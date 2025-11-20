Black Friday vélos et trottinettes électriques : CDiscount casse les prix des trottinettes électriques, des modèles à moins de 200 euros

Black Friday vélos et trottinettes électriques : CDiscount casse les prix des trottinettes électriques, des modèles à moins de 200 euros Plus que quelques jours avant le Black Friday, il ne faut plus trainer pour profiter des offres. Des dizaines voire centaines d'euros peuvent être économisés sur les vélos et trottinettes électriques.

Le Black Friday se rapproche. La date officielle est fixée au vendredi 28 novembre, mais depuis plusieurs semaines, les offres s'accumulent déjà. Les vélos et trottinettes électriques sont particulièrement concernés cette année. Il y en a pour tous les budgets et pour tous les goûts. Nous avons alors relevé pour vous les meilleures offres. Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement. Il faut donc rester attentif.

Les offres intéressantes sur les trottinettes électriques

Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologiques et plus faciles à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Le critère à regarder en priorité est l'autonomie. Il faut penser à l'utilisation que vous en ferez. Cette autonomie peut dépasser les 60 km sur des modèles plus développés, mais donc proposés à des prix plus élevés. 

Trottinettes électriques à petits prix

Trottinettes électriques avec une grande autonomie avec des offres

Les meilleures promotions sur les vélos électriques

Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Le vélo électrique, c'est la garantie d'un gain de temps et d'un soutien à l'effort. S'il peut être utilisé en pratique sportive, il est surtout parfait pour les balades et pour allonger les distances. Il existe différents modèles : le vélo de ville, le VTT, celui de route ou encore le pliable. De nouveau, il faut se renseigner sur la batterie pour connaitre l'autonomie du vélo.

Vélos électrique de ville ou de balade à prix réduits

VTT électriques en promotion, parfaits pour de plus grandes expéditions

Dernières offres

16:58 - Les draisiennes électriques en promotion chez Darty

Entre le vélo et la trottinette électrique, il y a la draisienne. Si vous voulez vous en offrir une, Darty propose deux modèles à prix réduits. 

09:01 - 60 euros de réduction sur cette trottinette électrique Ninebot

Amazon lance une offre Black Friday sur une trottinette électrique Segway Ninebot. Elle a une grande autonomie allant jusqu'à 70 km. Elle écope d'une promotion de 60 euros, passant sous la barre des 500 euros. 

19/11/25 - 18:30 - 150 euros de réduction sur une trottinette électrique

Le modèle Pure Electric descend sous les 500 euros au lieu de 649 euros. Ce modèle est proposé en jaune et noir et a une autonomie intéressante de 50 km. Elle est aussi pliable. 

19/11/25 - 14:43 - Ce vélo électrique est pliable et à moins de 800 euros

La célèbre marque Hitway propose un modèle électrique à 759,99 euros sur Boulanger, au lieu de 899,99 euros. Il a une autonomie pouvant aller jusqu'à 50 km. Il est surtout plus facile à transporter car il est pliable. 

19/11/25 - 08:00 - -39% sur un vélo électrique

Cdiscount frappe fort avec -39% sur ce vélo électrique Agilderide qui tombe à bas prix. Son autonomie va jusqu'à 100 km et sa vitesse 25 km/h. C'est, en plus, un vélo tout-terrain. 

