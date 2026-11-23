Le Black Friday 2026 réserve quelques surprises sur les consoles, les packs et les accessoires. Certaines PS5 sont affichées dès 529 euros, mais les différences entre les modèles et les vendeurs imposent de bien comparer les prix.

Black Friday : Recevez nos alertes bons plans ! Je m'abonne En savoir plus sur notre politique de confidentialité

À quelques jours du Black Friday 2026 officiel, les premières offres sur les consoles PS5 sont déjà disponibles. Chez Carrefour, plusieurs références de PlayStation 5 Standard sont affichées à 529 et 599 euros, tandis qu'un pack Digital avec Marvel's Spider-Man 2 est proposé à 549 euros. De son côté, Micromania mise sur des packs réunissant une console, des jeux et une deuxième manette. C'est sûr : la PS5 est l'une des stars de ce Black Friday 2026.

Les différences de prix ne signifient pas toujours qu'il s'agit du même modèle. La PS5 Standard d'origine, la PS5 Slim et la Digital Edition ne possèdent pas toutes les mêmes caractéristiques. Les versions sans lecteur de disque ne permettent pas de lancer directement les jeux physiques. Avant de commander, il faut donc vérifier la génération de la console, sa capacité de stockage, son vendeur et sa disponibilité.

Les réductions Black Friday concernent aussi les accessoires et les jeux. Sony confirme notamment 20 euros d'économie sur les manettes DualSense, ainsi que des promotions sur les jeux numériques et les abonnements PlayStation Plus. La campagne officielle se poursuit jusqu'au 30 novembre, même si certaines offres peuvent avoir des dates différentes.

Quelles offres Black Friday sur les PS5 et les packs ?

Slim Edition Digital Blanc

Les prix les plus bas repérés sur les consoles PS5 ne concernent pas nécessairement les modèles les plus récents. Chez Carrefour, une PS5 Standard est référencée à 529 euros, tandis qu'une autre version apparaît à 599 euros. Le distributeur propose également une PS5 Standard Digital accompagnée de Marvel's Spider-Man 2 à 549 euros. Ces offres sont annoncées en retrait magasin, sous réserve de disponibilité. Il faut toutefois vérifier les caractéristiques de chaque référence : une ancienne PS5 Standard ne possède pas forcément le même stockage qu'une PS5 Slim.

Pour les joueurs qui souhaitent acheter une console avec un jeu, Carrefour affiche aussi des packs PS5 Standard avec God of War Ragnarök ou Marvel's Spider-Man 2 à 629 euros. Un pack PS5 Slim avec EA Sports FC 26 est proposé à 649 euros, soit le prix affiché pour la Slim seule sur le site de l'enseigne. Un autre pack comprend une deuxième manette DualSense au même tarif. Ces formules peuvent être intéressantes si le jeu ou l'accessoire supplémentaire correspond réellement aux besoins de l'acheteur.

Micromania propose de son côté un pack plus complet à 789,96 euros, comprenant une PS5 avec lecteur de disque, une deuxième manette DualSense, Marvel's Wolverine et Assassin's Creed Black Flag Resynced. L'enseigne annonce une économie de 75 euros par rapport aux prix habituels des produits achetés séparément. Selon Clubic, l'offre est prévue du 19 au 30 novembre, dans la limite des stocks. Elle mérite surtout d'être comparée aux prix promotionnels actuels des jeux et de la manette, et non à leurs seuls tarifs de référence.

Les consoles seules restent nettement plus chères dans leur version récente : la PS5 Slim avec lecteur est affichée autour de 649 euros, la Digital Edition autour de 599 euros et la PS5 Pro à 899,99 euros. Ces tarifs ne constituent pas, à eux seuls, des promotions. Certains vendeurs tiers affichent même des prix supérieurs à ceux des enseignes officielles. Pour éviter une fausse bonne affaire, mieux vaut privilégier une offre dont le modèle, le vendeur, les frais de livraison et les conditions de retour sont clairement indiqués.

GTA 6, FC 27, Astro Bot... Quels jeux PS5 en promotion pour le Black Friday ?

Le Black Friday 2026 intervient quelques jours après la sortie de GTA 6, le 19 novembre. Le jeu de Rockstar Games figure désormais parmi les titres à comparer chez les distributeurs, avec des prix qui varient selon le format et le vendeur. Il faudra cependant attendre pour savoir si des réductions seront proposées lors du Black Friday, seulement huit jours après sa sortie.

GTA VI

Petite particularité à connaître : même la version vendue en boîte de GTA 6 contient un code de téléchargement et non un disque. Les possesseurs de PS5 Digital pourront donc y jouer sans lecteur supplémentaire. Rockstar offre également du contenu bonus Vintage Vice City pour les précommandes et les achats réalisés avant le 20 novembre. Les joueurs qui précommandent la version numérique peuvent aussi bénéficier d'un mois de GTA+, un abonnement qui devient payant ensuite s'il n'est pas résilié.

Mais GTA 6 ne sera pas le seul titre à surveiller. EA Sports FC 27, sorti en septembre, figure déjà parmi les jeux proposés par les enseignes, tandis qu'Astro Bot, Marvel's Wolverine ou encore Clair Obscur : Expedition 33 pourraient aussi intéresser les chasseurs de bonnes affaires. Chez Cdiscount, Clair Obscur est notamment affiché autour de 29 euros en version PS5, avec des offres d'occasion parfois moins chères. Sur Amazon, deux offres sont à mettre en avant concernant Sackboy, proposé à 25,14 euros au lieu de 69,99 euros et surtout Ghost of Yōtei proposé à 39,99 euros au lieu de 64,99 euros. Le PlayStation Store propose également ses propres campagnes de réduction sur les jeux numériques, à comparer avec les prix des éditions vendues en magasin. Le jeu God of War Ragnarök passe de 79,99 à 39,99 euros, tandis que Death Stranding 2 : On the Beach descend à 49,59 euros.

EA Sports FC 27

Liste des jeux PS5 en promotion Black Friday

Les manettes et les accessoires à prix réduit pour le Black Friday

ContrÃ´le des jeux PS5 Sony

Les accessoires PlayStation font désormais officiellement partie de l'opération Black Friday 2026. Sony annonce des réductions sur plusieurs produits, notamment les manettes DualSense et DualSense Edge, les casques Pulse Elite, les écouteurs Pulse Explore et le casque de réalité virtuelle VR2, qui dans le cas présent à 349,99 euros au lieu de 449,99 euros chez la FNAC. Autre offre intéressante pour les joueurs : le casque gaming GXT Trust Forta, compatible avec la PS5, passe de 49,99 euros à 29,99 euros. Deux réductions à surveiller pour ceux qui souhaitent compléter leur équipement sans attendre le 27 novembre.

Sony propose par ailleurs des promotions sur les abonnements PlayStation Plus. Les formules Essential, Extra et Premium peuvent bénéficier de tarifs préférentiels selon l'éligibilité du compte. Les membres PlayStation Plus peuvent également obtenir une réduction supplémentaire de 5 % sur certains achats effectués directement auprès de PlayStation. Les conditions précises sont à consulter avant de valider une commande.

Faut-il profiter des premières réductions ou attendre le Black Friday du vendredi 27 novembre ? Les premières réductions sont déjà intéressantes sur les manettes, les accessoires et de nombreux jeux PS5. Pour les consoles, les prix restent élevés et certaines promotions disparaissent rapidement. Les acheteurs ont donc intérêt à comparer les offres d'Amazon, Carrefour ou la Fnac, sans oublier les frais de livraison et les conditions de vente. De nouvelles remises pourraient apparaître pendant la Black Week, mais rien ne garantit qu'elles seront plus avantageuses.

Dernières mises à jour