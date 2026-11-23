Black Friday iPhone : Apple ridiculisé, voici les meilleurs prix sur les iPhone 17, iPhone Air et même iPhone 18
BLACK FRIDAY IPHONE 2026. Apple est surpassé : le Black Friday 2026, qui entre dans sa dernière ligne droite cette semaine, casse les prix des iPhone. L'iPhone 17 passe sous un seuil historique, les prix de l'iPhone Air dégringolent et même l'iPhone 18 est en baisse.
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Alors que le Black Friday chez Apple se limitera à ses habituelles "Apple Gift Card" ce vendredi 27 novembre, soit quelques dizaines d'euros de bons d'achat pour une poignée de modèles d'iPhone, les vraies promos sont à chercher chez les revendeurs. Le Black Friday a bel et bien débuté sur les iPhone chez Amazon, Fnac/Darty, CDiscount, Boulanger et bien d'autres, avec des réductions qui se font de plus en plus importantes depuis la fin de semaine dernière. Et il y a un iPhone très attendu qui commence enfin à être sérieusement attaqué chez Pixmania, Rue du Commerce ou encore Carrefour : l'iPhone 17 256 Go, sorti il y a plus d'un an, affiche actuellement 839,99 euros et passe même sous les 800 euros avec le code promo SMART40, contre 1119 euros sur l'Apple Store.
Le Black Friday 2026 fait déjà drastiquement baisser l'iPhone et d'autres promos atteignent des sommets dans la dernière ligne droite : l'iPhone Air 256 Go passe sous les 750 euros, toujours chez Pixmania (voir l'offre) soit 580 euros en moins que sur l'Apple Store, la version 1To affiche même 1143 euros actuellement et même 1103 euros avec le code promo SMART40, au lieu de 1729 euros en prix barré, soit près de 600 euros d'économie. Mais comparé au prix officiel de 2079 euros sur l'Apple Store, ce sont plus de 940 euros de rabais qui sont constatés (voir l'offre) !
Pour vous aider à trouver l'iPhone le moins cher lors du Black Friday 2025, consultez régulièrement notre chasseur de prix en temps réel ci-dessous. Suivez aussi notre live pour rester au fait des meilleures offres du moment pour ces avant-premières du Black Friday 2026 côté iPhone.
L'iPhone reste la star du Black Friday, mais avec la fermeture de Rakuten France, pilier historique des promotions sur les iPhone, les acheteurs devront désormais se tourner vers d'autres plateformes comme Pixmania, Carrefour, Cdiscount, Amazon ou le chinois Joybuy pour dénicher les meilleures affaires. Les professionnels du secteur estiment que les promotions lancées dès cette semaine seront souvent proches des meilleurs prix du jour-J.
- N'oubliez pas les codes promos pour profiter du Black Friday sur les iPhone
Le Black Friday permet à Pixmania d'afficher l'iPhone 18 Pro noir de 256 Go à 1 391 euros, contre 1 479 euros habituellement. En appliquant le code promo SMART60 au moment du paiement, la facture descend encore à 1 331 euros. Quel que soit le marchand, n'oubliez pas de vérifier si un code promo est disponible au moment de valider votre panier. Voir l'offre
- L'iPhone 18 Pro Max 2To atteint déjà 470 euros de réduction avant le Black Friday 2026
Heureusement qu'il y a l'iPhone 18 Pro Max, avec sa capacité maximale de 2To, pour afficher un gros rabais. On ne vous dira pas que son prix devient abordable, mais il a atteint la modique somme de 2661 euros chez Pixmania avant le Black Friday, contre 3129 euros sur l'Apple store. La crème de la crème avec 470 euros de rabais en somme. Voir l'offre
- L'iPhone 18 Pro Max 1To atteint son meilleur prix avant le Black Friday
Notre tour des offres du Black Friday sur les derniers iPhone ne serait pas complet sans l'iPhone 18 Pro Max 1To, qui atteint lui aussi son meilleur prix avant le Black Friday 2026 à 2199 euros chez Carrefour au lieu des 2379 euros de l'Apple Store. Cette fois ce sont 180 euros d'économies et on a envie de dire : allez les marchands, on se réveille, on se motive et on attaque un peu plus les prix. Voir l'offre
- Auchan fait chuter le prix de l'iPhone 15 reconditionné pour le Black Friday
Pendant le Black Friday, Auchan propose l'iPhone 15 reconditionné grade A à 499,99 euros au lieu de 549,99 euros, batterie neuve comprise. Ce modèle conserve un écran de 6,1 pouces, la puce A16 Bionic et un capteur principal de 48 Mpx avec zoom optique x2. L'offre, valable jusqu'au 30 novembre selon Auchan, inclut le retrait gratuit en point relais et 30 jours pour changer d'avis. Voir l'offre
- L'iPhone 17 Pro Max reconditionné dès 1 033 euros sur Back Market
Pendant le Black Friday, Back Market affiche l'iPhone 17 Pro Max 256 Go reconditionné en Orange Cosmique à partir de 1 033 euros, débloqué tout opérateur. D'autres coloris comme le Bleu Intense ou l'Argent sont également proposés à des tarifs très proches. Voir l'offre
- À l'approche du Black Friday, l'iPhone 17e se négocie à 869 euros sur Amazon
À l'approche du Black Friday, l'iPhone 17e descend à 869 euros sur Amazon. Équipé de la puce A19, ce smartphone double sa capacité de stockage de base à 256 Go et affiche un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. Sa batterie endurante tient facilement toute la journée jusqu'au soir. Voir l'offre
- Pixmania casse le prix de l'iPhone 17 à 877 euros pour le Black Friday
Durant le Black Friday, Pixmania propose l'iPhone 17 Brume en version 256 Go à 917 euros, réduit à 879 euros et même 839 euros grâce au code promotionnel SMART40. Ce smartphone dispose d'un écran Super Retina XDR 120 Hz de 6,3 pouces, de la puce A19 et d'une autonomie pouvant atteindre 30 heures en lecture vidéo. Sa caméra principale Fusion de 48 Mpx est complétée par une caméra avant Center Stage de 18 Mpx. Voir l'offre
- Le Black Friday fait descendre l'iPhone 18 Pro 256 Go à 1384,98 euros chez Cdiscount
Pour le Black Friday, l'iPhone 18 Pro en version 256 Go descend à 1384,98 euros chez Cdiscount, soit environ 5% de moins que le prix moyen constaté ces 30 derniers jours, pour une économie de 79,02 euros. Ce smartphone embarque une dalle OLED LTPO de 6,3 pouces à 120 Hz, la puce A20 Pro associée à 12 Go de mémoire vive et une certification IP68. Son bloc photo arrière compte trois modules de 48 Mpx avec un zoom optique x4, pour une autonomie soutenue par une batterie de 4056 mAh. Voir l'offre
- Un bon plan chez Bouygues avant le Black Friday pour tirer le prix de l'iPhone 18 Pro
L'iPhone 18 Pro coûte très exactement 1479 euros avant ce Black Friday 2026 et son prix est encore relativement préservé. Chez Bouygues Telecom on peut atteindre -250 euros de remise et le faire passer à 1279 euros, grâce à -50€ de remise immédiate avec le forfait Intégral et jusqu'à 200 euros de bonus pour la reprise de votre ancien iPhone. Voir l'offre
- Le Black Friday fait tomber l'iPhone 12 Pro Max reconditionné à 306 euros chez Back Market
Le Black Friday permet de récupérer un iPhone 12 Pro Max reconditionné chez Back Market pour environ 306 euros, contre 1139 euros pour un modèle neuf, soit 833 euros d'économie. Ce modèle affiche un écran de 6,7 pouces, un triple appareil photo arrière et la puce A14 Bionic. Il propose 128 Go de stockage ainsi qu'une garantie commerciale de 12 mois et 30 jours d'essai. Voir l'offre
Où trouver les meilleures offres sur les iPhone lors du Black Friday ?
L'iPhone et le Black Friday font souvent bon ménage contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors qu'Apple est plutôt frileux lors de la grande opération commerciale de fin d'année, lâchant plus aisément des bons d'achat (ses fameuses "Gift Cards") ou des offres sur ses AirPods, les revendeurs (Amazon, Fnac, Darty, Boulanger, etc.) font souvent baisser drastiquement les prix des générations anciennes de smartphones gravés de la pomme croquée lors du "vendredi noir".
Ce Black Friday 2026, fixé au vendredi 27 novembre, s'annonce néanmoins très différent des précédentes éditions. L'un des piliers du Black Friday pour les iPhone, Rakuten France, qui affichait depuis quelques années les meilleurs promotions (et de loin) sur les smartphones d'Apple, a définitivement fermé ses portes le 1er octobre 2026. On espère que d'autres revendeurs prendront le relais et les premières promos semblent d'ores et déjà prometteuses sur des plateformes comme Rue du commerce, Pixmania, ou les sites des grandes surfaces comme Carrefour ou Leclerc.
Que propose Apple lors du Black Friday sur les iPhone ?
Apple a fixé son Black Friday du 27 au 30 novembre 2026. Changement majeur : pour la première fois, la marque à la pomme utilise explicitement le terme "Black Friday", alors que pendant des années, elle préférait évoquer un "Special Event" en fin d'année. Pas de grand changement en revanche sur le fond. Au lieu d’une remise directe, l’achat d’un produit éligible (deux maximum) sur son site internet donne droit à une carte cadeau Apple de 20 à 150 euros, utilisable ensuite sur tout le catalogue, matériel, apps et abonnements compris.
Pour ce Black Friday, Apple restreint en revanche au maximum les produits éligibles en 2026, comme les années précédentes. Seuls les MacBook Air M5 et les MacBook Pro M5 Pro/M5 Max rapportent le maximum (150 euros). L’iPad Pro M5 donne droit à 100 euros. Côté iPhone, le Black Friday Apple ne touche que l’iPhone Air, l'iPhone 17 et l'iPhone 16. Le premier donne droit à une "Gift card" de 80 euros, comme l’iPad Air M4, le Mac mini et l’Apple Watch Ultra 4. Les deux autres donnent 60 euros. Restent des cartes cadeau de 20 à 60 euros pour l'achat de AirPods, HomePod, produits Beats et une sélection d’accessoires (Apple Pencil Pro, Magic Keyboard, chargeurs tiers). Mais on n'en aura pas plus sur les iPhone de la part d'Apple.
Quels sont les vrais prix des iPhone avant les promos du Black Friday ?
Pour s'assurer que les promos du Black Friday sur les iPhone valent vraiment le coup, mieux vaut bien avoir en tête les prix standards des iPhone convoités. Pour vous y retrouver dans la jungle des prix, voici les tarifs affichés sur l'Apple store pour les tout derniers iPhone avant ce Black Friday 2026.
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iPhone 18 Pro et Pro Max : le Black Friday peut-il vraiment faire baisser la note ?
Les iPhone 18 Pro et Pro Max conservent un design proche de la génération précédente, mais intègrent une puce A20 Pro améliorant les performances en intelligence artificielle, dans les jeux et les applications. La photographie progresse grâce à un nouveau capteur de 48 Mpx à ouverture variable à six lames, destiné notamment à améliorer les prises de vue en faible lumière. Une batterie plus grande et un système de gestion thermique repensé visent également à prolonger l’autonomie et à limiter la chauffe. Les deux modèles se déclinent en quatre couleurs — noir, gris, bleu clair et rouge bordeaux — et proposent un stockage allant de 256 Go à 2 To. Voici les meilleurs prix du moment à suivre sur l'iPhone 18 lors du Black Friday.
iPhone Duo : Black Friday ou pas, un prix toujours aussi élevé
Il était attendu : l’iPhone Duo est donc le premier smartphone pliable d’Apple, avec un format "passeport" associant un écran externe de 5,4 pouces à un écran interne Super Retina XDR de 7,6 pouces. Son châssis en titane de grade 5 est certifié IP68, tandis que Touch ID, intégré au bouton latéral, remplace Face ID. Équipé d’une puce A20 et de deux batteries, il promet plus de 31 heures de lecture vidéo, et jusqu’à 44 heures avec l’écran externe. En photo, il propose deux capteurs arrière de 48 Mpx, grand-angle et ultra grand-angle, mais aucun téléobjectif, ainsi qu’une caméra interne sous l’écran limitée à la vidéo en 1080p ; les caméras arrière permettent de filmer en 4K à 120 images par seconde. Son format permet également d’afficher un aperçu sur l’écran externe pour la personne photographiée. Disponible en Blanc stellaire et Ciel nocturne, avec 256 Go à 2 To de stockage, il n'est en précommande que depuis le 16 octobre 2026, avec des stocks limités. Pas de quoi espérer des prix en baisse lors du Black Friday 2026.
iPhone 17 : déjà des prix en baisse, tout de suite après sa sortie
L'iPhone 17, dévoilé en septembre 2025, s'est imposé en un an face à ses concurrents Android comme l'un des meilleurs smartphones du moment. Notamment, l'iPhone 17 Pro Max, qui bat tous les records d'autonomie avec près de 13h d'endurance, surpassant largement les derniers Samsung Galaxy S25. Apple a donc repris la main sur ce critère crucial qui fut longtemps son talon d'Achille. Et pour ce Black Friday sur les iPhone, on peut cette fois s'attendre à des rabais très importants, sachant que l'iPhone 17 avait déjà vu son prix attaqué dès le Black Friday l'année dernière.
iPhone Air : encore un prix intéressant pour le Black Friday 2026 ?
L'iPhone Air avait marqué un tournant l'année dernière dans l'écosystème des smartphones, avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, un record. Mais pour atteindre une telle finesse, Apple a dû faire des compromis, notamment sur la taille de la batterie. Malgré des optimisations logicielles et matérielles, l'autonomie s'est avérée être le point faible de cet iPhone Air, au succès commercial mitigé. Cependant, un accessoire MagSafe utilisant la même batterie que le téléphone permet de doubler l'endurance, une astuce plutôt maligne d'Apple. Les ventes n'étant pas au rendez-vous depuis le lancement en septembre 2025, les revendeurs pourraient se décider à faire baisser drastiquement cette fois le prix de l'iPhone Air pendant le Black Friday 2026.
iPhone 16 : l'iPhone le plus bradé lors du Black Friday 2026 ?
Qu'on se le dise : l'iPhone 16 reste deux ans après sa sortie un excellent smartphone avec de bonnes performances grâce à la puce A18, de très bonnes finitions et des photos de qualité, surtout en vidéo. Il dispose d'un nouveau bouton "Camera Control" que nous avions particulièrement apprécié lors de nos tests à l'époque. Cependant, il manque encore d'autonomie par rapport à la concurrence et le zoom photo est limité. Comme il a déjà un an, il fait partie des principales cibles de ce Black Friday 2026.
L'iPhone 16e est venu remédier à certaines des lacunes de l'iPhone 16. Il se positionne comme l'iPhone le moins cher, en se concentrant sur l'essentiel. Son design est sobre et agréable en main (malgré l'absence de MagSafe). L'écran est de bonne qualité mais limité à 60 Hz et 1200 nits. Son unique capteur photo est correct mais montre vite ses limites en basse lumière et zoom. Ses performances sont cependant très bonnes, et même taillées pour l'IA, avec l'arrivée d'Apple intelligence un mois après sa sortie, début 2025. Son gros point fort est sa très bonne autonomie.
iPhone 15 : Apple lui a déjà dit au revoir, les prix devraient encore baisser
L'iPhone 15, commercialisé en 2023, a été décliné en 4 modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Il n'est plus vendu sur le site d'Apple depuis belle lurette mais peut encore être une excellente affaire chez les revendeurs lors du Black Friday 2026. Doté d'un écran OLED sans bordures, qui offre une expérience visuelle immersive, il tourne avec le processeur A17 Bionic idéal tant pour les applications exigeantes que pour les jeux. L'appareil photo, amélioré avec l'intelligence artificielle (déjà !), permet des clichés d'une très bonne qualité, même en basse lumière. La caméra frontale TrueDepth est idéale pour les selfies et la reconnaissance faciale.
iPhone 14 : des promotions très fortes pour un iPhone en fin de vie
Les iPhone 17, 16 et 15 ne sont pas les seul à surveiller lors du Black Friday, du Cyber Monday et toute l'année d'ailleurs. L'iPhone 14, bien qu'accusé de n'apporter que des améliorations minimes par rapport à son prédécesseur lors de sa sortie en 2022 (sauf pour le capteur photo), reste un produit phare qui en outre a encore quelques stocks à écouler. L'iPhone 14 est notamment le dernier smartphone Apple doté de ports Lightening pour les recharges, qui ont depuis disparu sur le marché européen... Il devrait lui aussi bénéficier de nombreuses offres jusqu'à disparition totale, notamment en reconditionné désormais. Utilisez bien les onglets "occasion" ci-dessous !
iPhone SE : la solution "abordable" qui fait de la résistance
L'iPhone SE est un modèle d'entrée de gamme d'Apple, dont la 3e et dernière génération remonte elle aussi à 2022. Connu pour son format compact et son prix abordable, il combine le design classique des premiers iPhone avec des composants internes modernes, comme le processeur A15 Bionic des modèles plus récents. Le SE offre une expérience iOS complète, avec des performances rapides, une bonne qualité de caméra, et la prise en charge des dernières mises à jour logicielles. Lors du Black Friday c'est un bon compromis pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit ou ont un budget limité, tout en souhaitant rester dans l'écosystème Apple.
iPhone 13, 12 et iPhone 11 : surveillez encore le reconditionné !
Les versions plus anciennes d'iPhone seront elles aussi proposées à des prix alléchants pour ce Black Friday 2026, même si on arrive ici à des modèles très (trop ?) anciens . L'iPhone 13, qui n'est plus commercialisé depuis septembre 2024 sur le site officiel d'Apple, peut encore être trouvé en réduction. Les offres reconditionnées sont aussi nombreuses pour l'iPhone 13, l'iPhone 13 Plus et l'iPhone 13 Pro.
Les iPhone 12, 12 Pro, 11 et 11 Pro notamment sont toujours des iPhone très impressionnants en termes de vitesse de traitement, d'autonomie de batterie et de performances de l'appareil photo. Les versions reconditionnées sont aussi une alternative économique sur ces modèles qu'on ne trouve plus chez Apple, comme chez les plus anciens comme l'iPhone X, qui fut le premier iPhone à proposer un prix de départ à plus de 1000 euros.