Black Friday iPhone : retenez bien ces prix affichés sur les iPhone 17 et iPhone 16 ! Les promos de 2025 arrivent

Le Black Friday, en 2025, devrait de nouveau venir s'attaquer aux prix des iPhone d'Apple. Après la sortie de l'iPhone 17 et de l'iPhone Air, tous les regards sont tournés vers les iPhone 16, dont les prix commencent à bouger...

Le Black Friday suit la sortie des derniers iPhone de près chaque année. Alors qu'en septembre, Apple a dévoilé sa nouvelle gamme d'iPhone, les iPhone 17 ainsi que l'iPhone Air, les prix des smartphones de Cupertino vont de nouveau valser, un peu plus de deux mois plus tard, le 28 novembre, lors du Black Friday 2025.

Et pour ce Black Friday 2025, l'iPhone 16 sera sans aucun doute le plus convoité. Le smartphone, sorti il y a à peine plus d'un an et supplanté par la nouvelle gamme, a déjà vu ses prix chuter sur l'Apple store. L'iPhone 16 y affiche 869 euros dans sa version 128 Go, contre 969 euros avant l'arrivée de l'iPhone 17. L'iPhone 16 Plus, une déclinaison désormais abandonnée par Apple, est toujours en vente au prix officiel de 969 euros en version 256 Go quant à lui, contre 1249 euros avant l'iPhone 17.

Comme d'habitude, il ne faut pas s'attendre à ce qu'Apple aille beaucoup plus loin pour ce Black Friday. La marque à la pomme devrait encore cette année proposer un "Evénement shopping" pendant le Black Friday 2025, du vendredi 28 novembre au lundi 1er décembre d'après nos prévisions. Les offres mises en ligne sur son site ne devraient pas offrir de réduction immédiate sur les iPhone et autres produits de la marque, mais jusqu'à 150 euros en "Apple Gift Card" à l'achat d'un produit éligible uniquement. On peut s'attendre à 75 euros pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus et à 50 euros sur les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, en magasin et dans l'app Apple Store.

Les vrais prix des iPhone avant promos du Black Friday

Pour profiter du Black Friday sur les iPhone, c'est donc bien vers les revendeurs Amazon, Fnac/Darty, Boulanger, Rakuten et bien d'autres qu'il faudra se tourner, ainsi que vers les opérateurs Orange, Sosh, SFR, Bouygues, Free, qui proposent désormais d'importants rabais sur les iPhone avec ou sans forfait.

Mais pour s'assurer que les promos valent vraiment le coup, mieux vaut se préparer et bien avoir en tête les prix standards des iPhone convoités avant l'application des rabais. Pour vous y retrouver dans la jungle des prix, voici les tarifs affichés sur l'Apple store pour les tout derniers iPhone avant ce Black Friday 2025.

iPhone Air 256 Go : 1229 € officiel

256 Go : 1229 € iPhone Air 512 Go : 1479 € officiel

iPhone Air 1 To : 1729 € officiel

iPhone 17 256 Go : 969 € officiel

256 Go : 969 € iPhone 17 512 Go : 1219 € officiel

iPhone 17 Pro 256 Go : 1329 € officiel

iPhone 17 Pro 512 Go : 1579 € officiel

512 Go : 1579 € iPhone 17 Pro 1 To : 1829 € officiel

iPhone 17 Pro Max 256 Go : 1479 € officiel

iPhone 17 Pro Max 512 Go : 1729 € officiel

512 Go : 1729 € iPhone 17 Pro Max 1 To : 1979 € officiel

iPhone 17 Pro Max 2 To : 2479 € officiel

iPhone 16e 128 Go : 719 € officiel

128 Go : 719 € iPhone 16e 256 Go : 849 € officiel

iPhone 16e 512 Go : 1099 € officiel iPhone 16 128 Go : 869 € officiel

128 Go : 869 € iPhone 16 256 Go : 1099 €

iPhone 16 512 Go : 1349 €

iPhone 16 Plus 128 Go : 1119 €

128 Go : 1119 € iPhone 16 Plus 256 Go : 969 € officiel

iPhone 16 Plus 512 Go : 1499 €

iPhone 16 Pro 128 Go : 1229 €

128 Go : 1229 € iPhone 16 Pro 256 Go : 1359 €

iPhone 16 Pro 512 Go : 1609 €

iPhone 16 Pro 1 To : 1859 €

iPhone 16 Pro Max 256 Go : 1479 €

256 Go : 1479 € iPhone 16 Pro Max 512 Go : 1729 €

iPhone 16 Pro Max 1 To : 1979 €

Depuis la keynote de septembre, seules les gammes des iPhone 17 et des iPhone 16e sont toujours disponibles sur l'Apple store, ainsi que les iPhone 16 (128 Go) et iPhone 16 Plus (256 Go). Les prix marqués comme "officiels" sont ainsi ceux pratiqués par Apple, les autres prix ont été relevés avant la sortie de l'iPhone 17.

Ces tarifs sont de bons étalons à connaitre au moment du Black Friday. Au-dessus de ces prix, ne vous faites pas piéger ! Les promos proposées sur les iPhone sont surement à éviter. En-dessous, les offres commencent à devenir intéressantes. Surveillez bien les capacités (128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To) et la nature de l'offre (neuf, reconditionné, occasion), avant de vous lancer ! Voici un état des lieux, de l'iPhone 17 aux modèles les plus anciens avant le Black Friday.

Les iPhone 17 et iPhone 17 Pro sont les derniers nés de la gamme des smartphones d'Apple. Et, une fois n'est pas coutume, ils ont reçu un accueil plutôt encourageant de la presse spécialisée, en particulier les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, aux performances inégalées. Le public semble suivre puisqu'Apple se prépare à produire près de 100 millions d'unités pour la fin de l'année, un chiffre revu à la hausse par rapport aux prévisions (90 millions) et surtout bien au-dessus de celui des iPhone 16 l'année dernière. Selon Reuters, la firme aurait demandé à ses fournisseurs d'augmenter la production du modèle d'au moins 30%. Cette frénésie, si elle se confirme, ne devrait pas inciter beaucoup Apple et ses revendeurs à faire baisser les prix, mais une surprise est encore possible !

L'iPhone 17 est doté d'un écran de 6,3 pouces, amélioré avec ProMotion et allant jusqu'à 120 Hz. Son système à deux caméras Fusion 48 MP, qui intègre un zoom de qualité optique 2x, offre des photos en super haute résolution par défaut. Mais la principale nouveauté dans l'usage réside dans la caméra avant dite "Center Stage" de 18 MP, permettant un cadrage flexible pour des selfies "plus intelligents".

Dans la version Pro de l'iPhone 17, Apple a intégré le système Caméra pro ultime à l'arrière : des caméras 48 MP et un zoom de qualité optique 8x, "le plus puissant jamais vu sur iPhone". Le smartphone dispose par ailleurs de la Puce A19 Pro GPU 6 cœurs. L'autonomie est décuplée, avec jusqu'à 31 heures de lecture vidéo. Et l'iPhone 17 Pro Max, lui, va encore plus loin. Il passe sur un écran de 6,9 pouces. Pas de réelle plus-value côté caméras, ni côté puce, mais l'autonomie augmente encore avec une promesse de 37 heures de lecture vidéo.

L'iPhone Air a été présenté comme la grande révolution d'Apple lors de la keynote de septembre, une nouveauté à peine sortie qui ne devrait pas pousser aux promotions. Si la finesse du smartphone, totalement repensé pour tenir sur 5,6 mm d'épaisseur, a impressionné les critiques, le public semble néanmoins plus attentiste pour l'instant. La solidité d'un smartphone si fin pose question. Les premiers tests soulignent des rayures et une surchauffe un peu trop courants de l'appareil. Les premiers chiffres de ventes de l'iPhone Air seraient d'ailleurs mitigés, les acheteurs se tournant plutôt vers un iPhone 17 Pro ou Pro Max. De quoi inciter Apple ou ses revendeurs à jouer d'ores et déjà sur les prix ?

L'iPhone Air embarque un écran 6,5 pouces Super Retina XDR, un seul et unique capteur au dos de l'appareil, un module grand-angle "deux-en-un" de 48 mégapixels (mais avec une configuration de 24 Mpx par défaut), une nouvelle caméra frontale de 18 MP avec une IA dédiée aux selfies et aux visios et surtout la nouvelle puce A19 Pro, qui promet des performances encore jamais atteintes.

L'iPhone 16, sorti l'année dernière, sera certainement le plus bradé lors du Black Friday. Il a été décliné en quatre variantes distinctes (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et Pro Max, sans compter l'iPhone 16e). Les modèles standards, iPhone 16 et 16 Plus, sont dotés de solides caractéristiques. Avec leur écran Super Retina XDR OLED allant de 6,1 à 6,7 pouces, ils offrent une qualité d'affichage remarquable. Leur double capteur photo arrière de 48 et 12 mégapixels permet de réaliser de superbes clichés en toutes circonstances. La puce A18 Bionic apporte toute la puissance nécessaire pour profiter d'une expérience fluide au quotidien.

Si vous avez un budget plus conséquent et recherchez le nec plus ultra, les déclinaisons Pro de l'iPhone 16 cochent toutes les cases. Leur design premium en titane, leur triple capteur photo intégrant un téléobjectif et leur écran Super Retina XDR OLED 120 Hz sont une véritable invitation à la créativité et au divertissement, notamment grâce à ses deux capteurs 48 Mpx et 12 Mpx (tant que l'on ne compte pas trop sur son zoom). Avec jusqu'à 1 To de stockage, vous pourrez emporter partout avec vous vos précieux souvenirs.

Quelle que soit sa déclinaison (standard, Plus, Pro, Pr Max), l'iPhone 16 profite surtout et toujours de son système d'exploitation iOS qui se révèle toujours aussi stable et ergonomique malgré de nombreux usages de l'appareil et les interactions avec tous les autres outils made in Cupertino. Mentionnons également les puces A18 et A18 Pro qui délivrent d'excellentes performances. Suivez les prix de l'iPhone 16 ci-dessous.

L'iPhone 15, commercialisé en 2023, est lui aussi décliné en quatre modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Il n'est plus vendu sur le site d'Apple mais peut encore être une excellente affaire chez les revendeurs lors du Black Friday 2025.

L'iPhone 15 est doté d'un écran OLED sans bordures, qui offre une expérience visuelle immersive avec des couleurs vives et des noirs profonds. Le processeur A17 Bionic assure une performance exceptionnelle, tant pour les applications exigeantes que pour les jeux. La connectivité 5G avancée garantit des téléchargements rapides et une communication fluide. L'appareil photo, amélioré avec l'intelligence artificielle, permet des clichés d'une qualité époustouflante, même en basse lumière. La caméra frontale TrueDepth est idéale pour les selfies et la reconnaissance faciale.

L'iPhone 15 intègre également une meilleure résistance à l'eau et à la poussière par rapport à ses prédécesseurs, une autonomie prolongée grâce à une batterie optimisée, et est compatible avec les derniers systèmes d'exploitation iOS, offrant une expérience utilisateur plus intuitive et personnalisée. Suivez les prix des principales déclinaisons de l'iPhone 15 ci-dessous.

Les iPhone 17, 16 et 15 ne sont pas les seul à surveiller lors du Black Friday, du Cyber Monday et toute l'année d'ailleurs. L'iPhone 14, bien qu'accusé de n'apporter que des améliorations minimes par rapport à son prédécesseur lors de sa sortie en 2022 (sauf pour le capteur photo), reste un produit phare qui en outre a encore quelques stocks à écouler. L'iPhone 14 est notamment le dernier smartphone Apple doté de ports Lightening pour les recharges, qui ont depuis disparu sur le marché européen... Il devrait lui aussi bénéficier de nombreuses offres jusqu'à disparition, notamment en reconditionné désormais. Utilisez bien les onglets "occasion" ci-dessous !

L'iPhone SE est un modèle d'entrée de gamme d'Apple, dont la 3e et dernière génération remonte elle aussi à 2022. Connu pour son format compact et son prix abordable, il combine le design classique des premiers iPhone avec des composants internes modernes, comme le processeur A15 Bionic des modèles plus récents. Le SE offre une expérience iOS complète, avec des performances rapides, une bonne qualité de caméra, et la prise en charge des dernières mises à jour logicielles. Lors du Black Friday c'est un bon compromis pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit ou ont un budget limité, tout en souhaitant rester dans l'écosystème Apple.

Les versions plus anciennes d'iPhone pour ce Black Friday seront elles aussi proposées à des prix alléchants. L'iPhone 13, qui n'est plus commercialisé depuis septembre 2024 sur le site officiel d'Apple, peut encore être trouvé en réduction. Les offres reconditionnées sont aussi nombreuses pour l'iPhone 13, l'iPhone 13 Plus et l'iPhone 13 Pro.

Les iPhone 12, 12 Pro, 11 et 11 Pro notamment sont toujours des iPhone très impressionnants en termes de vitesse de traitement, d'autonomie de batterie et de performances de l'appareil photo. Les versions reconditionnées sont aussi une alternative économique sur ces modèles qu'on ne trouve plus chez Apple, comme chez les plus anciens comme l'iPhone X, qui fut le premier iPhone à proposer un prix de départ à plus de 1000 euros.