Black Friday iPhone : c'est historique, un iPhone perd plus de 1000 euros ! Découvrez les meilleurs prix iPhone 18, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 16...
BLACK FRIDAY IPHONE 2026. Les offres sur l'iPhone 18 Pro, les iPhone 17 Pro et Pro Max, ou iPhone Air se multiplient ce mercredi, à J-2 du Black Friday. Et un seuil vient d'être franchi. Découvrez notre traqueur de prix en temps réel.
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iPhone et Black Friday : voilà un duo qui fait généralement des étincelles à la fin de l'année. Alors qu'Apple se contente comme toujours du strict minimum en 2026, le "vendredi noir" est malgré tout le moment idéal pour acheter un iPhone, les revendeurs jouant quant à eux le jeu des promos. Les premières offres du Black Friday 2026 sur les iPhone sont d'ailleurs lancées avec les "Black Friday Week" et autres "Black Friday en avant-première" chez les marchands. Et dans la dernière ligne droite, certains modèles atteignent déjà leurs prix les plus bas.
A J-2 du Black Friday, c'est le moment de se pencher sérieusement sur les petits bijoux d'Apple si vous voulez en avoir un pour Noël. Mettez-vous bien en tête les vrais prix des iPhone pour bien évaluer les offres. Loin des bons plans racoleurs et souvent trompeurs qui pullulent sur le Web, ici on s'intéresse aux vraies économies sur les bijoux de Cupertino. Trois iPhone attirent notre attention depuis déjà quelques jours.
L'iPhone 18 baisse déjà (un peu) dans presque toutes ses déclinaisons (voir plus bas). L'iPhone 17, sorti il y a plus d'un an, est déjà passé sous les 800 euros avec le code promo SMART40 chez Pixmania, contre 1119 euros sur l'Apple Store. L'iPhone Air passe quant à lui sous les 725 euros grâce au code WEEK25. Pour ce Black Friday, l'iPhone Air 1To affiche même 1109 euros avec le code promo SMART40. Mais Carrefour va plus loin et le tire directement à 1068 euros, soit 1011 euros moins cher qu'Apple ! Un rabais historique qui atteint près de -50% ! Consultez régulièrement notre chasseur de prix en temps réel ci-dessous.
Tous ces prix sont mis à jour automatiquement. Nous les comparons aux prix affichés chez Apple pour les mêmes modèles, à l'exception de l'iPhone 15 qui n'est plus commercialisé sur le site officiel de la marque. Pour certains iPhone anciens, nous traquons le neuf mais aussi le reconditionné (♻).
- Plus de 200 euros de réduction sur l'iPhone 18 Pro Max 2To chez Pixmania !
L'iPhone 18 Pro Max, avec sa capacité maximale de 2To, affiche désormais la modique somme de 2970 euros chez Pixmania contre 3129 euros sur l'Apple store. On peut encore gratter 60 euros de remise supplémentaire avec le code SMART60, pour arriver à 2910 euros. On ne vous dira pas que son prix devient abordable, mais on atteint tout de même plus de 200 euros d'économie. Pas si mal pour la crème de la crème. Voir l'offre
- Amazon écoule déjà ses stocks d'iPhone 18 Pro dans sa Black Friday Week et
Dans sa Black Friday Week, Amazon propose actuellement l'iPhone 18 Pro 256 Go noir au prix de 1 479 euros. Ce smartphone profite de la puce A20 Pro, offrant des performances de GPU jusqu'à 40 % supérieures à celles de l'iPhone 17 Pro, ainsi que d'une autonomie allant jusqu'à 24 heures. Sa caméra principale Fusion de 48 mégapixels est accompagnée d'un zoom optique de qualité 8x. Voir l'offre
- L'iPhone 17 Pro Max neuf passe sous les 1200 euros chez Pixmania pour le Black Friday
Pixmania propose l'iPhone 17 Pro Max 256 Go en Orange Cosmique neuf à 1 250 euros à l'occasion du Black Friday. Le code promo SMART60 le fait même descendre jusqu'à 1190 euros, soit 289 euros de moins que le prix de l'Apple Sore pour le même iPhone. C'est actuellement l'alternative la moins chère pour les acheteurs souhaitant un iPhone récent et neuf plutôt qu'un modèle reconditionné. Voir l'offre
- Pour un iPhone 17 sous les 800 euros avant ce Black Friday 2026, optez pour l'iPhone 17e
L'iPhone 17e quand à lui se trouve actuellement à 732,99 euros chez Leclerc, son prix le moins cher à ce stade d'après nos recherches. C'est 130 euros de moins que le prix affiché sur l'Apple store (voir l'offre). Mais une fois encore, ont peut espérer mieux dans les prochaines semaines, Idealo ayant débusqué des prix plus bas cette année : 659 euros mi octobre et même 579 euros mi septembre.
- L'iPhone 17 Pro Max 256 Go chute à 1 339 euros chez Amazon pour sa Black Friday Week
Pour le Black Friday, Amazon propose l'iPhone 17 Pro Max 256 Go à l'état neuf pour 1 339 euros, l'un des tarifs les plus intéressants relevés sur ce modèle, même si les prix sont encore un peu plus bas ailleurs. Voir l'offre
- Cdiscount casse aussi le prix de l'iPhone 17 Pro à 1229 €
Sur Cdiscount, l'iPhone 17 Pro 256 Go coloris Silver passe à 1229 euros au lieu de 1329 euros (prix barré), sans attendre le Black Friday prévu le 27 novembre. Voir l'offre
- Amazon casse aussi le prix de l'iPhone 17 pour le Black Friday à 1019 euros
Pour le Black Friday, Amazon propose l'iPhone 17 au prix de 1019 euros, alors que le modèle classique de nouvelle génération ne sera lancé qu'au printemps 2027. C'est cette fois 100 euros de moins que le prix barré. Voir l'offre
- Pixmania casse le prix de l'iPhone 17 à 840 euros pour le Black Friday
Durant le Black Friday, Pixmania propose l'iPhone 17 Brume en version 256 Go à 917 euros, réduit à 879 euros et même 839 euros grâce au code promotionnel SMART40. Ce smartphone dispose d'un écran Super Retina XDR 120 Hz de 6,3 pouces, de la puce A19 et d'une autonomie pouvant atteindre 30 heures en lecture vidéo. Sa caméra principale Fusion de 48 Mpx est complétée par une caméra avant Center Stage de 18 Mpx. Voir l'offre
- Le Black Friday fait tomber l'iPhone 17 Pro sous les 1 100 euros chez Joybuy
Le Black Friday permet de dénicher l'iPhone 17 Pro à 1229 euros sur Joybuy et même 1 099 euros au lieu de 1 329 euros, à condition d'utiliser le code promo JBIPO6099 au moment du paiement. L'offre, réservée au coloris orange cosmique en version 256 Go, est valable jusqu'au 30 novembre. Voir l'offre
- Amazon dégonfle le prix de l'iPhone 17 Pro 512 Go avant le Black Friday
Avant même le lancement officiel de sa Black Friday Week, Amazon affiche déjà l'iPhone 17 Pro 512 Go en coloris orange à 1 479 euros au lieu de 1 579 euros. Ce modèle reste le mieux noté de la sélection testée par Clubic, grâce à ses performances, sa chauffe maîtrisée et son téléobjectif 4x. Voir l'offre
Quels sont les vrais prix des iPhone avant les promos du Black Friday ?
Pour s'assurer que les promos du Black Friday sur les iPhone valent vraiment le coup, mieux vaut bien avoir en tête les prix standards des iPhone convoités. Pour vous y retrouver dans la jungle des prix, voici les tarifs affichés sur l'Apple store pour les tout derniers iPhone avant ce Black Friday 2026.
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iPhone 18 Pro et Pro Max : le Black Friday peut-il vraiment faire baisser la note ?
Les iPhone 18 Pro et Pro Max conservent un design proche de la génération précédente, mais intègrent une puce A20 Pro améliorant les performances en intelligence artificielle, dans les jeux et les applications. La photographie progresse grâce à un nouveau capteur de 48 Mpx à ouverture variable à six lames, destiné notamment à améliorer les prises de vue en faible lumière. Une batterie plus grande et un système de gestion thermique repensé visent également à prolonger l’autonomie et à limiter la chauffe. Les deux modèles se déclinent en quatre couleurs — noir, gris, bleu clair et rouge bordeaux — et proposent un stockage allant de 256 Go à 2 To. Voici les meilleurs prix du moment à suivre sur l'iPhone 18 lors du Black Friday.
iPhone Duo : Black Friday ou pas, un prix toujours aussi élevé
Il était attendu : l’iPhone Duo est donc le premier smartphone pliable d’Apple, avec un format "passeport" associant un écran externe de 5,4 pouces à un écran interne Super Retina XDR de 7,6 pouces. Son châssis en titane de grade 5 est certifié IP68, tandis que Touch ID, intégré au bouton latéral, remplace Face ID. Équipé d’une puce A20 et de deux batteries, il promet plus de 31 heures de lecture vidéo, et jusqu’à 44 heures avec l’écran externe. En photo, il propose deux capteurs arrière de 48 Mpx, grand-angle et ultra grand-angle, mais aucun téléobjectif, ainsi qu’une caméra interne sous l’écran limitée à la vidéo en 1080p ; les caméras arrière permettent de filmer en 4K à 120 images par seconde. Son format permet également d’afficher un aperçu sur l’écran externe pour la personne photographiée. Disponible en Blanc stellaire et Ciel nocturne, avec 256 Go à 2 To de stockage, il n'est en précommande que depuis le 16 octobre 2026, avec des stocks limités. Pas de quoi espérer des prix en baisse lors du Black Friday 2026.
iPhone 17 : déjà des prix en baisse, tout de suite après sa sortie
L'iPhone 17, dévoilé en septembre 2025, s'est imposé en un an face à ses concurrents Android comme l'un des meilleurs smartphones du moment. Notamment, l'iPhone 17 Pro Max, qui bat tous les records d'autonomie avec près de 13h d'endurance, surpassant largement les derniers Samsung Galaxy S25. Apple a donc repris la main sur ce critère crucial qui fut longtemps son talon d'Achille. Et pour ce Black Friday sur les iPhone, on peut cette fois s'attendre à des rabais très importants, sachant que l'iPhone 17 avait déjà vu son prix attaqué dès le Black Friday l'année dernière.
iPhone Air : encore un prix intéressant pour le Black Friday 2026 ?
L'iPhone Air avait marqué un tournant l'année dernière dans l'écosystème des smartphones, avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, un record. Mais pour atteindre une telle finesse, Apple a dû faire des compromis, notamment sur la taille de la batterie. Malgré des optimisations logicielles et matérielles, l'autonomie s'est avérée être le point faible de cet iPhone Air, au succès commercial mitigé. Cependant, un accessoire MagSafe utilisant la même batterie que le téléphone permet de doubler l'endurance, une astuce plutôt maligne d'Apple. Les ventes n'étant pas au rendez-vous depuis le lancement en septembre 2025, les revendeurs pourraient se décider à faire baisser drastiquement cette fois le prix de l'iPhone Air pendant le Black Friday 2026.
iPhone 16 : l'iPhone le plus bradé lors du Black Friday 2026 ?
Qu'on se le dise : l'iPhone 16 reste deux ans après sa sortie un excellent smartphone avec de bonnes performances grâce à la puce A18, de très bonnes finitions et des photos de qualité, surtout en vidéo. Il dispose d'un nouveau bouton "Camera Control" que nous avions particulièrement apprécié lors de nos tests à l'époque. Cependant, il manque encore d'autonomie par rapport à la concurrence et le zoom photo est limité. Comme il a déjà un an, il fait partie des principales cibles de ce Black Friday 2026.
L'iPhone 16e est venu remédier à certaines des lacunes de l'iPhone 16. Il se positionne comme l'iPhone le moins cher, en se concentrant sur l'essentiel. Son design est sobre et agréable en main (malgré l'absence de MagSafe). L'écran est de bonne qualité mais limité à 60 Hz et 1200 nits. Son unique capteur photo est correct mais montre vite ses limites en basse lumière et zoom. Ses performances sont cependant très bonnes, et même taillées pour l'IA, avec l'arrivée d'Apple intelligence un mois après sa sortie, début 2025. Son gros point fort est sa très bonne autonomie.
iPhone 15 : Apple lui a déjà dit au revoir, les prix devraient encore baisser
L'iPhone 15, commercialisé en 2023, a été décliné en 4 modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Il n'est plus vendu sur le site d'Apple depuis belle lurette mais peut encore être une excellente affaire chez les revendeurs lors du Black Friday 2026. Doté d'un écran OLED sans bordures, qui offre une expérience visuelle immersive, il tourne avec le processeur A17 Bionic idéal tant pour les applications exigeantes que pour les jeux. L'appareil photo, amélioré avec l'intelligence artificielle (déjà !), permet des clichés d'une très bonne qualité, même en basse lumière. La caméra frontale TrueDepth est idéale pour les selfies et la reconnaissance faciale.
iPhone 14 : des promotions très fortes pour un iPhone en fin de vie
Les iPhone 17, 16 et 15 ne sont pas les seul à surveiller lors du Black Friday, du Cyber Monday et toute l'année d'ailleurs. L'iPhone 14, bien qu'accusé de n'apporter que des améliorations minimes par rapport à son prédécesseur lors de sa sortie en 2022 (sauf pour le capteur photo), reste un produit phare qui en outre a encore quelques stocks à écouler. L'iPhone 14 est notamment le dernier smartphone Apple doté de ports Lightening pour les recharges, qui ont depuis disparu sur le marché européen... Il devrait lui aussi bénéficier de nombreuses offres jusqu'à disparition totale, notamment en reconditionné désormais. Utilisez bien les onglets "occasion" ci-dessous !
iPhone SE : la solution "abordable" qui fait de la résistance
L'iPhone SE est un modèle d'entrée de gamme d'Apple, dont la 3e et dernière génération remonte elle aussi à 2022. Connu pour son format compact et son prix abordable, il combine le design classique des premiers iPhone avec des composants internes modernes, comme le processeur A15 Bionic des modèles plus récents. Le SE offre une expérience iOS complète, avec des performances rapides, une bonne qualité de caméra, et la prise en charge des dernières mises à jour logicielles. Lors du Black Friday c'est un bon compromis pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit ou ont un budget limité, tout en souhaitant rester dans l'écosystème Apple.
iPhone 13, 12 et iPhone 11 : surveillez encore le reconditionné !
Les versions plus anciennes d'iPhone seront elles aussi proposées à des prix alléchants pour ce Black Friday 2026, même si on arrive ici à des modèles très (trop ?) anciens . L'iPhone 13, qui n'est plus commercialisé depuis septembre 2024 sur le site officiel d'Apple, peut encore être trouvé en réduction. Les offres reconditionnées sont aussi nombreuses pour l'iPhone 13, l'iPhone 13 Plus et l'iPhone 13 Pro.
Les iPhone 12, 12 Pro, 11 et 11 Pro notamment sont toujours des iPhone très impressionnants en termes de vitesse de traitement, d'autonomie de batterie et de performances de l'appareil photo. Les versions reconditionnées sont aussi une alternative économique sur ces modèles qu'on ne trouve plus chez Apple, comme chez les plus anciens comme l'iPhone X, qui fut le premier iPhone à proposer un prix de départ à plus de 1000 euros.
Que propose Apple lors du Black Friday sur les iPhone ?
Apple a fixé son Black Friday du 27 au 30 novembre 2026. Changement majeur : pour la première fois, la marque à la pomme utilise explicitement le terme "Black Friday", alors que pendant des années, elle préférait évoquer un "Special Event" en fin d'année. Pas de grand changement en revanche sur le fond. Au lieu d’une remise directe, l’achat d’un produit éligible (deux maximum) sur son site internet donne droit à une carte cadeau Apple de 20 à 150 euros, utilisable ensuite sur tout le catalogue, matériel, apps et abonnements compris.
Pour ce Black Friday, Apple restreint en revanche au maximum les produits éligibles en 2026, comme les années précédentes. Seuls les MacBook Air M5 et les MacBook Pro M5 Pro/M5 Max rapportent le maximum (150 euros). L’iPad Pro M5 donne droit à 100 euros. Côté iPhone, le Black Friday Apple ne touche que l’iPhone Air, l'iPhone 17 et l'iPhone 16. Le premier donne droit à une "Gift card" de 80 euros, comme l’iPad Air M4, le Mac mini et l’Apple Watch Ultra 4. Les deux autres donnent 60 euros. Restent des cartes cadeau de 20 à 60 euros pour l'achat de AirPods, HomePod, produits Beats et une sélection d’accessoires (Apple Pencil Pro, Magic Keyboard, chargeurs tiers). Mais on n'en aura pas plus sur les iPhone de la part d'Apple.
Où trouver les meilleures offres sur les iPhone lors du Black Friday ?
L'iPhone et le Black Friday font souvent bon ménage contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors qu'Apple est plutôt frileux lors de la grande opération commerciale de fin d'année, lâchant plus aisément des bons d'achat (ses fameuses "Gift Cards") ou des offres sur ses AirPods, les revendeurs (Amazon, Fnac, Darty, Boulanger, etc.) font souvent baisser drastiquement les prix des générations anciennes de smartphones gravés de la pomme croquée lors du "vendredi noir".
Ce Black Friday 2026, fixé au vendredi 27 novembre, s'annonce néanmoins très différent des précédentes éditions. L'un des piliers du Black Friday pour les iPhone, Rakuten France, qui affichait depuis quelques années les meilleurs promotions (et de loin) sur les smartphones d'Apple, a définitivement fermé ses portes le 1er octobre 2026. On espère que d'autres revendeurs prendront le relais et les premières promos semblent d'ores et déjà prometteuses sur des plateformes comme Rue du commerce, Pixmania, ou les sites des grandes surfaces comme Carrefour ou Leclerc.