisés avant le 20 novembre. Les joueurs qui précommandent la version numérique peuvent aussi bénéficier d'un mois de GTA+, un abonnement qui devient payant ensuite s'il n'est pas résilié.

Mais GTA 6 ne sera pas le seul titre à surveiller. EA Sports FC 27, sorti en septembre, figure déjà parmi les jeux proposés par les enseignes, tandis qu'Astro Bot, Ghost of Yōtei, Marvel's Wolverine ou encore Clair Obscur : Expedition 33 pourraient aussi intéresser les chasseurs de bonnes affaires. Chez Cdiscount, Clair Obscur est notamment affiché autour de 40 euros en version PS5, avec des offres d'occasion parfois moins chères. Le PlayStation Store propose également ses propres campagnes de réduction sur les jeux numériques, à comparer avec les prix des éditions vendues en magasin.

EA Sports FC 27

Les manettes et les accessoires à prix réduit pour le Black Friday ?

Les consoles ne seront pas les seuls produits à surveiller pendant le Black Friday. Les manettes DualSense peuvent également faire l'objet de réductions intéressantes. La manette classique est vendue 74,99 euros sur la boutique officielle PlayStation, à la Fnac et chez Boulanger. Carrefour affiche déjà plusieurs coloris à 69,99 euros, notamment les versions noire et rouge. Pour les joueurs les plus exigeants, la DualSense Edge, dotée de commandes personnalisables, est commercialisée 219,99 euros chez Sony, mais certaines enseignes la proposent moins cher.

Manette Sans Fil Dualsense Nova Pink

Autre nouveauté qui pourrait attirer les collectionneurs : Sony a dévoilé deux manettes DualSense en édition limitée GTA 6, disponibles en noir et en blanc. Leur sortie est prévue le 19 novembre, au prix officiel de 84,99 euros. Les précommandes sont ouvertes sur la boutique PlayStation, sous réserve de disponibilité. Les casques gaming, les stations de recharge et le PlayStation Portal, vendu 249,99 euros au tarif officiel, méritent également d'être surveillés.

Reste à savoir s'il vaut mieux acheter maintenant ou attendre le Black Friday du 27 novembre. Sony n'a pas encore dévoilé toutes ses promotions pour cette édition, et de nouvelles offres pourraient apparaître pendant la Black Week, à partir du 23 novembre, puis jusqu'au Cyber Monday du 30 novembre. Les codes promo supplémentaires seront aussi à vérifier chez les marchands, à condition qu'ils soient bien applicables aux consoles ou aux accessoires PlayStation. Pour éviter les fausses bonnes affaires, le plus important reste de comparer les prix finaux, les stocks et les conditions de livraison entre plusieurs enseignes.