Black Friday PS5 2026 : des prix ultra cassés, ça rigole pas ! Nous avons recensé les meilleures offres sur les jeux et consoles

Le Black Friday 2026 approche et PlayStation a déjà lancé des réductions sur des centaines de jeux. Les prix sur l'univers PS5 bougent déjà.

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Le Black Friday 2026 passe à la vitesse supérieure chez PlayStation depuis lundi 16 novembre. Après une première vague de réductions lancée le 4 novembre, Sony ouvre une nouvelle phase de promotions sur les jeux PS5, mais aussi sur les accessoires et les périphériques de sa gamme. Les réductions peuvent atteindre 75% sur certains jeux numériques, et de nouveaux titres rejoignent aujourd'hui la sélection. L'opération doit se poursuivre jusqu'au 30 novembre, même si certaines offres prendront fin plus tôt.

Pour les joueurs qui souhaitent surtout acheter une PS5, la distinction reste importante : une promotion sur un jeu, une manette ou un pack ne signifie pas forcément que la console neuve bénéficie elle aussi d'une remise. Les tarifs de référence restent de 599,99 euros pour la PS5 Digital Edition, 649,99 euros pour la PS5 avec lecteur et 899,99 euros pour la PS5 Pro. Sony invite les consommateurs à consulter les offres disponibles dans leur pays, les promotions pouvant varier selon les enseignes.

Chez les distributeurs, certains packs peuvent néanmoins se révéler plus intéressants qu'une console vendue seule. Carrefour référence notamment des ensembles comprenant une PS5 et un jeu, mais leur disponibilité dépend des magasins et des stocks. Avant d'acheter, il faut donc comparer le prix final, le modèle exact de la console et les accessoires inclus. Pour ceux qui ne sont pas pressés, d'autres offres pourraient encore apparaître avant le Black Friday du 27 novembre, sans qu'une baisse générale des prix des PS5 neuves soit garantie.

Quelles offres Black Friday sur les PS5 et les packs ?

Les premières baisses de prix sont déjà visibles chez les distributeurs. Carrefour affiche notamment un pack PS5 Slim Digital avec Astro Bot en promo, contre 599,99 euros pour la console numérique seule au tarif officiel de Sony. Un autre pack comprenant la PS5 Slim avec lecteur et Astro Bot est référencé à 499,99 euros. Attention cependant : ces offres ne sont pas disponibles en livraison et leur disponibilité dépend des stocks en magasin.

Slim Edition Digital Blanc

D'autres enseignes sont également à surveiller. E.Leclerc affiche la PS5 Slim standard autour de 649 euros et Cdiscount propose notamment des packs associant la console à une seconde manette ou à des jeux. À la Fnac et chez Boulanger, les tarifs de référence permettent aussi de comparer les futures promotions. La PS5 Pro, officiellement vendue 899,99 euros, est quant à elle référencée dans un pack avec EA Sports FC 26 à 799,99 euros chez Carrefour, sous réserve de disponibilité.

Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition + Fortnite Flowering Chaos

Les prix peuvent évoluer rapidement, notamment à l'approche de la Black Week. Pour les joueurs qui hésitent entre les modèles, la PS5 Digital Edition reste la moins chère, mais elle ne possède pas de lecteur de disque. La PS5 Slim standard permet de profiter des jeux physiques et d'occasion, tandis que la PS5 Pro mise sur de meilleures performances graphiques et un stockage de 2 To. Son lecteur de disque doit toutefois être acheté séparément.

GTA 6, FC 27, Astro Bot... Quels jeux PS5 en promotion pour le Black Friday ?

Le Black Friday 2026 arrive à un moment idéal pour les amateurs de jeux vidéo : GTA 6 sort le jeudi 19 novembre sur PS5. Le nouveau jeu de Rockstar est déjà proposé en précommande à 79,99 euros sur le PlayStation Store, à la Fnac et chez Cdiscount. Il faudra cependant attendre pour savoir si des réductions seront proposées lors du Black Friday, seulement huit jours après sa sortie.

Grand Theft Auto GTA VI

Petite particularité à connaître : même la version vendue en boîte de GTA 6 contient un code de téléchargement et non un disque. Les possesseurs de PS5 Digital pourront donc y jouer sans lecteur supplémentaire. Rockstar offre également du contenu bonus Vintage Vice City pour les précommandes et les achats réalisés avant le 20 novembre. Les joueurs qui précommandent la version numérique peuvent aussi bénéficier d'un mois de GTA+, un abonnement qui devient payant ensuite s'il n'est pas résilié.

Mais GTA 6 ne sera pas le seul titre à surveiller. EA Sports FC 27, sorti en septembre, figure déjà parmi les jeux proposés par les enseignes, tandis qu'Astro Bot, Ghost of Yōtei, Marvel's Wolverine ou encore Clair Obscur : Expedition 33 pourraient aussi intéresser les chasseurs de bonnes affaires. Chez Cdiscount, Clair Obscur est notamment affiché autour de 40 euros en version PS5, avec des offres d'occasion parfois moins chères. Le PlayStation Store propose également ses propres campagnes de réduction sur les jeux numériques, à comparer avec les prix des éditions vendues en magasin. Le jeu God of War Ragnarök passe de 79,99 à 39,99 euros, tandis que Death Stranding 2 : On the Beach descend à 49,59 euros.

EA Sports FC 27

Liste des jeux PS5 en promotion Black Friday

Les manettes et les accessoires à prix réduit pour le Black Friday

Les accessoires PlayStation font désormais officiellement partie de l'opération Black Friday 2026. Sony annonce des réductions sur plusieurs produits, notamment les manettes DualSense et DualSense Edge, les casques Pulse Elite, les écouteurs Pulse Explore et le casque de réalité virtuelle VR2. Chez Amazon, la manette sans fil DualSense est notamment affichée à 59,99 euros au lieu de 78,99 euros, soit 24 % de remise. Autre offre intéressante pour les joueurs : le casque gaming GXT Trust Forta, compatible avec la PS5, passe de 49,99 euros à 39,99 euros. Deux réductions à surveiller pour ceux qui souhaitent compléter leur équipement sans attendre le 27 novembre.

ContrÃ´le des jeux PS5 Sony

Autre nouveauté qui pourrait attirer les collectionneurs : Sony a dévoilé deux manettes DualSense en édition limitée GTA 6, disponibles en noir et en blanc. Leur sortie est prévue le 19 novembre, au prix officiel de 84,99 euros. Les précommandes sont ouvertes sur la boutique PlayStation, sous réserve de disponibilité. Les casques gaming, les stations de recharge et le PlayStation Portal, vendu 249,99 euros au tarif officiel, méritent également d'être surveillés.

Faut-il profiter des premières réductions ou attendre le Black Friday du vendredi 27 novembre ? Sur le PlayStation Store, une nouvelle vague de promotions a débuté ce lundi 16 novembre. Les offres sur les jeux, les accessoires et certains abonnements sont désormais à comparer, tandis que les consommateurs à la recherche d'une PS5 neuve doivent rester attentifs aux prix des packs proposés par les distributeurs. Du côté des consoles et des accessoires, les enseignes pourraient également proposer de nouveaux prix pendant la Black Week, à partir du 23 novembre.