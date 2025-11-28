Black Friday iPhone : c'est sûr, on a atteint les prix les plus bas sur l'iPhone 17, l'iPhone 16, l'iPhone 15...

BLACK FRIDAY IPHONE 2025. Le Black Friday iPhone bat son plein désormais chez les revendeurs. L'iPhone 17, l'iPhone Air, l'iPhone 16, l'iPhone 15 et autres iPhone 14 ont atteint leurs meilleurs prix. Attention aux ruptures de stock désormais !

iPhone SE Le Black Friday sur les iPhone est toujours un temps fort de l'année, au même titre que la Keynote Apple de septembre. Mais autant le dire tout de suite : si tout se passe chez Apple au moment de dévoiler un nouvel iPhone, il n'en est pas de même quand il s'agit de casser les prix. Ce n'est pas dans l'Apple Store qu'il faut vous rendre ce vendredi ou même ce week-end pour trouver un iPhone pas cher pendant le Black Friday 2025. Apple a comme chaque année limité ses offres à ses habituelles "Apple Gift Card", et seulement pour quelques modèles d'iPhone. Les vraies promos du Black Friday iPhone 2025 sont à chercher chez les revendeurs. Et les prix sont déjà bien attaqués chez Amazon, Fnac/Darty, Rakuten, CDiscount et bien d'autres, avec des tarifs qui ont atteint leurs plus bas niveaux historiques désormais. L'iPhone 17 et l'iPhone Air, pourtant tout juste dévoilés en septembre avec leurs déclinaisons, ont en effet été exposés à des baisses drastiques chez Rakuten par exemple. Grâce au Black Friday, l'iPhone 17 est tombé sous les 830 euros avec 150 euros voire 200 euros de remise selon les offres, l'iPhone Air a perdu jusqu'à 400 euros pour atteindre 819 euros avant de sombrer dans une douloureuse rupture de stocks. Pour les iPhone 16, le prix le plus attractif est descendu à 639,99 euros et tôt ce matin, l'iPhone 16e est même passé sous la barre symbolique des 500 euros. Il faut en profiter avant qu'il n'y en ait plus ! Les rabais des revendeurs Apple pour le Black Friday 2025 concernent aussi bien l'iPhone 12 que l'iPhone 17, en passant par les iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 et iPhone 16. Comme chaque année, nous avons ressorti notre moteur qui va traquer les prix les plus bas chez les marchands pour chaque modèle d'iPhone. Cliquez aussi dans le sommaire ci-dessus pour découvrir en détail les meilleurs prix, iPhone par iPhone, pendant le Black Friday. Enfin, découvrez ci-dessous toutes dernières offres du moment sur les iPhone.

LES 12 MEILLEURS PRIX Ce moteur fait remonter les prix les plus bas du Black Friday chez nos revendeurs partenaires, hors coupon, abonnement ou forfait. Les 4 premiers prix affichés sont ceux de la gamme d'iPhone 17, la dernière en date. Les prix suivants concernent les meilleurs prix sur les générations plus anciennes. Tous ces prix sont mis à jour automatiquement. Nous les comparons aux prix affichés chez Apple pour les mêmes modèles, à l'exception de l'iPhone 15 qui n'est plus commercialisé sur le site officiel de la marque et pour lequel nous traquons aussi les prix en reconditionné. 10:36 - Les meilleurs prix du Black Friday sur l'iPhone 16 Depuis le lancement de ce Black Friday 2025, l'iPhone 16 128 Go est donc passé largement sous les 700 euros chez Rakuten tandis que l'iPhone 16 Pro 128 Go est passé sous la barre des 1000 euros (voire l'offre). En 256 Go, on le trouvait encore il y a peu à un peu plus de 1200 euros (voir l'offre). Mais pour le même prix, un iPhone 16 Pro Max est aussi à portée de main (voir l'offre) ! Avec les ruptures de stocks chez les revendeurs de la marketplace Rakuten, plusieurs prix peuvent vite remonter. Mais il est encore possible d'en profiter si vous faites vite. iPhone 16 128 Go 10:13 - Les meilleurs prix du Black Friday sur l'iPhone 17 L'iPhone 17 a atteint son meilleur prix autour de 829,99 euros ce matin chez Rakuten (voir l'offre). Dans sa version Pro, le tout dernier smartphone d'Apple est passé ce vendredi sous les 1200 euros chez Rue du Commerce au lieu de 1329,99 euros sur l'Apple Store. L'iPhone 17 Pro Max enfin, le smartphone le plus haut de gamme d'Apple à ce jour, affiche moins de 1300 euros au lieu des 1479 euros de départ. 179 euros, ça peut paraître peu, mais il ne faut pas oublier que ces modèles sont sortis il y a moins de trois mois. iPhone 17 Pro Max 256 Go 10:01 - Que propose Free pour le Black Friday sur les iPhone ? Pour ses "Black Free Days" (on saluera l'effort marketing), Free propose 50 euros remboursés pour l'achat d'un iPhone 16, sur demande après votre achat (jusqu'au 01/12/2025), et 50 euros de bonus reprise en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone, qui le font passer à 249 euros après remboursement puis 20,99 euros par mois pendant 24 mois. Il en va de même de l'iPhone 16e qui passe quand à lui à 139 euros suivis de 17,99 euros par mois pendant un an. Voir les offres chez Free 09:49 - Bouygues Telecom offres jusqu'à 250 euros pour l'achat d'un iPhone avec un forfait Bouygues Telecom offre jusqu'à 250 euros pour l'achat d'un iPhone avec un forfait. L'opérateur propose ainsi -50€ de remise immédiate (déjà incluse) avec les forfaits Bouygues Telecom et -200€ de remise différée pour la reprise de votre ancien mobile avec les forfaits Bouygues Telecom 150 Go et +. Vous pourrez en plus, avoir 50€ remboursés sur les Airpods 4 pour l’achat de cet iPhone. Pour l'iPhone Air, ce sont -100€ de remise immédiate (déjà incluse) avec les forfaits 150 Go et + et -150€ de bonus reprise pour la reprise de votre ancien mobile avec les forfaits 150 Go et + qui sont offerts. Voir les offres chez Bouygues 09:30 - Les offres de SFR sur les iPhone pour le Black Friday 2025 L'iPhone 17 passe à 521 euros, l'iPhone 17 Pro à 771 euros et l'iPhone 17 Pro Max à 1001 euros avec forfait chez SFR. L'iPhone 16e descend même à 193 euros seulement et l'iPhone 16 à 371 euros. Sans engagement on passe aux prix du Black Friday chez les revendeurs Apple : 849 euros l'iPhone 17, 1379 euros l'iPhone 17 Pro Max, 569 euros l'iPhone 16e, ou encore 749 euros l'iPhone 16, soit encore d'assez beaux rabais. Sans forfait du tout, n'espérez pas avoir d'excellents prix en revanche. Voir toutes les offres de SFR. 09:21 - Quelles offres chez Orange et Sosh pour le Black Friday iPhone ? Les opérateurs téléphoniques aussi profitent du Black Friday pour brader les iPhone chaque année, le plus souvent avec l'intention de vous faire souscrire un abonnement. Sosh offre jusqu'à 200 euros d'économie sur l'iPhone 17 Pro ou pour l'achat d'un iPhone Air 512Go ou 1To (toutes couleurs), mais aussi 50€ de remise immédiate + jusqu'à 100€ de bonus reprise sur votre ancien téléphone ayant une valeur minimum de reprise de 10€ après diagnostic, pour l'achat d'un iPhone 13 reconditionné en "Très Bon Etat". De nombreuses autres offres sont valables pour le Black Friday sur l'iPhone 15 ou l'iPhone 14 : Voir toutes les offres Sosh. Sa grande soeur Orange propose de nombreuses offres similaires : Voir toutes les offres chez Orange 09:02 - Le meilleur prix du Black Friday 2025 est pour l'iPhone 16e ce vendredi Il est 9 heures, l'heure de vous rappeler la meilleure promo du moment : l'iPhone 16e, qui devrait être l'un des iPhone les plus bradés lors du Black Friday, a vu son prix baisser encore un peu cette nuit chez Rakuten. La version de base à 128 Go était affichée à 519 euros cette semaine, puis elle est passée à 509,99 euros et elle termine enfin sous les 500 euros ce matin, à 499,99 euros très exactement, soit encore 10 euros de gagnés. Le téléphone est à 669 euros en prix barré et surtout à 719 euros sur le site d'Apple. Ce sont donc d'ores et déjà 220 euros d'économie qui sont possibles dès maintenant sur l'iPhone d'ancienne génération. iPhone 16e 128 Go Noir 08:59 - Quel est l'iPhone le moins cher pour le Black Friday ? (bis) Si l'iPhone 14 semble la limite pour le neuf, en reconditionné le champ des possibles est très ouvert, voire infini. Quitte à nous répéter, on vous conseillera quant à nous de ne pas aller au-delà de l'iPhone 12, qui reste un excellent iPhone, très recherché et très apprécié par rapport aux dernières générations, avec sa puce A14 Bionic, son écran Super Retina XDR 6,1 pouces, un enregistrement vidéo HDR Dolby Vision jusqu'à 30 i/s et un zoom optique X2, la compatibilité 5G et une autonomie théorique de 17 heures de lecture vidéo. Ce dernier affiche actuellement ses meilleurs prix chez CDiscount, où il culmine à 189,99 euros (voir l'offre) et chez Rakuten où on a pu le trouver à un peu plus de 190 euros (cliquez sur "Occasion" ci-dessous). iPhone 12 Noir 64 Go (avec reconditionnÃ©) 08:48 - Quel est l'iPhone le moins cher pour le Black Friday ? Quel est l'iPhone le moins cher pour le Black Friday ? Difficile de répondre à cette question tant les générations, les déclinaisons et les versions sont encore nombreuses sur le marché. Tout dépend du niveau de service et de performances souhaitées. On estime ici (ce qui est très subjectif on en convient) que pour un "bon iPhone" neuf, il faut au moins un iPhone 14. Et ça tombe bien, lors du Black Friday, celui-ci tombe jusqu'à la barre des 530 euros. C'est chez Rakuten qu'il est actuellement le moins cher avec 531,99 euros très exactement affichés sur la market place. iPhone 14 128 Go 08:31 - C'est confirmé : l'iPhone Air à 819 euros est en rupture de stocks dès le début du Black Friday Le jour vient à peine de se lever sur le Black Friday que les ruptures de stock commencent. Sur la marketplace de Rakuten, on a déjà perdu l'une des plus belles offres de la semaine : l'iPhone Air était proposé par un revendeur à 819 euros, soit 400 euros en dessous de son prix initial sur l'Apple Store, mais il semblerait qu'il ait épuisé son stock. Même chose chez Rue du Commerce. L'iPhone Air passe à 939 euros. On va tenter de garder notre sang froid et on va continuer à scruter les prix dans la box ci-dessous. Un conseil : quand vous repérez un bon prix à partir de maintenant, n'attendez pas trop pour vous décider. iPhone Air 256 Go 08:03 - Dès le début du Black Friday, l'iPhone 16 perd 270 euros avec 256 Go de mémoire Rakuten confirme encore ce matin sa réputation d'afficher les meilleures offres du Black Friday sur les iPhone. Malin, le revendeur va aussi chercher dans les détails pour proposer ses meilleures offres. Ce vendredi, un iPhone 16 blanc de 256 Go (contre 128 Go en version standard) affiche un rabais qui lui a permis de passer à 845 euros et maintenant sous les 830 euros, contre 1099 euros chez Apple. 270 euros d'économies, ça ne se refuse pas ! iPhone 16 256 Go 07:45 - Combien coûte un iPhone 11 au moment du Black Friday 2025 ? Un iPhone 11, c'est pas plus de 360 euros en neuf (si vous arrivez encore à en trouver et 170 euros en reconditionné. Si on vous en parle encore, alors qu'il est sorti en 2019 (une éternité), c'est parce qu'il fait partie des derniers iPhone compatibles avec iOS 26. Mais attention tout de même : avec l'iPhone XS, l'iPhone 11 sera aussi un des modèles qui recevront leurs ultimes mises à jour en 2026. Après, le support n'est plus garanti. iPhone 11 128 Go (dont reconditionnÃ©) 07:38 - Les meilleures offres sur l'iPhone 12 pour le Black Friday On a consulté une poignée de revendeurs Apple pour trouver les meilleures offres de l'iPhone 12 en reconditionné. Ce jeudi, à J61 du Black Friday, rein n'a vraiment bougé. Dans sa version de base (64 Go), on le trouve ainsi à 223 euros chez Amazon (voir l'offre), 182,99 euros chez CDiscount (voir l'offre), 209 euros à la Fnac (voir l'offre), 212,90 euros chez Boulanger (voir l'offre), ou 191,90 euros chez Rakuten (voir l'offre). Attention, ces prix et les stocks disponibles peuvent varier encore plus vite que sur les offres Black Friday sur le neuf. iPhone 12 Noir 64 Go - ReconditionnÃ© 07:28 - L'iPhone 16 perd encore quelques euros et passe désormais sous les 640 euros Affiché à 649,99 euros jusqu'à présent, l'iPhone 16 128 Go se trouve ce matin à 639,99 euros chez Rakuten, contre 869 euros sur l'Apple Store. Cela représente tout de même 230 euros économisés. On continue à surveiller ce prix de très près tout au long de cette journée de vendredi. Car Apple devrait bientôt dire "bye bye" à son petit bijou sorti l'année dernière, c'est en tout cas son dernier Black Friday avant éjection de l'Apple Store. iPhone 16 128 Go 07:26 - Combien coûte un iPhone 12 en reconditionné et est-il encore compatible avec iOS ? Pour l'iPhone 12, n'espérez plus trouver du neuf chez Apple comme chez ses revendeurs. Pour le Black Friday, seul le reconditionné permettra de se doter de cet excellent smartphone sorti en 2020. Et les prix sont particulièrement alléchants, tournant autour (et souvent en dessous) des 200 euros. Apple ayant une politique de long terme sur ses mises à jour, sachez que l'appareil bénéficie encore des dernières versions d'iOS, il reste donc compatible avec iOS26 sorti en septembre dernier. Et il devrait continuer à bénéficier du support jusqu'en 2026 ou 2027. LIRE PLUS

Pour profiter du Black Friday sur les iPhone, c'est donc bien vers les revendeurs Amazon, Fnac/Darty, Boulanger, Rakuten et bien d'autres qu'il faudra se tourner, ainsi que vers les opérateurs Orange, Sosh, SFR, Bouygues, Free, qui proposent désormais d'importants rabais sur les iPhone avec ou sans forfait. Mais pour s'assurer que les promos valent vraiment le coup, mieux vaut bien avoir en tête les prix standards des iPhone convoités avant l'application des rabais. Pour vous y retrouver dans la jungle des prix, voici les tarifs affichés sur l'Apple store pour les tout derniers iPhone avant ce Black Friday 2025.

iPhone Air 256 Go : 1229 € officiel

256 Go : 1229 € iPhone Air 512 Go : 1479 € officiel

iPhone Air 1 To : 1729 € officiel

iPhone 17 256 Go : 969 € officiel

256 Go : 969 € iPhone 17 512 Go : 1219 € officiel

iPhone 17 Pro 256 Go : 1329 € officiel

256 Go : 1329 € iPhone 17 Pro 512 Go : 1579 € officiel

iPhone 17 Pro 1 To : 1829 € officiel

iPhone 17 Pro Max 256 Go : 1479 € officiel

256 Go : 1479 € iPhone 17 Pro Max 512 Go : 1729 € officiel

iPhone 17 Pro Max 1 To : 1979 € officiel

iPhone 17 Pro Max 2 To : 2479 € officiel

iPhone 16e 128 Go : 719 € officiel

128 Go : 719 € iPhone 16e 256 Go : 849 € officiel

iPhone 16e 512 Go : 1099 € officiel iPhone 16 128 Go : 869 € officiel

128 Go : 869 € iPhone 16 256 Go : 1099 €

iPhone 16 512 Go : 1349 €

iPhone 16 Plus 128 Go : 1119 €

128 Go : 1119 € iPhone 16 Plus 256 Go : 969 € officiel

iPhone 16 Plus 512 Go : 1499 €

iPhone 16 Pro 128 Go : 1229 €

128 Go : 1229 € iPhone 16 Pro 256 Go : 1359 €

iPhone 16 Pro 512 Go : 1609 €

iPhone 16 Pro 1 To : 1859 €

iPhone 16 Pro Max 256 Go : 1479 €

256 Go : 1479 € iPhone 16 Pro Max 512 Go : 1729 €

iPhone 16 Pro Max 1 To : 1979 €

Depuis la keynote de septembre, seules les gammes des iPhone 17 et des iPhone 16e sont toujours disponibles sur l'Apple store, ainsi que les iPhone 16 (128 Go) et iPhone 16 Plus (256 Go). Les prix marqués comme "officiels" sont ceux actuellement pratiqués par Apple, les autres prix ont été relevés avant la sortie de l'iPhone 17. Ces tarifs sont de bons étalons à connaitre au moment du Black Friday. Au-dessus de ces prix, ne vous faites pas piéger ! En-dessous, les offres commencent à devenir intéressantes. Surveillez bien les capacités (128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To) et la nature de l'offre (neuf, reconditionné, occasion), avant de vous lancer ! Voici un état des lieux, de l'iPhone 17 aux modèles les plus anciens avant le Black Friday.

Apple a encore annoncé cette année un "Evénement shopping" pendant le Black Friday 2025, du vendredi 28 novembre au lundi 1er décembre. Les offres mises en ligne sur son site ne devraient pas offrir de réduction immédiate sur les iPhone et autres produits de la marque, mais jusqu'à 150 euros en "Apple Gift Card" à l'achat d'un produit éligible uniquement. Pour les iPhone, on ne pourra compter que sur 60 euros en Apple Gift Card, et ce seulement à l’achat d’un iPhone 16 ou d’un iPhone 16e. C'est mois que l'année dernière lors de laquelle Apple offrait 75 euros pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus et 50 euros sur les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, en magasin et dans l'app Apple Store.

L'iPhone 17, dévoilé en septembre, s'est imposé face à ses concurrents Android comme l'un des meilleurs smartphones de 2025. Notamment, l'iPhone 17 Pro Max, qui bat tous les records d'autonomie avec près de 13h d'endurance, surpassant largement les derniers Samsung Galaxy S25. Apple reprend donc la main sur ce critère crucial qui fut longtemps son talon d'Achille. Pour l'instant évidemment, on ne peut pas s'attendre à des rabais très importants, mais l'iPhone 17 comme son équivalent sont à prix réduits pour le Black Friday 2025.

iPhone 17 256Go Blanc

L'iPhone Air marque un tournant chez Apple comme dans l'écosystème des smartphones, avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, un record. Mais pour atteindre une telle finesse, Apple a dû faire des compromis, notamment sur la taille de la batterie. Malgré des optimisations logicielles et matérielles, l'autonomie semble être le point faible de cet iPhone Air. Cependant, un accessoire MagSafe utilisant la même batterie que le téléphone permet de doubler l'endurance, une astuce plutôt maligne d'Apple. Les ventes n'étant pas au rendez-vous depuis le lancement en septembre, les revendeurs semblent bien décidé à faire baisser le prix de l'iPhone Air pendant le Black Friday.

iPhone Air 256 Go

Qu'on se le dise : l'iPhone 16 est un excellent smartphone avec de bonnes performances grâce à la puce A18, de très bonnes finitions et des photos de qualité, surtout en vidéo. Il dispose d'un nouveau bouton "Camera Control" que nous avions particulièrement apprécié lors de nos tests. Cependant, il manque encore d'autonomie par rapport à la concurrence et le zoom photo est limité.

iPhone 16

L'iPhone 16e est venu remédier à certaines des lacunes de l'iPhone 16. Il se positionne comme l'iPhone le moins cher, en se concentrant sur l'essentiel. Son design est sobre et agréable en main (malgré l'absence de MagSafe). L'écran est de bonne qualité mais limité à 60 Hz et 1200 nits. Son unique capteur photo est correct mais montre vite ses limites en basse lumière et zoom. Ses performances sont cependant très bonnes, et même taillées pour l'IA, avec l'arrivée d'Apple intelligence un mois après sa sortie, début 2025. Son gros point fort est sa très bonne autonomie.

iPhone 16e 128 Go

L'iPhone 15, commercialisé en 2023, a été décliné en 4 modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Il n'est plus vendu sur le site d'Apple mais peut encore être une excellente affaire chez les revendeurs lors du Black Friday 2025. Doté d'un écran OLED sans bordures, qui offre une expérience visuelle immersive, il tourne avec le processeur A17 Bionic idéal tant pour les applications exigeantes que pour les jeux. L'appareil photo, amélioré avec l'intelligence artificielle (déjà !), permet des clichés d'une très bonne qualité, même en basse lumière. La caméra frontale TrueDepth est idéale pour les selfies et la reconnaissance faciale.

iPhone 15

Les iPhone 17, 16 et 15 ne sont pas les seul à surveiller lors du Black Friday, du Cyber Monday et toute l'année d'ailleurs. L'iPhone 14, bien qu'accusé de n'apporter que des améliorations minimes par rapport à son prédécesseur lors de sa sortie en 2022 (sauf pour le capteur photo), reste un produit phare qui en outre a encore quelques stocks à écouler. L'iPhone 14 est notamment le dernier smartphone Apple doté de ports Lightening pour les recharges, qui ont depuis disparu sur le marché européen... Il devrait lui aussi bénéficier de nombreuses offres jusqu'à disparition, notamment en reconditionné désormais. Utilisez bien les onglets "occasion" ci-dessous !

iPhone 14

L'iPhone SE est un modèle d'entrée de gamme d'Apple, dont la 3e et dernière génération remonte elle aussi à 2022. Connu pour son format compact et son prix abordable, il combine le design classique des premiers iPhone avec des composants internes modernes, comme le processeur A15 Bionic des modèles plus récents. Le SE offre une expérience iOS complète, avec des performances rapides, une bonne qualité de caméra, et la prise en charge des dernières mises à jour logicielles. Lors du Black Friday c'est un bon compromis pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit ou ont un budget limité, tout en souhaitant rester dans l'écosystème Apple.

iPhone SE

Les versions plus anciennes d'iPhone pour ce Black Friday seront elles aussi proposées à des prix alléchants. L'iPhone 13, qui n'est plus commercialisé depuis septembre 2024 sur le site officiel d'Apple, peut encore être trouvé en réduction. Les offres reconditionnées sont aussi nombreuses pour l'iPhone 13, l'iPhone 13 Plus et l'iPhone 13 Pro.

Les iPhone 12, 12 Pro, 11 et 11 Pro notamment sont toujours des iPhone très impressionnants en termes de vitesse de traitement, d'autonomie de batterie et de performances de l'appareil photo. Les versions reconditionnées sont aussi une alternative économique sur ces modèles qu'on ne trouve plus chez Apple, comme chez les plus anciens comme l'iPhone X, qui fut le premier iPhone à proposer un prix de départ à plus de 1000 euros.