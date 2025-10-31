Black Friday vélos et trottinettes électriques : les premières offres, c'est maintenant !

Le Black Friday 2025 a lieu dans quelques semaines. Des offres sont toutefois déjà disponibles en amont de la date fatidique. Les vélos et trottinettes électriques sont concernés.

Une nouvelle vague de promotions et d'offres débarque avec l'édition 2025 du Black Friday. Si vous avez d'importants achats à faire, il peut être judicieux de s'y intéresser car de nombreux produits sont proposés à des prix réduits. Le Black Friday aura officiellement lieu cette année le vendredi 28 novembre, mais des premières offres sont disponibles en amont. Amazon, Darty, La Fnac ou encore CDiscount, ils sont tous au rendez-vous pendant cette période de vente exceptionnelle. Evidemment, il faudra bien comparer les prix pour trouver la bonne affaire.

Si vous voulez investir dans un vélo ou une trottinette électrique, c'est le moment idéal, surtout pour de tels produits qui sont assez onéreux. Vous pouvez déjà, en amont, repérer les modèles qui pourraient vous intéresser afin de surveiller une possible baisse de prix, ou alors profiter des premières affaires que nous avons repérées pour vous. Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement.

Les offres intéressantes sur les trottinettes électriques

Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologiques et plus faciles à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Le critère à regarder en priorité est l'autonomie. Il faut penser à l'utilisation que vous en ferez. Cette autonomie peut dépasser les 60 km sur des modèles plus développés, mais donc proposés à des prix plus élevés. Les bonnes questions à se poser sont les suivantes : "quelle distance vais-je parcourir", "dois-je franchir des pentes", "dois-je porter ma trottinette", "où vais-je la garer ?"...

Trottinette Ã‰lectrique iScooter i9M Autonomie 22-30 km

Trottinette Ã©lectrique Xiaomi Scooter 4 Autonomie 35 km 349,99 euros VOIR L'OFFRE sur Darty

Segway-Ninebot D38E Autonomie 38 Km

Trottinette Ã©lectrique Acer ES Autonomie 60 km

Les meilleures promotions sur les vélos électriques

Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Le vélo électrique, c'est la garantie d'un gain de temps et d'un soutien à l'effort. S'il peut être utilisé en pratique sportive, il est surtout parfait pour les balades et pour allonger les distances. Il existe différents modèles : le vélo de ville, le VTT, celui de route ou encore le pliable. De nouveau, il faut se renseigner sur la batterie pour connaitre l'autonomie du vélo.

VÃ©lo Ã‰lectrique VTT Touroll Autonomie 65 km

FAFREES - VTT Ã©lectrique Autonomie 100km

VÃ©lo Ã©lectrique HITWAY Bleu Autonomie 55 km 1299,99 euros VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Pack vÃ©lo Ã©lectrique Maelle avec un casque et un harnais, Autonomie 100 km 1436,99 euros VOIR L'OFFRE sur La Fnac

Que vous choisissiez l'un ou l'autre, ces deux moyens de transport sont écologiques, économiques et sportifs. Ils sont très pratiques pour les trajets du quotidien et selon les modèles, ils peuvent correspondre à tout genre de profils. Vous pouvez ainsi choisir celui le plus adapté à vos besoins. Avec les promotions, des centaines d'euros peuvent être économisés, mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde.