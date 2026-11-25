BLACK FRIDAY IPHONE 2026. Les offres sur l'iPhone 18 Pro, les iPhone 17 Pro et Pro Max, ou iPhone Air se multiplient ce mercredi, à J-2 du Black Friday. Et un seuil vient d'être franchi. Découvrez notre traqueur de prix en temps réel.

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iPhone et Black Friday : voilà un duo qui fait généralement des étincelles à la fin de l'année. Alors qu'Apple se contente comme toujours du strict minimum en 2026, le "vendredi noir" est malgré tout le moment idéal pour acheter un iPhone, les revendeurs jouant quant à eux le jeu des promos. Les premières offres du Black Friday 2026 sur les iPhone sont d'ailleurs lancées avec les "Black Friday Week" et autres "Black Friday en avant-première" chez les marchands. Et dans la dernière ligne droite, certains modèles atteignent déjà leurs prix les plus bas.

A J-2 du Black Friday, c'est le moment de se pencher sérieusement sur les petits bijoux d'Apple si vous voulez en avoir un pour Noël. Mettez-vous bien en tête les vrais prix des iPhone pour bien évaluer les offres. Loin des bons plans racoleurs et souvent trompeurs qui pullulent sur le Web, ici on s'intéresse aux vraies économies sur les bijoux de Cupertino. Trois iPhone attirent notre attention depuis déjà quelques jours.

L'iPhone 18 baisse déjà (un peu) dans presque toutes ses déclinaisons (voir plus bas). L'iPhone 17, sorti il y a plus d'un an, est déjà passé sous les 800 euros avec le code promo SMART40 chez Pixmania, contre 1119 euros sur l'Apple Store. L'iPhone Air passe quant à lui sous les 725 euros grâce au code WEEK25. Pour ce Black Friday, l'iPhone Air 1To affiche même 1109 euros avec le code promo SMART40. Mais Carrefour va plus loin et le tire directement à 1068 euros, soit 1011 euros moins cher qu'Apple ! Un rabais historique qui atteint près de -50% ! Consultez régulièrement notre chasseur de prix en temps réel ci-dessous.

LES 12 MEILLEURS PRIX Ce moteur fait remonter les prix les plus bas du Black Friday iPhone en ce moment chez nos revendeurs partenaires, hors code promo, coupon, abonnement ou forfait. Les 4 premiers prix affichés sont ceux de la gamme d'iPhone 18 Pro et iPhone Duo, la dernière en date. Les prix suivants concernent les meilleurs prix sur les générations plus anciennes d'iPhone 17, iPhone 16 et iPhone 15.

Tous ces prix sont mis à jour automatiquement. Nous les comparons aux prix affichés chez Apple pour les mêmes modèles, à l'exception de l'iPhone 15 qui n'est plus commercialisé sur le site officiel de la marque. Pour certains iPhone anciens, nous traquons le neuf mais aussi le reconditionné (♻).

Les offres en direct

08:50 - Plus de 200 euros de réduction sur l'iPhone 18 Pro Max 2To chez Pixmania ! L'iPhone 18 Pro Max, avec sa capacité maximale de 2To, affiche désormais la modique somme de 2970 euros chez Pixmania contre 3129 euros sur l'Apple store. On peut encore gratter 60 euros de remise supplémentaire avec le code SMART60, pour arriver à 2910 euros. On ne vous dira pas que son prix devient abordable, mais on atteint tout de même plus de 200 euros d'économie. Pas si mal pour la crème de la crème. Voir l'offre 08:40 - Amazon écoule déjà ses stocks d'iPhone 18 Pro dans sa Black Friday Week et Dans sa Black Friday Week, Amazon propose actuellement l'iPhone 18 Pro 256 Go noir au prix de 1 479 euros. Ce smartphone profite de la puce A20 Pro, offrant des performances de GPU jusqu'à 40 % supérieures à celles de l'iPhone 17 Pro, ainsi que d'une autonomie allant jusqu'à 24 heures. Sa caméra principale Fusion de 48 mégapixels est accompagnée d'un zoom optique de qualité 8x. Voir l'offre 08:28 - L'iPhone 17 Pro Max neuf passe sous les 1200 euros chez Pixmania pour le Black Friday Pixmania propose l'iPhone 17 Pro Max 256 Go en Orange Cosmique neuf à 1 250 euros à l'occasion du Black Friday. Le code promo SMART60 le fait même descendre jusqu'à 1190 euros, soit 289 euros de moins que le prix de l'Apple Sore pour le même iPhone. C'est actuellement l'alternative la moins chère pour les acheteurs souhaitant un iPhone récent et neuf plutôt qu'un modèle reconditionné. Voir l'offre 08:22 - Pour un iPhone 17 sous les 800 euros avant ce Black Friday 2026, optez pour l'iPhone 17e L'iPhone 17e quand à lui se trouve actuellement à 732,99 euros chez Leclerc, son prix le moins cher à ce stade d'après nos recherches. C'est 130 euros de moins que le prix affiché sur l'Apple store (voir l'offre). Mais une fois encore, ont peut espérer mieux dans les prochaines semaines, Idealo ayant débusqué des prix plus bas cette année : 659 euros mi octobre et même 579 euros mi septembre. 08:19 - L'iPhone 17 Pro Max 256 Go chute à 1 339 euros chez Amazon pour sa Black Friday Week Pour le Black Friday, Amazon propose l'iPhone 17 Pro Max 256 Go à l'état neuf pour 1 339 euros, l'un des tarifs les plus intéressants relevés sur ce modèle, même si les prix sont encore un peu plus bas ailleurs. Voir l'offre 08:13 - Cdiscount casse aussi le prix de l'iPhone 17 Pro à 1229 € Sur Cdiscount, l'iPhone 17 Pro 256 Go coloris Silver passe à 1229 euros au lieu de 1329 euros (prix barré), sans attendre le Black Friday prévu le 27 novembre. Voir l'offre 08:06 - Amazon casse aussi le prix de l'iPhone 17 pour le Black Friday à 1019 euros Pour le Black Friday, Amazon propose l'iPhone 17 au prix de 1019 euros, alors que le modèle classique de nouvelle génération ne sera lancé qu'au printemps 2027. C'est cette fois 100 euros de moins que le prix barré. Voir l'offre 07:58 - Pixmania casse le prix de l'iPhone 17 à 840 euros pour le Black Friday Durant le Black Friday, Pixmania propose l'iPhone 17 Brume en version 256 Go à 917 euros, réduit à 879 euros et même 839 euros grâce au code promotionnel SMART40. Ce smartphone dispose d'un écran Super Retina XDR 120 Hz de 6,3 pouces, de la puce A19 et d'une autonomie pouvant atteindre 30 heures en lecture vidéo. Sa caméra principale Fusion de 48 Mpx est complétée par une caméra avant Center Stage de 18 Mpx. Voir l'offre 07:52 - Le Black Friday fait tomber l'iPhone 17 Pro sous les 1 100 euros chez Joybuy Le Black Friday permet de dénicher l'iPhone 17 Pro à 1229 euros sur Joybuy et même 1 099 euros au lieu de 1 329 euros, à condition d'utiliser le code promo JBIPO6099 au moment du paiement. L'offre, réservée au coloris orange cosmique en version 256 Go, est valable jusqu'au 30 novembre. Voir l'offre 07:47 - Amazon dégonfle le prix de l'iPhone 17 Pro 512 Go avant le Black Friday Avant même le lancement officiel de sa Black Friday Week, Amazon affiche déjà l'iPhone 17 Pro 512 Go en coloris orange à 1 479 euros au lieu de 1 579 euros. Ce modèle reste le mieux noté de la sélection testée par Clubic, grâce à ses performances, sa chauffe maîtrisée et son téléobjectif 4x. Voir l'offre 07:42 - Avant le Black Friday 2026, l'iPhone 17 Pro est au prix de l'iPhone 17 chez Pixmania Avant le Black Friday 2026, l'iPhone 17 Pro est au prix de l'iPhone 17 ou presque chez Pixmania. Avec le code PIXMANIA60, on le trouve à 1266 euros et même 1206 euros avec le code SMART60, au lieu de 1329 euros, soit plus de 120 euros d'économie (voir l'offre). On vous conseille néanmoins d'attendre quelques jours pour en profiter, les offres du Black Friday vont sans doute aller crescendo jusqu'à vendredi 27 novembre. 07:36 - Le Black Friday fait fondre le prix de l'iPhone 17 Pro orange cosmique chez Carrefour Le Black Friday permet aussi de mettre la main sur l'iPhone 17 Pro orange cosmique chez Carrefour au prix réduit de 1150 euros (voir l'offre "Vendeur partenaire" à droite). Ce modèle embarque la puce A19 Pro, un écran OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces protégé par la Ceramic Shield 2, ainsi qu'une caméra arrière de 48 Mpx avec zoom x8. Sa batterie promet jusqu'à 31 heures d'autonomie et le smartphone profite des fonctions Apple Intelligence. Voir l'offre 07:30 - L'iPhone 17 Pro Max bleu intense voit son prix chuter pendant le Black Friday chez Carrefour Le Black Friday fait chuter le prix de l'iPhone 17 Pro Max en bleu intense à 1268 euros chez Carrefour. Ce smartphone embarque la puce A19 Pro, un écran OLED Super Retina XDR de 6,9 pouces et une enveloppe unibody en aluminium. Ses capteurs photo puissants et son autonomie renforcée en font l'un des modèles les plus performants du marché. Regardez bien en bas à droite de la page pour profiter de l'offre "Vendeur partenaire". Voir l'offre 07:28 - L'iPhone Air voit son prix fondre de 350 euros chez Amazon avant le Black Friday L'iPhone Air 256 Go passe de 1 329 à 979 euros chez Amazon, à quelques jours du Black Friday, soit une baisse de 26 %. Ce smartphone de 165 grammes mise sur sa finesse record de 5,64 mm et embarque la puce A19 Pro ainsi qu'un écran OLED de 6,5 pouces rafraîchi jusqu'à 120 Hz. Son autonomie reste toutefois limitée à une journée d'usage et il fonctionne uniquement en eSIM. Voir l'offre 07:24 - Un iPhone Air perd plus de 600 euros avant le Black Friday 2026 On l'a dit et on le répète ici depuis plus d'une semaine : l'iPhone Air a été l'iPhone le plus violemment attaqué lors du dernier Black Friday et c'est encore parti pour ce Black Friday 2026 avec un modèle perdant déjà 430 à 440 euros dans sa version de base. Mais en cherchant un peu plus loin, l'iPhone Air perd même plus de 600 euros dans sa version 512 Go. Sur la marketplace de Carrefour, on l'a trouvé à 968 euros contre 1579 euros sur l'Apple Store (voir l'offre). Les amateurs d'iPhone ultra-fin on déjà de quoi se faire plaisir. 07:21 - Le Black Friday dévoile une remise exclusive sur l'iPhone Air 256 Go chez Carrefour Chez Carrefour, le Black Friday s'accompagne aussi d'une remise sur l'iPhone Air en version 256 Go. Proche d'Amazon, le distributeur affiche l'iPhone ultra-fin d'Apple à 974 euros dans ses offres partenaires. Voir l'offre 07:14 - L'iPhone Air déjà superstar du Black Friday avant l'heure Si pour ce Black Friday l'iPhone Duo, tout juste sorti, est encore loin d'être vendu au rabais, l'iPhone 18 affiche quelques baisses de prix qui lui font perdre ici et là quelques dizaines d'euros (voir ci-dessous). L'iPhone 17 est aussi l'objet de promos, mais pas encore à la hauteur pour un iPhone de plus d'un an à notre humble avis (voir par ici). Mais un iPhone est déjà au coeur cette nouvelle édition du Black Friday qui débute : l'iPhone Air qui affiche des centaines d'euros d'écart chez certains revendeurs par rapport aux prix de l'Apple Store (voir par là). Dans sa version 256 Go, l'économie de 400 euros minimum s'installe chez plusieurs revendeurs puisqu'il est également affiché chez Pixmania à 868 euros avec code promo SMART40 au lieu de 1329 euros sur l'Apple Store. Voir l'offre 07:09 - Le Black Friday fait chuter le prix de l'iPhone Air reconditionné Pour le Black Friday chez Pixmania, l'iPhone Air (5G) 256 Go Noir Sidéral reconditionné passe à 747 euros en "très bon état" et même 722 euros grâce à une remise immédiate de 25€ avec le code WEEK25, contre un prix de référence de 1229 euros à l'état neuf. Ce modèle, garanti 24 mois nécessite une eSIM pour fonctionner. Voir l'offre 07:05 - Devinez où l'iPhone Air atteint son prix le plus bas pour le Black Friday ? L'iPhone Air 256 Go passe également de 1 329 euros à 855 euros chez Carrefour, soit 474 euros de remise sur ce modèle ultrafin de 5,64 mm d'épaisseur. C'est ici que vous le trouverez au prix le plus bas actuellement dans sa version de base cette fois. Doté d'une puce A19 Pro et d'un écran OLED 6,5 pouces ProMotion, il séduit surtout les utilisateurs peu portés sur la photo, l'autonomie restant limitée à une journée. Voir l'offre 07:01 - Le seuil des 1000 euros de rabais franchi pour ce Black Friday 2026 sur les iPhone Bonjour et bienvenue dans ce direct dans lequel on continue à suivre de près les prix des iPhone pour le Black Friday. Si vous cherchez le plus gros rabais en euros sonnants et trébuchants, il vient une fois encore de l'iPhone Air ce matin, dans une de ses versions les plus robustes. L'iPhone Air 1 To, qui affiche actuellement 2079 euros chez Apple, passe à 1068 euros chez Carrefour. Faites le calcul : ce sont plus de 1000 euros qui sont économisés, 1011 euros très exactement. Un rabais qui équivaut à près de 50% (48,6%) et le brade donc à moitié prix. Voir l'offre LIRE PLUS

Pour s'assurer que les promos du Black Friday sur les iPhone valent vraiment le coup, mieux vaut bien avoir en tête les prix standards des iPhone convoités. Pour vous y retrouver dans la jungle des prix, voici les tarifs affichés sur l'Apple store pour les tout derniers iPhone avant ce Black Friday 2026.

iPhone 18 Pro 256 Go : 1479 € officiel

256 Go : 1479 € iPhone 18 Pro 512 Go : 1729 € officiel

iPhone 18 Pro 1 To : 2229 € officiel

iPhone 18 Pro 2 To : 2979 € officiel

iPhone 18 Pro Max 256 Go : 1629 € officiel

256 Go : 1629 € iPhone 18 Pro Max 512 Go : 1879 € officiel

iPhone 18 Pro Max 1 To : 2379 € officiel

iPhone 18 Pro Max 2 To : 3129 € officiel

iPhone Duo 256 Go : 2339 € officiel

256 Go : 2339 € iPhone Duo 512 Go : 2589 € officiel iPhone Duo 1 To : 3089 € officiel

iPhone Duo 2 To : 3839 € officiel

iPhone 17 256 Go : 1119 € officiel

256 Go : 1119 € iPhone 17 512 Go : 1369 € officiel

iPhone 17e 256 Go : 869 € officiel

256 Go : 869 € iPhone 17e 512 Go : 1119 € officiel

iPhone Air 256 Go : 1329 € officiel

256 Go : 1329 € iPhone Air 512 Go : 1579 € officiel

iPhone Air 1 To : 2079 € officiel

iPhone 16 128 Go : 1019 € officiel

Depuis la keynote Apple de septembre 2026, seules les gammes des iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et l'iPhone Duo sont disponibles sur l'Apple store en plus de l'iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air et l'iPhone 16 dans sa version 128 Go. Les prix marqués comme "officiels" sont ceux actuellement pratiqués par Apple, d'autres prix de référence seront ajoutés prochainement pour les iPhone qui ne sont plus vendus sur le site d'Apple. Ces tarifs sont en tout cas de bons étalons à connaitre au moment du Black Friday. Au-dessus de ces prix, ne vous faites pas piéger ! En-dessous, les offres commencent à devenir intéressantes. Surveillez bien les capacités (128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To) et la nature de l'offre (neuf, reconditionné, occasion), avant de vous lancer !

Les iPhone 18 Pro et Pro Max conservent un design proche de la génération précédente, mais intègrent une puce A20 Pro améliorant les performances en intelligence artificielle, dans les jeux et les applications. La photographie progresse grâce à un nouveau capteur de 48 Mpx à ouverture variable à six lames, destiné notamment à améliorer les prises de vue en faible lumière. Une batterie plus grande et un système de gestion thermique repensé visent également à prolonger l’autonomie et à limiter la chauffe. Les deux modèles se déclinent en quatre couleurs — noir, gris, bleu clair et rouge bordeaux — et proposent un stockage allant de 256 Go à 2 To. Voici les meilleurs prix du moment à suivre sur l'iPhone 18 lors du Black Friday.

APPLE iPhone 18 Pro 256Go Burgundy

APPLE iPhone 18 Pro Max 256Go Silver

Il était attendu : l’iPhone Duo est donc le premier smartphone pliable d’Apple, avec un format "passeport" associant un écran externe de 5,4 pouces à un écran interne Super Retina XDR de 7,6 pouces. Son châssis en titane de grade 5 est certifié IP68, tandis que Touch ID, intégré au bouton latéral, remplace Face ID. Équipé d’une puce A20 et de deux batteries, il promet plus de 31 heures de lecture vidéo, et jusqu’à 44 heures avec l’écran externe. En photo, il propose deux capteurs arrière de 48 Mpx, grand-angle et ultra grand-angle, mais aucun téléobjectif, ainsi qu’une caméra interne sous l’écran limitée à la vidéo en 1080p ; les caméras arrière permettent de filmer en 4K à 120 images par seconde. Son format permet également d’afficher un aperçu sur l’écran externe pour la personne photographiée. Disponible en Blanc stellaire et Ciel nocturne, avec 256 Go à 2 To de stockage, il n'est en précommande que depuis le 16 octobre 2026, avec des stocks limités. Pas de quoi espérer des prix en baisse lors du Black Friday 2026.

iPhone Duo 5G - 256 Go Ciel Nocturne

iPhone Duo 512 Go

L'iPhone 17, dévoilé en septembre 2025, s'est imposé en un an face à ses concurrents Android comme l'un des meilleurs smartphones du moment. Notamment, l'iPhone 17 Pro Max, qui bat tous les records d'autonomie avec près de 13h d'endurance, surpassant largement les derniers Samsung Galaxy S25. Apple a donc repris la main sur ce critère crucial qui fut longtemps son talon d'Achille. Et pour ce Black Friday sur les iPhone, on peut cette fois s'attendre à des rabais très importants, sachant que l'iPhone 17 avait déjà vu son prix attaqué dès le Black Friday l'année dernière.

iPhone 17 256Go Blanc

Apple iPhone 17e 256 Go

L'iPhone Air avait marqué un tournant l'année dernière dans l'écosystème des smartphones, avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, un record. Mais pour atteindre une telle finesse, Apple a dû faire des compromis, notamment sur la taille de la batterie. Malgré des optimisations logicielles et matérielles, l'autonomie s'est avérée être le point faible de cet iPhone Air, au succès commercial mitigé. Cependant, un accessoire MagSafe utilisant la même batterie que le téléphone permet de doubler l'endurance, une astuce plutôt maligne d'Apple. Les ventes n'étant pas au rendez-vous depuis le lancement en septembre 2025, les revendeurs pourraient se décider à faire baisser drastiquement cette fois le prix de l'iPhone Air pendant le Black Friday 2026.

iPhone Air 256 Go

Qu'on se le dise : l'iPhone 16 reste deux ans après sa sortie un excellent smartphone avec de bonnes performances grâce à la puce A18, de très bonnes finitions et des photos de qualité, surtout en vidéo. Il dispose d'un nouveau bouton "Camera Control" que nous avions particulièrement apprécié lors de nos tests à l'époque. Cependant, il manque encore d'autonomie par rapport à la concurrence et le zoom photo est limité. Comme il a déjà un an, il fait partie des principales cibles de ce Black Friday 2026.

iPhone 16

L'iPhone 16e est venu remédier à certaines des lacunes de l'iPhone 16. Il se positionne comme l'iPhone le moins cher, en se concentrant sur l'essentiel. Son design est sobre et agréable en main (malgré l'absence de MagSafe). L'écran est de bonne qualité mais limité à 60 Hz et 1200 nits. Son unique capteur photo est correct mais montre vite ses limites en basse lumière et zoom. Ses performances sont cependant très bonnes, et même taillées pour l'IA, avec l'arrivée d'Apple intelligence un mois après sa sortie, début 2025. Son gros point fort est sa très bonne autonomie.

iPhone 16e 128 Go

L'iPhone 15, commercialisé en 2023, a été décliné en 4 modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Il n'est plus vendu sur le site d'Apple depuis belle lurette mais peut encore être une excellente affaire chez les revendeurs lors du Black Friday 2026. Doté d'un écran OLED sans bordures, qui offre une expérience visuelle immersive, il tourne avec le processeur A17 Bionic idéal tant pour les applications exigeantes que pour les jeux. L'appareil photo, amélioré avec l'intelligence artificielle (déjà !), permet des clichés d'une très bonne qualité, même en basse lumière. La caméra frontale TrueDepth est idéale pour les selfies et la reconnaissance faciale.

iPhone 15

Les iPhone 17, 16 et 15 ne sont pas les seul à surveiller lors du Black Friday, du Cyber Monday et toute l'année d'ailleurs. L'iPhone 14, bien qu'accusé de n'apporter que des améliorations minimes par rapport à son prédécesseur lors de sa sortie en 2022 (sauf pour le capteur photo), reste un produit phare qui en outre a encore quelques stocks à écouler. L'iPhone 14 est notamment le dernier smartphone Apple doté de ports Lightening pour les recharges, qui ont depuis disparu sur le marché européen... Il devrait lui aussi bénéficier de nombreuses offres jusqu'à disparition totale, notamment en reconditionné désormais. Utilisez bien les onglets "occasion" ci-dessous !

iPhone 14

L'iPhone SE est un modèle d'entrée de gamme d'Apple, dont la 3e et dernière génération remonte elle aussi à 2022. Connu pour son format compact et son prix abordable, il combine le design classique des premiers iPhone avec des composants internes modernes, comme le processeur A15 Bionic des modèles plus récents. Le SE offre une expérience iOS complète, avec des performances rapides, une bonne qualité de caméra, et la prise en charge des dernières mises à jour logicielles. Lors du Black Friday c'est un bon compromis pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit ou ont un budget limité, tout en souhaitant rester dans l'écosystème Apple.

iPhone SE

Les versions plus anciennes d'iPhone seront elles aussi proposées à des prix alléchants pour ce Black Friday 2026, même si on arrive ici à des modèles très (trop ?) anciens . L'iPhone 13, qui n'est plus commercialisé depuis septembre 2024 sur le site officiel d'Apple, peut encore être trouvé en réduction. Les offres reconditionnées sont aussi nombreuses pour l'iPhone 13, l'iPhone 13 Plus et l'iPhone 13 Pro.

Les iPhone 12, 12 Pro, 11 et 11 Pro notamment sont toujours des iPhone très impressionnants en termes de vitesse de traitement, d'autonomie de batterie et de performances de l'appareil photo. Les versions reconditionnées sont aussi une alternative économique sur ces modèles qu'on ne trouve plus chez Apple, comme chez les plus anciens comme l'iPhone X, qui fut le premier iPhone à proposer un prix de départ à plus de 1000 euros.

Apple a fixé son Black Friday du 27 au 30 novembre 2026. Changement majeur : pour la première fois, la marque à la pomme utilise explicitement le terme "Black Friday", alors que pendant des années, elle préférait évoquer un "Special Event" en fin d'année. Pas de grand changement en revanche sur le fond. Au lieu d’une remise directe, l’achat d’un produit éligible (deux maximum) sur son site internet donne droit à une carte cadeau Apple de 20 à 150 euros, utilisable ensuite sur tout le catalogue, matériel, apps et abonnements compris.

Pour ce Black Friday, Apple restreint en revanche au maximum les produits éligibles en 2026, comme les années précédentes. Seuls les MacBook Air M5 et les MacBook Pro M5 Pro/M5 Max rapportent le maximum (150 euros). L’iPad Pro M5 donne droit à 100 euros. Côté iPhone, le Black Friday Apple ne touche que l’iPhone Air, l'iPhone 17 et l'iPhone 16. Le premier donne droit à une "Gift card" de 80 euros, comme l’iPad Air M4, le Mac mini et l’Apple Watch Ultra 4. Les deux autres donnent 60 euros. Restent des cartes cadeau de 20 à 60 euros pour l'achat de AirPods, HomePod, produits Beats et une sélection d’accessoires (Apple Pencil Pro, Magic Keyboard, chargeurs tiers). Mais on n'en aura pas plus sur les iPhone de la part d'Apple.

Où trouver les meilleures offres sur les iPhone lors du Black Friday ?

L'iPhone et le Black Friday font souvent bon ménage contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors qu'Apple est plutôt frileux lors de la grande opération commerciale de fin d'année, lâchant plus aisément des bons d'achat (ses fameuses "Gift Cards") ou des offres sur ses AirPods, les revendeurs (Amazon, Fnac, Darty, Boulanger, etc.) font souvent baisser drastiquement les prix des générations anciennes de smartphones gravés de la pomme croquée lors du "vendredi noir".

Ce Black Friday 2026, fixé au vendredi 27 novembre, s'annonce néanmoins très différent des précédentes éditions. L'un des piliers du Black Friday pour les iPhone, Rakuten France, qui affichait depuis quelques années les meilleurs promotions (et de loin) sur les smartphones d'Apple, a définitivement fermé ses portes le 1er octobre 2026. On espère que d'autres revendeurs prendront le relais et les premières promos semblent d'ores et déjà prometteuses sur des plateformes comme Rue du commerce, Pixmania, ou les sites des grandes surfaces comme Carrefour ou Leclerc.