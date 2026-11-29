BLACK FRIDAY AIRPODS. Le Black Friday n'est pas encore fini. Certaines des meilleures promos sur les AirPods, notamment les AirPods Pro 3, sont même encore en ligne !

Fini le Black Friday 2026 sur les AirPods ?! Pas tout à fait puisque les marchands n'ont pas remisés toutes leurs offres au placard. On trouve encore de nombreuses promos en ligne sur deux produits phares d'Apple, les AirPods Pro 3 et AirPods 5 !

On a donc refait fait le tour du web pour sélectionner pour vous les plus petits prix et les meilleures promotions en terme de rapport qualité-prix sur les différentes versions d'AirPods.

Vous trouverez d'abord les trois meilleures offres du moment à saisir, puis les prix actuellement en ligne sur les AirPods 5, AirPods Pro 3 et casque AirPods Max et enfin les toutes dernières offres en direct et quelques conseils pour faire le bon choix et choisir les AirPods adaptés à votre situation, budget et utilisation.

Des AirPods Pro 3 à moins de 200 euros : c'est l'offre folle encore en ligne de ce Black Friday 2026

On commence avec la meilleure offre de la semaine sur les AirPods selon nous. On a déniché pour vous une offre spéciale Black Friday encore en cours sur Amazon. Ce "deal" place les AirPods Pro 3, soit la dernière génération de la version haut de gamme dite "Pro", à un prix jamais vu, 188 euros au lieu de 249 euros. L'offre est à retrouver ci-dessous ou en cliquant ici : offre Amazon AirPods Pro 3.

AirPods Pro 3 188 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pourquoi ça vaut le coup ? Tout simplement car on évoque aussi les meilleurs AirPods, ceux qui bénéficient notamment de la meilleure réduction de bruit avec la technologie ANC qui a fait des écouteurs d'Apple la référence du marché. Lancés en 2025 pour succéder aux AirPods Pro 2, les AirPods Pro 3 devaient permettre à Apple de reprendre l'avantage face à une concurrence de plus en plus agressive. Leur réduction de bruit a nettement progressé par rapport à la génération précédente alors que le tarif habituel (249 euros) était proche de celui des Galaxy Buds 3 Pro de Samsung et des Pixel Buds Pro 2 de Google.

AirPods 5 : la dernière référence d'Apple déjà en promo !

La sortie récente des AirPods 5 promettait de rebattre les cartes pour ce Black Friday. Arrivés à la rentrée sur le marché, la dernière génération d'AirPods est déjà proposée avec de petits rabais par les revendeurs, où les prix affichés sont donc plus intéressants que directement sur l'Apple Store. Des offres sont également disponibles sur les AirPods 5 proposés à moins de 130 euros sur Amazon. Soit déjà 20 euros d'économies sur un produit affiché par Apple à partir de 149 euros depuis sa sortie. Vous pouvez retrouver l'offre en cliquant ci-dessous sur l'image ou ici : offre AirPods 5 Amazon

AirPods 5 129 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pourquoi ça vaut le coup ? Parce que ce sont les AirPods les plus récents ! Ils sont arrivés à la rentrée suite à la Keynote d'Apple et offrent donc la technologie la plus proche de la version "Pro" haut de gamme. Les experts l'ont souligné notamment, les AirPods 5 disposent de la même puce que les AirPods Pro 3 tout en affichant un prix plus abordable. C'est donc sans doute les AirPods qui offrent le meilleur rapport qualité-prix pour ce Black Friday 2026 !

La meilleure offre sur les AirPods Max

Et pour ceux qui veulent profiter de la technologie des AirPods tout en ayant le confort d'un casque ? Il y a désormais le casque haut de gamme AirPods Max. Il est plus cher mais offre le meilleur de la technologie d'Apple. Le Black Friday est l'occasion d'en profiter avec plusieurs réductions en cours, comme cette offre flash sur Amazon qui le voit passer à 419 euros. A noter que la Fnac propose aussi régulièrement une promo de 100 euros sur ce casque haut de gamme.

AirPods Max 419 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

AIRPODS MAX MINUIT

Pourquoi ça vaut le coup ? Les offres Apple sur les casques AirPods Max sont plutôt rares. Cette offre Amazon sera intéressante ceux qui n'ont pas forcément envie d'une couleur en particulier. L'offre est réservée au coloris Minuit.

Quelles sont les meilleures offres du Black Friday 2026 sur les AirPods 5 ?

Les AirPods 5 ont été dévoilés en septembre 2026. Il s'agit donc de la toute dernière génération sur le marché et ce Black Friday 2026 est le premier Black Friday à en proposer. La nouveauté vient de la réduction active du bruit, la fameuse technologie ANC chère à Apple et qui offre une excellente qualité de son. Elle est désormais présente sur les deux déclinaisons d'AirPods 5 avec ou sans boitier de recharge sans fil. On vous rappelle le prix d'appel proposé par Apple : 149 euros pour la version sans boitier de recharge sans fil, 169 euros pour la version avec boitier sans fil.

Apple AirPods 5

Où trouver la meilleure offre Black Friday sur les AirPods Pro, notamment les AirPods Pro 3 ?

Vous cherchez des AirPods Pro ? Le Black Friday 2026 sera un excellent moyen de vous faire plaisir à (plus) petit prix ! La dernière génération, celle des AirPods Pro 3, est sortie en septembre 2025. Un an après, on peut désormais s'attendre à de nombreuses offres sur les écouteurs d’Apple en version haut de gamme, la fameuse déclinaison "Pro".

AirPods Pro 3

Où trouver la meilleure offre Black Friday sur les AirPods 4 ?

L’autre bon plan est de se tourner vers les AirPods 4, l'avant-dernière déclinaison si on enlève la gamme "Pro" haut de gamme. Les AirPods 4 sont sortis à la rentrée 2024 et commencent donc à dater. Pourtant, ils offrent encore un bon compromis. La sortie récente des AirPods 5 en 2026 pourrait bien permettre un gros déstockage sur les AirPods 4. Voici les derniers prix actuellement proposés en ligne :

AirPods 4

Où trouver des AirPods pas chers pendant le Black Friday ?

Sur les générations antérieures, on peut parfois trouver encore moins cher mais les stocks sont faibles et les prix varient très vite. La meilleure affaire reste sans doute sur les AirPods 4 plus hauts car les versions antérieures sont trop rares à dénicher. Et si vous vraiment, vous voulez un prix canon, pourquoi ne pas regarder vers les alternatives comme les Xiaomi Redmi Buds. Ce ne sera pas la même qualité d'écoute mais c'est bien moins cher !

Xiaomi Buds

Où trouver la meilleure offre Black Friday sur les AirPods Max ?

AirPods Max

Vous êtes plus casque qu’écouteurs sans fil mais vous avez un faible pour les produits de la marque à la pomme ? Apple a évidemment pensé à vous avec son casque dédié AirPods Max qui offre le meilleur de sa technologie de réduction active du bruit ambiant et un son soigné. Le Black Friday propose bien généralement quelques offres sur les AirPods Max. Soyons francs, pour profiter des meilleurs prix, il faut parfois accepter de sacrifier quelques exigences, notamment en ce qui concerne la couleur souhaitée du casque. Voici ci-dessus les meilleurs tarifs trouvés sur le web parmi les sites revendeurs.

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