Black Friday vélos et trottinettes électriques : jusqu'à 500 euros de réduction sur les vélos, les trottinettes à prix cassés
Ce vendredi, c'est le fameux Black Friday. Les géants de la vente en ligne cassent les prix. Les vélos et trottinettes électriques ont une bonne place parmi les offres intéressantes. Voici celles à ne pas manquer.
Le Black Friday 2025, c'est aujourd'hui ! Une nouvelle fois, ce jour est l'occasion de profiter de belles réductions sur une multitude de produits. Cette période de vente exceptionnelle a en réalité commencé bien en amont de ce vendredi, mais elle explose ce 28 novembre. Il ne faut donc pas rater les meilleures offres, notamment sur les vélos et trottinettes électriques. Ces produits pouvant être onéreux profitent de belles promotions. On a alors dégoté pour vous les meilleures affaires ainsi que les dernières en date. Attention tout de même, les prix et les stocks évoluent très vite.
Les offres intéressantes sur les trottinettes électriques
Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologiques et plus faciles à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Le critère à regarder en priorité est l'autonomie. Il faut penser à l'utilisation que vous en ferez. Cette autonomie peut dépasser les 60 km sur des modèles plus développés, mais donc proposés à des prix plus élevés.
Trottinettes électriques à petits prix
Trottinettes électriques avec une grande autonomie avec des offres
Les meilleures promotions sur les vélos électriques
Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Le vélo électrique, c'est la garantie d'un gain de temps et d'un soutien à l'effort. S'il peut être utilisé en pratique sportive, il est surtout parfait pour les balades et pour allonger les distances. Il existe différents modèles : le vélo de ville, le VTT, celui de route ou encore le pliable. De nouveau, il faut se renseigner sur la batterie pour connaitre l'autonomie du vélo.
Vélos électrique de ville ou de balade à prix réduits
VTT électriques en promotion, parfaits pour de plus grandes expéditions
07:26 - Aujourd'hui, c'est le jour J du Black Friday !
Alors que les offres pullulent depuis des jours, voire des semaines, la date officielle du Black Friday, c'est bien ce vendredi 28 novembre. On vous propose alors tout au long de la journée de découvrir ici les meilleures offres sur les vélos et trottinettes électriques.
27/11/25 - 21:17 - 500 euros d'économisés sur ce vélo électrique
Rue du commerce propose aussi d'intéressants prix sur les vélos électriques. Nous avons repéré le vélo électrique pliable Vester qui profite d'une belle offre. 1299,65 euros au lieu de 1799 euros pour le Black Friday. Il offre des performances tout-terrain, des freins puissants, jusqu'à 80 km d'autonomie et une commodité pliable pour des trajets polyvalents.
27/11/25 - 17:45 - Cette marque de vélo électrique brade les prix sur Amazon
EMotorad propose plusieurs modèles à prix réduits sur Amazon pour des vélos électriques à moins de 1000 euros. Le T-Rex Air est un VTT avec une autonomie allant jusqu'à 65 km. Il tombe à 649 euros au lieu de 699 euros pour le Black Friday. Le modèle Toledo est pliable et avec une autonomie jusqu'à 60 km. Il est conçu pour "parcourir les montagnes, plages ou sentiers ruraux sans effort". 100 euros sont économisés sur ce dernier, passant de 949 euros à 849 euros.
27/11/25 - 14:53 - Les trottinettes électriques Segway Ninebot profite de quelques promotions
Segway est un fabricant américain qui fabrique notamment les trottinettes électriques Ninebot. Le prix des premiers modèles est abordable et encore plus en période de Black Friday. Voici les modèles en promotion :
- Trottinette électrique Segway-Ninebot D18E avec 18 km d’autonomie à 239,99 euros au lieu de 269,99 euros
- Trottinette électrique Segway E2 Plus II avec 25 km d'autonomie à 249,99 euros au lieu de 299,99 euros
- Trottinette électrique Egway Ninebot KickScooter F2 Pro avec 55 km d'autonomie à 399,99 euros au lieu de 449,99 euros
27/11/25 - 12:44 - Les trottinettes Xiaomi profitent de belles offres
Xiaomi produit aussi des trottinettes. Nous avons épluché plusieurs sites pour trouver des offres intéressantes sur cette marque. Elles sont proposées à moins de 300 euros.
- Le Xiaomi Electric Scooter 4 avec 25 km d'autonomie est à 234,90 euros au lieu de 289 euros sur Amazon
- Le Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen avec 25 km d'autonomie est à 249,90 euros au lieu de 309,99 euros sur CDiscount
- Le Xiaomi Electric Scooter Elite avec 45 km d'autonomie est à 299 euros au lieu de 349,99 euros sur CDiscount