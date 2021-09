iPhone 13 : prix, premières promos, délais de livraison... Ce qu'il faut savoir

IPHONE 13. Le nouvel iPhone d'Apple est commercialisé depuis vendredi. En magasin, dans un Apple Store ou chez un revendeur, en physique comme sur le Web, les prix affichés restent proches de ceux présentés lors de la Keynote de septembre. Mais les opérateurs proposent déjà quelques offres...

Comme c'était le cas les années précédentes, Apple n'a pas perdu de temps pas pour lancer son nouveau flagship. Le nouvel iPhone 13 et ses différentes versions sont disponibles en précommande depuis déjà quelques jours. Plusieurs enseignes proposent déjà le nouveau smartphone d'Apple, mais tous sont affichés au prix de vente conseillé.

Nous proposons ci-dessous quelques versions majeures de l'iPhone 13, mais de la version 128Go à la version 1To, les déclinaisons sont nombreuses dans les quatre nouveaux modèles. N'hésitez pas à vous balader sur les différents sites pour consulter les différents coloris et versions disponibles en fonction de vos envies et besoins :

APPLE iPhone 13 mini 128Go (PRODUCT)RED Fnac 808,95 € Voir

Amazon 809,00 € Voir

Cdiscount 809,00 € Voir

Darty 809,00 € Voir

Boulanger 809,00 € Voir

APPLE iPhone 13 mini 128Go Blue Amazon 809,00 € Voir

Cdiscount 809,00 € Voir

Darty 809,00 € Voir

Boulanger 809,00 € Voir

Apple iPhone 13 128 Go Minuit Amazon 909,00 € Voir

Cdiscount 909,00 € Voir

LDLC.com 909,00 € Voir

Darty 909,00 € Voir

Boulanger 909,00 € Voir

APPLE iPhone 13 Pro 128Go Graphite Amazon 1159,00 € Voir

Cdiscount 1159,00 € Voir

Darty 1159,00 € Voir

Boulanger 1159,00 € Voir

APPLE iPhone 13 Pro Max 256Go Gold Amazon 1379,00 € Voir

Cdiscount 1379,00 € Voir

Darty 1379,00 € Voir

Boulanger 1379,00 € Voir

APPLE iPhone 13 Pro Max 1TB Sierra Blue Amazon 1839,00 € Voir

Cdiscount 1839,00 € Voir

Darty 1839,00 € Voir

Boulanger 1839,00 € Voir

A l'heure où nous écrivons ces lignes, les délais affichés sur le site de l'Apple Store français pour la livraison d'un iPhone 13 vont de la mi-octobre au 3 novembre selon les déclinaisons. Chez les opérateurs, une livraison en 48 heures à compter de la prise en compte de la commande est affichée, mais il est précisé que se délai s'applique à compter de la date d'expédition de l'article. Ces délais pourraient en outre évoluer en fonction du volume de commandes ainsi que des délais d'approvisionnement des fabricants dans les prochains jours .

Comme lors de chaque sortie d'iPhone, les analystes financiers se sont empressés de commenter le niveau des précommandes de l'iPhone 13. Sur les tout premiers jours, les commandes des iPhone 13 Pro et Pro Max semblent à ce stade nettement meilleures que celle des iPhone 12 Pro et Pro Max l'année dernière. Les experts lient cette progression au comportement des inconditionnels d'Apple, des amateurs de haut de gamme et de ceux qui ont besoin de faire des cadeaux.

Ming-Chi Kuo, souvent considéré comme le "meilleur analyste d'Apple" dans le monde, a par ailleurs prédit que la durée de la pénurie d'iPhone 13 Pro et Pro Max pourrait être plus courte que celle de l'iPhone 12. L'année dernière, l'iPhone 12 Pro avait notamment souffert d'une pénurie d'approvisionnement des nouveaux téléobjectifs, faisant passer le temps d'attente à plus 3 mois maximum par endroits. Apple aurait ajusté la proportion d'approvisionnement à 45-50%, contre 35-40% l'année dernière, ce qui devrait limiter les nouvelles pénuries.

Aux Etats-Unis pourtant, où la situation est bien souvent révélatrice de ce qui attend le reste de la planète, certains délais de livraison commencent à bouger, comme l'indique Apple Insider. "La demande d'iPhone 13 Pro continue d'entamer les stocks prévus pour la fenêtre de lancement", écrit le site spécialisé. Au mieux, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max peuvent afficher des dates de livraison comprises entre le 21 et le 28 octobre chez les opérateurs américains, soit un bon mois de délai. "Les stocks initiaux d'iPhone 13 Mini se maintiennent en revanche avec des livraisons prévues pour début octobre, tandis que les configurations de l'iPhone 13 sont repoussées au milieu du mois".

Comment trouver un iPhone 13 dès aujourd'hui ?

Pour trouver un iPhone 13 dès maintenant, il faut donc se rendre dans un Apple Store en "brick and mortar", autrement dit un point de vente physique. La liste et les adresses des Apple Store en France sont disponibles sur le site officiel d'Apple. Mieux vaut cependant, comme toujours évidemment, avoir précommandé son iPhone 13 pour espérer le récupérer immédiatement. Mais le site spécialisé iGen croit tout de même savoir qu'il ne sera pas impossible d'acheter un iPhone "au débotté" ce week-end, sans même avoir réservé de créneau. On peut y lire qu'Apple aurait "particulièrement bien servi son réseau de boutiques de brique et de mortier, avec des stocks copieux d'iPhone 13, mais aussi d'iPad mini 6, d'iPad 9 et même d'accessoires".

iGen assure qu'"il y aura de quoi servir tous les clients ayant réservé un créneau pour récupérer en mains propres le modèle précommandé" et que pour les autres, les Apple Store ont fait en sorte de "pousser les murs des réserves pour faire de la place à un volume très important d'unités".

Les quatre nouveaux iPhone - iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max - sont équipés d'un nouveau processeur : la puce A15 Bionic, qui offrira une puissance nettement supérieure au nouveau téléphone, avec une meilleure gestion de la batterie notamment.

L'iPhone 13 est aussi doté de batteries plus grandes qui, selon Apple, offriront entre 1,5 et 2,5 heures d'utilisation supplémentaire par jour. Cette nouveauté est en partie liée à l'installation de la puce A15. "L'iPhone 13 est doté d'une puce plus rapide, de la 5G plus rapide, d'un écran OLED plus lumineux et du système de double appareil photo le plus avancé jamais intégré à un iPhone, et avec toutes ces mises à niveau, l'iPhone 13 a une meilleure autonomie", a résumé la vice-présidente d'Apple, Kiann Drance lors de la Keynote.

Les appareils photo de l'iPhone 13 ont aussi été améliorés. Outre la réduction de l'encoche à l'avant du smartphone, une nouvelle fonctionnalité, le mode Cinéma, permettra de filmer des vidéos à l'aide des caméras arrière et aux utilisateurs de changer la mise au point, avec une nouvelle ouverture f/1.6, un objectif à 7 éléments, une distance focale de 26 mm. Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, disposent également d'un nouveau téléobjectif 3x et d'un appareil photo ultra-large qui permet pour la première fois la macrophotographie, pour photographier de petits objets.

Côté design, Apple a voulu miser sur une esthétique élégante, avec une encoche plus fine. Bien entendu, l'iPhone 13 est doté du système IP68 contre les éclaboussures. Mais c'est surtout au dos de l'appareil que son apparence change le plus. En effet, les appareils photo sont désormais en duo, placés en diagonale.

Niveau coloris, l'iPhone 13 réserve de nouvelles options, comme la création de l'iPhone rose. Vous pouvez tout de même retrouver les coloris habituels qui sont le rouge, le noir minuit, le blanc lumière stellaire et le bleu. Quant à l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, ces derniers sont disponibles en version bleu alpin, graphite, or et argent.

Malgré des ventes très décevantes pour l'iPhone 12 mini, Apple a décidé de retenter l'expérience en annonçant un iPhone 13 mini. Ce dernier dispose des même caractéristiques que sa version classique, mais dans un format plus petit, afin d'être facile à ranger et à utiliser. Il est en outre disponible en plusieurs coloris, comme c'est le cas pour la version classique à savoir rose, bleu, minuit, lumière stellaire et rouge. L'iPhone 13 mini est entièrement compatible avec les réseaux de communication 5G, et bénéficie d'iOS 15.

C'est l'une des nombreuses questions auxquelles Apple a répondu lors de sa soirée de présentation des l'iPhone 13 : il y a bel et bien un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max. Comme avec la version Pro du 12, l'iPhone 13 Pro s'adresse à nouveau aux photographes en herbe. Mieux, un filtre baptisé "Cinematic Video" transpose le mode portrait, jusqu'ici réservé aux photos, à la captation vidéo. Le mode 3x permet aussi d'offrir un plus grand angle, style macrophotographie. Quant à son écran, il mesure entre 6,1 et 6,7 pouces (tout dépend si vous choisissez l'option Max également).

Pour rappel, l'iPhone 12 Pro était déjà une version améliorée, et qui disposait notamment d'un capteur photo supplémentaire dédié au téléobjectif, ainsi qu'une qualité de vidéo pouvant aller jusqu'à 60 images par seconde (contre 30 sur l'iPhone 12 classique et mini). Les autres caractéristiques restaient globalement les mêmes que sur les autres versions.

Le nouvel iPhone 13 Pro et ses quatre coloris © Apple

A l'image de son iPhone 12 sorti l'an dernier, Apple propose à nouveau un modèle Pro pour l'iPhone 13. Par rapport à l'iPhone 13 classique, il affiche une encoche plus petite, mais un module caméra plus grand que le format initial. Grande nouveauté dans son esthétisme, la couleur bleu "Alpin" fait son entrée dans la petite famille des iPhone Pro. Par rapport à l'iPhone 12 Pro, il y a a des nouveautés quant à sa performance, grâce à l'utilisation d'une puce A15 Bionic, qui permet notamment une plus grande autonomie de batterie. Nouvelle technologie utilisée toujours, ProMotion fait son entrée chez les iPhone 13 Pro. Celle-ci, utilisée par l'iPad, invite à une plus grande luminosité de l'écran.

Concernant la taille, l'iPhone 13 Pro dispose d'un écran de 6,1 pouces, contre 6,7 pouces pour l'iPhone 13 Pro Max. C'est surtout l'appareil photo de l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max qui va intéresser les amateurs. Grâce à un téléobjectif avec zoom x3, il est désormais possible de capturer des photos en mode macro. En plus, il bénéficie de nouveaux réglages sur l'appareil photo, pour rendre vos portraits de plus en plus professionnels.

Les précommandes de l'iPhone 13 ont été lancées dès le 17 septembre et la date de commercialisation officielle a été fixée au vendredi 24 septembre. Mais en le commandant dès la date de sortie, il ne faut pas espérer recevoir l'iPhone 13 chez soi avant la mi-octobre. Pour les plus impatients, il est toujours possible cependant de craquer dès maintenant pour l'iPhone 12, dont le prix est désormais plus accessible.

iPhone IPHONE 12 MINI 64Go RED 5G Fnac 698,95 € 620,00 € Voir

Amazon 658,00 € Voir

Materiel.net 689,95 € Voir

LDLC.com 689,95 € Voir

La Redoute 689,00 € Voir

Darty 689,00 € Voir

Boulanger 809,00 € 689,00 € Voir

Cdiscount 809,00 € 749,00 € Voir

Niveau prix, il faut compter 809 € pour acquérir l'iPhone 13 mini, et 909 € pour l'iPhone 13. Il s'agit des mêmes prix que pour l'iPhone 12 lors de sa sortie en fin d'année 2020. Voici les prix officiels de l'iPhone 13 et ses versions mini et Pro :

iPhone 13 mini : à partir de 809 euros.

iPhone 13 classique : à partir de 909 euros.

iPhone 13 Pro : à partir de 1159 euros.

iPhone 13 Pro Max : à partir de 1259 euros (et jusqu'à 1 839 euros pour celui avec 1 To de stockage)

APPLE iPhone 12 64Go Noir Fnac 808,95 € 743,00 € Voir

Amazon 809,00 € Voir

Cdiscount 809,00 € Voir

La Redoute 809,00 € Voir

Darty 809,00 € Voir

Boulanger 909,00 € 809,00 € Voir

Une nouvelle puce plus performante

Si on se penche un peu plus en détail sur les caractéristiques de l'iPhone 13, Apple révèle un nouveau processeur et notamment une puce A15 qui rendrait l'iPhone 13 plus rapide que ses prédécesseurs. Mais ses capacités ne seront pas pour autant décuplées : la puce A15 ne s'annonce pas révolutionnaire (elle ne sera pas gravée en 3 nm mais restera en 5 nm comme l'A14 et comportera ne même nombre de coeurs) et est notamment déjà utilisée sur l'iPad. Mais la puce A15 Bionic reste 50% plus rapide que la concurrence.

Un double appareil photo pour l'iPhone 13 classique

C'était l'autre grand pari d'Apple : offrir une meilleure photo, et surtout vidéo. Grâce à ces nouveaux capteurs, la marque à la pomme promet des couleurs plus prononcées. Grâce à des nouvelles technologies comme Sensor Shift, ces capteurs offrent plus de stabilisation optique à l'usager. Niveau vidéo, les iPhone 13 et 13 mini s'offrent également un meilleur ultra grand-angle au dos de l'appareil (12 mpx, f/1,6, équivalent 26 mm).

Sur les premières images qui avaient fuité, on voyait déjà des changements quant à la position des capteurs photo. Sur la face arrière de l'iPhone 13, deux capteurs sont positionnés en diagonale afin de répondre à la taille de plusieurs composants présent dans le smartphone. L'encoche de la caméra avant est aussi plus petite que sur les modèles de l'iPhone 12. Quant aux dimensions de l'iPhone 13 classique, elles sont identiques à celles de son prédécesseur à savoir 146,7 × 71,5 × 7,6 mm. Par ailleurs, le système Face ID est amélioré, avec une reconnaissance faciale effective même si le propriétaire porte un masque. Un iPhone 13 à la mode du Covid-19 donc.

APPLE iPhone 12 Pro 512Go Graphite Fnac 1204,00 € Voir

Darty 1212,00 € Voir

Amazon 1389,00 € Voir

Cdiscount 1389,00 € Voir

La Redoute 1389,00 € Voir

Boulanger 1509,00 € 1389,00 € Voir

C'est l'autre grande nouveauté pour cette rentrée de la marque à la pomme. Apple a présenté, lors de la Keynote de septembre, un nouvel espace de stockage de l'iPhone... allant jusqu'à 1 To ! Auparavant, les plus grands stockages ne dépassaient pas 512 Go. Si cette capacité de stockage est inédite pour un smartphone, son prix a été impacté. Il faut compter un peu plus de 1 800 euros pour acquérir ce type d'iPhone au format Pro.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Apple voit de toutes les couleurs cette année. L'iPhone 13 est disponible en rose, un tout nouveau coloris en plus du bleu, minuit (noir), lumière stellaire (blanc), et rouge (dont les fonds sont en partie reversés au Fonds mondial pour lutter contre le Covid-19). L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro Max réservent aussi une jolie surprise avec le coloris "bleu alpin". Allez-vous être tenté par un design bleu azur ? Ou plutôt allez-vous préférez les autres couleurs plus classiques ? Dans la famille des Pro, on y rencontre la couleur argent, or ou encore graphite (noire) pour cet iPhone 13 aux allures de véritable smartphone premium.