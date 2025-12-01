Black Friday vélos et trottinettes électriques : ce n'est pas totalement fini ! Des dernères offres toujours disponibles
Il n'est pas trop tard pour encore profiter d'offres du Black Friday 2025. Des promotions sont toujours en ligne et permettent de réaliser de belles économies sur les vélos et trottinettes électriques.
Le Black Friday n'est pas totalement terminé. De nombreuses offres sont toujours disponibles. C'est maintenant qu'il faut en profiter car le décompte est lancé. Certaines vivent leurs dernières heures. Les vélos et trottinettes électriques font l'objet de promotions vraiment intéressantes et de prix bas. On a alors dégoté pour vous les meilleures affaires. Attention tout de même, les prix et les stocks évoluent très vite.
Les offres intéressantes sur les trottinettes électriques
Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologiques et plus faciles à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Le critère à regarder en priorité est l'autonomie. Il faut penser à l'utilisation que vous en ferez. Cette autonomie peut dépasser les 60 km sur des modèles plus développés, mais donc proposés à des prix plus élevés.
Trottinettes électriques à petits prix
Trottinettes électriques avec une grande autonomie avec des offres
Les meilleures promotions sur les vélos électriques
Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Le vélo électrique, c'est la garantie d'un gain de temps et d'un soutien à l'effort. S'il peut être utilisé en pratique sportive, il est surtout parfait pour les balades et pour allonger les distances. Il existe différents modèles : le vélo de ville, le VTT, celui de route ou encore le pliable. De nouveau, il faut se renseigner sur la batterie pour connaitre l'autonomie du vélo.
Vélos électrique de ville ou de balade à prix réduits
VTT électriques en promotion, parfaits pour de plus grandes expéditions
12:31 - Les offres continuent, mais plus pour longtemps !
Le Black Friday joue les prolongations lors de ce Cyber Monday. De nombreuses offres sont encore disponibles, mais de nombreuses enseignes ont lancé le compte à rebours. Il faut donc en profiter rapidement ! Des modèles de vélos et trottinettes électriques font l'objet de belles promotions.
08:07 - Plusieurs modèles de vélos Hitway en promotion sur Amazon
Hitway est une marque connue dans les vélos électriques. Amazon baisse encore le prix de plusieurs modèles dans le prolongement du Black Friday.
- HITWAY Vélo Électrique Ville, Autonomie jusqu'à 35-90km, à 676,86 euros au lieu de 829,99 euros
- HITWAY Vélo électrique Pliable, Autonomie jusqu'à 50-100 km, à 764,99 euros au lieu de 899,99 euros
- HITWAY Vélo électrique VTT, Autonomie jusqu'à 70-150km, à 1104,99 euros au lieu de 1299,99 euros