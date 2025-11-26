Black Friday AirPods : Amazon casse la baraque sur les AirPods 4 et AirPods Pro

BLACK FRIDAY AIRPODS. Les AirPods affolent les annonceurs qui se sont lancés dans une guerre des prix pour le Black Friday. Des AirPods Pro 3 et 2 aux AirPods 4 en passant par les casques AirPods Max, voici le top des promos du jour !

10:50 - L'offre du jour sur Amazon : des AirPods 4 à 169 euros En dehors des AirPods Pro plus onéreux, c'est la meilleure version des AirPods que propose Amazon en promo durant ce Black Friday. Les AirPods 4 sont proposés en ce moment à 169 euros. AirPods 4 169 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

Avec la sortie des AirPods Pro 3 à la rentrée, c'est vers des versions antérieures des AirPods Pro haut de gamme mais aussi vers les AirPods "classiques", surtout les AirPods 3 et 4 qu'il faut se tourner pour trouver les meilleures offres. On en a repéré plusieurs ces derniers jours mais voici l'offre qui nous a tapé dans l'oeil aujourd'hui.

Surprise, on trouve (parfois) des rabais sur les AirPods Pro 3 tout juste sortis sur le marché. Présentés à la rentrée, ils bénéficient d'une réduction active du bruit et du meilleur d'Apple sur la gestion du son pour une expérience haut de gamme.

Les AirPods Pro 3 étant tout juste sortis, les revendeurs sont tentés de faire du destockage sur les anciennes générations d'AirPods Pro. Le Black Friday est une excellente occasion pour cela ! Si vous cherchez des écouteurs Bluetooth de bonne facture sans forcément avoir besoin de la toute dernière sortie à la mode, nous vous conseillons donc de surveiller les prix sur les AirPods Pro et AirPods Pro 2. Il ya de bonnes affaires à saisir ! Les AirPods Pro 2 restent assez récents puisque sortis en septembre 2022. Ils bénéficient d'un chargeur USB-C ou du système de recharge MagSafe.

On trouve aussi durant ce Black Friday 2025 de belles promos sur les AirPods 4, la dernière génération d'AirPods en dehors des versions haut de gamme "Pro". La 4e génération d'AirPods est désormais éclipsée par les AirPods Pro 3 de 2025. L'an dernier, il étaient tout récents puisque présentés à la Keynote de la rentrée 2024. Les prix étaient donc restés sensiblement les mêmes. Rien à voir cette année avec de belles promos à saisir ! Pour rappel, ils sont proposés en deux versions, classiques ou ANC qui disposent d'un système d'une technologie de réduction de bruit et de l'audio spatial. C'est ainsi un modèle davantage "premium" mais qui n'égale pas les meilleurs AirPods, les "AirPods Pro". Un seul coloris est disponible, le blanc et le boîtier de charge comprend un port USB-C comme sur les dernières générations d'appareils Apple, iPhone compris.

Les AirPods Max aussi en promo durant le Black Friday !

Les AirPods Max font encore également partie des écouteurs proposés à prix barrés régulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année. Bien que très onéreux à leur lancement, ces derniers s'avèrent toujours aussi excellents aujourd'hui. Moins prisés que les AirPods, les casques "Max" bénéficient de quelques petites promotions pour ce cru du Black Friday 2025.