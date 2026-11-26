BLACK FRIDAY AIRPODS. Vous cherchez des AirPods 5, AirPods Pro ou le casque AirPods Max en profitant des offres du Black Friday ? Bonne nouvelle, pas la peine d'attendre vendredi, les promos sont déjà là avec des AirPods Pro 3 à moins de 200 euros ! Voici notre sélection des meilleures offres du web sur les AirPods d'Apple.

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Pas la peine d'attendre vendredi si vous cherchez des AirPods à petit prix lors de ce Black Friday 2026 ! C'est déjà le moment de craquer puisqu'on a déniché pour vous une offre spéciale Black Friday encore en cours sur Amazon. Ce "deal" place les AirPods Pro 3, soit la dernière génération de la version haut de gamme dite "Pro", à un prix jamais vu, 188 euros au lieu de 249 euros. L'offre est à retrouver ci-dessous.

AirPods Pro 3 188 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

C'est une bonne surprise d'autant que ces AirPods sont une fois encore l'un des produits stars du Black Friday ! Pourquoi ? Tout simplement car la sortie récente des AirPods 5 promet de rebattre les cartes. Arrivés à la rentrée sur le marché, la dernière génération d'AirPods est déjà proposée avec de petits rabais par les revendeurs, où les prix affichés sont donc plus intéressants que directement sur l'Apple Store. Des offres sont également disponibles sur les AirPods 5 proposés à moins de 130 euros sur Amazon. Soit déjà 20 euros d'économies sur un produit affiché par Apple à partir de 149 euros depuis sa sortie.

AirPods 5 129 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

Les AirPods sont devenus de bons produits d'appel durant le Black Friday et les grands sites de ventes en ligne comme Amazon, CDiscount ou la Fnac rivalisent de prix cassés sur les AirPods pour vous attirer. Pourtant, les adeptes du Black Friday AirPods le savent bien désormais, quand un modèle vient de sortir comme les AirPods 5 cette année, c'est surtout sur les générations précédentes qu'il faut se tourner. Les AirPods 4 ou les AirPods Pro 3 pourraient être d'excellents choix cette année. Voici les meilleures offres dénichées sur le web.

Quelles sont les meilleures offres du Black Friday 2026 sur les AirPods 5 ?

Les AirPods 5 ont été dévoilés en septembre 2026. Il s'agit donc de la toute dernière génération sur le marché et ce Black Friday 2026 est le premier Black Friday à en proposer. La nouveauté vient de la réduction active du bruit, la fameuse technologie ANC chère à Apple et qui offre une excellente qualité de son. Elle est désormais présente sur les deux déclinaisons d'AirPods 5 avec ou sans boitier de recharge sans fil. On vous rappelle le prix d'appel proposé par Apple : 149 euros pour la version sans boitier de recharge sans fil, 169 euros pour la version avec boitier sans fil.

Apple Airpods 5

Où trouver la meilleure offre Black Friday sur les AirPods Pro, notamment les AirPods Pro 3 ?

Vous cherchez des AirPods Pro ? Le Black Friday 2026 sera un excellent moyen de vous faire plaisir à (plus) petit prix ! La dernière génération, celle des AirPods Pro 3, est sortie en septembre 2025. Un an après, on peut désormais s'attendre à de nombreuses offres sur les écouteurs d’Apple en version haut de gamme, la fameuse déclinaison "Pro".

AirPods Pro 3

Où trouver la meilleure offre Black Friday sur les AirPods 4 ?

L’autre bon plan est de se tourner vers les AirPods 4, l'avant-dernière déclinaison si on enlève la gamme "Pro" haut de gamme. Les AirPods 4 sont sortis à la rentrée 2024 et commencent donc à dater. Pourtant, ils offrent encore un bon compromis. La sortie récente des AirPods 5 en 2026 pourrait bien permettre un gros déstockage sur les AirPods 4. Voici les derniers prix actuellement proposés en ligne :

AirPods 4

Où trouver des AirPods pas chers pendant le Black Friday ?

Sur les générations antérieures, on peut parfois trouver encore moins cher mais les stocks sont faibles et les prix varient très vite. La meilleure affaire reste sans doute sur les AirPods 4 plus hauts car les versions antérieures sont trop rares à dénicher. Et si vous vraiment, vous voulez un prix canon, pourquoi ne pas regarder vers les alternatives comme les Xiaomi Redmi Buds. Ce ne sera pas la même qualité d'écoute mais c'est bien moins cher !

Xiaomi Buds

Où trouver la meilleure offre Black Friday sur les AirPods Max ?

AirPods Max

Vous êtes plus casque qu’écouteurs sans fil mais vous avez un faible pour les produits de la marque à la pomme ? Apple a évidemment pensé à vous avec son casque dédié AirPods Max qui offre le meilleur de sa technologie de réduction active du bruit ambiant et un son soigné. Le Black Friday propose bien généralement quelques offres sur les AirPods Max. Soyons francs, pour profiter des meilleurs prix, il faut parfois accepter de sacrifier quelques exigences, notamment en ce qui concerne la couleur souhaitée du casque. Voici ci-dessus les meilleurs tarifs trouvés sur le web parmi les sites revendeurs.

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