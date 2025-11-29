Black Friday vélos et trottinettes électriques : prolongation des offres ! Les prix cassés sont encore là sur les vélos et trottinettes

La Rédaction

Black Friday vélos et trottinettes électriques : prolongation des offres ! Les prix cassés sont encore là sur les vélos et trottinettes Le Black Friday n'est pas terminé ! Il n'est pas trop tard pour profiter d'offres exceptionnelles sur les vélos et trottinettes électriques. Voici les meilleures remises sur ces produits.

Le Black Friday joue les prolongations. Il y a eu un avant et un après Black Friday. De nombreuses offres sont toujours disponibles et c'est maintenant qu'il faut en profiter. Les vélos et trottinettes électriques font l'objet de promotions vraiment intéressantes et de prix bas. On a alors dégoté pour vous les meilleures affaires. Attention tout de même, les prix et les stocks évoluent très vite.

Les offres intéressantes sur les trottinettes électriques

Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologiques et plus faciles à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Le critère à regarder en priorité est l'autonomie. Il faut penser à l'utilisation que vous en ferez. Cette autonomie peut dépasser les 60 km sur des modèles plus développés, mais donc proposés à des prix plus élevés. 

Trottinettes électriques à petits prix

Trottinettes électriques avec une grande autonomie avec des offres

Les meilleures promotions sur les vélos électriques

Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Le vélo électrique, c'est la garantie d'un gain de temps et d'un soutien à l'effort. S'il peut être utilisé en pratique sportive, il est surtout parfait pour les balades et pour allonger les distances. Il existe différents modèles : le vélo de ville, le VTT, celui de route ou encore le pliable. De nouveau, il faut se renseigner sur la batterie pour connaitre l'autonomie du vélo.

Vélos électrique de ville ou de balade à prix réduits

VTT électriques en promotion, parfaits pour de plus grandes expéditions

Dernières offres

09:00 - Les trottinettes électriques Segway Ninebot profite de quelques promotions

Segway est un fabricant américain qui fabrique notamment les trottinettes électriques Ninebot. Le prix des premiers modèles est abordable et encore plus en période de Black Friday. Voici les modèles en promotion : 

08:37 - Le Black Friday n'est pas fini

De nombreux géants de la vente en ligne continuent les offres ce week-end, même après la date officielle du Black Friday. Vous pouvez encore trouver de nombreuses bonnes affaires. On vous accompagne donc dans votre recherche avec les promotions intéressantes sur les vélos et trottinettes électriques. Si vous avez un besoin ou un coup de cœur, n'attendez plus ! Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent très vite évoluer. 

28/11/25 - 23:11 - Un vélo électrique de ville à moins de 600 euros

Ce vélo électrique bleu de la marque Colorway est proposé par Boulanger à un prix réduit, 599,99 euros. Il est idéal pour la ville et les parcours du quotidien avec son autonomie de 35 km. Il est relativement léger et confortable.

28/11/25 - 22:00 - -39% sur un vélo électrique

Cdiscount frappe fort avec -39% sur ce vélo électrique Agilderide qui tombe à bas prix. Son autonomie va jusqu'à 100 km et sa vitesse 25 km/h. C'est, en plus, un vélo tout-terrain. 

Autour du même sujet

Black Friday