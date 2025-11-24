Black Friday PS5 : PS5 Slim, bundle FC 26 ou PS5 Pro ? On a tranché, voici la meilleure affaire !

BLACK FRIDAY PS5. Grosse promo sur la PS5 durant ce Black Friday 2025 ! Encore faut-il trouver la meilleure offre parmi la profusion de packs en tout genre sur la PS5 Slim ou même la PS5 Pro haut de gamme... Voici notre sélection.

Les dernières offres

09:31 - L'offre canon du jour : un pack fou chez Amazon = une PS5 Standard Edition + une manette + FC 26 à 449 euros ! C'est sans doute l'une des meilleures offres de tout le Black Friday 2025. Le pack comprend une PS5 Slim Standard Edition (avec lecteur de disque donc) + le tout dernier opus de la saga "FIFA", désormais renommée FC 26. Le tout pour 449 euros chez Amazon... PS5 Standard + FC 26 449 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon 09:10 - La PS5 Slim est en promo pour le Black Friday, que vaut-elle vraiment ? La PS5 Slim Édition Numérique est en très belle promo pour ce Black Friday avec un prix exceptionnel à 349 euros. Que propose-t-elle au juste ? Son processeur AMD Ryzen Zen associé à un GPU puissant la rend capable d'afficher des jeux en 4K à 60 FPS en toute sérénité. Cette version est environ 30% plus petite en volume et 18% plus légère que la PS5 originale. Rappelons toutefois qu'elle propose désormais un stockage en baisse à moins d'un To. Sans lecteur de disque, cette édition 100% numérique devra vous contraindre à faire des choix au moment d'installer des jeux. Mais cela reste un excellent rapport qualité-prix pour les joueurs qui souhaitent découvrir la PS5. Console Ps5 Standard Slim

Quels sont les prix les plus bas sur la PS5 ?

Sony a lancé son opération promo pour le Black Friday le vendredi 21 novembre pour une offre limitée dans les stocks et dans les temps jusqu'au 18 décembre. Le prix le plus attractif est pour la PS5 Slim proposée à 349 euros soit 150 euros de moins.

PS5 Digital Edition

Pour rappel, la PS5 est aujourd'hui disponible en plusieurs versions : Slim avec ou sans lecteur de disque et Pro. Chaque console a donc son tarif. La console PS5 la moins chère reste la version dite "Digital" dépourvue de lecteur de disque et qui ne permet de jouer qu'en téléchargeant vos jeux sur le net. C'est d'ailleurs également le cas de la PS5 Pro bien plus onéreuse, ce qui a fait grincer des dents à la sortie de cette console boostée au prix très "premium"...

A quel prix trouver la PS5 Standard Edition avec son lecteur de disque ?

Pour ce Black Friday, Sony a aussi dévoilé une baisse de prix de 100 euros sur la version Slim "Standard Edition", ce qui l'affiche à 449 euros pour cette console munie d'un lecteur de disque intégré et qui permet donc de jouer à des jeux dématérialisés comme sur CD pour libérer de l'espace sur votre console. C'est sans doute le meilleur choix pour ceux qui n'ont pas besoin de la qualité haut de gamme de la PS5 Pro mais d'une console polyvalente.

La PS5 Pro enfin bradée pour le Black Friday !

PS5 Standard Edition

Surprise ! En 2024, l'opération Black Friday de Sony n'avait pas concerné la version Pro haut de gamme restée aux alentours de 800 euros. Cette fois, Sony a dévoilé une offre avec une promo très rare de 100 euros ! On la voit donc pendant un mois à 699 euros, un record.

PS5 Pro

Quels sont les packs PS5 vendus durant le Black Friday 2025 ?

Consoles de jeux Sony PS5 Slim Ã‰dition Digitale + FC 26

Chaque année, le Black Friday est aussi l'occasion de profiter de "packs" spéciaux qui combinent la console et des accessoires : manettes et/ou jeux. Les jeux sont souvent des opus récemment sortis ou des valeurs sûres. On retrouve ainsi régulièrement des packs permettant de profiter de points ou d'avantages (DLC) sur le jeu Fortnite, très apprécié des ados. Ce sera à nouveau le cas cette année avec un nouveau "bundle" dit Fortnite Flowering Chaos offrant des points V-Bucks. On trouve aussi des packs avec une 2e manette Dual Sense ou le jeu de football FC26.

Les meilleures promos sur les manettes Dual Sense PS5

Le Black Friday est aussi l'occasion de profiter d'accessoires à prix réduits pour équiper votre PS5. C'est le cas des manettes Dual Sense pour PS5. On trouve aussi des promos sur les manettes premium Edge PS5.

Manette DualSense V2 pour PS5 et PC Blanc

Manette Sans Fil Dualsense Edge

Des promos sur le lecteur de disque PS5 ?

PlayStation Lecteur de disque pour consoles PS5 Digital Edition (mince)

Pour ceux qui disposent d'une PS5 Pro ou d'une PS5 Slim Digital Edition dépourvue de lecteur de disque, il est possible d'opter pour un lecteur de disque externe à raccorder à sa console Sony. Le Black Friday permet aussi parfois de profiter de petits prix sur ces accessoires.