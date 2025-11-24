Black Friday vélos et trottinettes électriques : le vélo électrique Lidl voit son prix baisser !
La date officielle du Black Friday n'est plus que dans quelques jours. La plupart des offres sont déjà là ! Les vélos et trottinettes électriques en profitent bien.
C'est la semaine du Black Friday ! Avant la date officielle de ce vendredi 28 novembre, c'est le moment de profiter des offres qui pullulent en ligne. Les vélos et trottinettes électriques voient leur prix baisser. Amazon, CDiscount, Darty, La Fnac, Lidl... Il faut bien comparer pour trouver les meilleurs affaires. Nous avons alors fait du repérage pour vous, si vous souhaitez investir dans de tels moyens de transports sportifs et écologiques, dont le prix peut être onéreux. Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement. Il faut donc rester attentif.
Les offres intéressantes sur les trottinettes électriques
Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologiques et plus faciles à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Le critère à regarder en priorité est l'autonomie. Il faut penser à l'utilisation que vous en ferez. Cette autonomie peut dépasser les 60 km sur des modèles plus développés, mais donc proposés à des prix plus élevés.
Trottinettes électriques à petits prix
Trottinettes électriques avec une grande autonomie avec des offres
Les meilleures promotions sur les vélos électriques
Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Le vélo électrique, c'est la garantie d'un gain de temps et d'un soutien à l'effort. S'il peut être utilisé en pratique sportive, il est surtout parfait pour les balades et pour allonger les distances. Il existe différents modèles : le vélo de ville, le VTT, celui de route ou encore le pliable. De nouveau, il faut se renseigner sur la batterie pour connaitre l'autonomie du vélo.
Vélos électrique de ville ou de balade à prix réduits
VTT électriques en promotion, parfaits pour de plus grandes expéditions
17:29 - Le vélo aux couleurs de Lidl en promotion !
Lidl ne cesse de proposer des produits à son effigie. Ils rencontrent très souvent un franc succès. Pour la Black Week, l'enseigne frappe fort avec un vélo électrique bleu, jaune et rouge. Une édition spéciale au design unique qui est idéale pour vos balades le week-end comme pour les trajets quotidiens. Lidl prévient qu'il faut en profiter "avant qu'il ne soit trop tard", surtout qu'il est proposé avec une réduction de 10%.
14:07 - Deux vélos Gitane en promotion chez Darty
Darty propose deux modèles de vélo Gitane électrique à prix réduit. Il tombe à 1189 euros au lieu de 1849 euros. L'autonomie est de 75 km et il est idéal pour les balades ou les trajets du quotidien. Voici les deux modèles disponibles :
08:58 - Une offre à ne pas manquer sur cette trottinette électrique !
CDiscount bat tous les records pour les offres sur les trottinettes électriques. -59% sont affichés pour la Black Week sur un modèle Agileride, avec entre 27 et 37 km d'autonomie. Il tombe à moins de 200 euros.
23/11/25 - 19:02 - Trois trottinettes électriques enfants à prix réduit chez Darty
Les enfants ont aussi le droit à une trottinette électrique. Ces modèles sont adaptés en taille et en puissance. Voici les trois modèles qui font l'objet d'offres chez Darty :
- La Urbanglide KID à 85,99 euros au lieu de 99,99 euros dotée d'une autonomie de 40 min
- La Ninebot C2 Lite à 149,99 euros au lieu de 159,99 euros dotée d'une autonomie de 14 km
- La Ninebot C2 Pro E à 259,99 euros au lieu de 282,99 euros dotée d'une autonomie de 17 km
23/11/25 - 14:26 - Ce vélo tombe sous les 1000 euros !
Boulanger multiplie les offres sur les vélos électriques. Ce modèle ECORUSH propose une autonomie de 50 à 100 km. Il s'adapte autant au trajet du quotidien, mais aussi à de plus longues distances.