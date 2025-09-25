Black Friday AirPods : les AirPods Pro 3 de 2025 en vedette, de belles promos à venir ?

BLACK FRIDAY AIRPODS. Comme chaque année, les AirPods promettent d'être en promo durant le Black Friday. Mais cette édition 2025 sera marquée par l'arrivée récente des AirPods Pro 3. Avec une incidence sur les prix ?

Ils font partie des produits phares du Black Friday année après année. Oui, le Black Friday 2025 approche à grands pas et les AirPods d'Apple promettent d'être encore très convoités. Avec l'arrivée très attendue des nouveaux AirPods Pro 3, le marché des écouteurs sans-fil de la marque à la pomme va une fois de plus être sous les feux des projecteurs pendant cette grande période de promos. Avec une inconnue cette année : quel sera l'impact de l'arrivée des nouveaux AirPods 3 sur les prix ?

Tout juste lancés et sortis en France le 19 septembre 2025, les AirPods Pro 3 apportent de nombreuses innovations par rapport à la génération précédente. Avec notamment une réduction de bruit active deux fois plus puissante, une autonomie revue à la hausse et de nouvelles fonctionnalités santé, cette version haut de gamme promet de devenir LA nouvelle référence sur le marché des écouteurs sans fil.

Leur arrivée sur le marché aura nécessairement un impact sur les promotions proposées pour ce Black Friday 2025. On peut s'attendre à voir les tarifs des AirPods Pro 2, sortis en 2022, chuter drastiquement. L'an dernier, ces derniers avaient déjà bénéficié de belles remises, avec des prix barrés jusqu'à -30% chez certains revendeurs. Si vous avez suivi cet article l'an dernier, vous savez aussi qu'on avait pu vous aider à dénicher des AirPods 2 à moins de 100 euros, une rareté même sur ce modèle désormais daté ! L'offre était alors à saisir chez Darty.

Outre les AirPods Pro 2 et AirPods 2 en promotion, les autres modèles de la gamme AirPods devraient également faire l'objet de belles offres. En 2024, on avait par exemple pu trouver les AirPods 3 à -15% sur de nombreux sites e-commerce. Quant aux AirPods Max, le modèle haut de gamme d'Apple en version casque, ils n'avaient pas été épargnés non plus avec des rabais. Une belle opportunité pour s'offrir ce casque premium à un prix plus abordable que le reste de l'année.

Des promos sur les AirPods Pro 3 durant le Black Friday 2025 ?

Dur, dur de savoir si les marchands parviendront à faire quelques rabais sur de tout nouveaux produits sortis à la rentrée, comme c'est le cas pour les AirPods Pro 3. Sur le site d'Apple, les écouteurs sont proposés depuis leur sortie à 249 euros et il y a peu de chance que la marque à la pomme brade son nouveau produit phare haut de gamme. Chez les marchands, il y aura peut-être quelques coups d'éclat et des offres phares à surveiller. En attendant, voici les prix actuellement affichés sur les principales plateformes de e-commerce.

AirPods Pro 3 Neuf à partir de 153,14 € Occasion à partir de 279,00 € Rakuten 153,14 € Voir

Amazon 249,00 € Voir

Cdiscount 249,00 € Voir

Fnac 249,01 € Voir

Leclerc 249,00 € Voir

Darty 249,99 € Voir

Pixmania 330,41 € Voir Pixmania 330,41 € 279,00 € Voir

Quelles promos sur les autres AirPods Pro pour le Black Friday 2025 ?

Même avec la sortie des derniers AirPods 4, les AirPods Pro restent LA référence parmi les différentes générations d'AirPods, surtout avec la sortie de la 3e génération. Ce Black Friday 2025 pourrait bien être un bon cru pour ceux qui des AirPods Pro... de précédente génération. Généralement, la sortie de nouveaux modèles entraînent des promos et des destockages sur les modèles précédents.

On surveillera donc de près les prix affichés sur les AirPods Pro 2. Ils restent assez récents puisque sortis en septembre 2022. Ils bénéficient d'un chargeur USB-C ou du système de recharge MagSafe. L'an passé déjà, la sortie des AirPods 4 avait eu un effet sur les prix des AirPods Pro 2 durant le Black Friday. Il y avait de bonnes affaires à ne pas rater et ce devrait être d'autant plus le cas cette année. En bref, si vous cherchez la meilleure promo sur les AirPods durant ce Black Friday 2025, c'est sans doute vers ce modèle qu'il faudra se tourner.

AirPods Pro Neuf à partir de 189,99 € Occasion à partir de 76,60 € Rakuten 189,99 € Voir

Amazon 229,00 € 199,00 € Voir

Cdiscount 229,00 € 199,00 € Voir

Fnac 229,01 € Voir

Materiel.net 229,00 € Voir

Rue du Commerce 229,00 € Voir

Darty 229,99 € Voir

Son-Video 269,00 € Voir Rakuten 189,99 € 76,60 € Voir

Fnac 229,01 € 164,90 € Voir

Amazon 229,00 € 189,05 € Voir

A quel prix sont vendus les AirPods 4 lors du Black Friday ? Voici les meilleurs prix du web

La 4e génération d'AirPods est désormais éclipsée par les AirPods Pro 3 de 2025. Mais ils pourraient justement faire l'objet de premiers rabais intéressants. L'an dernier, il étaient tout récents puisque présentés à la Keynote de la rentrée 2024. Les prix étaient donc restés sensiblement les mêmes. Pour rappel, ils sont proposés en deux versions, classiques ou ANC qui disposent d'un système d'une technologie de réduction de bruit et de l'audio spatial. C'est ainsi un modèle davantage "premium" mais qui n'égale pas les meilleurs AirPods, les "AirPods Pro". Un seul coloris est disponible, le blanc et le boîtier de charge comprend un port USB-C comme sur les dernières générations d'appareils Apple, iPhone compris.

AirPods 4 Neuf à partir de 118,99 € Occasion à partir de 80,00 € Rakuten 118,99 € Voir

Amazon 149,00 € 137,00 € Voir

Cdiscount 137,00 € Voir

Electro Dépôt 136,00 € Voir

Ubaldi 137,00 € Voir

Pixmania 145,00 € Voir

Son-Video 149,00 € Voir

Fnac 149,97 € Voir

Materiel.net 149,00 € Voir

Rue du Commerce 149,00 € Voir

Darty 149,99 € Voir Rakuten 118,99 € 80,00 € Voir

Amazon 149,00 € 107,20 € Voir

Pixmania 145,00 € Voir

Fnac 149,97 € 149,99 € Voir

Quelles étaient les promos sur les AirPods 3 pour le Black Friday ?

La 3e génération d'AirPods est sortie à la fin de l'année 2021. Son petit historique lui permet donc désormais de bénéficier de promos intéressantes. Si en 2024, les promos les plus importantes étaient sur les AirPods 2 avec le cap symbolique des 100 euros franchis, on aurait sans tort de ne pas scruter les tarifs des AirPods 3 durant ce Black Friday 2025.

AIRPODS 3 Neuf à partir de 114,99 € Occasion à partir de 37,95 € Rakuten 114,99 € Voir

Rue du Commerce 145,40 € Voir

Fnac 178,99 € Voir

Cdiscount 179,99 € Voir

Darty 179,99 € Voir

Son-Video 199,00 € Voir Rakuten 114,99 € 37,95 € Voir

Fnac 178,99 € 86,70 € Voir

Les AirPods Max aussi en promo pour le Black Friday ?

AirPods Max Neuf à partir de 489,00 € Occasion à partir de 350,00 € Rakuten 489,00 € Voir

Electro Dépôt 499,00 € Voir

Rue du Commerce 499,00 € Voir

Fnac 578,98 € Voir

Amazon 701,86 € Voir Rakuten 489,00 € 350,00 € Voir

Fnac 578,98 € 419,99 € Voir

Darty 499,00 € Voir

Amazon 701,86 € Voir

Les AirPods Max font encore également partie des écouteurs proposés à prix barrés régulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année. Bien que très onéreux à leur lancement, ces derniers s'avèrent toujours aussi excellents aujourd'hui. Moins prisés que les AirPods, les casques "Max" devraient bénéficier de quelques promotions pour ce cru du Black Friday 2025. Sans atteindre des sommets...