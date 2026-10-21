Black Friday PS5 : quelles offres cette année ? Des bons plans pour cette édition 2026

A l'approche de la grand-messe commerciale du Black Friday 2026, la PlayStation 5 cristallise toutes les convoitises. Quelles seront les promotions sur la PS5 ?

Le Black Friday 2026 approche, les bonnes affaires devraient même débuter dès début novembre, de nombreuses enseignes jouant sur le "Black Friday Month" assez tôt pour attirer le plus de clients possibles. Et pour les consoles, à commencer par la PS5, les promotions devraient être significatives, ce produit peut facilement être la star de ce genre d'opérations commerciales.

Les observateurs du marché constatent pour l'instant une tendance surprenante : ces dernières semaines, les tarifs de la console ont grimpé chez plusieurs marchands. On note des hausses tarifaires opportunistes, la fin des offres de rentrée, mais il y a aussi une stratégie commerciale.

Depuis la fin septembre, les consommateurs attentifs ont relevé un phénomène récurrent : le prix effectif d'achat de la PlayStation 5, en particulier dans sa version Slim standard avec lecteur de disque, a subi une nette remontée, les grandes enseignes et les places de marché ont repositionné leurs tarifs autour du prix public conseillé de 549,99 euros, voire davantage auprès des vendeurs tiers sur les différentes places de marché.

Cette hausse apparente s'explique par deux dynamiques bien connues. D'une part, l'extinction des offres groupées et des rabais constructeur déployés par Sony a mécaniquement fait remonter le panier moyen. D'autre part, les baromètres d'évolution tarifaire publiés par des comparateurs comme Idealo et Le Dénicheur mettent en évidence une pratique d'ajustement préventif à l'approche du Black Friday. Pour de nombreux commerçants, la remontée des prix en automne permet de préparer le terrain des remises de novembre, en affichant ensuite des -30% ou -40% sur les "prix constatés" en octobre.

L'Observatoire des prix de l'UFC-Que Choisir rappelle que cette période précédant le Black Friday reste marquée par une instabilité sur l'électronique et les consoles. Comme la directive européenne Omnibus oblige désormais les marchands à calculer leurs remises par rapport au prix le plus bas des trente derniers jours, certains vendeurs contournent l'esprit de la règle en multipliant les fluctuations de courte durée ou en privilégiant des packs complexes dont la valeur unitaire devient difficile à décrypter.

Quelles offres attendre chez les revendeurs fin novembre ?

Le Black Friday 2026, officiellement fixé au vendredi 27 novembre, constituera le point d'orgue des promotions annuelles sur l'ensemble de l'écosystème PlayStation. Historiquement, le constructeur japonais orchestre une campagne coordonnée avec l'ensemble des distributeurs officiels, garantissant un alignement tarifaire presque parfait sur les modèles phares.

Selon les tendances observées et les premières remontées des centrales d'achat, les remises directes devraient surtout cibler le modèle PS5 Slim standard. Une baisse temporaire d'environ 75 à 100 euros est anticipée, ramenant la machine entre 449 et 475 euros. Mais ce pourrait être nettement plus attractif si certains revendeurs veulent en faire un produit d'appel. Pour l'édition numérique (Digital Edition), habituellement positionnée à 449,99 euros, les promotions pourraient la faire passer sous la barre des 399 euros. Quant à la PS5 Pro, commercialisée à 799,99 euros, les rabais directs resteront plus timides, de l'ordre de 50 euros ou sous forme de bons d'achat. Mais il faut s'armer de patience pour s'en assurer.

La bataille commerciale se jouera également sur les accessoires. Des enseignes miseront sur des opérations de reprise bonifiée d'anciens matériels (PS4, Switch ou Xbox) pour réduire la facture. En ligne, Amazon et Cdiscount devraient multiplier les ventes flash associant pourquoi pas la console à une seconde manette sans fil DualSense pour quelques euros, ou incluant plusieurs mois au service PlayStation Plus. Ou bien en glissant dans des packs GTA 6, la star des jeux vidéo du moment.

Faut-il acheter la PS5 maintenant ou attendre le Black Friday ?

Face aux tarifs actuels, la recommandation des experts en consommation est claire : il est urgent d'attendre un peu. Acheter une PlayStation 5 neuve au tarif catalogue à quelques semaines du Black Friday expose l'acheteur à payer son équipement jusqu'à 20% plus cher que durant la dernière semaine de novembre. Sauf besoin immédiat, il est plus sage de patienter.

Pour autant, si un achat immédiat s'impose, quelques pistes permettent d'échapper à la récente hausse des étiquettes. La boutique officielle PlayStation Direct propose parfois des consoles reconditionnées certifiées par la marque, nettoyées et assorties d'une garantie de douze mois, avec une décote très appréciable de près de 100 euros par rapport au neuf.