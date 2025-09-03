Black Friday TV : des promos à attendre sur les télévisions en 2025

Le Black Friday 2025 sera l'occasion de faire de bonnes affaires sur les télévisions, mais encore faut-il être sûr de tomber sur une vraie promotion.

Le Black Friday 2025 sera un bon moment pour s'offrir une télé : les constructeurs de télévisions comme LG, Panasonic, Philips, Sony, LG, Samsung, etc. lancent toujours une grande opération sur ces articles et les revendeurs suivent ! Les promotions sont souvent alléchantes, mais méfiance : tous les modèles TV ne bénéficient pas de réductions réellement avantageuses. Il n'est pas rare que les grandes marques mettent en avant des modèles d’entrée ou de milieu de gamme spécialement produits pour le Black Friday. Ces télévisions moins performantes et qui ont du mal à se vendre sont proposées avec des remises importantes, mais ne sont pas de vraies bonnes affaires.

Pour dégoter les vrais bons plans du Black Friday 2025 sur les TV, il n'y a que 2 solutions : passer des heures à éplucher les offres des enseignes ou bien consulter cette page, qui sera alors actualisée en temps réel, avec les prix mis à jour sur les meilleures promos des meilleures télévisions !

Les meilleurs offres télés du Black Friday

Une des erreurs fréquentes lors du Black Friday est d'acheter un modèle uniquement pour son prix, sans prendre en compte les technologies proposées. Aujourd’hui, les téléviseurs 4K sont devenus la norme, tandis que les modèles 8K ou OLED, plus coûteux, offrent des qualités d’image nettement supérieures pour les passionnés de cinéma ou de gaming.

Si vous cherchez un téléviseur de qualité, assurez-vous de bien comprendre ce que chaque technologie apporte. Un modèle OLED ou QLED offre par exemple des noirs plus profonds et des couleurs plus vives, tandis que la 8K peut être intéressante pour un investissement à long terme, même si les contenus disponibles restent limités. Les télévisions d'entrée de gamme sont aussi concernées par le Black Friday. Attention, dans cette catégorie de prix, il faut veiller à ne pas céder sur l'essentiel : luminosité, contrastes, compatibilités avec les dernières technologies. Certaines télévisions sont nettement plus soignées que d'autres. Voici les modèles les plus performants qui bénéficient des meilleurs rabais.

Quelles sont les meilleures marques de télé en 2025 ?

LG : Pionnier des OLED, LG propose des modèles variés pour tous les budgets, y compris des innovations comme le modèle sans fil LG Signature OLED T​.

Samsung : Leader en QLED et Mini-LED, avec des modèles comme le Samsung S90C (QD-OLED) et Neo QLED 8K. Idéal pour ceux qui cherchent un téléviseur lumineux et durable.

Sony : Excellent en traitement d’image avec le processeur Cognitive XR, Sony brille pour les amateurs de qualité audio-vidéo​.

TCL et Hisense : Très bons rapports qualité-prix, surtout pour les grandes tailles en Mini-LED. Hisense est également réputée pour ses fonctionnalités intelligentes​.

Les télévisions sont très vendues durant le Black Friday. Soyez vigilants et évaluez bien les prix sur les différentes plateformes de vente en ligne ; parfois certains revendeurs gonflent l'ampleur des rabais. Le Black Friday peut offrir de belles occasions d’achat, mais une comparaison attentive et une vérification des spécificités techniques sont essentielles pour s’assurer de faire une véritable bonne affaire.