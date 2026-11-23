BLACK FRIDAY IPHONE 2026. Apple est surpassé : le Black Friday 2026, qui entre dans sa dernière ligne droite cette semaine, casse les prix des iPhone. L'iPhone 17 passe sous un seuil historique, les prix de l'iPhone Air dégringolent et même l'iPhone 18 est en baisse.

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Alors que le Black Friday chez Apple se limitera à ses habituelles "Apple Gift Card" ce vendredi 27 novembre, soit quelques dizaines d'euros de bons d'achat pour une poignée de modèles d'iPhone, les vraies promos sont à chercher chez les revendeurs. Le Black Friday a bel et bien débuté sur les iPhone chez Amazon, Fnac/Darty, CDiscount, Boulanger et bien d'autres, avec des réductions qui se font de plus en plus importantes depuis la fin de semaine dernière. Et il y a un iPhone très attendu qui commence enfin à être sérieusement attaqué chez Pixmania, Rue du Commerce ou encore Carrefour : l'iPhone 17 256 Go, sorti il y a plus d'un an, affiche actuellement 839,99 euros et passe même sous les 800 euros avec le code promo SMART40, contre 1119 euros sur l'Apple Store.

Le Black Friday 2026 fait déjà drastiquement baisser l'iPhone et d'autres promos atteignent des sommets dans la dernière ligne droite : l'iPhone Air 256 Go passe sous les 750 euros, toujours chez Pixmania (voir l'offre) soit 580 euros en moins que sur l'Apple Store, la version 1To affiche même 1143 euros actuellement et même 1103 euros avec le code promo SMART40, au lieu de 1729 euros en prix barré, soit près de 600 euros d'économie. Mais comparé au prix officiel de 2079 euros sur l'Apple Store, ce sont plus de 940 euros de rabais qui sont constatés (voir l'offre) !

Pour vous aider à trouver l'iPhone le moins cher lors du Black Friday 2025, consultez régulièrement notre chasseur de prix en temps réel ci-dessous. Suivez aussi notre live pour rester au fait des meilleures offres du moment pour ces avant-premières du Black Friday 2026 côté iPhone.

LES 12 MEILLEURS PRIX Ce moteur fait remonter les prix les plus bas du Black Friday iPhone en ce moment chez nos revendeurs partenaires, hors code promo, coupon, abonnement ou forfait. Les 4 premiers prix affichés sont ceux de la gamme d'iPhone 18 Pro et iPhone Duo, la dernière en date. Les prix suivants concernent les meilleurs prix sur les générations plus anciennes d'iPhone 17, iPhone 16 et iPhone 15. Tous ces prix sont mis à jour automatiquement. Nous les comparons aux prix affichés chez Apple pour les mêmes modèles, à l'exception de l'iPhone 15 qui n'est plus commercialisé sur le site officiel de la marque et pour lequel nous traquons aussi les prix en reconditionné.

L'iPhone reste la star du Black Friday, mais avec la fermeture de Rakuten France, pilier historique des promotions sur les iPhone, les acheteurs devront désormais se tourner vers d'autres plateformes comme Pixmania, Carrefour, Cdiscount, Amazon ou le chinois Joybuy pour dénicher les meilleures affaires. Les professionnels du secteur estiment que les promotions lancées dès cette semaine seront souvent proches des meilleurs prix du jour-J.

Les offres en direct

14:50 - N'oubliez pas les codes promos pour profiter du Black Friday sur les iPhone Le Black Friday permet à Pixmania d'afficher l'iPhone 18 Pro noir de 256 Go à 1 391 euros, contre 1 479 euros habituellement. En appliquant le code promo SMART60 au moment du paiement, la facture descend encore à 1 331 euros. Quel que soit le marchand, n'oubliez pas de vérifier si un code promo est disponible au moment de valider votre panier. Voir l'offre 14:29 - L'iPhone 18 Pro Max 2To atteint déjà 470 euros de réduction avant le Black Friday 2026 Heureusement qu'il y a l'iPhone 18 Pro Max, avec sa capacité maximale de 2To, pour afficher un gros rabais. On ne vous dira pas que son prix devient abordable, mais il a atteint la modique somme de 2661 euros chez Pixmania avant le Black Friday, contre 3129 euros sur l'Apple store. La crème de la crème avec 470 euros de rabais en somme. Voir l'offre 14:11 - L'iPhone 18 Pro Max 1To atteint son meilleur prix avant le Black Friday Notre tour des offres du Black Friday sur les derniers iPhone ne serait pas complet sans l'iPhone 18 Pro Max 1To, qui atteint lui aussi son meilleur prix avant le Black Friday 2026 à 2199 euros chez Carrefour au lieu des 2379 euros de l'Apple Store. Cette fois ce sont 180 euros d'économies et on a envie de dire : allez les marchands, on se réveille, on se motive et on attaque un peu plus les prix. Voir l'offre 13:54 - Auchan fait chuter le prix de l'iPhone 15 reconditionné pour le Black Friday Pendant le Black Friday, Auchan propose l'iPhone 15 reconditionné grade A à 499,99 euros au lieu de 549,99 euros, batterie neuve comprise. Ce modèle conserve un écran de 6,1 pouces, la puce A16 Bionic et un capteur principal de 48 Mpx avec zoom optique x2. L'offre, valable jusqu'au 30 novembre selon Auchan, inclut le retrait gratuit en point relais et 30 jours pour changer d'avis. Voir l'offre 13:49 - L'iPhone 17 Pro Max reconditionné dès 1 033 euros sur Back Market Pendant le Black Friday, Back Market affiche l'iPhone 17 Pro Max 256 Go reconditionné en Orange Cosmique à partir de 1 033 euros, débloqué tout opérateur. D'autres coloris comme le Bleu Intense ou l'Argent sont également proposés à des tarifs très proches. Voir l'offre 13:28 - À l'approche du Black Friday, l'iPhone 17e se négocie à 869 euros sur Amazon À l'approche du Black Friday, l'iPhone 17e descend à 869 euros sur Amazon. Équipé de la puce A19, ce smartphone double sa capacité de stockage de base à 256 Go et affiche un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. Sa batterie endurante tient facilement toute la journée jusqu'au soir. Voir l'offre 13:24 - Pixmania casse le prix de l'iPhone 17 à 877 euros pour le Black Friday Durant le Black Friday, Pixmania propose l'iPhone 17 Brume en version 256 Go à 917 euros, réduit à 879 euros et même 839 euros grâce au code promotionnel SMART40. Ce smartphone dispose d'un écran Super Retina XDR 120 Hz de 6,3 pouces, de la puce A19 et d'une autonomie pouvant atteindre 30 heures en lecture vidéo. Sa caméra principale Fusion de 48 Mpx est complétée par une caméra avant Center Stage de 18 Mpx. Voir l'offre 13:15 - Le Black Friday fait descendre l'iPhone 18 Pro 256 Go à 1384,98 euros chez Cdiscount Pour le Black Friday, l'iPhone 18 Pro en version 256 Go descend à 1384,98 euros chez Cdiscount, soit environ 5% de moins que le prix moyen constaté ces 30 derniers jours, pour une économie de 79,02 euros. Ce smartphone embarque une dalle OLED LTPO de 6,3 pouces à 120 Hz, la puce A20 Pro associée à 12 Go de mémoire vive et une certification IP68. Son bloc photo arrière compte trois modules de 48 Mpx avec un zoom optique x4, pour une autonomie soutenue par une batterie de 4056 mAh. Voir l'offre 13:10 - Un bon plan chez Bouygues avant le Black Friday pour tirer le prix de l'iPhone 18 Pro L'iPhone 18 Pro coûte très exactement 1479 euros avant ce Black Friday 2026 et son prix est encore relativement préservé. Chez Bouygues Telecom on peut atteindre -250 euros de remise et le faire passer à 1279 euros, grâce à -50€ de remise immédiate avec le forfait Intégral et jusqu'à 200 euros de bonus pour la reprise de votre ancien iPhone. Voir l'offre 13:04 - Le Black Friday fait tomber l'iPhone 12 Pro Max reconditionné à 306 euros chez Back Market Le Black Friday permet de récupérer un iPhone 12 Pro Max reconditionné chez Back Market pour environ 306 euros, contre 1139 euros pour un modèle neuf, soit 833 euros d'économie. Ce modèle affiche un écran de 6,7 pouces, un triple appareil photo arrière et la puce A14 Bionic. Il propose 128 Go de stockage ainsi qu'une garantie commerciale de 12 mois et 30 jours d'essai. Voir l'offre 12:59 - Amazon casse le prix de l'iPhone 17 pour le Black Friday à 1119 euros Pour le Black Friday, Amazon propose l'iPhone 17 au prix de 1119 euros, alors que le modèle classique de nouvelle génération ne sera lancé qu'au printemps 2027. Ce smartphone profite d'une face avant Ceramic Shield 2, du Face ID et d'un module photo arrière à double objectif de 48 Mpx. Il intègre aussi les fonctions Apple Intelligence et un bouton personnalisable couplé à l'interface Dynamic Island. Voir l'offre 12:52 - L'iPhone 17 Pro Max bleu intense voit son prix chuter pendant le Black Friday chez Carrefour Le Black Friday fait chuter le prix de l'iPhone 17 Pro Max en bleu intense à 1268 euros chez Carrefour, mais les stocks restent limités. Ce smartphone embarque la puce A19 Pro, un écran OLED Super Retina XDR de 6,9 pouces et une enveloppe unibody en aluminium. Ses capteurs photo puissants et son autonomie renforcée en font l'un des modèles les plus performants du marché. Voir l'offre 12:51 - Pour le Black Friday, Amazon accorde 10% de remise immédiate sur l'iPhone 18 Pro Pour le Black Friday, Amazon propose de son côté une remise immédiate de 10% sur certains modèles d'iPhone 18 Pro, une alternative aux réductions indirectes via reprises, cashback et autres dispositifs de cagnottage. Cette réduction s'applique directement sur le prix affiché, sans passer par un système de cagnotte à réutiliser plus tard. Voir l'offre 12:41 - Le Black Friday dévoile une remise exclusive sur l'iPhone Air 256 Go chez Carrefour Chez Carrefour, le Black Friday s'accompagne d'une remise sur l'iPhone Air en version 256 Go. Ce modèle se distingue par son épaisseur de seulement 0,564 cm tout en conservant la puce A19 Pro et un écran OLED Super Retina XDR de 6,5 pouces. Sa caméra principale Fusion de 48 Mpx complète un appareil aussi fin que résistant. Voir l'offre 12:33 - L'iPhone 16 128 Go passe à prix accessible pour le Black Friday chez Carrefour Le Black Friday chez Carrefour fait baisser le prix de l'iPhone 16 en version 128 Go à 819 euros et même 716 euros chez les vendeurs partenaires. Ce modèle dispose d'un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, de la puce A18 et d'un bouton dédié à l'appareil photo. Sa caméra Fusion de 48 Mpx et son téléobjectif x2 s'accompagnent d'une autonomie annoncée à 22 heures de lecture vidéo. Voir l'offre 12:30 - Amazon écoule déjà ses stocks d'iPhone 18 Pro dans sa Black Friday Week et Amazon a lancé sa Black Friday Week ce jeudi 19 novembre 2026 et propose actuellement l'iPhone 18 Pro 256 Go noir au prix de 1 479 euros. Ce smartphone profite de la puce A20 Pro, offrant des performances de GPU jusqu'à 40 % supérieures à celles de l'iPhone 17 Pro, ainsi que d'une autonomie allant jusqu'à 24 heures. Sa caméra principale Fusion de 48 mégapixels est accompagnée d'un zoom optique de qualité 8x. Voir l'offre 12:24 - Le Black Friday fait fondre le prix de l'iPhone 17 Pro orange cosmique chez Carrefour Le Black Friday permet aussi de mettre la main sur l'iPhone 17 Pro orange cosmique chez Carrefour au prix réduit de 1155 euros. Ce modèle embarque la puce A19 Pro, un écran OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces protégé par la Ceramic Shield 2, ainsi qu'une caméra arrière de 48 Mpx avec zoom x8. Sa batterie promet jusqu'à 31 heures d'autonomie et le smartphone profite des fonctions Apple Intelligence. Voir l'offre 12:13 - Un iPhone 17 neuf à moins de 840 euros pour le Black Friday À l'occasion du Black Friday, l'iPhone 17 (5G) 256 Go Noir en version internationale est proposé neuf à 879,99 euros contre 1119 euros sur l'Apple store. Il atteint même 839,99 euros au lieu de grâce au code SMART40, soit 40 euros de remise immédiate. Ce modèle garanti 24 mois dispose d'un écran OLED 6,3 pouces avec ProMotion 120 Hz, de la puce A19 et d'une autonomie vidéo de 30 heures. La livraison standard est offerte dès le 27 novembre. Voir l'offre 12:11 - Apple dévoile les détails de son opération Black Friday 2026 Apple a officialisé son opération Black Friday, qui se déroulera du 27 au 30 novembre 2026. Grande première, quasiment historique : c'est la première fois que la marque à la pomme utilise ouvertement le terme "Black Friday" cette année. Pour le reste, on reste encore et toujours sur notre faim. Plutôt que des prix barrés, la marque offre une carte cadeau Apple pouvant atteindre 150 euros selon le produit acheté, comme les MacBook Air et MacBook Pro M5. Côté iPhone, les offres se limitent une Apple Gift Card de 40 euros sur l'iPhone 17e, une autre de 60 euros sur les iPhone 16 et iPhone 17 et une dernière de 80 euros sur l'iPhone Air. Les produits achetés entre le 6 novembre et le 25 décembre bénéficieront de la livraison gratuite le lendemain et pourront être retournés jusqu'au 8 janvier 2027. Voir les offres sur le site d'Apple 12:00 - Le Black Friday fait chuter le prix de l'iPhone Air reconditionné Pour le Black Friday, l'iPhone Air (5G) 256 Go Noir Sidéral reconditionné passe à 723,90€ grâce à une remise immédiate de 25€ avec le code WEEK25, contre un prix de référence de 1229€ à l'état neuf. Ce modèle, garanti 24 mois et livré dès le 25 novembre, nécessite une eSIM pour fonctionner. L'appareil embarque la puce A19 Pro, un écran OLED de 6,5 pouces et jusqu'à 27 heures d'autonomie vidéo. Voir l'offre LIRE PLUS

Où trouver les meilleures offres sur les iPhone lors du Black Friday ?

L'iPhone et le Black Friday font souvent bon ménage contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors qu'Apple est plutôt frileux lors de la grande opération commerciale de fin d'année, lâchant plus aisément des bons d'achat (ses fameuses "Gift Cards") ou des offres sur ses AirPods, les revendeurs (Amazon, Fnac, Darty, Boulanger, etc.) font souvent baisser drastiquement les prix des générations anciennes de smartphones gravés de la pomme croquée lors du "vendredi noir".

Ce Black Friday 2026, fixé au vendredi 27 novembre, s'annonce néanmoins très différent des précédentes éditions. L'un des piliers du Black Friday pour les iPhone, Rakuten France, qui affichait depuis quelques années les meilleurs promotions (et de loin) sur les smartphones d'Apple, a définitivement fermé ses portes le 1er octobre 2026. On espère que d'autres revendeurs prendront le relais et les premières promos semblent d'ores et déjà prometteuses sur des plateformes comme Rue du commerce, Pixmania, ou les sites des grandes surfaces comme Carrefour ou Leclerc.

Apple a fixé son Black Friday du 27 au 30 novembre 2026. Changement majeur : pour la première fois, la marque à la pomme utilise explicitement le terme "Black Friday", alors que pendant des années, elle préférait évoquer un "Special Event" en fin d'année. Pas de grand changement en revanche sur le fond. Au lieu d’une remise directe, l’achat d’un produit éligible (deux maximum) sur son site internet donne droit à une carte cadeau Apple de 20 à 150 euros, utilisable ensuite sur tout le catalogue, matériel, apps et abonnements compris.

Pour ce Black Friday, Apple restreint en revanche au maximum les produits éligibles en 2026, comme les années précédentes. Seuls les MacBook Air M5 et les MacBook Pro M5 Pro/M5 Max rapportent le maximum (150 euros). L’iPad Pro M5 donne droit à 100 euros. Côté iPhone, le Black Friday Apple ne touche que l’iPhone Air, l'iPhone 17 et l'iPhone 16. Le premier donne droit à une "Gift card" de 80 euros, comme l’iPad Air M4, le Mac mini et l’Apple Watch Ultra 4. Les deux autres donnent 60 euros. Restent des cartes cadeau de 20 à 60 euros pour l'achat de AirPods, HomePod, produits Beats et une sélection d’accessoires (Apple Pencil Pro, Magic Keyboard, chargeurs tiers). Mais on n'en aura pas plus sur les iPhone de la part d'Apple.

Pour s'assurer que les promos du Black Friday sur les iPhone valent vraiment le coup, mieux vaut bien avoir en tête les prix standards des iPhone convoités. Pour vous y retrouver dans la jungle des prix, voici les tarifs affichés sur l'Apple store pour les tout derniers iPhone avant ce Black Friday 2026.

iPhone 18 Pro 256 Go : 1479 € officiel

256 Go : 1479 € iPhone 18 Pro 512 Go : 1729 € officiel

iPhone 18 Pro 1 To : 2229 € officiel

iPhone 18 Pro 2 To : 2979 € officiel

iPhone 18 Pro Max 256 Go : 1629 € officiel

256 Go : 1629 € iPhone 18 Pro Max 512 Go : 1879 € officiel

iPhone 18 Pro Max 1 To : 2379 € officiel

iPhone 18 Pro Max 2 To : 3129 € officiel

iPhone Duo 256 Go : 2339 € officiel

256 Go : 2339 € iPhone Duo 512 Go : 2589 € officiel iPhone Duo 1 To : 3089 € officiel

iPhone Duo 2 To : 3839 € officiel

iPhone 17 256 Go : 1119 € officiel

256 Go : 1119 € iPhone 17 512 Go : 1369 € officiel

iPhone 17e 256 Go : 869 € officiel

256 Go : 869 € iPhone 17e 512 Go : 1119 € officiel

iPhone Air 256 Go : 1329 € officiel

256 Go : 1329 € iPhone Air 512 Go : 1579 € officiel

iPhone Air 1 To : 2079 € officiel

iPhone 16 128 Go : 1019 € officiel

Depuis la keynote Apple de septembre 2026, seules les gammes des iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et l'iPhone Duo sont disponibles sur l'Apple store en plus de l'iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air et l'iPhone 16 dans sa version 128 Go. Les prix marqués comme "officiels" sont ceux actuellement pratiqués par Apple, d'autres prix de référence seront ajoutés prochainement pour les iPhone qui ne sont plus vendus sur le site d'Apple. Ces tarifs sont en tout cas de bons étalons à connaitre au moment du Black Friday. Au-dessus de ces prix, ne vous faites pas piéger ! En-dessous, les offres commencent à devenir intéressantes. Surveillez bien les capacités (128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To) et la nature de l'offre (neuf, reconditionné, occasion), avant de vous lancer !

Les iPhone 18 Pro et Pro Max conservent un design proche de la génération précédente, mais intègrent une puce A20 Pro améliorant les performances en intelligence artificielle, dans les jeux et les applications. La photographie progresse grâce à un nouveau capteur de 48 Mpx à ouverture variable à six lames, destiné notamment à améliorer les prises de vue en faible lumière. Une batterie plus grande et un système de gestion thermique repensé visent également à prolonger l’autonomie et à limiter la chauffe. Les deux modèles se déclinent en quatre couleurs — noir, gris, bleu clair et rouge bordeaux — et proposent un stockage allant de 256 Go à 2 To. Voici les meilleurs prix du moment à suivre sur l'iPhone 18 lors du Black Friday.

APPLE iPhone 18 Pro 256Go Burgundy

APPLE iPhone 18 Pro Max 256Go Silver

Il était attendu : l’iPhone Duo est donc le premier smartphone pliable d’Apple, avec un format "passeport" associant un écran externe de 5,4 pouces à un écran interne Super Retina XDR de 7,6 pouces. Son châssis en titane de grade 5 est certifié IP68, tandis que Touch ID, intégré au bouton latéral, remplace Face ID. Équipé d’une puce A20 et de deux batteries, il promet plus de 31 heures de lecture vidéo, et jusqu’à 44 heures avec l’écran externe. En photo, il propose deux capteurs arrière de 48 Mpx, grand-angle et ultra grand-angle, mais aucun téléobjectif, ainsi qu’une caméra interne sous l’écran limitée à la vidéo en 1080p ; les caméras arrière permettent de filmer en 4K à 120 images par seconde. Son format permet également d’afficher un aperçu sur l’écran externe pour la personne photographiée. Disponible en Blanc stellaire et Ciel nocturne, avec 256 Go à 2 To de stockage, il n'est en précommande que depuis le 16 octobre 2026, avec des stocks limités. Pas de quoi espérer des prix en baisse lors du Black Friday 2026.

iPhone Duo 5G - 256 Go Ciel Nocturne

iPhone Duo 512 Go

L'iPhone 17, dévoilé en septembre 2025, s'est imposé en un an face à ses concurrents Android comme l'un des meilleurs smartphones du moment. Notamment, l'iPhone 17 Pro Max, qui bat tous les records d'autonomie avec près de 13h d'endurance, surpassant largement les derniers Samsung Galaxy S25. Apple a donc repris la main sur ce critère crucial qui fut longtemps son talon d'Achille. Et pour ce Black Friday sur les iPhone, on peut cette fois s'attendre à des rabais très importants, sachant que l'iPhone 17 avait déjà vu son prix attaqué dès le Black Friday l'année dernière.

iPhone 17 256Go Blanc

Apple iPhone 17e 256 Go

L'iPhone Air avait marqué un tournant l'année dernière dans l'écosystème des smartphones, avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, un record. Mais pour atteindre une telle finesse, Apple a dû faire des compromis, notamment sur la taille de la batterie. Malgré des optimisations logicielles et matérielles, l'autonomie s'est avérée être le point faible de cet iPhone Air, au succès commercial mitigé. Cependant, un accessoire MagSafe utilisant la même batterie que le téléphone permet de doubler l'endurance, une astuce plutôt maligne d'Apple. Les ventes n'étant pas au rendez-vous depuis le lancement en septembre 2025, les revendeurs pourraient se décider à faire baisser drastiquement cette fois le prix de l'iPhone Air pendant le Black Friday 2026.

iPhone Air 256 Go

Qu'on se le dise : l'iPhone 16 reste deux ans après sa sortie un excellent smartphone avec de bonnes performances grâce à la puce A18, de très bonnes finitions et des photos de qualité, surtout en vidéo. Il dispose d'un nouveau bouton "Camera Control" que nous avions particulièrement apprécié lors de nos tests à l'époque. Cependant, il manque encore d'autonomie par rapport à la concurrence et le zoom photo est limité. Comme il a déjà un an, il fait partie des principales cibles de ce Black Friday 2026.

iPhone 16

L'iPhone 16e est venu remédier à certaines des lacunes de l'iPhone 16. Il se positionne comme l'iPhone le moins cher, en se concentrant sur l'essentiel. Son design est sobre et agréable en main (malgré l'absence de MagSafe). L'écran est de bonne qualité mais limité à 60 Hz et 1200 nits. Son unique capteur photo est correct mais montre vite ses limites en basse lumière et zoom. Ses performances sont cependant très bonnes, et même taillées pour l'IA, avec l'arrivée d'Apple intelligence un mois après sa sortie, début 2025. Son gros point fort est sa très bonne autonomie.

L'iPhone 15, commercialisé en 2023, a été décliné en 4 modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Il n'est plus vendu sur le site d'Apple depuis belle lurette mais peut encore être une excellente affaire chez les revendeurs lors du Black Friday 2026. Doté d'un écran OLED sans bordures, qui offre une expérience visuelle immersive, il tourne avec le processeur A17 Bionic idéal tant pour les applications exigeantes que pour les jeux. L'appareil photo, amélioré avec l'intelligence artificielle (déjà !), permet des clichés d'une très bonne qualité, même en basse lumière. La caméra frontale TrueDepth est idéale pour les selfies et la reconnaissance faciale.

iPhone 15

Les iPhone 17, 16 et 15 ne sont pas les seul à surveiller lors du Black Friday, du Cyber Monday et toute l'année d'ailleurs. L'iPhone 14, bien qu'accusé de n'apporter que des améliorations minimes par rapport à son prédécesseur lors de sa sortie en 2022 (sauf pour le capteur photo), reste un produit phare qui en outre a encore quelques stocks à écouler. L'iPhone 14 est notamment le dernier smartphone Apple doté de ports Lightening pour les recharges, qui ont depuis disparu sur le marché européen... Il devrait lui aussi bénéficier de nombreuses offres jusqu'à disparition totale, notamment en reconditionné désormais. Utilisez bien les onglets "occasion" ci-dessous !

iPhone 14

L'iPhone SE est un modèle d'entrée de gamme d'Apple, dont la 3e et dernière génération remonte elle aussi à 2022. Connu pour son format compact et son prix abordable, il combine le design classique des premiers iPhone avec des composants internes modernes, comme le processeur A15 Bionic des modèles plus récents. Le SE offre une expérience iOS complète, avec des performances rapides, une bonne qualité de caméra, et la prise en charge des dernières mises à jour logicielles. Lors du Black Friday c'est un bon compromis pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit ou ont un budget limité, tout en souhaitant rester dans l'écosystème Apple.

iPhone SE

Les versions plus anciennes d'iPhone seront elles aussi proposées à des prix alléchants pour ce Black Friday 2026, même si on arrive ici à des modèles très (trop ?) anciens . L'iPhone 13, qui n'est plus commercialisé depuis septembre 2024 sur le site officiel d'Apple, peut encore être trouvé en réduction. Les offres reconditionnées sont aussi nombreuses pour l'iPhone 13, l'iPhone 13 Plus et l'iPhone 13 Pro.

Les iPhone 12, 12 Pro, 11 et 11 Pro notamment sont toujours des iPhone très impressionnants en termes de vitesse de traitement, d'autonomie de batterie et de performances de l'appareil photo. Les versions reconditionnées sont aussi une alternative économique sur ces modèles qu'on ne trouve plus chez Apple, comme chez les plus anciens comme l'iPhone X, qui fut le premier iPhone à proposer un prix de départ à plus de 1000 euros.