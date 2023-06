iOS 17 : nouveautés, date de sortie, iPhone compatibles...

IOS 17. La nouvelle version d'iOS 17 présentée ce lundi dans le cadre de la Keynote Apple devrait ajouter quelques nouveautés à votre iPhone. Découvrez sa date de sortie officielle et si votre iPhone est compatible avec iOS 17.

iOS 17 devrait être rendu disponible au public d'ici les prochains mois. Mais avant de voir cette nouvelle versions sur votre iPhone, Apple doit la dévoiler officiellement ce lundi 5 juin dans le cadre de sa Keynote. La conférence, qui s'annonce riche en annonces, prévoirait bien d'aborder les nouveautés à venir pour iOS 17. Découvrez quels changements cette version va apporter à votre smartphone, sa date de sortie et si votre iPhone est compatible avec iOS 17.

Quelles sont les nouveautés d'iOS 17 ?

Si la précédente mise à jour d'iOS avait effectué un petit bouleversement au niveau de vos fonds d'écran, iOS 17 devrait être moins riche en nouveautés... Du moins en apparence. Selon plusieurs fuites, la prochaine version d'iOS 17 mettrait davantage sur la qualité de vie et la santé des utilisateurs. Une décision qui ferait sens puisque Apple a déjà dévoilé une fonction très pratique pour les personnes qui perdent leur voix : "Personal Voice tool". Cet ajout permet notamment de créer une voix synthétique pour répondre à vos interlocuteurs.

Un carnet de santé numérique

Parmi les grandes nouveautés à venir avec iOS 17, plusieurs rapports font état d'un carnet de santé intégré à l'iPhone. Cette nouvelle application (intégrée à la partie "Santé" de l'appareil ?) devrait vous permettre de rédiger vos états et santé et pensées chaque jour afin de surveiller votre état. L'iPhone irait même jusqu'à vous suggérer différentes discussions autour de vos soucis de santé physique et mentale.

L'arrivée de nouvelles boutiques d'applications

iOS 17 marquerait un grand pas dans l'histoire de l'iPhone en ouvrant davantage l'écosystème d'Apple. Plusieurs restrictions liées à l'Union Européenne devraient obliger la firme à permettre l'installation de nouvelles boutiques d'applications sur l'iPhone. Il serait donc possible de retrouver des boutiques alternatives au célèbre App Store au sein de votre appareil. Les anciens utilisateurs de smartphones Android seraient certainement ravis de retrouver le Google Play Store sur leur nouvel iPhone.

Le retour de l'écran horizontal sur l'iPhone

Les anciens iPhone étaient dotés d'une fonctionnalité qui manque à de nombreux utilisateurs. En tournant simplement votre appareil au format horizontal, l'iPhone basculait les applications comme c'est déjà le cas sur de nombreux smartphones Android. Apple pourrait bien réintégrer cette fonction, oubliée depuis plusieurs années sur l'iPhone.

iOS 17 est présenté officiellement ce lundi 5 juin aux alentours de 19h. Apple prévoit de dévoiler ses nouveaux systèmes d'exploitation durant sa conférence Keynote de la WWDC (Worldwide Developers Conference). Les premières versions bêta devraient donc être disponibles d'ici quelques jours sur les différents iPhone compatibles avec iOS 17.

iOS 17 devrait être disponible d'ici la fin de l'année 2023 pour l'ensemble des iPhone compatible en version stable. La dernière version d'iOS avait notamment été proposée au grand public au mois de septembre dernier, quelques jours avant la sortie du dernier iPhone 14.

Mon iPhone est-il compatible avec iOS 17 ?

La nouvelle version d'iOS 17 est notamment celle prévue de base sur le nouvel iPhone 15 à venir à la fin de l'année 2023. Mais qu'en est-il des anciennes versions de l'iPhone ? Si Apple s'en tient à ses mises à jour habituelles, voici les différents iPhone compatibles avec iOS 17 :

Toute la future gamme iPhone 15.

Toute la gamme iPhone 14.

iPhone SE 2 et iPhone SE 3.

iPhone 13 et ses différentes versions.

iPhone 12 et ses différentes versions.

iPhone 11 et ses différentes versions.

iPhone X et ses différentes versions.

Si votre iPhone ne vous propose pas automatiquement la mise à jour vers iOS 17, c'est certainement car cette dernière n'est pas encore disponible pour le grand public. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec la première bêta d'iOS 17 dès sa sortie officielle.