Black Friday vélos et trottinettes électriques : Lidl brade des vélos électriques, jusqu'à 500 euros de réduction !

Pendant la période du Black Friday, plusieurs centaines d'euros peuvent être économisés sur les vélos et trottinettes électriques. Les modèles en promotion sont nombreux.

La période du Black Friday bat son plein. Les bonnes affaires sont déjà nombreuses avant la date officielle du 28 novembre. Les vélos et les trottinettes électriques bénéficient d'offres allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'euros de réduction. Il y a donc pour tous les budgets. Des modèles de villes comme des VTT, avec différentes autonomies, peuvent être trouvés à prix réduits. Nous avons repéré pour vous les meilleures offres. Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement.

Les offres intéressantes sur les trottinettes électriques

Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologiques et plus faciles à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Le critère à regarder en priorité est l'autonomie. Il faut penser à l'utilisation que vous en ferez. Cette autonomie peut dépasser les 60 km sur des modèles plus développés, mais donc proposés à des prix plus élevés.

Trottinettes électriques à petits prix

Trottinette Ã‰lectrique TWOFISH V1 MAX Autonomie 25 km

Trottinette Electrique Pliable iScooter E9

Trottinettes électriques avec une grande autonomie avec des offres

Segway-Ninebot Max G2 Autonomie 70 km

Trottinette Ã©lectrique Navee GT3 max Noir Autonomie 75 km

Les meilleures promotions sur les vélos électriques

Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Le vélo électrique, c'est la garantie d'un gain de temps et d'un soutien à l'effort. S'il peut être utilisé en pratique sportive, il est surtout parfait pour les balades et pour allonger les distances. Il existe différents modèles : le vélo de ville, le VTT, celui de route ou encore le pliable. De nouveau, il faut se renseigner sur la batterie pour connaitre l'autonomie du vélo.

Vélos électrique de ville ou de balade à prix réduits

VÃ©lo Ã©lectrique Gitane Gris Autonomie jusqu'Ã 75 km

VÃ©lo Ã‰lectrique Urbain Shimano X.3 Autonomie 100 km 1199,99 euros au lieu de 1699,99 euros VOIR L'OFFRE sur Lidl

VTT électriques en promotion, parfaits pour de plus grandes expéditions

VÃ©lo Ã‰lectrique- pneus tout terrain-Autonomie 50-60 km