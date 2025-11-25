Black Friday Apple iPhone : un seul marchand offre les meilleurs prix sur l'iPhone 17, l'iPhone 16 et l'iPhone 15

BLACK FRIDAY IPHONE. Le Black Friday commence à sérieusement s'attaquer aux prix des iPhone 17, iPhone Air, iPhone 16, mais aussi iPhone 15, iPhone 14 et aux générations précédentes. Consultez notre sélection et suivez l'évolution des prix en continu avec nous.

Black Friday Apple Alors que le Black Friday chez Apple se limitera à ses habituelles "Apple Gift Card" ce vendredi 28 novembre, soit 60 euros de bons d'achat pour quelques modèles d'iPhone, les vraies promos sont à chercher chez les revendeurs. Le Black Friday a bel et bien débuté sur les iPhone chez Amazon, Fnac/Darty, CDiscount, Boulanger et bien d'autres, avec des réductions qui se font de plus en plus importantes depuis la fin de semaine dernière. Et il y a un marchand qui se démarque : Rakuten offre actuellement les meilleures offres à la fois sur les iPhone 17 et iPhone Air fraichement sortis, mais aussi sur l'iPhone 16. L'iPhone 17 et l'iPhone Air, pourtant tout juste dévoilés en septembre avec leurs déclinaisons, sont déjà exposés à des baisses de plusieurs centaines d'euros chez le cybermarchand. L'iPhone 17 en est à quasiment 150 euros de remise, mais l'iPhone Air perd jusqu'à 400 euros sur son prix initial. Les promos visent aussi les iPhone 16, iPhone 16 Plus et surtout l'iPhone 16e, si bien que ce dernier approche désormais de la barre symbolique des 500 euros. Ce Black Friday 2025 pourrait aussi être celui de l'iPhone 15, sorti il y a deux ans, désormais éjecté de l'Apple Store, et donc en déstockage. A surveiller notamment : les prix de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max qui pourraient faire l'objet de très jolies remises. Pour ce Black Friday, l'iPhone 14, mais aussi l'iPhone 13, qui ont été un peu oubliés ces derniers mois, restent trouvables chez les revendeurs à petit prix, en neuf mais aussi et surtout en reconditionné. Comme chaque année, nous avons ressorti notre moteur qui va traquer les prix les plus bas chez les marchands pour chaque modèle d'iPhone. Consultez le régulièrement pour découvrir les meilleurs tarifs pour 12 modèles d'iPhone récents pendant le Black Friday et découvrez ci-dessous les offres du moment.

LES 12 MEILLEURS PRIX En plus de scruter les iPhone de près lors du Black Friday, nous traquons leurs prix en continu grâce à notre chasseur de prix en temps réel. Ce moteur fait remonter les prix les plus bas chez nos revendeurs partenaires, hors coupon, abonnement ou forfait. Les 4 premiers prix affichés sont ceux de la gamme d'iPhone 17, la dernière en date. Les prix suivants concernent les meilleurs prix sur les générations plus anciennes. Tous ces prix sont mis à jour automatiquement. Nous les comparons aux prix affichés chez Apple pour les mêmes modèles, à l'exception de l'iPhone 15 qui n'est plus commercialisé sur le site officiel de la marque. 07:43 - L'iPhone 16 sous les 650 euros pour le Black Friday, mais.. Le meilleur prix pour l'iPhone 16 se trouve aussi chez Rakuten qui le propose à moins de 650 euros contre 869 euros sur l'Apple Store. Mais malgré ces 220 euros économisés, il faut noter que l'iPhone sorti l'année dernière et déjà âgé (pensez-vous, il a déjà un an !) a été vu à 100 euros de moins au tout début de la Black Friday Week. Une remontée des prix avant une nouvelle purge vendredi ? iPhone 16 128 Go 07:24 - Avant le Black Friday, l'iPhone 17 reste sous les 850 euros Concernant l'iPhone 17, sorti lui aussi en septembre, il est lui aussi déjà en promo à moins d'une semaines désormais du "vendredi noir" et passe sous les 850 euros dans sa version de base, contre 969 euros chez Apple et chez la majorité des autres revendeurs. C'est en tout cas le prix affiché chez Rakuten au moment d'écrire ces lignes pour l'iPhone 17 256 Go (le minimum désormais). iPhone 17 256 Go - Brume 07:02 - L'iPhone Air perd 400 euros avant le Black Friday On se réveille et l'iPhone Air reste au top ce mardi matin, avec toujours 400 euros de moins chez chez Rakuten et chez Rue du commerce. Le dernier né de la gamme, avec sa silhouette ultra-fine, semble à ce stade le plus attaqué côté prix. Il s'affiche à 819 euros contre 1229 euros chez Apple. iPhone Air 256 Go

Pour profiter du Black Friday sur les iPhone, c'est donc bien vers les revendeurs Amazon, Fnac/Darty, Boulanger, Rakuten et bien d'autres qu'il faudra se tourner, ainsi que vers les opérateurs Orange, Sosh, SFR, Bouygues, Free, qui proposent désormais d'importants rabais sur les iPhone avec ou sans forfait. Mais pour s'assurer que les promos valent vraiment le coup, mieux vaut se préparer et bien avoir en tête les prix standards des iPhone convoités avant l'application des rabais. Pour vous y retrouver dans la jungle des prix, voici les tarifs affichés sur l'Apple store pour les tout derniers iPhone avant ce Black Friday 2025.

Depuis la keynote de septembre, seules les gammes des iPhone 17 et des iPhone 16e sont toujours disponibles sur l'Apple store, ainsi que les iPhone 16 (128 Go) et iPhone 16 Plus (256 Go). Les prix marqués comme "officiels" sont ceux actuellement pratiqués par Apple, les autres prix ont été relevés avant la sortie de l'iPhone 17. Ces tarifs sont de bons étalons à connaitre au moment du Black Friday. Au-dessus de ces prix, ne vous faites pas piéger ! En-dessous, les offres commencent à devenir intéressantes. Surveillez bien les capacités (128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To) et la nature de l'offre (neuf, reconditionné, occasion), avant de vous lancer ! Voici un état des lieux, de l'iPhone 17 aux modèles les plus anciens avant le Black Friday.

Apple a encore annoncé cette année un "Evénement shopping" pendant le Black Friday 2025, du vendredi 28 novembre au lundi 1er décembre. Les offres mises en ligne sur son site ne devraient pas offrir de réduction immédiate sur les iPhone et autres produits de la marque, mais jusqu'à 150 euros en "Apple Gift Card" à l'achat d'un produit éligible uniquement. Pour les iPhone, on ne pourra compter que sur 60 euros en Apple Gift Card, et ce seulement à l’achat d’un iPhone 16 ou d’un iPhone 16e. C'est mois que l'année dernière lors de laquelle Apple offrait 75 euros pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus et 50 euros sur les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, en magasin et dans l'app Apple Store.