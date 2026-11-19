Le Black Friday PS5 2026 est déjà lancé, avec des promotions sur les jeux et les accessoires chez Amazon, Carrefour et d'autres distributeurs. Plusieurs offres permettent de faire des économies avant le 27 novembre.

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Le Black Friday approche, mais les premières promotions PlayStation sont déjà disponibles. Sony a lancé des réductions sur les jeux PS5 numériques dès le 4 novembre, avant d'étendre ses offres aux accessoires le 26 novembre. Chez les distributeurs comme Amazon ou Carrefour, les joueurs peuvent également trouver des manettes et des jeux PS5 à prix réduit.

Pour les consoles, la situation est moins avantageuse. Seuls quelques distributeurs proposent des offres intéressantes comme Carrefour et sa PS5 Slim avec lecteur de disque qui est notamment affichée à 649 euros, un tarif proche du prix habituel pour cette version de la PS5. L'enseigne propose un retrait en magasin, sous réserve de disponibilité locale.

Les réductions Black Friday les plus intéressantes concernent donc surtout les accessoires et les jeux. Une manette DualSense passe notamment de 74,99 euros à 54,99 euros, soit près de 27 % de remise. De nombreux titres PS5 sont également en promotion chez les distributeurs et sur le PlayStation Store, où certaines réductions atteignent 75 %. Les prix peuvent évoluer jusqu'au Black Friday du vendredi 27 novembre et Cyber Monday du 30 novembre.

Quelles offres Black Friday sur les PS5 et les packs ?

Slim Edition Digital Blanc

Pour le moment, les consoles PS5 ne profitent pas des mêmes réductions que les jeux et les accessoires. Chez Carrefour, la PS5 Slim avec lecteur de disque est affichée à 649 euros, un prix à comparer avec les offres d'Amazon, de la Fnac ou de E.Leclerc. La console est notamment proposée en retrait en magasin chez Carrefour, selon les stocks disponibles.

Il faut ainsi distinguer les deux principales versions de la console. La PS5 Édition numérique ne possède pas de lecteur de disque : les jeux doivent être achetés et téléchargés en ligne. La PS5 Slim standard permet, elle, d'utiliser des jeux physiques, souvent proposés à prix réduit pendant le Black Friday. Ce détail peut peser dans le choix d'une console, notamment pour les joueurs qui achètent des jeux d'occasion.

De nombreuses enseignes sont à surveiller. E.Leclerc affiche la PS5 Slim standard autour de 649 euros et Cdiscount propose notamment des packs associant la console à une seconde manette ou à des jeux. À la Fnac et chez Boulanger, les tarifs de référence permettent aussi de comparer les futures promotions. Chez Cdiscount, une PS5 Slim digitale, avec deux DualSense, se trouve être au prix de 839,50 euros pour les joueurs voulant vivre une expérience en duo.

Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition + Fortnite Flowering Chaos

Les prix peuvent évoluer rapidement, notamment à l'approche de la Black Week. Pour les joueurs qui hésitent entre les modèles, la PS5 Digital Edition reste la moins chère, mais elle ne possède pas de lecteur de disque. La PS5 Slim standard permet de profiter des jeux physiques et d'occasion, tandis que la PS5 Pro mise sur de meilleures performances graphiques et un stockage de 2 To. Son lecteur de disque doit toutefois être acheté séparément.

GTA 6, FC 27, Astro Bot... Quels jeux PS5 en promotion pour le Black Friday ?

Le Black Friday 2026 arrive à un moment idéal pour les amateurs de jeux vidéo : GTA 6 sort le jeudi 19 novembre sur PS5. Le nouveau jeu de Rockstar est déjà proposé en précommande à 79,99 euros sur le PlayStation Store, à la Fnac et chez Cdiscount. Il faudra cependant attendre pour savoir si des réductions seront proposées lors du Black Friday, seulement huit jours après sa sortie.

GTA VI

Petite particularité à connaître : même la version vendue en boîte de GTA 6 contient un code de téléchargement et non un disque. Les possesseurs de PS5 Digital pourront donc y jouer sans lecteur supplémentaire. Rockstar offre également du contenu bonus Vintage Vice City pour les précommandes et les achats réalisés avant le 20 novembre. Les joueurs qui précommandent la version numérique peuvent aussi bénéficier d'un mois de GTA+, un abonnement qui devient payant ensuite s'il n'est pas résilié.

Mais GTA 6 ne sera pas le seul titre à surveiller. EA Sports FC 27, sorti en septembre, figure déjà parmi les jeux proposés par les enseignes, tandis qu'Astro Bot, Ghost of Yōtei, Marvel's Wolverine ou encore Clair Obscur : Expedition 33 pourraient aussi intéresser les chasseurs de bonnes affaires. Chez Cdiscount, Clair Obscur est notamment affiché autour de 40 euros en version PS5, avec des offres d'occasion parfois moins chères. Le PlayStation Store propose également ses propres campagnes de réduction sur les jeux numériques, à comparer avec les prix des éditions vendues en magasin. Le jeu God of War Ragnarök passe de 79,99 à 39,99 euros, tandis que Death Stranding 2 : On the Beach descend à 49,59 euros.

EA Sports FC 27

Liste des jeux PS5 en promotion Black Friday

Les manettes et les accessoires à prix réduit pour le Black Friday

Les accessoires PlayStation font désormais officiellement partie de l'opération Black Friday 2026. Sony annonce des réductions sur plusieurs produits, notamment les manettes DualSense et DualSense Edge, les casques Pulse Elite, les écouteurs Pulse Explore et le casque de réalité virtuelle VR2, qui dans le cas présent à 349,99 euros au lieu de 449,99 euros chez la FNAC. Autre offre intéressante pour les joueurs : le casque gaming GXT Trust Forta, compatible avec la PS5, passe de 49,99 euros à 29,99 euros. Deux réductions à surveiller pour ceux qui souhaitent compléter leur équipement sans attendre le 27 novembre.

Manette Sans Fil Dualsense Nova Pink

Autre nouveauté qui pourrait attirer les collectionneurs : Sony a dévoilé deux manettes DualSense en édition limitée GTA 6, disponibles en noir et en blanc. Leur sortie est prévue le 19 novembre, au prix officiel de 84,99 euros. Les précommandes sont ouvertes sur la boutique PlayStation, sous réserve de disponibilité. Les casques gaming, les stations de recharge et le PlayStation Portal, vendu 249,99 euros au tarif officiel, méritent également d'être surveillés.

Faut-il profiter des premières réductions ou attendre le Black Friday du vendredi 27 novembre ? Les premières réductions sont déjà intéressantes sur les manettes, les accessoires et de nombreux jeux PS5. Pour les consoles, les prix restent élevés et certaines promotions disparaissent rapidement. Les acheteurs ont donc intérêt à comparer les offres d'Amazon, Carrefour ou la Fnac, sans oublier les frais de livraison et les conditions de vente. De nouvelles remises pourraient apparaître pendant la Black Week, mais rien ne garantit qu'elles seront plus avantageuses.