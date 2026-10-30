Black Friday iPhone 2026 : les premières promos sont arrivées, les vrais prix à surveiller sur l'iPhone 18, iPhone 17, iPhone 16

BLACK FRIDAY IPHONE 2026. Pour le Black Friday 2026, l'iPhone sera de nouveau le plus convoité. Mais un revendeur historique manquera à l'appel. Voici les premières promos observées sur les iPhone 18 Pro, iPhone Duo et surtout iPhone 17 et iPhone 16...

Le Black Friday iPhone aura lieu au même moment que pour les autres, la date officielle étant fixée au vendredi 27 novembre 2026. Mais plusieurs marchands lancent déjà des promos ce vendredi, à commencer par la Fnac, Joybuy, Boulanger mais aussi Pixmania qui ouvrent leur "Black Month", "Black Friday Month" ou "Black Friday en avant-première" (peu importe l'appellation finalement) dès ce vendredi 30 octobre. Chez Pixmania, on peut bénéficier dès aujourd'hui de 20 euros offerts dès 600 euros d'achat avec le code SMART20, 40 euros offerts dès 800 euros d'achat avec SMART40 et 60 euros offerts dès 1200 euros d'achat avec SMART60. Pour l'iPhone Air 256 Go, l'économie peut atteindre d'ores et déjà plus de 400 euros puisqu'il est affiché à 867 euros avec code promo (voir l'offre) et déjà 885 euros sur Rue du Commerce au lieu de 1329 euros sur l'Apple Store (voir l'offre).

Les premières promos de cette longue séquence du Black Friday débutent donc d'ores et déjà en France et c'est le moment d'observer de près les prix des iPhone et de commencer à se faire une idée des modèles ciblés et des rabais appliqués. Pour l'iPhone, ce Black Friday 2026 s'annonce néanmoins très différent des précédentes éditions. La raison tient en un nom : Rakuten France, ex-PriceMinister, a définitivement fermé ses portes le 1er octobre 2026 après l'échec de toutes les tentatives de reprise. Ce retrait prive les chasseurs de bonnes affaires d'une marketplace qui proposait encore l'an dernier les meilleures promotions du Black Friday, avec par exemple un iPhone 16e, dont le prix a fondu jusqu'à 520 euros... Les vendeurs tiers qui écoulaient leurs produits sur la plateforme doivent désormais se replier vers d'autres marchands.

LES 12 MEILLEURS PRIX Ce moteur fait remonter les prix les plus bas du Black Friday iPhone en ce moment chez nos revendeurs partenaires, hors code promo, coupon, abonnement ou forfait. Les 4 premiers prix affichés sont ceux de la gamme d'iPhone 18 Pro et iPhone Duo, la dernière en date. Les prix suivants concernent les meilleurs prix sur les générations plus anciennes. Tous ces prix sont mis à jour automatiquement. Nous les comparons aux prix affichés chez Apple pour les mêmes modèles, à l'exception de l'iPhone 15 qui n'est plus commercialisé sur le site officiel de la marque et pour lequel nous traquons aussi les prix en reconditionné.

Alors quels sites proposeront les meilleurs prix du Black Friday 2026 sur les iPhone d'Apple ? Amazon, Darty, Cdiscount, Boulanger ? Plus probablement Fnac, Pixmania, ou les chinois Alibaba et Joybuy ? Une chose est sûre : des revendeurs devraient encore cette année proposer leurs iPhone neufs ou reconditionnés à des prix défiant toute concurrence. Mais cette recomposition du paysage juste avant le Black Friday pourrait redistribuer les cartes sur qui proposera les prix les plus agressifs sur les iPhone cette année.

Comme chaque année lors du Black Friday, ce ne sont pas les iPhone de dernière génération qui seront les plus attendus. L'iPhone 17 et ses déclinaisons, sortis en 2025, seront sans doute la référence lors de ce Black Friday 2026. Les prix étaient déjà tombés sous les 830 euros lors de l'édition précédente. L'iPhone 16, lui, avait chuté sous les 630 euros, tandis que l'iPhone 15 s'échangeait autour de 600 euros en neuf et sous les 470 euros en reconditionné. L'iPhone 16e, positionné alors comme l'iPhone le moins cher du catalogue, avait vu son tarif fondre jusqu'à 519,99 euros, une référence qui devrait de nouveau attirer les amateurs d'iPhone pas chers pour le Black Friday cette année.

Avec l'arrivée des iPhone 18 Pro et Pro Max en septembre 2026, ces anciennes générations devraient logiquement continuer de voir leurs prix reculer, les revendeurs cherchant à écouler leurs stocks. Apple, de son côté, misera sans doute encore sur des cartes cadeaux et des rabais très limités plutôt que sur de vraies remises directes.

Déjà plus de 100 euros d'économie sur les iPhone récents avant le Black Friday 2026 Actuellement, avant même le lancement du Black Friday 2026, l'iPhone 18 Pro (256 Go), dernier né des iPhone d'Apple est affiché à 1335 euros chez Carrefour au lieu de 1470 euros, soit une économie de plus de 100 euros. L'iPhone 18 Pro Max (256 Go) à 1579 euros au lieu de 1629 euros. Ces prix peuvent évoluer, suivez l'évolution des prix ci-dessus. Lors du Black Friday 2026, iPhone 18 et iPhone Duo peuvent-ils baisser ? L'iPhone 18 (qu'on parle du Pro ou du Pro Max) n'est pas parti pour être l'iPhone le plus bradé de ce Black Friday 2026. Mieux vaut espérer des remises modestes que de grosses baisses de prix. D'après nos prévisions, ce sont surtout de petites économies chez les revendeurs et des offres plus intéressantes avec abonnement chez les opérateurs qui seront proposées. Chez Apple directement, le moindre rabais pour le Black Friday sur l'iPhone 18 paraît encore moins probable. Avant ce Black Friday 2026, l'iPhone Duo, le premier smartphone pliable d'Apple, complique un peu plus l'équation. Lancé en précommande à la mi-octobre 2026, il a immédiatement souffert de ruptures de stock, Amazon ne le proposant déjà plus et Apple limitant les commandes à deux exemplaires par client avec une livraison repoussée à janvier 2027. Positionné comme un produit haut de gamme destiné avant tout à une clientèle premium ou professionnelle, il a peu de chances lui aussi de bénéficier de remises importantes dès sa première saison de promotions. Pour le Black Friday iPhone, la Fnac, Darty et Boulanger pourraient toutefois être les bons endroits pour tenter de mettre la main sur les derniers-nés d'Apple, avec un délai de livraison variable selon l'enseigne. Mais ne vous y trompez pas : entre la rareté du Duo et la montée en gamme des iPhone 18 Pro, dont certaines versions dépassent désormais les 3000 euros, le vrai terrain de chasse du Black Friday 2026 devrait plutôt se jouer sur les générations plus anciennes. Notre conseil : si vous n'êtes pas trop pressé, attendez la fin novembre pour voir si quelques offres du Black Friday sur l'iPhone 18 et l'iPhone Duo valent le coup, mais comptez surtout sur un forfait, une reprise ou des conditions particulières, plutôt que le seul rabais affiché. L'iPhone Air retrouve déjà ses prix du dernier Black Friday L'iPhone Air était la grande révolution d'Apple en 2025, mais depuis il ne semble pas avoir vraiment reçu l'accueil attendu. L'iPhone ultra-fin d'Apple était déjà en baisse lors du Black Friday l'année dernière. On l'aura même vu descendre à 819 euros seulement au lieu des 1229 euros de l'Apple Store à l'époque. Le smartphone ultra-fin d'Apple a depuis été l'objet de nouvelles offres le stabilisant à 909,99 euros. A la veille de ce Black Friday 2026, trouve déjà l'iPhone Air 256 Go à 907 euros chez Pixmania et même 867 euros avec le code promo PIXMANIA40 contre 1329 euros chez Apple (voir l'offre). L'iphone 15 s'affiche à 615 euros avant le Black Frdiay C'est encore chez Pixmania qu'il faut se tourner en ce moment pour trouver le meilleur prix sur l'iPhone 15. Ce dernier est affiché à 640 euros dans sa version de base (128 Go) chez le revendeur Apple et peut même baisser jusqu'à 615 euros avec le code promo PIXMANIA25 (voir l'offre). On pourrait vous dire d'en profiter mais encore une fois ce serait oublier que le Black Friday est un petit marathon et que d'autres offres peuvent arriver dans les jours et les semaines à venir. Pour un iPhone 17 sous les 800 euros avant ce Black Friday 2026, optez pour l'iPhone 17e L'iPhone 17e quand à lui se trouve actuellement à 739,99 euros chez Leclerc, son prix le moins cher à ce stade d'après nos recherches. C'est 130 euros de moins que le prix affiché sur l'Apple store (voir l'offre). Mais une fois encore, ont peut espérer mieux dans les prochaines semaines, Idealo ayant débusqué des prix plus bas cette année : 659 euros mi octobre et même 579 euros mi septembre. L'iPhone 17 proche de passer à 900 euros avant le Black Friday 2026 L'iPhone 17 aussi bénéficie de belles offres sur le Web à un mois du Black Friday. Chez Pixmania, le smartphone d'Apple s'affiche à 947 euros au lieu des 1119 euros de l'Apple Store. Mais avec un code promo PIXMANIA40, il passe à 907 euros exactement (voir l'offre). De quoi espérer un iPhone sous les 900 euros dans quelques semaines, mais attention : selon le traqueur de prix Idealo, l'iPhone 17 était à 799 euros jusqu'au 21 septembre. La traditionnelle hausse de prix dans les semaines qui précède le Black Friday a encore frappé. D'ici au 27 novembre, attendez donc de voir s'il passe sous les 800 euros. A un mois du Black Friday 2026, l’iPhone 17 Pro Max est en promo chez Amazon Amazon propose pendant 24 heures l’iPhone 17 Pro Max à 1 299 euros au lieu de 1 479 euros, soit une économie de 180 euros, avant le Black Friday. Avec son autonomie annoncée de 37 heures en lecture vidéo, une conception en aluminium avec protection Ceramic Shield à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’une puce A19 Pro dotée d’un refroidissement par évaporation, c'est un smartphone très haut de gamme qui est déjà en baisse (voir l'offre). Retenons également les trois capteurs arrière de 48 mégapixels, le zoom optique 8x, la caméra avant Center Stage de 18 mégapixels et la compatibilité Wi-Fi 7 et Bluetooth 6. Avant le Black Friday 2026, l'iPhone 17 Pro est au prix de l'iPhone 17 chez Pixmania Avant le Black Friday 2026, l'iPhone 17 Pro est au prix de l'iPhone 17 ou presque chez Pixmania. Avec le code PIXMANIA60, on le trouve à 1219 euros au lieu de 1329 euros, soit plus de 100 euros d'économie (voir l'offre). On vous conseille néanmoins d'attendre quelques jours pour en profiter, les offres du Black Friday vont sans doute aller crescendo jusqu'à la fin novembre. Déjà plus de 100 euros d'économie sur les iPhone récents avant le Black Friday 2026 Actuellement, avant même le lancement du Black Friday 2026, l'iPhone 18 Pro (256 Go), dernier né des iPhone d'Apple est affiché à 1335 euros chez Carrefour au lieu de 1470 euros, soit une économie de plus de 100 euros. L'iPhone 18 Pro Max (256 Go) à 1579 euros au lieu de 1629 euros. Ces prix peuvent évoluer, suivez l'évolution des prix ci-dessus. Les offres de SFR sur les iPhone pour le Black Friday L'iPhone 17 passait à 521 euros, l'iPhone 17 Pro à 771 euros et l'iPhone 17 Pro Max à 1001 euros avec forfait chez SFR lors du dernier Black Friday. L'iPhone 16e descendait même à 193 euros seulement et l'iPhone 16 à 371 euros. Sans engagement on passait aux prix du Black Friday chez les revendeurs Apple : 849 euros l'iPhone 17, 1379 euros l'iPhone 17 Pro Max, 569 euros l'iPhone 16e, ou encore 749 euros l'iPhone 16, soit encore d'assez beaux rabais. Sans forfait du tout, il ne fallait pas espérer en revanche avoir d'excellents prix. Que proposait Free pour le dernier Black Friday sur les iPhone ? Pour ses "Black Free Days" (on saluera l'effort marketing), Free proposait l'année dernière 50 euros remboursés pour l'achat d'un iPhone 16, sur demande après votre achat (jusqu'au 01/12/2025), et 50 euros de bonus reprise en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone, qui le faisaient passer à 249 euros après remboursement puis 20,99 euros par mois pendant 24 mois. Il en allait de même de l'iPhone 16e qui passait quand à lui à 139 euros suivis de 17,99 euros par mois pendant un an. Bouygues Telecom offrait jusqu'à 250 euros pour l'achat d'un iPhone avec un forfait Bouygues Telecom offrait jusqu'à 250 euros pour l'achat d'un iPhone avec un forfait l'année dernière. L'opérateur proposait ainsi -50€ de remise immédiate (déjà incluse) avec les forfaits Bouygues Telecom et -200€ de remise différée pour la reprise d'un ancien mobile avec les forfaits Bouygues Telecom 150 Go et +. Vous pouviez en plus, avoir 50€ remboursés sur les Airpods 4 pour l’achat de cet iPhone. Pour l'iPhone Air, ce sont -100€ de remise immédiate (déjà incluse) qui étaient offerts avec les forfaits 150 Go et + et -150€ de bonus reprise pour la reprise d'un ancien mobile avec les forfaits 150 Go et +. Quelles offres chez Orange et Sosh pour le Black Friday iPhone ? Lors du précédent Black Friday, les opérateurs téléphoniques aussi ont bradé les iPhone, le plus souvent avec l'intention de vous faire souscrire un abonnement. Sosh offrait jusqu'à 200 euros d'économie sur l'iPhone 17 Pro ou pour l'achat d'un iPhone Air 512Go ou 1To (toutes couleurs), mais aussi 50€ de remise immédiate + jusqu'à 100€ de bonus reprise sur votre ancien téléphone ayant une valeur minimum de reprise de 10€ après diagnostic, pour l'achat d'un iPhone 13 reconditionné en "Très Bon Etat". De nombreuses autres offres étaient valables pour le Black Friday sur l'iPhone 15 ou l'iPhone 14. Sa grande soeur Orange proposait de nombreuses offres similaires. Quelles offres chez Apple lors du Black Friday ? Apple a aussi lancé son Black Friday l'année dernière au dernier moment et a baptisé son opération comme chaque année "Évènement shopping Black Friday et Cyber Monday". Jusqu'au lundi 1er décembre dernier, la firme de Cupertino a proposé jusqu’à 150 € en Apple Gift Card à l’achat d’un produit éligible. Et comme prévu, on est resté sur notre faim : côté iPhone, ce sont 60 € qui ont été proposés en Apple Gift Card à l’achat d’un iPhone 16 ou d’un iPhone 16e. Et puis c'est tout. L'année précédente pour rappel, les promos avaient culminé à 75 euros pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus ainsi que 50 euros sur les iPhone 14 et iPhone 14 Plus et 25 euros sur l'iPhone SE. Lors du Black Friday 2025, pour atteindre les 150 € promis, il fallait acheter un MacBook Pro (puce M4 Pro ou M4 Max), MacBook Air, iMac ou Mac mini. Les iPhone 14 Pro et Pro Max : une très bonne affaire, mais pas à n'importe quel prix Lors du dernier Black Friday, beaucoup d'iPhone 14 Pro neufs avoisinaient les 900 ou 1000 euros voire plus pour le Pro Max. On conseillait alors de passer son chemin. Si on l'adore (et on en a encore un dans la poche en 2026 pour tout vous dire), on conseillera rarement de mettre un tel prix dans un appareil de plus de 3 ans. Pour ce Black Friday 2026, attendez au moins qu'il passe a minima sous les 700 euros. Mais il y a peut être mieux à faire et tout de suite : profiter des iPhone 14 Pro ou Pro Max reconditionnés qui pullulent depuis un an déjà chez les revendeurs. Visez 500 euros maximum cette année ! Le Black Friday un peu timide sur l'iPhone 14 l'année passée Si l'iPhone 15 a été retiré de l'Apple Store l'année dernière avant le Black Friday, l'iPhone 14 était déjà quant à lui en train de disparaître complètement des écrans radars. Les marchands devaient être incités à brader leurs derniers stocks de smartphones neufs avant que cet iPhone, remontant tout de même à 2022, ne soit cantonné au reconditionné et à l'occasion. Pourtant, tout au long du Black Friday, on a trouvé au mieux l'iPhone 14 dans sa version de base aux alentours de 515 à 530 euros. Dans les offres particulièrement alléchantes, on a trouvé l'iPhone 14 128 Go reconditionné en excellent état chez CDiscount, à 284,99 euros. Les meilleurs prix du Black Friday sur l'iPhone 15 En dehors de l'iPhone 15 en version basique, sera resté le moins cher chez Rakuten pendant tout le Black Friday l'année dernière, à 600 euros voire parfois juste en dessous, d'autres déclinaisons du petit bijou d'Apple ont atteint des prix planchers lors de ce Black Friday, avec un iPhone 15 Plus à 800 euros environ et près de deux fois moins en reconditionné. On devra rester encore et toujours chez Rakuten ou aller chez Amazon pour l'iPhone 15 Pro qui est quant à lui resté aux alentours du même prix ou à 100 euros de plus en version 512 Go. L'iPhone 15 Pro Max tournait toujours autour des 1200 à 1300 euros en neuf sauf exception, ce qui n'était cette fois franchement pas digne d'un Black Friday. Les meilleurs prix du Black Friday sur l'iPhone 16 l'année passée A partir du lancement du Black Friday l'année passée, l'iPhone 16 128 Go est passé largement sous les 700 euros chez Rakuten tandis que l'iPhone 16 Pro 128 Go est passé sous la barre des 1000 euros avant de remonter dans la semaine qui a suivi. En 256 Go, on le trouvait à un peu plus de 1200 euros. Mais pour le même prix, ou presque, un iPhone 16 Pro Max était aussi à portée de main ! Avec les ruptures de stocks chez les revendeurs de la marketplace Rakuten, plusieurs prix sont rapidement remontés. De quoi espérer des rabais similaires sur l'iPhone 17 pour le Black Friday 2026 ? Les meilleurs prix du dernier Black Friday sur l'iPhone 17 L'iPhone 17 a atteint son meilleur prix autour de 829,99 euros lors du Black Friday chez Rakuten l'année dernière et a conservé ce prix encore plusieurs jours après la fin de l'opération. Dans sa version Pro, le tout dernier smartphone d'Apple est aussi passé sous les 1200 euros chez Rue du Commerce au lieu de 1329,99 euros sur l'Apple Store. L'iPhone 17 Pro Max enfin, le smartphone le plus haut de gamme d'Apple au moment du dernier Black Friday, s'est affiché à moins de 1300 euros au lieu des 1479 euros de départ. 179 euros, ça peut paraître peu, mais il ne faut pas oublier que ces modèles étaient sortis depuis moins de trois mois. Rakuten et les "iPhone chinois", vaste sujet Rakuten, la succursale japonaise donc la partie française a récemment été fermée, était partout pendant dix jours lors des précédentes éditions du Black Friday, avec ses offres très agressives. Il y a deux ans, Rakuten avait été pointé par plusieurs acheteurs pour la vente d'iPhone en réalité importés de Chine ou d'autres contrées lointaines, avec certains bémols : impossibilité de supprimer le son du déclencheur de l'appareil photo, fonction "Localiser" désactivée, Facetime audio impossible, connexion en WLAN, smartphone ne supportant qu'une SIM, mais aussi et surtout délais de livraison très longs et problèmes de facturation... Depuis le dernier Black Friday, les iPhone aux prix réduits sont bel et bien des iPhone aux standards "occidentaux", conformes au marché avec toutes les fonctionnalités. Cette année étant celle d'un tournant, pour bien vous assurer de votre achat, n'hésitez pas à bien lire les descriptions et conditions des annonces et à jeter un oeil du côté des commentaires (après les avoir classés par date la plus récente). Mais qu'a donc fait Rakuten pour son "Black Friday iPhone" ? On s'y perd souvent dans les multiples opérations et appellations imaginées par les marchands lors du Black Friday, encore plus quand il s'agit de marketplaces comme Rakuten. Toutes les offres du Black Friday Rakuten sur les iPhone l'année passée faisaient bien souvent partie des meilleures de l'opération. En prime, le marchand a très souvent offert du cashback ou des coupons de réduction, comme 15 euros offerts dès 119 euros d’achat avec le code BLACK15, 40 euros offerts dès 499 euros d’achat avec le code BLACK40 ou même 150 euros offerts dès 1999 euros d’achat avec le code BLACK150, qui ont permis de faire encore baisser la facture lors du vendredi noir. On espère qu'un autre marchand prendra le relais pour le Black Friday iPhone 2026 ! LIRE PLUS

Pour s'assurer que les promos du Black Friday sur les iPhone valent vraiment le coup, mieux vaut bien avoir en tête les prix standards des iPhone convoités. Pour vous y retrouver dans la jungle des prix, voici les tarifs affichés sur l'Apple store pour les tout derniers iPhone avant ce Black Friday 2026.

iPhone 18 Pro 256 Go : 1479 € officiel

256 Go : 1479 € iPhone 18 Pro 512 Go : 1729 € officiel

iPhone 18 Pro 1 To : 2229 € officiel

iPhone 18 Pro 2 To : 2979 € officiel

iPhone 18 Pro Max 256 Go : 1629 € officiel

256 Go : 1629 € iPhone 18 Pro Max 512 Go : 1879 € officiel

iPhone 18 Pro Max 1 To : 2379 € officiel

iPhone 18 Pro Max 2 To : 3129 € officiel

iPhone Duo 256 Go : 2339 € officiel

256 Go : 2339 € iPhone Duo 512 Go : 2589 € officiel iPhone Duo 1 To : 3089 € officiel

iPhone Duo 2 To : 3839 € officiel

iPhone 17 256 Go : 1119 € officiel

256 Go : 1119 € iPhone 17 512 Go : 1369 € officiel

iPhone 17e 256 Go : 869 € officiel

256 Go : 869 € iPhone 17e 512 Go : 1119 € officiel

iPhone Air 256 Go : 1329 € officiel

256 Go : 1329 € iPhone Air 512 Go : 1579 € officiel

iPhone Air 1 To : 2079 € officiel

iPhone 16 128 Go : 1019 € officiel

Depuis la keynote de septembre 2026, seules les gammes des iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et l'iPhone Duo sont disponibles sur l'Apple store en plus de l'iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air et l'iPhone 16 dans sa version 128 Go. Les prix marqués comme "officiels" sont ceux actuellement pratiqués par Apple, d'autres prix de référence seront ajoutés prochainement pour les iPhone qui ne sont plus vendus sur le site d'Apple. Ces tarifs sont en tout cas de bons étalons à connaitre au moment du Black Friday. Au-dessus de ces prix, ne vous faites pas piéger ! En-dessous, les offres commencent à devenir intéressantes. Surveillez bien les capacités (128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To) et la nature de l'offre (neuf, reconditionné, occasion), avant de vous lancer !

Apple devrait encore lancer cette année un "Evénement shopping" pendant le Black Friday 2026, probablement du vendredi 27 novembre au lundi 3à novembre si l'on se base sur les promos des années précédentes. Pas de réduction immédiate sur les iPhone et autres produits de la marque, mais jusqu'à 150 euros en "Apple Gift Card" à l'achat d'un produit éligible uniquement. Pour les iPhone lors du Black Friday, l'iPhone 17 devrait en bénéficier. Mais ce sont seulement 60 euros en Apple Gift Card qui ont été offerts l'année passée, et ce seulement à l’achat d’un iPhone 16 ou d’un iPhone 16e. C'est mois que l'année précédente lors de laquelle Apple offrait 75 euros pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus et 50 euros sur les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, en magasin et dans l'app Apple Store.

Les iPhone 18 Pro et Pro Max conservent un design proche de la génération précédente, mais intègrent une puce A20 Pro améliorant les performances en intelligence artificielle, dans les jeux et les applications. La photographie progresse grâce à un nouveau capteur de 48 Mpx à ouverture variable à six lames, destiné notamment à améliorer les prises de vue en faible lumière. Une batterie plus grande et un système de gestion thermique repensé visent également à prolonger l’autonomie et à limiter la chauffe. Les deux modèles se déclinent en quatre couleurs — noir, gris, bleu clair et rouge bordeaux — et proposent un stockage allant de 256 Go à 2 To. Voici les meilleurs prix du moment à suivre sur l'iPhone 18 lors du Black Friday.

APPLE iPhone 18 Pro 256Go Burgundy

APPLE iPhone 18 Pro Max 256Go Silver

Il était attendu : l’iPhone Duo est donc le premier smartphone pliable d’Apple, avec un format "passeport" associant un écran externe de 5,4 pouces à un écran interne Super Retina XDR de 7,6 pouces. Son châssis en titane de grade 5 est certifié IP68, tandis que Touch ID, intégré au bouton latéral, remplace Face ID. Équipé d’une puce A20 et de deux batteries, il promet plus de 31 heures de lecture vidéo, et jusqu’à 44 heures avec l’écran externe. En photo, il propose deux capteurs arrière de 48 Mpx, grand-angle et ultra grand-angle, mais aucun téléobjectif, ainsi qu’une caméra interne sous l’écran limitée à la vidéo en 1080p ; les caméras arrière permettent de filmer en 4K à 120 images par seconde. Son format permet également d’afficher un aperçu sur l’écran externe pour la personne photographiée. Disponible en Blanc stellaire et Ciel nocturne, avec 256 Go à 2 To de stockage, il est présenté n'est en précommande que depuis le 16 octobre 2026, avec des stocks limités. Pas de quoi espérer des prix en baisse lors du Black Friday 2026.

iPhone Duo 5G - 256 Go Ciel Nocturne

iPhone Duo 512 Go

L'iPhone 17, dévoilé en septembre 2025, s'est imposé en un an face à ses concurrents Android comme l'un des meilleurs smartphones du moment. Notamment, l'iPhone 17 Pro Max, qui bat tous les records d'autonomie avec près de 13h d'endurance, surpassant largement les derniers Samsung Galaxy S25. Apple a donc repris la main sur ce critère crucial qui fut longtemps son talon d'Achille. Et pour ce Black Friday sur les iPhone, on peut cette fois s'attendre à des rabais très importants, sachant que l'iPhone 17 avait déjà vu son prix attaqué dès le Black Friday l'année dernière.

iPhone 17 256Go Blanc

L'iPhone Air avait marqué un tournant l'année dans l'écosystème des smartphones, avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, un record. Mais pour atteindre une telle finesse, Apple a dû faire des compromis, notamment sur la taille de la batterie. Malgré des optimisations logicielles et matérielles, l'autonomie s'est avérée être le point faible de cet iPhone Air, au succès commercial mitigé. Cependant, un accessoire MagSafe utilisant la même batterie que le téléphone permet de doubler l'endurance, une astuce plutôt maligne d'Apple. Les ventes n'étant pas au rendez-vous depuis le lancement en septembre 2025, les revendeurs pourraient se décider à faire baisser drastiquement cette fois le prix de l'iPhone Air pendant le Black Friday 2026.

iPhone Air 256 Go

Qu'on se le dise : l'iPhone 16 reste deux ans après sa sortie un excellent smartphone avec de bonnes performances grâce à la puce A18, de très bonnes finitions et des photos de qualité, surtout en vidéo. Il dispose d'un nouveau bouton "Camera Control" que nous avions particulièrement apprécié lors de nos tests à l'époque. Cependant, il manque encore d'autonomie par rapport à la concurrence et le zoom photo est limité. Comme il a déjà un an, il fait partie des principales cibles de ce Black Friday 2026.

iPhone 16

L'iPhone 16e est venu remédier à certaines des lacunes de l'iPhone 16. Il se positionne comme l'iPhone le moins cher, en se concentrant sur l'essentiel. Son design est sobre et agréable en main (malgré l'absence de MagSafe). L'écran est de bonne qualité mais limité à 60 Hz et 1200 nits. Son unique capteur photo est correct mais montre vite ses limites en basse lumière et zoom. Ses performances sont cependant très bonnes, et même taillées pour l'IA, avec l'arrivée d'Apple intelligence un mois après sa sortie, début 2025. Son gros point fort est sa très bonne autonomie.

iPhone 16e 128 Go

L'iPhone 15, commercialisé en 2023, a été décliné en 4 modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Il n'est plus vendu sur le site d'Apple depuis belle lurette mais peut encore être une excellente affaire chez les revendeurs lors du Black Friday 2026. Doté d'un écran OLED sans bordures, qui offre une expérience visuelle immersive, il tourne avec le processeur A17 Bionic idéal tant pour les applications exigeantes que pour les jeux. L'appareil photo, amélioré avec l'intelligence artificielle (déjà !), permet des clichés d'une très bonne qualité, même en basse lumière. La caméra frontale TrueDepth est idéale pour les selfies et la reconnaissance faciale.

iPhone 15

Les iPhone 17, 16 et 15 ne sont pas les seul à surveiller lors du Black Friday, du Cyber Monday et toute l'année d'ailleurs. L'iPhone 14, bien qu'accusé de n'apporter que des améliorations minimes par rapport à son prédécesseur lors de sa sortie en 2022 (sauf pour le capteur photo), reste un produit phare qui en outre a encore quelques stocks à écouler. L'iPhone 14 est notamment le dernier smartphone Apple doté de ports Lightening pour les recharges, qui ont depuis disparu sur le marché européen... Il devrait lui aussi bénéficier de nombreuses offres jusqu'à disparition totale, notamment en reconditionné désormais. Utilisez bien les onglets "occasion" ci-dessous !

iPhone 14

L'iPhone SE est un modèle d'entrée de gamme d'Apple, dont la 3e et dernière génération remonte elle aussi à 2022. Connu pour son format compact et son prix abordable, il combine le design classique des premiers iPhone avec des composants internes modernes, comme le processeur A15 Bionic des modèles plus récents. Le SE offre une expérience iOS complète, avec des performances rapides, une bonne qualité de caméra, et la prise en charge des dernières mises à jour logicielles. Lors du Black Friday c'est un bon compromis pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit ou ont un budget limité, tout en souhaitant rester dans l'écosystème Apple.

iPhone SE

Les versions plus anciennes d'iPhone seront elles aussi proposées à des prix alléchants pour ce Black Friday 2026, même si on arrive ici à des modèles très (trop ?) anciens . L'iPhone 13, qui n'est plus commercialisé depuis septembre 2024 sur le site officiel d'Apple, peut encore être trouvé en réduction. Les offres reconditionnées sont aussi nombreuses pour l'iPhone 13, l'iPhone 13 Plus et l'iPhone 13 Pro.

Les iPhone 12, 12 Pro, 11 et 11 Pro notamment sont toujours des iPhone très impressionnants en termes de vitesse de traitement, d'autonomie de batterie et de performances de l'appareil photo. Les versions reconditionnées sont aussi une alternative économique sur ces modèles qu'on ne trouve plus chez Apple, comme chez les plus anciens comme l'iPhone X, qui fut le premier iPhone à proposer un prix de départ à plus de 1000 euros.