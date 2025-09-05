Black Friday vélos et trottinettes électriques : des promos approchent, il ne faut pas rater l'édition 2025

Le Black Friday 2025 arrive dans quelques semaines. Des offres très intéressantes seront proposées sur de nombreux produits, dont les trottinettes et les vélos électriques.

Le Black Friday va revenir dans peu de temps pour une nouvelle vague de promotions et d'offres à ne pas manquer. Si vous avez d'importants achats à faire, il peut être judicieux de patienter car de nombreux produits seront proposés à des prix réduits. Le Black Friday aura lieu cette année le vendredi 28 novembre. Les premières offres seront disponibles en amont. Amazon, Darty, La Fnac ou encore CDiscount, ils seront tous au rendez-vous pendant cette période de vente exceptionnelle. Evidemment, il faudra bien comparer les prix pour trouver la bonne affaire.

A ce jour, il est encore difficile de prévoir où seront les meilleurs plans. Si vous voulez cependant investir dans un vélo ou une trottinette électrique, il y a fort à parier que des promotions seront disponibles sur ce type de produits, qui sont parfois onéreux. Vous pouvez déjà, en amont, repérer les modèles qui pourraient vous intéresser.

Ces deux moyens de transport sont écologiques, économiques et sportifs. Ils sont très pratiques pour les trajets du quotidien et selon les modèles, ils peuvent correspondre à tout genre de profils. Le vélo électrique, grâce à son moteur, s'adapte à votre forme physique et peut permettre d'effectuer de longues distances ou de gravir de grandes cotes plus facilement. La trottinette, quant à elle, connait un important succès dans les grandes villes et chez les jeunes, mais elle est accessible à tous.

Les critères pour bien choisir sa trottinette électrique

Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologiques et plus faciles à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Elles peuvent tomber à moins de 200 euros, surtout pendant le Black Friday.

Le critère à regarder en priorité est l'autonomie. Il faut penser à l'utilisation que vous en ferez. Cette autonomie peut dépasser les 60 km sur des modèles plus développés, mais donc proposé à un prix plus élevé. Regarder le poids et la puissance moteur est aussi important. Les bonnes questions à se poser sont donc les suivantes : "quelle distance vais-je parcourir", "dois-je franchir des pentes", "dois-je porter ma trottinette", "où vais-je la garer ?". Le confort, la suspension ou encore le type de roues peuvent également être des points techniques intéressants à vérifier.

Comment sélectionner le meilleur vélo électrique ?

Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Les vélos électriques peuvent tomber sous les 1000 euros, surtout pendant le Black Friday. Il s'agira de modèles plus basiques, mais une nouvelle fois, cela dépend de l'usage auquel il sera dédié.

Le vélo électrique, c'est la garantie d'un gain de temps et d'un soutien à l'effort. S'il peut être utilisé en pratique sportive, il est surtout parfait pour les balades et pour allonger les distances. Il existe différents modèles : le vélo de ville, le VTT, celui de route ou encore le pliable.

Dans l'achat d'un vélo à assistance électrique, il est essentiel de choisir le type de motorisation le plus adapté à vos besoins et envies. Le moteur roue est le plus économique en prix et offre une bonne fluidité de pédalage, alors que le moteur pédalier central est meilleur pour franchir les pentes. Vous pouvez aussi opter pour un moteur central à transmission automatique qui adapte les rapports de vitesse selon le terrain et l'effort du cycliste. Il faut également se renseigner sur la batterie pour connaitre l'autonomie du vélo, il en existe jusqu'à 110km.