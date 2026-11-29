BLACK FRIDAY IPHONE 2026. Le Black Friday n'est pas tout à fait fini et ce dimanche, des promos sont toujours disponibles pour les iPhone 17, l'iPhone Air, mais aussi l'iPhone 18 Pro.

Le Black Friday 2026 continue pour les iPhone ce dimanche 29 novembre 2026 et c'est une excellente nouvelle ! Alors que le grand jour de promos annuelles a eu lieu vendredi en France, de très nombreux revendeurs Apple ont "oublié" leurs meilleures offres en ligne ce week-end et jouent encore les prolongations aujourd'hui. Les prix de l'iPhone 17 et de l'iPhone Air sont toujours en réduction chez les revendeurs comme Amazon, Fnac-Darty, CDiscount, ou Pixmania. Et dans la plupart des cas, on a toujours ce dimanche certains des prix les plus bas atteints lors du Black Friday !

Pour l'iPhone 17, le Black Friday a fait baisser les prix jusqu'à 840 euros contre 1 119 euros chez Apple, soit 279 euros d'économie. L'iPhone Air a perdu jusqu'à 400 à 600 euros selon les déclinaisons et l'iPhone Air 1To a même affiché 1000 euros de réduction et près de -50% ! Pour l'iPhone 18 Pro pourtant très récent, les prix ont aussi été réduits dans presque toutes les déclinaisons. Attention tout de même, on ne peut pas faire de miracle : certaines offres du Black Friday vendredi se sont évaporées. Il faut profiter des offres qui restent avant qu'il n'y en ait plus !

Le Black Friday 2026 concerne aussi bien l'iPhone 12 que l'iPhone 18, en passant par les iPhone 14, iPhone 15 et iPhone 16 en reconditionné ou les iPhone Air. Comme chaque année, nous continuons à traquer les prix avec notre moteur qui remonte les prix les plus bas chez les marchands. Cliquez aussi dans le sommaire ci-dessus pour découvrir en détail les meilleurs prix, iPhone par iPhone, pendant le Black Friday. Enfin, découvrez ci-dessous toutes dernières offres du moment sur les iPhone.

LES 12 MEILLEURS PRIX Ce moteur fait remonter les prix les plus bas du Black Friday iPhone en ce moment chez nos revendeurs partenaires, hors code promo, coupon, abonnement ou forfait. Les 4 premiers prix affichés sont ceux de la gamme d'iPhone 18 Pro et iPhone Duo, la dernière en date. Les prix suivants concernent les meilleurs prix sur les générations plus anciennes d'iPhone 17, iPhone 16 et iPhone 15.

Tous les prix ci dessus sont mis à jour automatiquement. Nous les comparons aux prix affichés chez Apple pour les mêmes modèles, à l'exception de l'iPhone 15 qui n'est plus commercialisé sur le site officiel de la marque. Pour certains iPhone anciens, nous traquons le neuf mais aussi le reconditionné (♻). Concernant le direct ci-dessous, les prix peuvent évoluer très rapidement. Vérifiez bien les tarifs affichés chez les marchands avant de commander.

Les offres en direct

09:21 - Le meilleur prix de l'iPhone 18 Pro 256 Go pour le Black Friday est... Le temps passe, on est déjà à la mi-journée et il est largement temps de faire un tour des offres les plus alléchantes de ce Black Friday sur les iPhone. D'après notre moteur de relevé de prix, le tout dernier bijou d'Apple est déjà en réduction chez certains revendeurs et ce n'est pas rien. L'iPhone 18 Pro en version 256 Go passe de ainsi de 1479 euros sur l'Apple Store à 1348 euros chez Rue du commerce. Cette remise de 131 euros s'applique directement sur le prix affiché du smartphone. Les stocks disponibles à ce tarif ne sont pas précisés par le marchand. Voir l'offre 09:01 - Pour le Black Friday 2026, l'iPhone 17 Pro est au prix de l'iPhone 17 chez Pixmania Pour le Black Friday 2026, l'iPhone 17 Pro est au prix de l'iPhone 17 ou presque chez Pixmania. Avec le code PIXMANIA60, on le trouve à 1266 euros et même 1206 euros avec le code SMART60, au lieu de 1329 euros, soit plus de 120 euros d'économie (voir l'offre). 08:41 - L'iPhone 18 Pro Max (256 Go) fait aussi le Black Friday avec près de 150 euros de rabais L'iPhone 18 Pro Max en version de base (256 Go) est lui aussi concerné par le Black Friday 2026 avant l'heure, affichant 1488 euros alors qu'il culmine à 1629 euros sur l'Apple Store. Ce sont ainsi 141 euros qui peuvent être économisés et c'est encore chez Carrefour que ça se passe. Voir l'offre 08:20 - Pixmania casse le prix de l'iPhone 17 à 840 euros pour le Black Friday Durant le Black Friday, Pixmania a proposé l'iPhone 17 Brume en version 256 Go à 917 euros, réduit à 879 euros et même 839 euros grâce au code promotionnel SMART40. Ce smartphone dispose d'un écran Super Retina XDR 120 Hz de 6,3 pouces, de la puce A19 et d'une autonomie pouvant atteindre 30 heures en lecture vidéo. Sa caméra principale Fusion de 48 Mpx est complétée par une caméra avant Center Stage de 18 Mpx. Voir l'offre 08:01 - Où trouver l'iPhone Air 512 Go le moins cher pour le Black Friday ? À l'occasion du Black Friday, l'iPhone Air en version 512 Go passe à 968,88 euros au lieu de 1579 euros chez Carrefour. Et là ça devient sérieux : l'écart de prix atteint plus de 600 euros par rapport au tarif de référence. Cette version tout aussi slim offre davantage de capacité de stockage que les modèles 256 Go. Voir l'offre 07:39 - L'iPhone Air voit son prix fondre de 350 euros chez Amazon pour le Black Friday L'iPhone Air 256 Go passe de 1 329 à 979 euros chez Amazon, pour le Black Friday, soit une baisse de 26 %. Ce smartphone de 165 grammes mise sur sa finesse record de 5,64 mm et embarque la puce A19 Pro ainsi qu'un écran OLED de 6,5 pouces rafraîchi jusqu'à 120 Hz. Son autonomie reste toutefois limitée à une journée d'usage et il fonctionne uniquement en eSIM. Voir l'offre 07:21 - Quel est le prix le plus bas pour l'iPhone 16 lors du Black Friday ? On continue à remonter le temps et la gamme d'iPhone pour ce Black Friday. Et on traque aussi le reconditionné à partir de la génération des iPhone 16. On peut dénicher l'iPhone 16 128 Go reconditionné à 509 euros au lieu de 869 euros en prix barré chez Asgoodasnew en ce moment, soit une baisse de 360 euros. Ce modèle, remis en état, conserve les fonctionnalités phares de l'appareil tout en réduisant nettement la facture. Attention : l'offre reste disponible tant que les stocks du marchand le permettent. Voir l'offre 07:01 - Le meilleur prix du Black Friday sur l'iPhone 18 Pro Max 256 Go L'iPhone 18 Pro Max 256 Go est pour sa part a été proposé à 1488 euros au lieu de 1629 euros prix Apple, et c'est chez Carrefour que ça se passe cette fois. Cette baisse de prix s'inscrit dans les nombreuses offres du Black Friday sur le site du distributeur. Le modèle concerné est décliné en coloris noir. Voir l'offre

Pour s'assurer que les promos du Black Friday sur les iPhone valent vraiment le coup, mieux vaut bien avoir en tête les prix standards des iPhone convoités. Pour vous y retrouver dans la jungle des prix, voici les tarifs affichés sur l'Apple store pour les tout derniers iPhone avant ce Black Friday 2026.

iPhone 18 Pro 256 Go : 1479 € officiel

256 Go : 1479 € iPhone 18 Pro 512 Go : 1729 € officiel

iPhone 18 Pro 1 To : 2229 € officiel

iPhone 18 Pro 2 To : 2979 € officiel

iPhone 18 Pro Max 256 Go : 1629 € officiel

256 Go : 1629 € iPhone 18 Pro Max 512 Go : 1879 € officiel

iPhone 18 Pro Max 1 To : 2379 € officiel

iPhone 18 Pro Max 2 To : 3129 € officiel

iPhone Duo 256 Go : 2339 € officiel

256 Go : 2339 € iPhone Duo 512 Go : 2589 € officiel iPhone Duo 1 To : 3089 € officiel

iPhone Duo 2 To : 3839 € officiel

iPhone 17 256 Go : 1119 € officiel

256 Go : 1119 € iPhone 17 512 Go : 1369 € officiel

iPhone 17e 256 Go : 869 € officiel

256 Go : 869 € iPhone 17e 512 Go : 1119 € officiel

iPhone Air 256 Go : 1329 € officiel

256 Go : 1329 € iPhone Air 512 Go : 1579 € officiel

iPhone Air 1 To : 2079 € officiel

iPhone 16 128 Go : 1019 € officiel

Depuis la keynote Apple de septembre 2026, seules les gammes des iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et l'iPhone Duo sont disponibles sur l'Apple store en plus de l'iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air et l'iPhone 16 dans sa version 128 Go. Les prix marqués comme "officiels" sont ceux actuellement pratiqués par Apple. Ces tarifs sont de bons étalons à connaitre au moment du Black Friday. Au-dessus de ces prix, ne vous faites pas piéger ! En-dessous, les offres commencent à devenir intéressantes. Surveillez bien les capacités (128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To) et la nature de l'offre (neuf, reconditionné, occasion), avant de vous lancer !

Les iPhone 18 Pro et Pro Max conservent un design proche de la génération précédente, mais intègrent une puce A20 Pro améliorant les performances en intelligence artificielle, dans les jeux et les applications. La photographie progresse grâce à un nouveau capteur de 48 Mpx à ouverture variable à six lames, destiné notamment à améliorer les prises de vue en faible lumière. Une batterie plus grande et un système de gestion thermique repensé visent également à prolonger l’autonomie et à limiter la chauffe. Les deux modèles se déclinent en quatre couleurs — noir, gris, bleu clair et rouge bordeaux — et proposent un stockage allant de 256 Go à 2 To. Voici les meilleurs prix du moment à suivre sur l'iPhone 18 lors du Black Friday.

APPLE iPhone 18 Pro 256Go Burgundy

iPhone 18 Pro Max 256GB Silver

Il était attendu : l’iPhone Duo est donc le premier smartphone pliable d’Apple, avec un format "passeport" associant un écran externe de 5,4 pouces à un écran interne Super Retina XDR de 7,6 pouces. Son châssis en titane de grade 5 est certifié IP68, tandis que Touch ID, intégré au bouton latéral, remplace Face ID. Équipé d’une puce A20 et de deux batteries, il promet plus de 31 heures de lecture vidéo, et jusqu’à 44 heures avec l’écran externe. En photo, il propose deux capteurs arrière de 48 Mpx, grand-angle et ultra grand-angle, mais aucun téléobjectif, ainsi qu’une caméra interne sous l’écran limitée à la vidéo en 1080p ; les caméras arrière permettent de filmer en 4K à 120 images par seconde. Son format permet également d’afficher un aperçu sur l’écran externe pour la personne photographiée. Disponible en Blanc stellaire et Ciel nocturne, avec 256 Go à 2 To de stockage, il n'est en précommande que depuis le 16 octobre 2026, avec des stocks limités. Pas de quoi espérer des prix en baisse lors de ce Black Friday 2026.

iPhone Duo 5G - 256 Go Ciel Nocturne

iPhone Duo 512 Go

L'iPhone 17, dévoilé en septembre 2025, s'est imposé en un an face à ses concurrents Android comme l'un des meilleurs smartphones du moment. Notamment, l'iPhone 17 Pro Max, qui a battu tous les records d'autonomie avec près de 13h d'endurance, surpassant largement les derniers Samsung Galaxy S25. Apple a donc repris la main sur ce critère crucial qui fut longtemps son talon d'Achille. Et pour ce Black Friday sur les iPhone, des rabais très importants étaient attendus, sachant que l'iPhone 17 avait déjà vu son prix attaqué dès le Black Friday l'année dernière. Qu'en est-il ? La réponse ci-dessous.

iPhone 17 256Go Blanc

Apple iPhone 17e 256 Go

L'iPhone Air avait marqué un tournant l'année dernière dans l'écosystème des smartphones, avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, un record. Mais pour atteindre une telle finesse, Apple a dû faire des compromis, notamment sur la taille de la batterie. Malgré des optimisations logicielles et matérielles, l'autonomie s'est avérée être le point faible de cet iPhone Air, au succès commercial mitigé. Cependant, un accessoire MagSafe utilisant la même batterie que le téléphone permet de doubler l'endurance, une astuce plutôt maligne d'Apple. Les ventes n'étant pas au rendez-vous depuis le lancement en septembre 2025, les revendeurs semblaient décidés à faire baisser drastiquement le prix de l'iPhone Air pendant le Black Friday 2026. Suivez les meilleurs tarifs ci-dessous.

iPhone Air 256 Go

Qu'on se le dise : l'iPhone 16 reste deux ans après sa sortie un excellent smartphone avec de bonnes performances grâce à la puce A18, de très bonnes finitions et des photos de qualité, surtout en vidéo. Il dispose alors pour la première fois d'un bouton "Camera Control" que nous avions particulièrement apprécié lors de nos tests à l'époque. Cependant, il manque encore d'autonomie par rapport à la concurrence et le zoom photo est limité. Comme il a déjà un an, il fait évidemment partie des principales cibles de ce Black Friday 2026, notamment en reconditionné.

iPhone 16

L'iPhone 16e est venu remédier à certaines des lacunes de l'iPhone 16. Il se positionne comme l'iPhone le moins cher, en se concentrant sur l'essentiel. Son design est sobre et agréable en main (malgré l'absence de MagSafe). L'écran est de bonne qualité mais limité à 60 Hz et 1200 nits. Son unique capteur photo est correct mais montre vite ses limites en basse lumière et zoom. Ses performances sont cependant très bonnes, et même taillées pour l'IA, avec l'arrivée d'Apple intelligence un mois après sa sortie, début 2025. Son gros point fort est sa très bonne autonomie.

iPhone 16e 128 Go

L'iPhone 15, commercialisé en 2023, a été décliné en 4 modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Il n'est plus vendu sur le site d'Apple depuis belle lurette mais peut encore être une excellente affaire chez les revendeurs lors du Black Friday 2026, principalement en reconditionné. Doté d'un écran OLED sans bordures, qui offre une expérience visuelle immersive, il tourne avec le processeur A17 Bionic idéal tant pour les applications exigeantes que pour les jeux. L'appareil photo, amélioré avec l'intelligence artificielle (déjà !), permet des clichés d'une très bonne qualité, même en basse lumière. La caméra frontale TrueDepth est idéale pour les selfies et la reconnaissance faciale.

iPhone 15

Les iPhone 17, 16 et 15 ne sont pas les seul à surveiller lors du Black Friday, du Cyber Monday et toute l'année d'ailleurs. L'iPhone 14, bien qu'accusé de n'apporter que des améliorations minimes par rapport à son prédécesseur lors de sa sortie en 2022 (sauf pour le capteur photo), reste un produit phare qui en outre a encore quelques stocks à écouler. L'iPhone 14 est notamment le dernier smartphone Apple doté de ports Lightening pour les recharges, qui ont depuis disparu sur le marché européen... Il bénéficie lui aussi de nombreuses offres jusqu'à disparition totale, notamment en reconditionné. Utilisez bien les onglets "occasion" ci-dessous !

iPhone 14

L'iPhone SE est un modèle d'entrée de gamme d'Apple, dont la 3e et dernière génération remonte elle aussi à 2022. Connu pour son format compact et son prix abordable, il combine le design classique des premiers iPhone avec des composants internes modernes, comme le processeur A15 Bionic des modèles plus récents. Le SE offre une expérience iOS complète, avec des performances rapides, une bonne qualité de caméra, et la prise en charge des dernières mises à jour logicielles. Lors du Black Friday c'est un bon compromis pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit ou ont un budget limité, tout en souhaitant rester dans l'écosystème Apple.

iPhone SE

Les versions plus anciennes d'iPhone sont elles aussi proposées ici et là à des prix alléchants pour ce Black Friday 2026, même si on arrive ici à des modèles très (trop ?) anciens. L'iPhone 13, qui n'est plus commercialisé depuis septembre 2024 sur le site officiel d'Apple, peut encore être trouvé en réduction. Les offres reconditionnées sont aussi nombreuses pour l'iPhone 13, l'iPhone 13 Plus et l'iPhone 13 Pro.

Les iPhone 12, 12 Pro, 11 et 11 Pro sont toujours des iPhone très impressionnants en termes de vitesse de traitement, d'autonomie de batterie et de performances de l'appareil photo. Les versions reconditionnées sont aussi une alternative économique sur ces modèles qu'on ne trouve plus chez Apple, comme chez les plus anciens comme l'iPhone X, qui fut le premier iPhone à proposer un prix de départ à plus de 1000 euros.

Apple a fixé son Black Friday du 27 au 30 novembre 2026. Changement majeur : pour la première fois, la marque à la pomme utilise explicitement le terme "Black Friday", alors que pendant des années, elle préférait évoquer un "Special Event" en fin d'année. Pas de grand changement en revanche sur le fond. Au lieu d’une remise directe, l’achat d’un produit éligible (deux maximum) sur son site internet donne droit à une carte cadeau Apple de 20 à 150 euros, utilisable ensuite sur tout le catalogue, matériel, apps et abonnements compris.

Pour ce Black Friday, Apple restreint en revanche au maximum les produits éligibles en 2026, comme les années précédentes. Seuls les MacBook Air M5 et les MacBook Pro M5 Pro/M5 Max rapportent le maximum (150 euros). L’iPad Pro M5 donne droit à 100 euros. Côté iPhone, le Black Friday Apple ne touche que l’iPhone Air, l'iPhone 17 et l'iPhone 16. Le premier donne droit à une "Gift card" de 80 euros, comme l’iPad Air M4, le Mac mini et l’Apple Watch Ultra 4. Les deux autres donnent 60 euros. Restent des cartes cadeau de 20 à 60 euros pour l'achat de AirPods, HomePod, produits Beats et une sélection d’accessoires (Apple Pencil Pro, Magic Keyboard, chargeurs tiers). Mais on n'en aura pas plus sur les iPhone de la part d'Apple.