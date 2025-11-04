Black Friday PS5 : déjà une offre canon sur la PS5 Slim, Sony va devoir dégainer !

BLACK FRIDAY PS5. Sony est très attendu pour ce Black Friday 2025 mais la marque japonaise s'est fait déborder par un site qui propose la PS5 Slim à prix cassé !

Sony va devoir frapper fort, très fort à l'occasion du Black Friday 2025 pour faire oublier ses offres 2024 mais aussi les polémiques sur le prix et les performances de la dernière version de la PS5 Slim. Celle-ci a été annoncée début octobre, soit un mois avant le Black Friday 2025 ! Et elle est bien déjà en promo à quelques semaines du grand jour... C'est le site AliExpress qui a dégainé une première promo à l'occasion de son Mega Choice Day, l'équivalent sur la plateforme chinoise du Black Friday. On trouve la PS5 Slim avec un rabais d'environ 100 euros, proposée à 445 euros. Une offre vite terminée et déjà hors ligne !

Comment Sony va-t-il réagir ? L'an dernier, la firme japonaise avait lancé une grande opération en amont du Black Friday. Retenez bien la date, c'était le 22 novembre pour une opération qui s'était poursuivie jusqu'au 12 décembre. Un vrai cadeau de Noël avant l'heure...

La PS5 Pro, tout juste sortie (à 799 euros), n'était toutefois pas concernée par l'opération au contraire de la PS5 Slim Digital Edition affichée pour la première fois sous la barre des 400 euros : 374 euros précisément quand la PS5 Slim avec lecteur Blu Ray passait de 549 euros à 475 euros... Inédit là aussi !

Qu'en sera-t-il cette année ? Les fans suivront surtout les prix autour de la nouvelle PS5 Slim. Cette nouvelle déclinaison fait beaucoup parler. Ce n'est pas son "nouveau" look avec des rebords mats moins sensibles aux traces et rayures qui intéresse les amateurs de PlayStation mais bien ce qui se cache dans la console japonaise. Si l'on suit les spécifications techniques, on observe que Sony annonce 667Go d'espace de stockage contre près de 850 pour l'ancienne version. C'est tout de même 200Go de moins, ce qui promet des batailles pour les joueurs, qui devront peut-être choisir entre les jeux à télécharger... Avec ce stockage en moins, chaque téléchargement d'un nouveau jeu sur le PS Store sera à réflechir car la console pourrait vite être "pleine".

Moins de stockage mais un prix identique ! Eh oui, c'est là que le bât blesse... En amont de ce Black Friday la console Slim sans lecteur Blu-Ray (dite Digital Edition) reste globalement affichée à 499 euros, un prix identique à la PS5 Slim d'ancienne génération mais pour plus de 25% de stockage en moins ! Une raison de plus de surveiller les prix avant ce Black Friday 2025.

Quels sont les meilleurs prix de la PS5 en ligne ?

PS5 Digital Edition

La PS5 est disponible en plusieurs versions : Slim et Pro. La Standard a été la toute première génération et n'est désormais plus vendue. Elle a été suivie de la déclinaison Slim (enfin plus petite) et de la version Pro plus puissante présentée à la rentrée 2024. Chaque console a donc son tarif. La console PS5 la moins chère reste la version dite "Digital" dépourvue de lecteur de disque et qui ne permet de jouer qu'en téléchargeant vos jeux sur le net. C'est d'ailleurs également le cas de la PS5 Pro bien plus onéreuse, ce qui a fait grincer des dents à la sortie de cette console boostée au prix très "premium"...

PS5 Standard Edition

Quels sont les prix de la PS5 Pro ?

Une fois encore, il ne faudra sans doute pas s'attendre à de très grosses promos sur la nouvelle PS5 Pro, sortie à la rentrée 2024. Le prix "officiel" affiché est de 799 euros et on la trouve parfois à 789 euros en profitant de bons d'achats, ou remises fidélité par exemple sur Fnac.com ou Rakuten. Pas de miracles donc... Ce prix n'a pas bougé de toute l'année 2025 et on surveillera de près si Sony fera un petit geste, un an après la sortie de cette déclinaison de luxe.

PS5 Pro

Quels seront les packs PS5 vendus durant le Black Friday 2025 ?

Sony PlayStation 5 Slim - Fortnite Cobalt Star

Chaque année, le Black Friday est aussi l'occasion de profiter de "packs" spéciaux qui combinent la console et des accessoires : manettes et/ou jeux. Les jeux sont souvent des opus récemment sortis ou des valeurs sûres. On retrouve ainsi régulièrement des packs permettant de profiter de points ou d'avantages (DLC) sur le jeu Fortnite, très apprécié des ados. L'an dernier, le Black Friday avait été l'occasion pour Sony d'annoncer l'arrivée d'un pack PS5 Slim +Fortnite Cobalt Star, disponible à partir du 22 novembre en Europe. Il reste encore dénichable mais mieux vaut sans doute attendre les prochaines annonces. On a déjà vu notamment des packs dits "bundles" comprendre des jeux de simulation comme l'ex-série FIFA devenue EA FC 26.