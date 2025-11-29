Black Friday vélos et trottinettes électriques : prolongation des offres ! Les prix cassés sont encore là sur les vélos et trottinettes
Le Black Friday n'est pas terminé ! Il n'est pas trop tard pour profiter d'offres exceptionnelles sur les vélos et trottinettes électriques. Voici les meilleures remises sur ces produits.
Le Black Friday joue les prolongations. Il y a eu un avant et un après Black Friday. De nombreuses offres sont toujours disponibles et c'est maintenant qu'il faut en profiter. Les vélos et trottinettes électriques font l'objet de promotions vraiment intéressantes et de prix bas. On a alors dégoté pour vous les meilleures affaires. Attention tout de même, les prix et les stocks évoluent très vite.
Les offres intéressantes sur les trottinettes électriques
Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologiques et plus faciles à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Le critère à regarder en priorité est l'autonomie. Il faut penser à l'utilisation que vous en ferez. Cette autonomie peut dépasser les 60 km sur des modèles plus développés, mais donc proposés à des prix plus élevés.
Trottinettes électriques à petits prix
Trottinettes électriques avec une grande autonomie avec des offres
Les meilleures promotions sur les vélos électriques
Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Le vélo électrique, c'est la garantie d'un gain de temps et d'un soutien à l'effort. S'il peut être utilisé en pratique sportive, il est surtout parfait pour les balades et pour allonger les distances. Il existe différents modèles : le vélo de ville, le VTT, celui de route ou encore le pliable. De nouveau, il faut se renseigner sur la batterie pour connaitre l'autonomie du vélo.
Vélos électrique de ville ou de balade à prix réduits
VTT électriques en promotion, parfaits pour de plus grandes expéditions
09:00 - Les trottinettes électriques Segway Ninebot profite de quelques promotions
Segway est un fabricant américain qui fabrique notamment les trottinettes électriques Ninebot. Le prix des premiers modèles est abordable et encore plus en période de Black Friday. Voici les modèles en promotion :
- Trottinette électrique Segway-Ninebot D18E avec 18 km d’autonomie à 239,99 euros au lieu de 269,99 euros
- Trottinette électrique Segway E2 Plus II avec 25 km d'autonomie à 249,99 euros au lieu de 299,99 euros
- Trottinette électrique Egway Ninebot KickScooter F2 Pro avec 55 km d'autonomie à 399,99 euros au lieu de 449,99 euros
08:37 - Le Black Friday n'est pas fini
De nombreux géants de la vente en ligne continuent les offres ce week-end, même après la date officielle du Black Friday. Vous pouvez encore trouver de nombreuses bonnes affaires. On vous accompagne donc dans votre recherche avec les promotions intéressantes sur les vélos et trottinettes électriques. Si vous avez un besoin ou un coup de cœur, n'attendez plus ! Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent très vite évoluer.
28/11/25 - 23:11 - Un vélo électrique de ville à moins de 600 euros
Ce vélo électrique bleu de la marque Colorway est proposé par Boulanger à un prix réduit, 599,99 euros. Il est idéal pour la ville et les parcours du quotidien avec son autonomie de 35 km. Il est relativement léger et confortable.