Black Friday vélos et trottinettes électriques : raz-de-marée de promos sur les trottinettes, les vélos jusqu'à -500 € !
En ce jour de Black Friday, les offres pullulent. D'importantes promotions sont proposées chez les géants de la vente en ligne sur les vélos et les trottinettes électriques. Il ne faut plus tarder pour en profiter !
Nous sommes le jour J du Black Friday ! Après de nombreuses offres proposées en amont, les promotions atteignent leur apogée. Une nouvelle fois, ce jour est l'occasion de profiter de belles réductions sur une multitude de produits. Il ne faut donc pas rater le coche. Les vélos et trottinettes électriques font l'objet de promotions vraiment intéressantes et de prix bas. On a alors dégoté pour vous les meilleures affaires ainsi que les dernières offres en date. Attention tout de même, les prix et les stocks évoluent très vite.
Les offres intéressantes sur les trottinettes électriques
Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologiques et plus faciles à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Le critère à regarder en priorité est l'autonomie. Il faut penser à l'utilisation que vous en ferez. Cette autonomie peut dépasser les 60 km sur des modèles plus développés, mais donc proposés à des prix plus élevés.
Trottinettes électriques à petits prix
Trottinettes électriques avec une grande autonomie avec des offres
Les meilleures promotions sur les vélos électriques
Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Le vélo électrique, c'est la garantie d'un gain de temps et d'un soutien à l'effort. S'il peut être utilisé en pratique sportive, il est surtout parfait pour les balades et pour allonger les distances. Il existe différents modèles : le vélo de ville, le VTT, celui de route ou encore le pliable. De nouveau, il faut se renseigner sur la batterie pour connaitre l'autonomie du vélo.
Vélos électrique de ville ou de balade à prix réduits
VTT électriques en promotion, parfaits pour de plus grandes expéditions
17:34 - -44% sur une trottinette électrique
Décidément, CDiscount frappe fort sur les trottinettes électriques pour le Black Friday. Le modèle i10 Pro tombe sous les 300 euros grâce à une remise de 44% ! C'est un bon modèle avec une autonomie entre 50 et 60 km.
16:54 - Une trottinette électrique à 129 euros grâce à une super offre
129 euros au lieu de 288,99, soit 55% de réduction ! CDiscount casse le prix pour le Black Month de cette trottinette électrique adulte pliable de AGILERIDE. Elle possède une autonomie entre 24 et 34 km. Une offre à ne pas manquer !
16:15 - Amazon propose différents modèles de trottinettes électriques à moins de 200 euros
Amazon multiplie les offres Black Friday sur les trottinettes électriques. Plusieurs modèles, qui profitent de réductions, sont proposés à moins de 200 euros, parfaits pour les petits budgets. Nous avons repéré la trottinette électrique UrbanGlide Ride, avec une autonomie 20 km, à 152 euros au lieu de 160 euros ainsi que la trottinette électrique TODIMART T3, autonomie 30 km, à 180,49 euros au lieu de 189,99 euros.
15:06 - Un vélo électrique à moins de 700 euros
Une offre Black Friday permet de faire passer ce vélo électrique JAYSIMXIN sous la barre des 700 euros. Ce vélo électrique peut gravir des pentes allant jusqu'à 45°. Il est conçu pour les hommes et les femmes et assure une expérience de conduite fluide et agréable. Il est parfait pour les déplacements quotidiens, les trajets urbains et les vacances détente. L'autonomie peut aller jusqu'à 100 km.
14:28 - Jusqu'à -31% sur cette marque de trottinette électrique
Pour le Black Friday, des trottinettes électriques de la marque Pure Electric sont en promotion. Elles sont proposées à un prix réduit avec jusqu'à plus de 30% de remise.
- Trottinette électrique Pure Electric Air 5 allant jusqu'à 46 km d'autonomie à 299,99 euros au lieu de 399,99 euros
- Trottinette électrique Pure Electric Pure Air 4 Pro Noir allant jusqu'à 40 km d'autonomie à 409,99 euros au lieu de 599,99 euros
- Trottinette électrique Pure Electric Escape Pro allant jusqu'à 65 km d'autonomie à 509,99 euros au lieu de 649,99 euros
- Trottinette électrique Pure Electric Air5 Pro Ultra Suspension allant jusqu'à 93 km d'autonomie à 599,99 euros au lieu de 699,99 euros
13:10 - Trois trottinettes électriques enfants à prix réduit chez Darty
Les enfants ont aussi le droit à une trottinette électrique. Ces modèles sont adaptés en taille et en puissance. Voici les trois modèles qui font l'objet d'offres chez Darty :
- La Urbanglide KID à 85,99 euros au lieu de 99,99 euros dotée d'une autonomie de 40 min
- La Ninebot C2 Lite à 149,99 euros au lieu de 159,99 euros dotée d'une autonomie de 14 km
- La Ninebot C2 Pro E à 259,99 euros au lieu de 282,99 euros dotée d'une autonomie de 17 km
12:08 - Une offre à ne pas manquer sur cette trottinette électrique !
CDiscount bat tous les records pour les offres sur les trottinettes électriques. -59% sont affichés pour la Black Week sur un modèle Agileride, avec entre 27 et 37 km d'autonomie. Il tombe à moins de 200 euros.
11:05 - Dernières heures pour profiter de 10 euros tous les 100 euros d'achat à la Fnac
Pour les adhérents Fnac, titulaires d’une carte Fnac en cours de validité, l'offre Black Friday Adhérents permet d'obtenir 10 € offerts tous les 100 € d'achat avec le code promo BLACKFD10 jusqu'à 14h ce vendredi. Le compte fidélité de l’adhérent sera automatiquement crédité. Par exemple, si vous achetez le Vélo électrique Carbo BV Modèle S 250 W Noir, qui allie puissance et légèreté avec une autonomie de 55 km, vous êtes crédité de 190 euros.
10:10 - Des vélos pliables à moins de 500 euros sur CDiscount
Les vélos pliables sont très pratiques à transporter. Certains sont, en plus, proposés à des prix très attractifs. CDiscount se démarque sur ces modèles. Vous pourriez être intéressé par le vélo AVDLEU avec une autonomie entre 40 et 80 km proposé à 399,99 euros. Le vélo électrique pliable léger EB1 profite de 32% de promotion pour le Black Friday, tombant à seulement 309,99 euros pour une autonomie de 30 à 40 km. Au même prix, grâce à une réduction de 40%, on retrouve le VTT électrique AGILERIDE AE-B1 avec une autonomie similaire. Ce sont des offres à ne pas manquer !
09:15 - Lidl multiplie les offres sur les vélos électriques
Pour le Black Friday, Lidl propose des promotions sur les vélos électriques. En plus de l'offre à 1199 euros au lieu de 1699,99 euros sur un premier modèle Urbain Shimano, un second est proposé au prix de 1299,99 euros au lieu de 1699,99 euros. Il est disponible en plusieurs coloris : beige, noir ou rose. Les modèles sont identiques en termes de composants et de spécifications, mais ils diffèrent par la forme du cadre et le type de transmission. Le Y.3 avec son cadre bas permet de monter et descendre facilement.