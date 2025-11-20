Black Friday PS5 : Sony casse (enfin) les prix, du lourd en vue sur la PS5 Slim... et la PS5 Pro !

BLACK FRIDAY PS5. Sony était très attendu pour ce Black Friday 2025 et la marque japonaise a bien dévoilé des offres spéciales sur la PS5 avec de nouveaux packs. Attention, la durée des offres est limitée.

Sony n'avait pas le choix ! Après les polémiques de la rentrée sur le prix et les performances de la dernière version de la PS5 Slim dévoilée début octobre, la marque japonaise était attendue au tournant pour ce Black Friday 2025. Des revendeurs ont bien tenté de lui couper l'herbe sous le pied, notamment AliExpress avec une offre flash, puis Amazon avecune promo sur la PS5 Edition numérique, proposée à -13% soit 437 euros au lieu de 499 euros.

PS5 Edition numÃ©rique

Mais ce n'est rien ou pas grand chose face aux offres "officielles" de Sony, déjà dévoilées. La firme japonaise a tout simplement reconduit le principe de l'offre à succès lancée l'an dernier. C'était le 22 novembre avec une PS5 Slim Digital Edition affichée pour la première fois sous la barre des 400 euros : 374 euros précisément quand la PS5 Slim avec lecteur Blu Ray passait de 549 euros à 475 euros... Un vrai cadeau de Noël avant l'heure ?

Rebelote cette année ! Sony vient de dévoiler les dessous de son opération 2025. Sortez l'agenda, mettez une alerte sur votre smartphone, ça arrive vite. Dès le 21 novembre et jusqu'au 18 décembre, la PS5 sera proposée en promo. Voici les infos à retenir :

Un pack PS5 edition numérique 825 Go avec Fortnite Flowering Chaos à 349,99 €

Un pack PS5 1 To avec Fortnite Flowering Chaos à 449,99 €

Ces packs auront du contenu exclusif Fortnite et des points V-Bucks en plus.

Sony précise aussi : "dans certaines régions, les joueurs peuvent également économiser 100 € sur les consoles PS5 et 150 € sur les consoles édition numérique PS5". A vérifier dès le 21 novembre !

Et surtout la PS5 Pro est aussi concernée ! "Les joueurs à la recherche de l’expérience de jeu PS5 ultime peuvent également économiser 100 € sur les consoles PS5 Pro", précise la firme.

Quels sont les meilleurs prix de la PS5 en ligne ?

PS5 Digital Edition

La PS5 est disponible en plusieurs versions : Slim et Pro. La Standard a été la toute première génération et n'est désormais plus vendue. Elle a été suivie de la déclinaison Slim (enfin plus petite) et de la version Pro plus puissante présentée à la rentrée 2024. Chaque console a donc son tarif. La console PS5 la moins chère reste la version dite "Digital" dépourvue de lecteur de disque et qui ne permet de jouer qu'en téléchargeant vos jeux sur le net. C'est d'ailleurs également le cas de la PS5 Pro bien plus onéreuse, ce qui a fait grincer des dents à la sortie de cette console boostée au prix très "premium"...

PS5 Standard Edition

Quels sont les prix de la PS5 Pro ?

Une fois encore, il ne faudra sans doute pas s'attendre à de très grosses promos sur la nouvelle PS5 Pro, sortie à la rentrée 2024. Le prix "officiel" affiché est de 799 euros et on la trouve parfois à 789 euros en profitant de bons d'achats, ou remises fidélité par exemple sur Fnac.com ou Rakuten. Pas de miracles donc... Ce prix n'a pas bougé de toute l'année 2025 et on surveillera de près si Sony fera un petit geste, un an après la sortie de cette déclinaison de luxe.

PS5 Pro

Quels seront les packs PS5 vendus durant le Black Friday 2025 ?

Sony PlayStation 5 Slim - Fortnite Cobalt Star

Chaque année, le Black Friday est aussi l'occasion de profiter de "packs" spéciaux qui combinent la console et des accessoires : manettes et/ou jeux. Les jeux sont souvent des opus récemment sortis ou des valeurs sûres. On retrouve ainsi régulièrement des packs permettant de profiter de points ou d'avantages (DLC) sur le jeu Fortnite, très apprécié des ados. L'an dernier, le Black Friday avait été l'occasion pour Sony d'annoncer l'arrivée d'un pack PS5 Slim +Fortnite Cobalt Star, disponible à partir du 22 novembre en Europe. Il reste encore dénichable mais mieux vaut sans doute attendre les prochaines annonces. On a déjà vu notamment des packs dits "bundles" comprendre des jeux de simulation comme l'ex-série FIFA devenue EA FC 26.