Black Friday vélos et trottinettes électriques : de nombreux modèles à prix réduits, voici les meilleures offres du moment

Le Black Friday 2025 est déjà lancé en amont de la date officielle. Les vélos et trottinettes électriques profitent de belles promotions.

C'est le moment de faire des achats. La période du Black Friday est, en effet, déjà en marche avec des promotions qui pullulent en ligne. Amazon, Darty, La Fnac ou encore CDiscount proposent d'intéressantes offres pour cette période de vente exceptionnelle. Il est possible de faire de belles économies sans attendre le jour J, qui aura lieu le 28 novembre.

Si vous voulez investir dans un vélo ou une trottinette électrique, vous pourriez trouver votre bonheur, surtout pour de tels produits qui sont parfois assez onéreux. Vous pouvez déjà, en amont, repérer les modèles qui pourraient vous intéresser afin de surveiller une possible baisse de prix, ou alors profiter des offres déjà en ligne que nous avons repérées pour vous. Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement.

Les offres intéressantes sur les trottinettes électriques

Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologiques et plus faciles à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Le critère à regarder en priorité est l'autonomie. Il faut penser à l'utilisation que vous en ferez. Cette autonomie peut dépasser les 60 km sur des modèles plus développés, mais donc proposés à des prix plus élevés. Les bonnes questions à se poser sont les suivantes : "quelle distance vais-je parcourir", "dois-je franchir des pentes", "dois-je porter ma trottinette", "où vais-je la garer ?"...

Les meilleures promotions sur les vélos électriques

Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Le vélo électrique, c'est la garantie d'un gain de temps et d'un soutien à l'effort. S'il peut être utilisé en pratique sportive, il est surtout parfait pour les balades et pour allonger les distances. Il existe différents modèles : le vélo de ville, le VTT, celui de route ou encore le pliable. De nouveau, il faut se renseigner sur la batterie pour connaitre l'autonomie du vélo.

Que vous choisissiez l'un ou l'autre, ces deux moyens de transport sont écologiques, économiques et sportifs. Ils sont très pratiques pour les trajets du quotidien et selon les modèles, ils peuvent correspondre à tout genre de profils. Vous pouvez ainsi choisir celui le plus adapté à vos besoins. Avec les promotions, des centaines d'euros peuvent être économisés, mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde.