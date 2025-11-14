Black Friday vélos et trottinettes électriques : une trottinette électrique tombe à moins de 200 euros, des promos en folie !
Le Black Friday 2025 est l'occasion de profiter d'offres très intéressantes sur les vélos et trottinettes électriques. Des promotions allant de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros sont déjà en ligne.
La période du Black Friday 2025 est bien lancée. Les offres sont déjà nombreuses en ligne, en amont de la date officielle, le 28 novembre. De bonnes affaires sont disponibles, notamment sur les vélos et trottinettes électriques. Ces moyens de transport peuvent être coûteux, alors des dizaines, voire centaines d'euros de moins sur le prix ne font pas de mal. Des modèles de villes comme des VTT, avec différentes autonomies, peuvent être trouvés à prix réduits. Nous avons repéré pour vous les meilleures offres. Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement.
Les offres intéressantes sur les trottinettes électriques
Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologiques et plus faciles à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Le critère à regarder en priorité est l'autonomie. Il faut penser à l'utilisation que vous en ferez. Cette autonomie peut dépasser les 60 km sur des modèles plus développés, mais donc proposés à des prix plus élevés.
Trottinettes électriques à petits prix
Trottinettes électriques avec une grande autonomie
Les meilleures promotions sur les vélos électriques
Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Le vélo électrique, c'est la garantie d'un gain de temps et d'un soutien à l'effort. S'il peut être utilisé en pratique sportive, il est surtout parfait pour les balades et pour allonger les distances. Il existe différents modèles : le vélo de ville, le VTT, celui de route ou encore le pliable. De nouveau, il faut se renseigner sur la batterie pour connaitre l'autonomie du vélo.
Vélos électrique de ville ou de balade à prix réduits
VTT électriques en promotion, parfaits pour de plus grandes expéditions
18:00 - -37% sur ce VTT électrique
Un vélo tout-terrain électrique à à peine plus de 500 euros, c'est ce que propose CDiscount sur un modèle de la marque Agileride. Il est doté d'une autonomie de 100km et d'un moteur de 250 W. Sa vitesse maximale monte à 25 km/h.
17:47 - Plus de 200 euros de réduction sur cette trottinette électrique
Cette trottinette électrique Dualtron est qualifiée de trottinette "sportive". Elle a une autonomie de 37 km, permettant donc de parcourir de belles distances. Darty la propose pour le Balck Friday à 339,99 euros, soit 214 euros de réduction.