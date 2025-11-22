Black Friday PS5 : 349 euros pour une PS5, tous les vrais bons plans du jour

BLACK FRIDAY PS5. Ca y'est, pour une durée limitée, Sony a baissé les prix sur la PS5, Slim comme Pro. Voici comment trouver les meilleures offres sur la console, jeux et accessoires durant ce Black Friday 2025.

Sommaire Les meilleurs prix sur la PS5

Promo sur la PS5 Pro

Packs PS5 Black Friday 2025 L'essentiel Sony a officiellement baissé les prix de sa console PS5 pour une durée limitée.

Deux nouveaux packs Fortnite Flowering Chaos sont désormais proposés.

Si vous cherchez la console PS5, l'édition numérique 825 Go passe à 349,99 € et la version 1 To à 449,99 €, incluant du contenu exclusif et 1 000 V-Bucks Playstation.

Les consoles PS5 standard bénéficient d'une réduction de 100 €, tandis que les éditions numériques affichent 150 € de remise. La PS5 Pro profite également d'une réduction de 100 euros. Certains accessoires sont aussi proposés à petits prix comme les manette Dual Sense, les casques VR2, le PlayStation Portal ou encore certains jeux. Pour vous aider à trouver les meilleures offres sur la PS5, que ce soit la PS5 Slim Digital Edition, la Standard Edition ou le must avec la PS5 Pro, consultez ci-dessous notre sélection avec les prix affichés en temps réel. Nous vous proposons aussi juste ci-dessous une sélection d'offres en direct spéciales PS5 pour ce Black Friday 2025.

Les dernières offres

09:22 - La PS5 Slim en promo pour le Black Friday, que vaut-elle aujourd'hui ? La PS5 Slim Édition Numérique est en très belle promo pour ce Black Friday avec un prix exceptionnel à 349 euros. Que propose-t-elle au juste ? Son processeur AMD Ryzen Zen associé à un GPU puissant la rend capable d'afficher des jeux en 4K à 60 FPS en toute sérénité. Cette version est environ 30% plus petite en volume et 18% plus légère que la PS5 originale. Rappelons toutefois qu'elle propose désormais un stockage en baisse à moins d'un To. Sans lecteur de disque, cette édition 100% numérique devra vous contraindre à faire des choix au moment d'installer des jeux. Mais cela reste un excellent rapport qualité-prix pour les joueurs qui souhaitent découvrir la PS5. Sony PlayStation 5 Slim

Quels sont les meilleurs prix et où trouver la PS5 en promo ?

Sony a lancé son opération promo pour le Black Friday le vendredi 21 novembre pour une offre limitée dans les stocks et dans les temps jusqu'au 18 décembre. Le prix le plus attractif est pour la PS5 Slim proposée à 349 euros soit 150 euros de moins.

PS5 Digital Edition

Pour rappel, la PS5 est aujourd'hui disponible en plusieurs versions : Slim avec ou sans lecteur de disque et Pro. Chaque console a donc son tarif. La console PS5 la moins chère reste la version dite "Digital" dépourvue de lecteur de disque et qui ne permet de jouer qu'en téléchargeant vos jeux sur le net. C'est d'ailleurs également le cas de la PS5 Pro bien plus onéreuse, ce qui a fait grincer des dents à la sortie de cette console boostée au prix très "premium"...

Pour ce Black Friday, Sony a aussi dévoilé une baisse de prix de 100 euros sur la version Slim "Standard Edition", ce qui devrait l'afficher à 449 euros.

PS5 Standard Edition

Quels sont les prix de la PS5 Pro ?

Surprise ! En 2024, l'opération Black Friday de Sony n'avait pas concerné la version Pro haut de gamme restée aux alentours de 800 euros. Cette fois, Sony a dévoilé une offre avec une promo très rare de 100 euros ! On devrait donc la voir pendant un mois à 699 euros, un record.

PS5 Pro

Quels seront les packs PS5 vendus durant le Black Friday 2025 ?

Console Sony Ps5 Digitale Chassis E + Jeu Fc 26

Chaque année, le Black Friday est aussi l'occasion de profiter de "packs" spéciaux qui combinent la console et des accessoires : manettes et/ou jeux. Les jeux sont souvent des opus récemment sortis ou des valeurs sûres. On retrouve ainsi régulièrement des packs permettant de profiter de points ou d'avantages (DLC) sur le jeu Fortnite, très apprécié des ados. Ce sera à nouveau le cas cette année avec un nouveau "bundle" dit Fortnite Flowering Chaos offrant des points V-Bucks. On trouve aussi des packs avec une 2e manette Dual Sense ou le jeu de football FC26.