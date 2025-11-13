Black Friday TV : déjà des promos, 10 télés à prix canon à ne pas rater

L'opération Black Friday 2025 a déjà débuté ! Les télévisions en promotion envahissent les sites de commerce en ligne. Voici les vraies bonnes affaites.

Le Black Friday 2025 est un bon moment pour s'offrir une télé. Les premières promotions sont alléchantes, mais méfiance : tous les modèles TV ne bénéficient pas de réductions réellement avantageuses. Il n'est pas rare que les grandes marques mettent en avant des modèles d’entrée ou de milieu de gamme spécialement produits pour le Black Friday. Ces télévisions moins performantes et qui ont du mal à se vendre sont proposées avec des remises importantes, mais ne sont pas de vraies bonnes affaires. Pour dégoter les vrais bons plans du Black Friday 2025 sur les TV, il n'y a que 2 solutions : passer des heures à éplucher les offres des enseignes ou bien consulter cette page, qui est actualisée en temps réel, avec les prix mis à jour sur les meilleures promos des meilleures télévisions ! Les meilleurs offres télés du Black Friday 2025 Une des erreurs fréquentes lors du Black Friday est d'acheter un modèle uniquement pour son prix, sans prendre en compte les technologies proposées. Aujourd’hui, les téléviseurs 4K sont devenus la norme, tandis que les modèles 8K ou OLED, plus coûteux, offrent des qualités d’image nettement supérieures pour les passionnés de cinéma ou de gaming. Si vous cherchez un téléviseur de qualité, assurez-vous de bien comprendre ce que chaque technologie apporte. Un modèle OLED ou QLED offre par exemple des noirs plus profonds et des couleurs plus vives, tandis que la 8K peut être intéressante pour un investissement à long terme, même si les contenus disponibles restent limités. Les télévisions d'entrée de gamme sont aussi concernées par le Black Friday. Attention, dans cette catégorie de prix, il faut veiller à ne pas céder sur l'essentiel : luminosité, contrastes, compatibilités avec les dernières technologies. Certaines télévisions sont nettement plus soignées que d'autres. Voici les modèles les plus performants repérés par la rédaction. Nos 5 coups de coeur Ambilight 55OLED810 139 cm 2025 QLED TQ55Q7F 140 cm 2025 TV LED LG 65QNED84A 2025 TV QLED HISENSE 75E79Q PRO 2025 (189cm) ANTEC NeoQLED 9 * La meilleure offre TV 55 pouces LG OLED55C5 Les meilleures offres TV 65 pouces TQ65S90F 165 cm 2025 Les meilleures offres TV 75 pouces QD-Mini LED 75C89K 189 cm 2025 TV OLED LG OLED77G5 Les meilleures offres TV 85 pouces TV QLED Samsung TQ85Q7F4 Questions / Réponses

Quelle différence entre “Smart TV 2025” et les versions précédentes ? Principalement la fluidité de l’interface et la compatibilité avec les assistants vocaux. Si l’OS est Google TV, webOS 24 ou Tizen 8, les fonctions restent quasi identiques. Une Smart TV 2024 reste un excellent achat. Faut-il acheter une TV d’exposition pendant le Black Friday ? C’est possible, mais vérifiez tout : heures de fonctionnement, pixels morts, garantie complète. Un modèle OLED de démonstration peut avoir subi une rétention d’image. Demandez toujours un test sur place. Faut-il absolument un son Dolby Atmos ? C’est un plus, pas une nécessité. Les haut-parleurs intégrés peinent à rendre un vrai effet Atmos. Une barre de son compatible eARC améliore cependant beaucoup l’expérience. Quelle différence entre 60 Hz et 120 Hz ? Les écrans 120 Hz affichent deux fois plus d’images par seconde : plus grande fluidité pour jeux et sports. Pour films et séries, la différence reste légère, mais la sensation de confort est réelle. Quels sont les critères de choix indispensables pour une bonne TV ? Privilégiez la qualité d’image (contraste, luminosité, couleurs), le type de dalle (OLED, QLED, Mini-LED), la fluidité (120 Hz idéal), la connectique HDMI 2.1, et la plateforme Smart TV. Ne négligez pas non plus le son, souvent le point faible, ni la taille adaptée à votre recul. Que valent les marques chinoises comme TCL ou Hisense ? Elles montent en puissance : TCL excelle sur le rapport qualité-prix, et Hisense propose de bons modèles Mini-LED abordables. Fiabilité globalement correcte, mais l'OS parfois moins fluide. OLED, QLED ou Mini-LED : quelle technologie choisir ? Voici ce qu'il faut retenir : OLED : noirs parfaits, contraste infini, mais moins lumineux ; QLED / Mini-LED : plus de luminosité, idéal pour pièces claires ; QD-OLED : le meilleur des deux mondes, mais plus cher. Le 8K est-il vraiment utile en 2025 ? Pas encore. Les contenus 8K sont quasi inexistants. Le gain par rapport à une bonne 4K est imperceptible à distance normale. Le 8K n’a de sens que pour des très grandes diagonales (85 pouces et plus) ou des usages professionnels. LIRE PLUS

Les meilleures marques de télé en 2025

Pendant le Black Friday 2025, ayez bien en tête ces éléments les plus importants : la qualité d'image : contraste, uniformité, luminosité de pointe (notamment HDR), fidélité des couleurs ; le procédé d'affichage : OLED, QD-OLED, Mini-LED / Neo-QLED, MicroLED, etc. ; les fonctionnalités " smart ": interface, compatibilité apps, streaming, mise à jour logiciel ; les entrées/sorties / connectivité pour gaming, consoles, PC : HDMI 2.1, VRR (Variable Refresh Rate), ALLM, taux de rafraîchissement élevé ; le son intégré et l'expérience globale (à défaut d'ajouter une barre de son) ; le rapport performances/prix, la fiabilité et le support de la marque ; l'adéquation à l'usage : pièce très lumineuse vs pièce sombre, gaming, home-cinema, usage familial. L'éclairage d'une pièce (luminosité ambiante) reste un critère critique : un téléviseur " cinéma " excellent dans une pièce sombre peut peiner dans un salon très lumineux.

En 2025, la segmentation du marché de la télévision s'est accentué : on retrouve du très haut de gamme avec des TV qui utilisent des technologies avancées, mais on trouve aussi de bons modèles milieu de gamme offrant un excellent rapport qualité/prix. Voici un panorama des marques les plus recommandables cette année, avec leurs forces, leurs particularités, et pour quelles cibles.

Les télés LG

LG est couronnée "meilleure marque" selon l'étude de Expert Reviews pour 2025, grâce à un très bon équilibre entre qualité d'image, valeur perçue et fiabilité. Elle reste un leader de l'OLED "pure" : avec des panneaux propres à LG (OLED evo, etc) et une grande maîtrise du contraste et des noirs. Ces TV sont Idéales pour les cinéphiles, les utilisateurs recherchant une image "cinéma" très soignée, pour une pièce peu très lumineuse.

Les télés Samsung

Samsung est régulièrement citée comme marque dominante en innovation, notamment en QLED, Neo-QLED, QD-OLED, MicroLED. Elle cible aussi les pièces lumineuses et les usages "premium et connectés". C'est un très bon choix pour les salons clairs, un usage mixte film/gaming, les utilisateurs qui veulent "tout faire" avec leur TV.

Les télés Sony

Sony apparaît comme la marque-"puriste" de l'image, selon l'étude de Lifestory Research qui la classe 1ʳᵉ en confiance consommateur aux USA pour 2025. Elle mise sur la qualité d'image, le traitement d'image, l'intégration audio/vidéo haut de gamme. A choisir pour du home-cinema exigeant, les personnes cherchant le "meilleur rendu en image", moins souci de budget.

Les télés TCL

TCL est citée comme "value king" (roi du rapport qualité/prix) pour 2025. La marque propose des fonctionnalités haut de gamme (Mini-LED, taux de rafraîchissement élevé) à prix contenu. C'est idéal pour un budget moyen, des gamers recherchant de la performance, des foyers souhaitant une bonne image sans payer le premium absolu.

Les télés Hisense

Hisense est mentionnée comme "underdog" mais en forte progression, avec de bons budgets et des specs montantes. C'est une marque avec des TV intéressantes pour les budgets serrés, un usage familial.

Les télévisions sont très vendues durant le Black Friday. Soyez vigilants et évaluez bien les prix sur les différentes plateformes de vente en ligne ; parfois certains revendeurs gonflent l'ampleur des rabais. Le Black Friday peut offrir de belles occasions d’achat, mais une comparaison attentive et une vérification des spécificités techniques sont essentielles pour s’assurer de faire une véritable bonne affaire.