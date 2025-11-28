Black Friday vélos et trottinettes électriques : jusqu'à 500 euros de réduction sur les vélos, les trottinettes à prix cassés

Ce vendredi, c'est le fameux Black Friday. Les géants de la vente en ligne cassent les prix. Les vélos et trottinettes électriques ont une bonne place parmi les offres intéressantes. Voici celles à ne pas manquer.

Le Black Friday 2025, c'est aujourd'hui ! Une nouvelle fois, ce jour est l'occasion de profiter de belles réductions sur une multitude de produits. Cette période de vente exceptionnelle a en réalité commencé bien en amont de ce vendredi, mais elle explose ce 28 novembre. Il ne faut donc pas rater les meilleures offres, notamment sur les vélos et trottinettes électriques. Ces produits pouvant être onéreux profitent de belles promotions. On a alors dégoté pour vous les meilleures affaires ainsi que les dernières en date. Attention tout de même, les prix et les stocks évoluent très vite.

Les offres intéressantes sur les trottinettes électriques

Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologiques et plus faciles à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Le critère à regarder en priorité est l'autonomie. Il faut penser à l'utilisation que vous en ferez. Cette autonomie peut dépasser les 60 km sur des modèles plus développés, mais donc proposés à des prix plus élevés.

Trottinettes électriques à petits prix

YEE GOO - Trottinette Ã©lectrique Pliable

Trottinette Electrique Pliable iScooter E9

Trottinettes électriques avec une grande autonomie avec des offres

Segway-Ninebot Max G2 Autonomie 70 km

Trottinette Ã©lectrique Minimotors DUALTRON Autonomie 30 km

Les meilleures promotions sur les vélos électriques

Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Le vélo électrique, c'est la garantie d'un gain de temps et d'un soutien à l'effort. S'il peut être utilisé en pratique sportive, il est surtout parfait pour les balades et pour allonger les distances. Il existe différents modèles : le vélo de ville, le VTT, celui de route ou encore le pliable. De nouveau, il faut se renseigner sur la batterie pour connaitre l'autonomie du vélo.

Vélos électrique de ville ou de balade à prix réduits

VÃ©lo Ã©lectrique Gitane Gris Autonomie jusqu'Ã 75 km

VÃ©lo Ã‰lectrique Urbain Shimano X.3 Autonomie 100 km 1199,99 euros au lieu de 1699,99 euros VOIR L'OFFRE sur Lidl

VTT électriques en promotion, parfaits pour de plus grandes expéditions

VÃ©lo Ã‰lectrique- pneus tout terrain-Autonomie 50-60 km