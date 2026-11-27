BLACK FRIDAY IPHONE 2026. Les iPhone 17 et iPhone Air font actuellement l'objet des offres les plus agressives du Black Friday. Mais l'iPhone 18 Pro atteint aussi son meilleur prix.

Le Black Friday 2026 continue pour les iPhone ce vendredi 27 novembre et c'est une excellente nouvelle ! Alors que le grand jour de promos annuel a débuté ce matin en France, de très nombreux revendeurs Apple continuent à mettre de nouvelles offres en ligne et jouent encore les prolongations en fin de journée. Les prix de l'iPhone 17, de l'iPhone Air, de l'iPhone 16, ou de l'iPhone 15 sont toujours au plus bas chez Amazon, Fnac-Darty, CDiscount, ou Pixmania.

Grâce au Black Friday, l'iPhone 17 est tombé sous les 800 euros avec 150 euros voire 200 euros de remise selon les offres. L'iPhone Air a perdu jusqu'à 600 euros pour atteindre 820 euros avant de sombrer dans une douloureuse rupture de stocks, mais une offre continue pour l'iPhone Air 1To qui affiche 1068 euros, soit 1011 euros moins cher qu'Apple et près de -50% !

Pour l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max aussi, les prix sont en baisse, même si on ne peut attendre de très grosses remises pour un iPhone sorti aussi récemment (et on ne vous parle même pas de l'iPhone Duo). Comme chaque année, nous avons ressorti notre moteur qui va traquer les prix les plus bas chez les marchands pour chaque modèle d'iPhone. Cliquez aussi dans le sommaire pour découvrir en détail les meilleurs prix, iPhone par iPhone, pendant le Black Friday. Enfin, découvrez ci-dessous toutes dernières offres du moment sur les iPhone dans notre live.

LES 12 MEILLEURS PRIX Ce moteur fait remonter les prix les plus bas du Black Friday iPhone en ce moment chez nos revendeurs partenaires, hors code promo, coupon, abonnement ou forfait. Les 4 premiers prix affichés sont ceux de la gamme d'iPhone 18 Pro et iPhone Duo, la dernière en date. Les prix suivants concernent les meilleurs prix sur les générations plus anciennes d'iPhone 17, iPhone 16 et iPhone 15.

Tous ces prix sont mis à jour automatiquement. Nous les comparons aux prix affichés chez Apple pour les mêmes modèles, à l'exception de l'iPhone 15 qui n'est plus commercialisé sur le site officiel de la marque. Pour certains iPhone anciens, nous traquons le neuf mais aussi le reconditionné (♻).

Les offres en direct

17:41 - Le meilleur prix de l'iPhone 16 Pro lors de ce Black Friday 2026 Chez Asgoodasnew, l'iPhone 16 Pro 128 Go reconditionné est proposé à 579 euros contre 1229 euros initialement, soit une économie de 650 euros. Cette remise ramène le modèle Pro, donc premium, à un tarif proche de celui d'un smartphone milieu de gamme neuf. L'offre concerne la version reconditionnée du produit référencée par le marchand. Voir l'offre 17:23 - Le meilleur prix de l'iPhone 16e pour le Black Friday Souvenez-vous, l'iPhone 16 avait été rejoint début 2025 par l'iPhone 16e, une version plus accessible et épurée (un seul capteur photo, encoche classique, pas de MagSafe) conservant l'essentiel du 16, comme l'écran OLED de 6,1 pouces, l'USB-C et Apple Intelligence. En version 128 Go reconditionnée, l'iPhone 16e passe à 459 euros au lieu de 719, euros sur Back Market, une remise de 260 euros sur le prix initial. Une réduction notable à l'approche des fêtes. Voir l'offre 17:06 - Quel est le prix le plus bas pour l'iPhone 16 lors du Black Friday ? On continue à remonter le temps et la gamme d'iPhone pour ce Black Friday. Et on traque aussi le reconditionné à partir de la génération des iPhone 16. On peut dénicher l'iPhone 16 128 Go reconditionné à 509 euros au lieu de 869 euros en prix barré chez Asgoodasnew en ce moment, soit une baisse de 360 euros. Ce modèle, remis en état, conserve les fonctionnalités phares de l'appareil tout en réduisant nettement la facture. Attention : l'offre reste disponible tant que les stocks du marchand le permettent. Voir l'offre 16:49 - Quel est le meilleur prix pour l'iPhone Air 1 To lors du Black Friday ? Le Black Friday chez Carrefour fait passer l'iPhone Air en version 1 To de 2079 euros à 1068 euros soit plus de 1000 euros de réduction, oui 1000, avec trois zéros. Il s'agit de la remise la plus importante parmi les différentes versions de l'iPhone proposées à ce stade pour le Black Friday. Les ventes de l'iPhone Air et les rumeurs de sortie d'un iPhone Air 2 très bientôt incitent à cette très grande braderie du smartphone ultra-fin d'Apple. On atteint presque les 50% de remise pour la plus grande capacité de stockage disponible. Voir l'offre

Pour s'assurer que les promos du Black Friday sur les iPhone valent vraiment le coup, mieux vaut bien avoir en tête les prix standards des iPhone convoités. Pour vous y retrouver dans la jungle des prix, voici les tarifs affichés sur l'Apple store pour les tout derniers iPhone avant ce Black Friday 2026.

iPhone 18 Pro 256 Go : 1479 € officiel

256 Go : 1479 € iPhone 18 Pro 512 Go : 1729 € officiel

iPhone 18 Pro 1 To : 2229 € officiel

iPhone 18 Pro 2 To : 2979 € officiel

iPhone 18 Pro Max 256 Go : 1629 € officiel

256 Go : 1629 € iPhone 18 Pro Max 512 Go : 1879 € officiel

iPhone 18 Pro Max 1 To : 2379 € officiel

iPhone 18 Pro Max 2 To : 3129 € officiel

iPhone Duo 256 Go : 2339 € officiel

256 Go : 2339 € iPhone Duo 512 Go : 2589 € officiel iPhone Duo 1 To : 3089 € officiel

iPhone Duo 2 To : 3839 € officiel

iPhone 17 256 Go : 1119 € officiel

256 Go : 1119 € iPhone 17 512 Go : 1369 € officiel

iPhone 17e 256 Go : 869 € officiel

256 Go : 869 € iPhone 17e 512 Go : 1119 € officiel

iPhone Air 256 Go : 1329 € officiel

256 Go : 1329 € iPhone Air 512 Go : 1579 € officiel

iPhone Air 1 To : 2079 € officiel

iPhone 16 128 Go : 1019 € officiel

Depuis la keynote Apple de septembre 2026, seules les gammes des iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et l'iPhone Duo sont disponibles sur l'Apple store en plus de l'iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air et l'iPhone 16 dans sa version 128 Go. Les prix marqués comme "officiels" sont ceux actuellement pratiqués par Apple. Ces tarifs sont de bons étalons à connaitre au moment du Black Friday. Au-dessus de ces prix, ne vous faites pas piéger ! En-dessous, les offres commencent à devenir intéressantes. Surveillez bien les capacités (128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To) et la nature de l'offre (neuf, reconditionné, occasion), avant de vous lancer !

Les iPhone 18 Pro et Pro Max conservent un design proche de la génération précédente, mais intègrent une puce A20 Pro améliorant les performances en intelligence artificielle, dans les jeux et les applications. La photographie progresse grâce à un nouveau capteur de 48 Mpx à ouverture variable à six lames, destiné notamment à améliorer les prises de vue en faible lumière. Une batterie plus grande et un système de gestion thermique repensé visent également à prolonger l’autonomie et à limiter la chauffe. Les deux modèles se déclinent en quatre couleurs — noir, gris, bleu clair et rouge bordeaux — et proposent un stockage allant de 256 Go à 2 To. Voici les meilleurs prix du moment à suivre sur l'iPhone 18 lors du Black Friday.

APPLE iPhone 18 Pro 256Go Burgundy

APPLE iPhone 18 Pro Max 256Go Silver

Il était attendu : l’iPhone Duo est donc le premier smartphone pliable d’Apple, avec un format "passeport" associant un écran externe de 5,4 pouces à un écran interne Super Retina XDR de 7,6 pouces. Son châssis en titane de grade 5 est certifié IP68, tandis que Touch ID, intégré au bouton latéral, remplace Face ID. Équipé d’une puce A20 et de deux batteries, il promet plus de 31 heures de lecture vidéo, et jusqu’à 44 heures avec l’écran externe. En photo, il propose deux capteurs arrière de 48 Mpx, grand-angle et ultra grand-angle, mais aucun téléobjectif, ainsi qu’une caméra interne sous l’écran limitée à la vidéo en 1080p ; les caméras arrière permettent de filmer en 4K à 120 images par seconde. Son format permet également d’afficher un aperçu sur l’écran externe pour la personne photographiée. Disponible en Blanc stellaire et Ciel nocturne, avec 256 Go à 2 To de stockage, il n'est en précommande que depuis le 16 octobre 2026, avec des stocks limités. Pas de quoi espérer des prix en baisse lors de ce Black Friday 2026.

iPhone Duo 5G - 256 Go Ciel Nocturne

iPhone Duo 512 Go

L'iPhone 17, dévoilé en septembre 2025, s'est imposé en un an face à ses concurrents Android comme l'un des meilleurs smartphones du moment. Notamment, l'iPhone 17 Pro Max, qui a battu tous les records d'autonomie avec près de 13h d'endurance, surpassant largement les derniers Samsung Galaxy S25. Apple a donc repris la main sur ce critère crucial qui fut longtemps son talon d'Achille. Et pour ce Black Friday sur les iPhone, des rabais très importants étaient attendus, sachant que l'iPhone 17 avait déjà vu son prix attaqué dès le Black Friday l'année dernière. Qu'en est-il ? La réponse ci-dessous.

iPhone 17 256Go Blanc

Apple iPhone 17e 256 Go

L'iPhone Air avait marqué un tournant l'année dernière dans l'écosystème des smartphones, avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, un record. Mais pour atteindre une telle finesse, Apple a dû faire des compromis, notamment sur la taille de la batterie. Malgré des optimisations logicielles et matérielles, l'autonomie s'est avérée être le point faible de cet iPhone Air, au succès commercial mitigé. Cependant, un accessoire MagSafe utilisant la même batterie que le téléphone permet de doubler l'endurance, une astuce plutôt maligne d'Apple. Les ventes n'étant pas au rendez-vous depuis le lancement en septembre 2025, les revendeurs semblaient décidés à faire baisser drastiquement le prix de l'iPhone Air pendant le Black Friday 2026. Suivez les meilleurs tarifs ci-dessous.

iPhone Air 256 Go

Qu'on se le dise : l'iPhone 16 reste deux ans après sa sortie un excellent smartphone avec de bonnes performances grâce à la puce A18, de très bonnes finitions et des photos de qualité, surtout en vidéo. Il dispose alors pour la première fois d'un bouton "Camera Control" que nous avions particulièrement apprécié lors de nos tests à l'époque. Cependant, il manque encore d'autonomie par rapport à la concurrence et le zoom photo est limité. Comme il a déjà un an, il fait évidemment partie des principales cibles de ce Black Friday 2026, notamment en reconditionné.

iPhone 16

L'iPhone 16e est venu remédier à certaines des lacunes de l'iPhone 16. Il se positionne comme l'iPhone le moins cher, en se concentrant sur l'essentiel. Son design est sobre et agréable en main (malgré l'absence de MagSafe). L'écran est de bonne qualité mais limité à 60 Hz et 1200 nits. Son unique capteur photo est correct mais montre vite ses limites en basse lumière et zoom. Ses performances sont cependant très bonnes, et même taillées pour l'IA, avec l'arrivée d'Apple intelligence un mois après sa sortie, début 2025. Son gros point fort est sa très bonne autonomie.

iPhone 16e 128 Go

L'iPhone 15, commercialisé en 2023, a été décliné en 4 modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Il n'est plus vendu sur le site d'Apple depuis belle lurette mais peut encore être une excellente affaire chez les revendeurs lors du Black Friday 2026, principalement en reconditionné. Doté d'un écran OLED sans bordures, qui offre une expérience visuelle immersive, il tourne avec le processeur A17 Bionic idéal tant pour les applications exigeantes que pour les jeux. L'appareil photo, amélioré avec l'intelligence artificielle (déjà !), permet des clichés d'une très bonne qualité, même en basse lumière. La caméra frontale TrueDepth est idéale pour les selfies et la reconnaissance faciale.

iPhone 15

Les iPhone 17, 16 et 15 ne sont pas les seul à surveiller lors du Black Friday, du Cyber Monday et toute l'année d'ailleurs. L'iPhone 14, bien qu'accusé de n'apporter que des améliorations minimes par rapport à son prédécesseur lors de sa sortie en 2022 (sauf pour le capteur photo), reste un produit phare qui en outre a encore quelques stocks à écouler. L'iPhone 14 est notamment le dernier smartphone Apple doté de ports Lightening pour les recharges, qui ont depuis disparu sur le marché européen... Il bénéficie lui aussi de nombreuses offres jusqu'à disparition totale, notamment en reconditionné. Utilisez bien les onglets "occasion" ci-dessous !

iPhone 14

L'iPhone SE est un modèle d'entrée de gamme d'Apple, dont la 3e et dernière génération remonte elle aussi à 2022. Connu pour son format compact et son prix abordable, il combine le design classique des premiers iPhone avec des composants internes modernes, comme le processeur A15 Bionic des modèles plus récents. Le SE offre une expérience iOS complète, avec des performances rapides, une bonne qualité de caméra, et la prise en charge des dernières mises à jour logicielles. Lors du Black Friday c'est un bon compromis pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit ou ont un budget limité, tout en souhaitant rester dans l'écosystème Apple.

iPhone SE

Les versions plus anciennes d'iPhone sont elles aussi proposées ici et là à des prix alléchants pour ce Black Friday 2026, même si on arrive ici à des modèles très (trop ?) anciens. L'iPhone 13, qui n'est plus commercialisé depuis septembre 2024 sur le site officiel d'Apple, peut encore être trouvé en réduction. Les offres reconditionnées sont aussi nombreuses pour l'iPhone 13, l'iPhone 13 Plus et l'iPhone 13 Pro.

Les iPhone 12, 12 Pro, 11 et 11 Pro sont toujours des iPhone très impressionnants en termes de vitesse de traitement, d'autonomie de batterie et de performances de l'appareil photo. Les versions reconditionnées sont aussi une alternative économique sur ces modèles qu'on ne trouve plus chez Apple, comme chez les plus anciens comme l'iPhone X, qui fut le premier iPhone à proposer un prix de départ à plus de 1000 euros.

Apple a fixé son Black Friday du 27 au 30 novembre 2026. Changement majeur : pour la première fois, la marque à la pomme utilise explicitement le terme "Black Friday", alors que pendant des années, elle préférait évoquer un "Special Event" en fin d'année. Pas de grand changement en revanche sur le fond. Au lieu d’une remise directe, l’achat d’un produit éligible (deux maximum) sur son site internet donne droit à une carte cadeau Apple de 20 à 150 euros, utilisable ensuite sur tout le catalogue, matériel, apps et abonnements compris.

Pour ce Black Friday, Apple restreint en revanche au maximum les produits éligibles en 2026, comme les années précédentes. Seuls les MacBook Air M5 et les MacBook Pro M5 Pro/M5 Max rapportent le maximum (150 euros). L’iPad Pro M5 donne droit à 100 euros. Côté iPhone, le Black Friday Apple ne touche que l’iPhone Air, l'iPhone 17 et l'iPhone 16. Le premier donne droit à une "Gift card" de 80 euros, comme l’iPad Air M4, le Mac mini et l’Apple Watch Ultra 4. Les deux autres donnent 60 euros. Restent des cartes cadeau de 20 à 60 euros pour l'achat de AirPods, HomePod, produits Beats et une sélection d’accessoires (Apple Pencil Pro, Magic Keyboard, chargeurs tiers). Mais on n'en aura pas plus sur les iPhone de la part d'Apple.