Black Friday vélos et trottinettes électriques : Lidl brade des vélos électriques, jusqu'à 500 euros de réduction !
Pendant la période du Black Friday, plusieurs centaines d'euros peuvent être économisés sur les vélos et trottinettes électriques. Les modèles en promotion sont nombreux.
La période du Black Friday bat son plein. Les bonnes affaires sont déjà nombreuses avant la date officielle du 28 novembre. Les vélos et les trottinettes électriques bénéficient d'offres allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'euros de réduction. Il y a donc pour tous les budgets. Des modèles de villes comme des VTT, avec différentes autonomies, peuvent être trouvés à prix réduits. Nous avons repéré pour vous les meilleures offres. Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement.
Les offres intéressantes sur les trottinettes électriques
Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologiques et plus faciles à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Le critère à regarder en priorité est l'autonomie. Il faut penser à l'utilisation que vous en ferez. Cette autonomie peut dépasser les 60 km sur des modèles plus développés, mais donc proposés à des prix plus élevés.
Trottinettes électriques à petits prix
Trottinettes électriques avec une grande autonomie avec des offres
Les meilleures promotions sur les vélos électriques
Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Le vélo électrique, c'est la garantie d'un gain de temps et d'un soutien à l'effort. S'il peut être utilisé en pratique sportive, il est surtout parfait pour les balades et pour allonger les distances. Il existe différents modèles : le vélo de ville, le VTT, celui de route ou encore le pliable. De nouveau, il faut se renseigner sur la batterie pour connaitre l'autonomie du vélo.
Vélos électrique de ville ou de balade à prix réduits
VTT électriques en promotion, parfaits pour de plus grandes expéditions
16:02 - Lidl multiplie les offres sur les vélos électriques
Pour sa Black Friday Week, Lidl lance des promotions sur les vélos électriques. En plus de l'offre à 1199 euros sur un premier modèle Urbain Shimano, un second est proposé au prix de 1299,99 euros au lieu de 1699,99 euros. Il est disponible en plusieurs coloris : beige, noir ou rose. Les modèles sont identiques en termes de composants et de spécifications, mais ils diffèrent par la forme du cadre et le type de transmission. Le Y.3 avec son cadre bas permet de monter et descendre facilement.
16/11/25 - 17:54 - Un vélo électrique à -50%
Darty propose une offre à moitié prix sur un vélo électrique. De la marque Tredan, le modèle est de couleur bleue et taille S/M (personnes de 1m60 à 1m75). Son autonomie peut monter jusqu'à 100km. Il est proposé à 657,99 euros au lieu de 1399,99 euros.
16/11/25 - 10:54 - Une trottinette électrique à 129 euros grâce à une super offre
129 euros au lieu de 288,99, soit 55% de réduction ! CDiscount casse le prix pour le Black Month de cette trottinette électrique adulte pliable de AGILERIDE. Elle possède une autonomie entre 24 et 34 km. Une offre à ne pas manquer !