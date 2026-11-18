BLACK FRIDAY IPHONE 2026. Le Black Friday est imminent et hors Apple, les iPhone sont déjà soumis à de fortes pressions sur les prix. Tous les iPhone 18 sont déjà concernés, l'iPhone 17, le plus attendu de ce Black Friday est aussi en baisse, comme l'iPhone Air qui subit les plus gros rabais...

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Black Friday et iPhone, c'est souvent le duo gagnant de la fin novembre, période de forts rabais et de préparatifs de Noël. A moins de 10 jours du Black Friday 2026 ce mercredi 18 novembre, plusieurs iPhone ont d'ores et déjà atteint leurs prix les plus bas de l'année. L'iPhone 17, sorti il y a plus d'un an, perd entre 230 et 350 euros par rapport à son prix de vente chez Apple. L'iPhone 18, pourtant sorti en septembre dernier, est aussi l'objet de plsueiurs dizaines à plusieurs centaines d'euros d'économies sur toutes ses déclinaisons. Mais c'est l'iPhone Air, smartphone ultra-fin de la marque à la pomme, qui affiche la plus forte remise, avec une baisse de 400 euros par rapport à son prix de vente sur l'Apple Store et même 600 euros pour sa version 512 Go. La preuve d'ores et déjà que Black Friday ne rime pas toujours avec Apple, mais assurément avec iPhone.

Pour vous aider à trouver l'iPhone le moins cher lors du Black Friday 2025, consultez régulièrement notre chasseur de prix, qui affiche ci-dessous les meilleurs tarifs pour 12 modèles d'iPhone récents en temps réel. Suivez aussi notre live pour rester au fait des meilleures offres du moment pour ces avant-premières du Black Friday 2026 côté iPhone. Attention : entre le moment où nous postons les offres et celui où vous les découvrez, les prix peuvent avoir changé !

LES 12 MEILLEURS PRIX Ce moteur fait remonter les prix les plus bas du Black Friday iPhone en ce moment chez nos revendeurs partenaires, hors code promo, coupon, abonnement ou forfait. Les 4 premiers prix affichés sont ceux de la gamme d'iPhone 18 Pro et iPhone Duo, la dernière en date. Les prix suivants concernent les meilleurs prix sur les générations plus anciennes d'iPhone 17, iPhone 16 et iPhone 15. Tous ces prix sont mis à jour automatiquement. Nous les comparons aux prix affichés chez Apple pour les mêmes modèles, à l'exception de l'iPhone 15 qui n'est plus commercialisé sur le site officiel de la marque et pour lequel nous traquons aussi les prix en reconditionné.

Les offres en direct

15:24 - L'iPhone 18 Pro passe aussi à 1331 euros avant le Black Friday Toujours chez Amazon, l'iPhone 18 Pro de 6,3 pouces est affiché à 1331 euros au lieu de 1479 euros, dans le cadre des offres de pré-Black Friday. Ce modèle plus compact que le Pro Max profite de la même puce A20 Pro gravée en 2 nm. Rien ne garantit toutefois que ce tarif se maintienne jusqu'au 27 novembre. Vérifiez donc par ici : Voir l'offre 15:03 - Pour le Black Friday, Amazon accorde 10% de remise immédiate sur l'iPhone 18 Pro Pour le Black Friday, Amazon propose de son côté une remise immédiate de 10% sur certains modèles d'iPhone 18 Pro, une alternative aux réductions indirectes via reprises, cashback et autres dispositifs de cagnottage. Cette réduction s'applique directement sur le prix affiché, sans passer par un système de cagnotte à réutiliser plus tard. Voir l'offre 14:48 - Pour le Black Friday, faites vos courses chez Carrefour grâce à l'iPhone 18 Pro Pendant le Black Friday, Carrefour propose aussi de récupérer 15% du montant de l'achat d'un iPhone 18 Pro à partir de 512 Go ou d'un iPhone 18 Pro Max à partir de 1 To en cagnotte fidélité. Cette cagnotte, réutilisable ensuite pour faire ses courses, s'applique notamment à l'iPhone 18 Pro 512 Go vendu 1 729 euros, au modèle 2 To à 2 979 euros, ainsi qu'à l'iPhone 18 Pro Max 1 To proposé à 2 379 euros et au 2 To à 3 129 euros. Pour ce dernier ce sont donc pas loin de 470 euros qui sont récupérés pour faire vos course. Ce qui n'est pas rien ! Voir les offres "Club 15% d'économies" 14:32 - Un bon plan chez Bouygues avant le Black Friday pour tirer le prix de l'iPhone 18 Pro L'iPhone 18 Pro coûte très exactement 1479 euros avant ce Black Friday 2026 et son prix est encore relativement préservé. Chez Bouygues Telecom on peut atteindre -250 euros de remise et le faire passer à 1279 euros, grâce à -50€ de remise immédiate avec le forfait Intégral et jusqu'à 200 euros de bonus pour la reprise de votre ancien iPhone. Voir l'offre 14:20 - L'iPhone 18 Pro Max 2To atteint déjà 470 euros de réduction avant le Black Friday 2026 Heureusement qu'il y a l'iPhone 18 Pro Max, avec sa capacité maximale de 2To, pour afficher un gros rabais. On ne vous dira pas que son prix devient abordable, mais il a atteint la modique somme de 2661 euros chez Pixmania avant le Black Friday, contre 3129 euros sur l'Apple store. La crème de la crème avec 470 euros de rabais en somme. Voir l'offre 14:02 - L'iPhone 18 Pro Max 1To atteint son meilleur prix avant le Black Friday Notre tour des offres du Black Friday sur les derniers iPhone ne serait pas complet sans l'iPhone 18 Pro Max 1To, qui atteint lui aussi son meilleur prix avant le Black Friday 2026 à 2199 euros chez Carrefour au lieu des 2379 euros de l'Apple Store. Cette fois ce sont 180 euros d'économies et on a envie de dire : allez les marchands, on se réveille, on se motive et on attaque un peu plus les prix. Voir l'offre 13:45 - L'iPhone 18 Pro Max (256 Go) fait aussi le Black Friday avec près de 200 euros de rabais L'iPhone 18 Pro Max en version de base (256 Go) est lui aussi concerné par le Black Friday 2026 avant l'heure, affichant 1438 euros alors qu'il culmine à 1629 euros sur l'Apple Store. Ce sont ainsi 191 euros qui peuvent être économisés et c'est encore chez Carrefour que ça se passe. Voir l'offre 13:19 - L'iPhone 18 Pro 1To perd même près de 300 euros en vue de ce Black Friday Pour l'iPhone 18 Pro en version 1 To, les revendeurs de la marketplace Carrefour vont jusqu'à 294 euros d'économie, en affichant le dernier né de Cupertino à 1935 euros au lieu de 2229 euros au prix Apple. Une autre bonne nouvelle avant même le Black Friday 2026. Voir l'offre 13:00 - L'iPhone 18 Pro, tout nouveau tout beau perd 150 euros chez Carrefour pour le Black Friday Oui, l'iPhone 18 Pro (256 Go) est bien en baisse chez certains revendeurs, notamment les marketplaces d'une poignée d'enseignes. Chez Carrefour, on le trouve aujourd'hui à 1328 euros au lieu des 1479 euros de l'Apple Store, soit 151 euros d'économisés. Ce n'est pas Byzance, mais c'est déjà plus de 150 euros de pris sur un iPhone tout neuf, sorti en septembre. Voir l'offre

Où trouver les meilleures offres sur les iPhone lors du Black Friday ?

L'iPhone et le Black Friday font souvent bon ménage contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors qu'Apple est plutôt frileux lors de la grande opération commerciale de fin d'année, lâchant plus aisément des bons d'achat (ses fameuses "Gift Cards") ou des offres sur ses AirPods, les revendeurs (Amazon, Fnac, Darty, Boulanger, etc.) font souvent baisser drastiquement les prix des générations anciennes de smartphones gravés de la pomme croquée lors du "vendredi noir".

Ce Black Friday 2026, fixé au vendredi 27 novembre, s'annonce néanmoins très différent des précédentes éditions. L'un des piliers du Black Friday pour les iPhone, Rakuten France, qui affichait depuis quelques années les meilleurs promotions (et de loin) sur les smartphones d'Apple, a définitivement fermé ses portes le 1er octobre 2026. On espère que d'autres revendeurs prendront le relais et les premières promos semblent d'ores et déjà prometteuses sur des plateformes comme Rue du commerce, Pixmania, ou les sites des grandes surfaces comme Carrefour ou Leclerc.

Apple devrait encore lancer cette année un "Evénement shopping" pendant le Black Friday 2026, probablement du vendredi 27 novembre au lundi 3 novembre si l'on se base sur les promos des années précédentes. Pas de réduction immédiate sur les iPhone et autres produits de la marque, mais jusqu'à 150 euros en "Apple Gift Card" à l'achat d'un produit éligible uniquement.

Pour les iPhone lors du Black Friday, l'iPhone 17 devrait en bénéficier. Mais ce sont seulement 60 euros en Apple Gift Card qui ont été offerts l'année passée, et ce seulement à l’achat d’un iPhone 16 ou d’un iPhone 16e. C'est moins que l'année précédente lors de laquelle Apple offrait 75 euros pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus et 50 euros sur les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, en magasin et dans l'app Apple Store.

Pour s'assurer que les promos du Black Friday sur les iPhone valent vraiment le coup, mieux vaut bien avoir en tête les prix standards des iPhone convoités. Pour vous y retrouver dans la jungle des prix, voici les tarifs affichés sur l'Apple store pour les tout derniers iPhone avant ce Black Friday 2026.

iPhone 18 Pro 256 Go : 1479 € officiel

256 Go : 1479 € iPhone 18 Pro 512 Go : 1729 € officiel

iPhone 18 Pro 1 To : 2229 € officiel

iPhone 18 Pro 2 To : 2979 € officiel

iPhone 18 Pro Max 256 Go : 1629 € officiel

256 Go : 1629 € iPhone 18 Pro Max 512 Go : 1879 € officiel

iPhone 18 Pro Max 1 To : 2379 € officiel

iPhone 18 Pro Max 2 To : 3129 € officiel

iPhone Duo 256 Go : 2339 € officiel

256 Go : 2339 € iPhone Duo 512 Go : 2589 € officiel iPhone Duo 1 To : 3089 € officiel

iPhone Duo 2 To : 3839 € officiel

iPhone 17 256 Go : 1119 € officiel

256 Go : 1119 € iPhone 17 512 Go : 1369 € officiel

iPhone 17e 256 Go : 869 € officiel

256 Go : 869 € iPhone 17e 512 Go : 1119 € officiel

iPhone Air 256 Go : 1329 € officiel

256 Go : 1329 € iPhone Air 512 Go : 1579 € officiel

iPhone Air 1 To : 2079 € officiel

iPhone 16 128 Go : 1019 € officiel

Depuis la keynote Apple de septembre 2026, seules les gammes des iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et l'iPhone Duo sont disponibles sur l'Apple store en plus de l'iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air et l'iPhone 16 dans sa version 128 Go. Les prix marqués comme "officiels" sont ceux actuellement pratiqués par Apple, d'autres prix de référence seront ajoutés prochainement pour les iPhone qui ne sont plus vendus sur le site d'Apple. Ces tarifs sont en tout cas de bons étalons à connaitre au moment du Black Friday. Au-dessus de ces prix, ne vous faites pas piéger ! En-dessous, les offres commencent à devenir intéressantes. Surveillez bien les capacités (128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To) et la nature de l'offre (neuf, reconditionné, occasion), avant de vous lancer !

Les iPhone 18 Pro et Pro Max conservent un design proche de la génération précédente, mais intègrent une puce A20 Pro améliorant les performances en intelligence artificielle, dans les jeux et les applications. La photographie progresse grâce à un nouveau capteur de 48 Mpx à ouverture variable à six lames, destiné notamment à améliorer les prises de vue en faible lumière. Une batterie plus grande et un système de gestion thermique repensé visent également à prolonger l’autonomie et à limiter la chauffe. Les deux modèles se déclinent en quatre couleurs — noir, gris, bleu clair et rouge bordeaux — et proposent un stockage allant de 256 Go à 2 To. Voici les meilleurs prix du moment à suivre sur l'iPhone 18 lors du Black Friday.

APPLE iPhone 18 Pro 256Go Burgundy

APPLE iPhone 18 Pro Max 256Go Silver

Il était attendu : l’iPhone Duo est donc le premier smartphone pliable d’Apple, avec un format "passeport" associant un écran externe de 5,4 pouces à un écran interne Super Retina XDR de 7,6 pouces. Son châssis en titane de grade 5 est certifié IP68, tandis que Touch ID, intégré au bouton latéral, remplace Face ID. Équipé d’une puce A20 et de deux batteries, il promet plus de 31 heures de lecture vidéo, et jusqu’à 44 heures avec l’écran externe. En photo, il propose deux capteurs arrière de 48 Mpx, grand-angle et ultra grand-angle, mais aucun téléobjectif, ainsi qu’une caméra interne sous l’écran limitée à la vidéo en 1080p ; les caméras arrière permettent de filmer en 4K à 120 images par seconde. Son format permet également d’afficher un aperçu sur l’écran externe pour la personne photographiée. Disponible en Blanc stellaire et Ciel nocturne, avec 256 Go à 2 To de stockage, il n'est en précommande que depuis le 16 octobre 2026, avec des stocks limités. Pas de quoi espérer des prix en baisse lors du Black Friday 2026.

iPhone Duo 5G - 256 Go Ciel Nocturne

iPhone Duo 512 Go

L'iPhone 17, dévoilé en septembre 2025, s'est imposé en un an face à ses concurrents Android comme l'un des meilleurs smartphones du moment. Notamment, l'iPhone 17 Pro Max, qui bat tous les records d'autonomie avec près de 13h d'endurance, surpassant largement les derniers Samsung Galaxy S25. Apple a donc repris la main sur ce critère crucial qui fut longtemps son talon d'Achille. Et pour ce Black Friday sur les iPhone, on peut cette fois s'attendre à des rabais très importants, sachant que l'iPhone 17 avait déjà vu son prix attaqué dès le Black Friday l'année dernière.

iPhone 17 256Go Blanc

Apple iPhone 17e 256 Go

L'iPhone Air avait marqué un tournant l'année dernière dans l'écosystème des smartphones, avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, un record. Mais pour atteindre une telle finesse, Apple a dû faire des compromis, notamment sur la taille de la batterie. Malgré des optimisations logicielles et matérielles, l'autonomie s'est avérée être le point faible de cet iPhone Air, au succès commercial mitigé. Cependant, un accessoire MagSafe utilisant la même batterie que le téléphone permet de doubler l'endurance, une astuce plutôt maligne d'Apple. Les ventes n'étant pas au rendez-vous depuis le lancement en septembre 2025, les revendeurs pourraient se décider à faire baisser drastiquement cette fois le prix de l'iPhone Air pendant le Black Friday 2026.

iPhone Air 256 Go

Qu'on se le dise : l'iPhone 16 reste deux ans après sa sortie un excellent smartphone avec de bonnes performances grâce à la puce A18, de très bonnes finitions et des photos de qualité, surtout en vidéo. Il dispose d'un nouveau bouton "Camera Control" que nous avions particulièrement apprécié lors de nos tests à l'époque. Cependant, il manque encore d'autonomie par rapport à la concurrence et le zoom photo est limité. Comme il a déjà un an, il fait partie des principales cibles de ce Black Friday 2026.

iPhone 16

L'iPhone 16e est venu remédier à certaines des lacunes de l'iPhone 16. Il se positionne comme l'iPhone le moins cher, en se concentrant sur l'essentiel. Son design est sobre et agréable en main (malgré l'absence de MagSafe). L'écran est de bonne qualité mais limité à 60 Hz et 1200 nits. Son unique capteur photo est correct mais montre vite ses limites en basse lumière et zoom. Ses performances sont cependant très bonnes, et même taillées pour l'IA, avec l'arrivée d'Apple intelligence un mois après sa sortie, début 2025. Son gros point fort est sa très bonne autonomie.

iPhone 16e 128 Go

L'iPhone 15, commercialisé en 2023, a été décliné en 4 modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Il n'est plus vendu sur le site d'Apple depuis belle lurette mais peut encore être une excellente affaire chez les revendeurs lors du Black Friday 2026. Doté d'un écran OLED sans bordures, qui offre une expérience visuelle immersive, il tourne avec le processeur A17 Bionic idéal tant pour les applications exigeantes que pour les jeux. L'appareil photo, amélioré avec l'intelligence artificielle (déjà !), permet des clichés d'une très bonne qualité, même en basse lumière. La caméra frontale TrueDepth est idéale pour les selfies et la reconnaissance faciale.

iPhone 15

Les iPhone 17, 16 et 15 ne sont pas les seul à surveiller lors du Black Friday, du Cyber Monday et toute l'année d'ailleurs. L'iPhone 14, bien qu'accusé de n'apporter que des améliorations minimes par rapport à son prédécesseur lors de sa sortie en 2022 (sauf pour le capteur photo), reste un produit phare qui en outre a encore quelques stocks à écouler. L'iPhone 14 est notamment le dernier smartphone Apple doté de ports Lightening pour les recharges, qui ont depuis disparu sur le marché européen... Il devrait lui aussi bénéficier de nombreuses offres jusqu'à disparition totale, notamment en reconditionné désormais. Utilisez bien les onglets "occasion" ci-dessous !

iPhone 14

L'iPhone SE est un modèle d'entrée de gamme d'Apple, dont la 3e et dernière génération remonte elle aussi à 2022. Connu pour son format compact et son prix abordable, il combine le design classique des premiers iPhone avec des composants internes modernes, comme le processeur A15 Bionic des modèles plus récents. Le SE offre une expérience iOS complète, avec des performances rapides, une bonne qualité de caméra, et la prise en charge des dernières mises à jour logicielles. Lors du Black Friday c'est un bon compromis pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit ou ont un budget limité, tout en souhaitant rester dans l'écosystème Apple.

iPhone SE

Les versions plus anciennes d'iPhone seront elles aussi proposées à des prix alléchants pour ce Black Friday 2026, même si on arrive ici à des modèles très (trop ?) anciens . L'iPhone 13, qui n'est plus commercialisé depuis septembre 2024 sur le site officiel d'Apple, peut encore être trouvé en réduction. Les offres reconditionnées sont aussi nombreuses pour l'iPhone 13, l'iPhone 13 Plus et l'iPhone 13 Pro.

Les iPhone 12, 12 Pro, 11 et 11 Pro notamment sont toujours des iPhone très impressionnants en termes de vitesse de traitement, d'autonomie de batterie et de performances de l'appareil photo. Les versions reconditionnées sont aussi une alternative économique sur ces modèles qu'on ne trouve plus chez Apple, comme chez les plus anciens comme l'iPhone X, qui fut le premier iPhone à proposer un prix de départ à plus de 1000 euros.